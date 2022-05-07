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Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Герта
1:2
Конец матча
Майнц
0'
0:1
25' Гол
Видмер Сильван
45' Желтая карточка
Свенссон Бо
1:1
45' Пенальти
Зельке Дейви
56' Желтая карточка
Дордой Мартон
65' Желтая карточка
Аарон Мартин
80' Желтая карточка
Дарида Владимир
1:2
81' Гол
Бель Штефан
88' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
90'+5
1:2. Гол Штефана Белля (видео). ...
1:1. Гол с пенальти Дави Зельке ...
0:1. Гол Сильвана Видмера (видео...

Ход матча

25'
0:1
Видмер Сильван
(Онисиво Карим)
45'
 
Свенссон Бо
45'
Зельке Дейви
1:1
56'
Дордой Мартон
 
63'
 
Бутьюс Жан-Поль
Баррейро Леандро
65'
 
Аарон Мартин
67'
Бельфодиль Исхак
Сердар Суат
 
67'
Миттельштедт Максимилиан
Боатенг Кевин-Принс
 
78'
Бьоркан Фредерик
Дордой Мартон
 
78'
 
Ингвартсен Маркус
Буркардт Джонатан
80'
Дарида Владимир
 
81'
1:2
Бель Штефан
(Стах Антон)
88'
Аскасибар Сантьяго
 
88'
Luca Wollschlaeger
Дарида Владимир
 
90'
 
Тауэр Никлас
Стах Антон

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 104
Герта 51% (53)
X 31.7% (33)
Майнц 17.3% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
37
Лотка
Марсель
2
Пекарик
Петер
4
Боята
Дедрик
20
Кемпф
Марк-Оливер
31
Дордой
Мартон
29
Тусар
Люка
18
Аскасибар
Сантьяго
6
Дарида
Владимир
27
Боатенг
Кевин-Принс
8
Сердар
Суат
7
Зельке
Дейви
1
Дамен
Финн
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
6
Стах
Антон
31
Кор
Доминик
8
Баррейро
Леандро
3
Аарон
Мартин
29
Буркардт
Джонатан
9
Онисиво
Карим
Герта
4-2-3-1
Майнц
3-5-2

История личных встреч

Герта
Майнц

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

21 матч

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Б
4:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:3
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:2
Б
1:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:3
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 6 0.18
Рихтер Марко 5 0.15
Бельфодиль Исхак 4 0.12
Зельке Дейви 4 (1) 0.12
Сердар Суат 3 0.09
Эккеленкамп Юрген 3 0.09
Дарида Владимир 2 0.06
Маолида Мизиан 1 0.03
Штарк Никлас 1 0.03
Тусар Люка 1 0.03
Пёнтек Кшиштоф 1 0.03
Гехтер Линус 1 0.03
Лукебакио Доди 1 (1) 0.03
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Кемпф Марк-Оливер 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Аскасибар Сантьяго 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 11 (1) 0.33
Онисиво Карим 5 0.15
Видмер Сильван 4 0.12
Ли Чхэ-Сон II 4 0.12
Ингвартсен Маркус 4 (1) 0.12
Ньякат Мусса 4 (2) 0.12
Хак Александер 3 0.09
Бутьюс Жан-Поль 2 0.06
Бель Штефан 2 0.06
Стах Антон 1 0.03
Аарон Мартин 1 0.03
Штёгер Кевин 1 0.03
Баррейро Леандро 1 0.03
Салаи Адам 1 0.03
Сен-Жюст Джеремая 1 0.03
Лукоки Андерсон 1 0.03
Бюргзорг Делано 1 0.03
Кор Доминик 0 0
Небель Пауль 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 8 0
Дарида Владимир 6 0
Рихтер Марко 6 0
Сердар Суат 6 0
Йоветич Стеван 4 0
Аскасибар Сантьяго 4 0
Штарк Никлас 3 0
Тусар Люка 3 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Боята Дедрик 1 1
Кемпф Марк-Оливер 1 1
Платтенхардт Марвин 2 0
Дордой Мартон 2 0
Пекарик Петер 1 0
Бельфодиль Исхак 1 0
Шволов Александер 1 0
Зельке Дейви 1 0
Клюнтер Лукас 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0
Лотка Марсель 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 8 2
Бель Штефан 8 0
Хак Александер 6 1
Свенссон Бо 7 0
Аарон Мартин 6 0
Стах Антон 6 0
Штёгер Кевин 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Ли Чхэ-Сон II 3 0
Баррейро Леандро 3 0
Небель Пауль 3 0
Тауэр Никлас 1 1
Ингвартсен Маркус 2 0
Лукоки Андерсон 2 0
Салаи Адам 1 0
Видмер Сильван 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
18
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
1
5%
1
6%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
5
24%
2
11%
31-45
6
29%
3
17%
46-60
5
24%
3
17%
61-75
3
14%
5
28%
76-90

Пропущено

36
33
10 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
0
0%
5
15%
1-15
6
17%
4
12%
16-30
4
11%
7
21%
31-45
6
17%
9
27%
46-60
8
22%
5
15%
61-75
12
33%
3
9%
76-90

Забито

12
30
6 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
25 Не забивали 20
2
17%
7
23%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
4
33%
3
10%
31-45
2
17%
4
13%
46-60
1
8%
3
10%
61-75
3
25%
8
27%
76-90

Пропущено

36
10
19 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
5
14%
0
0%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
7
19%
3
30%
31-45
7
19%
1
10%
46-60
3
8%
4
40%
61-75
7
19%
2
20%
76-90

