Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Мартон Дардаи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Мартон Дардаи получил травму и медбригада забирает его с поля.

Первый тайм

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Г О О О О О Л - Зельке Дейви из команды Герта забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Финн Дамен прыгнул не в ту сторону.

50' Рефери не любит споров - именно за это Бо Свенссон сейчас получил желтую

48' После проверки VAR судья изменил решение - Герта пробьет пенальти!

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Мартон Дардаи из команды Герта подал угловой справа.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Хорошую попытку сделал Буркардт Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Герта

37' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Майнц

30' Пекарик Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Мартон Дардаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Кемпф Марк-Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Майнц выполняет удар от ворот.

27' Боатенг Кевин-Принс не смог попасть в створ ударом издали

26' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

26' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Отличный командный гол!

25' Г О О О О Л - Видмер Сильван забивает с правой ноги!

25' Онисиво Карим разрезает оборону соперника отличным пасом

24' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

22' Сердар Суат навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Удар от ворот произведет Герта

20' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Герта

20' Стах Антон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Хак Александер из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

19' Плохо сыграл Лотка Марсель - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

16' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Майнц выполняет удар от ворот.

15' Тусар Люка не смог попасть в створ ударом издали

15' Онисиво Карим наказан за толчок Мартон Дардаи

14' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Сердар Суат навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Боята Дедрик из команды Герта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

8' Майнц выполняет удар от ворот.

7' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Майнц выполняет удар от ворот.

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Боатенг Кевин-Принс получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Боатенг Кевин-Принс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Как он промахнулся? Зельке Дейви имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

5' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Майнц выполняет удар от ворот.

4' Кемпф Марк-Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Мартон Дардаи из команды Герта подал угловой слева.

3' Видмер Сильван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Герта начинает с центра поля