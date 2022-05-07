Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Г О О О О О Л - Зельке Дейви из команды Герта забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Финн Дамен прыгнул не в ту сторону.

50' Рефери не любит споров - именно за это Бо Свенссон сейчас получил желтую

48' После проверки VAR судья изменил решение - Герта пробьет пенальти!

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.