Забито

33
48
13 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 17
9 Не забивали 7
3
9%
8
17%
1-15
1
3%
9
19%
16-30
9
27%
5
10%
31-45
8
24%
7
15%
46-60
6
18%
6
13%
61-75
6
18%
13
27%
76-90

Пропущено

72
43
29 В 1-м тайме 19
43 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 24
5
7%
5
12%
1-15
13
18%
4
9%
16-30
11
15%
10
23%
31-45
13
18%
10
23%
46-60
11
15%
9
21%
61-75
19
26%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Арминия - Герта 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Аугсбург - Герта 0:1 Герта - Унион Берлин 1:4
Байер Л - Герта 2:1 Герта - Хоффенхайм 3:0 Боруссия М - Герта 2:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург - Герта 3:0 Герта - РБ Лейпциг 1:6 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1 Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2
Майнц
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2
Аугсбург - Майнц 2:1 Боруссия М - Майнц 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 24 3 5 93 - 33 75
2. Боруссия Д Заявка 33 21 3 9 83 - 51 66
3. Байер Л Заявка 33 18 7 8 78 - 46 61
4. Фрайбург Заявка 33 15 10 8 57 - 44 55
5. Унион Берлин Заявка 33 15 9 9 47 - 42 54
6. РБ Лейпциг Заявка 32 16 6 10 67 - 36 54
7. Кёльн Заявка 33 14 10 9 51 - 47 52
8. Хоффенхайм Заявка 33 13 7 13 57 - 55 46
9. Майнц Заявка 33 13 6 14 48 - 43 45
10. Бохум Заявка 32 12 6 14 36 - 49 42
11. Вольфсбург Заявка 33 12 5 16 41 - 52 41
12. Айнтрахт Фр Заявка 32 10 10 12 42 - 46 40
13. Боруссия М Заявка 31 10 8 13 48 - 59 38
14. Аугсбург Заявка 32 9 8 15 37 - 51 35
15. Герта Заявка 33 9 6 18 36 - 69 33
16. Штуттгарт Заявка 32 6 11 15 37 - 56 29
17. Арминия Заявка 33 5 12 16 26 - 52 27
18. Гройтер Фюрт Заявка 33 3 9 21 27 - 80 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 46 - 13 40
2. Боруссия Д Заявка 16 12 0 4 50 - 27 36
3. Майнц Заявка 16 10 4 2 31 - 9 34
4. Унион Берлин Заявка 16 9 5 2 22 - 15 32
5. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
6. Кёльн Заявка 17 9 4 4 27 - 21 31
7. Фрайбург Заявка 17 8 5 4 32 - 25 29
8. Байер Л Заявка 16 9 2 5 37 - 22 29
9. Бохум Заявка 16 8 4 4 21 - 17 28
10. Хоффенхайм Заявка 17 8 4 5 34 - 24 28
11. Боруссия М Заявка 16 7 4 5 28 - 26 25
12. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
13. Аугсбург Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
14. Герта Заявка 17 6 3 8 24 - 33 21
15. Штуттгарт Заявка 16 5 4 7 26 - 31 19
16. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
17. Арминия Заявка 16 2 9 5 14 - 22 15
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 3 5 9 15 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 2 3 47 - 20 35
2. Байер Л Заявка 17 9 5 3 41 - 24 32
3. Боруссия Д Заявка 17 9 3 5 33 - 24 30
4. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
5. Унион Берлин Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
6. РБ Лейпциг Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
7. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
8. Кёльн Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
9. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
10. Вольфсбург Заявка 17 5 3 9 18 - 33 18
11. Бохум Заявка 16 4 2 10 15 - 32 14
12. Аугсбург Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
13. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
14. Герта Заявка 16 3 3 10 12 - 36 12
15. Арминия Заявка 17 3 3 11 12 - 30 12
16. Майнц Заявка 17 3 2 12 17 - 34 11
17. Штуттгарт Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 0 4 12 12 - 47 4
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Майнц вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Герта: 40%, Майнц: 60%.
  • 95'
    Аскасибар Сантьяго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Зельке Дейви из команды Герта отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    95'
    Никлас Тауэр наказан за толчок Аскасибар Сантьяго
  • 94'
    Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Ингвартсен Маркус пробует нанести удар издали, но Марсель Лотка держит все под контролем
    • 90'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Герта: 35%, Майнц: 65%.
    • Фол, нарушение
      90'
      Судья сигнализирует, что Тусар Люка из команды Герта поставил подножку. Пострадал Кор Доминик
    • 89'
      Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Видмер Сильван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 89'
      Близко! Luca Wollschlaeger нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • 89'
      Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 88'
      Тактическая замена. Дарида Владимир уходит с поля и его заменяет Luca Wollschlaeger
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 104
    Герта 51% (53)
    X 31.7% (33)
    Майнц 17.3% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Герта 1:2 Майнц онлайн

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    Прогнозы на матч Герта 1:2 Майнц

    Исход игры
    Герта
    51% (53)
    Ничья
    31.7% (33)
    Майнц
    17.3% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.51% (51)
    Меньше
    50.49% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    74.76% (77)
    Нет
    25.24% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Герта
    27.9% (29)
    1:1 Ничья
    25% (26)
    1:0 Герта
    16.3% (17)
    1:2 Майнц
    14.4% (15)
    2:0 Герта
    5.8% (6)
    2:2 Ничья
    5.8% (6)
    0:1 Майнц
    1.9% (2)
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