Стадион: Олимпиаштадион
0:1
25' ГолВидмер Сильван
45' Желтая карточкаСвенссон Бо
1:1
45' ПенальтиЗельке Дейви
56' Желтая карточкаДордой Мартон
65' Желтая карточкаАарон Мартин
80' Желтая карточкаДарида Владимир
1:2
81' ГолБель Штефан
88' Желтая карточкаАскасибар Сантьяго
Ход матча
25'
0:1
45'
45'
1:1
56'
65'
80'
81'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
8 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 6
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
29
Тусар
Люка
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
31
Кор
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Каде АнтонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Магат Феликс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Тауэр НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
-
26 Небель ПаульНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Герта
Майнц
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
21 матч
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|6
|0.18
|Рихтер Марко
|5
|0.15
|Бельфодиль Исхак
|4
|0.12
|Зельке Дейви
|4 (1)
|0.12
|Сердар Суат
|3
|0.09
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.09
|Дарида Владимир
|2
|0.06
|Маолида Мизиан
|1
|0.03
|Штарк Никлас
|1
|0.03
|Тусар Люка
|1
|0.03
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.03
|Гехтер Линус
|1
|0.03
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.03
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Аскасибар Сантьяго
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|11 (1)
|0.33
|Онисиво Карим
|5
|0.15
|Видмер Сильван
|4
|0.12
|Ли Чхэ-Сон II
|4
|0.12
|Ингвартсен Маркус
|4 (1)
|0.12
|Ньякат Мусса
|4 (2)
|0.12
|Хак Александер
|3
|0.09
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0.06
|Бель Штефан
|2
|0.06
|Стах Антон
|1
|0.03
|Аарон Мартин
|1
|0.03
|Штёгер Кевин
|1
|0.03
|Баррейро Леандро
|1
|0.03
|Салаи Адам
|1
|0.03
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.03
|Лукоки Андерсон
|1
|0.03
|Бюргзорг Делано
|1
|0.03
|Кор Доминик
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Кевин-Принс
|8
|0
|Дарида Владимир
|6
|0
|Рихтер Марко
|6
|0
|Сердар Суат
|6
|0
|Йоветич Стеван
|4
|0
|Аскасибар Сантьяго
|4
|0
|Штарк Никлас
|3
|0
|Тусар Люка
|3
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|3
|0
|Боята Дедрик
|1
|1
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|1
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Дордой Мартон
|2
|0
|Пекарик Петер
|1
|0
|Бельфодиль Исхак
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Клюнтер Лукас
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Бьоркан Фредерик
|1
|0
|Лотка Марсель
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|8
|2
|Бель Штефан
|8
|0
|Хак Александер
|6
|1
|Свенссон Бо
|7
|0
|Аарон Мартин
|6
|0
|Стах Антон
|6
|0
|Штёгер Кевин
|3
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|3
|0
|Баррейро Леандро
|3
|0
|Небель Пауль
|3
|0
|Тауэр Никлас
|1
|1
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Видмер Сильван
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ньякат Мусса
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
18
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
1
5%
1
6%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
5
24%
2
11%
31-45
6
29%
3
17%
46-60
5
24%
3
17%
61-75
3
14%
5
28%
76-90
Пропущено
36
33
10 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
0
0%
5
15%
1-15
6
17%
4
12%
16-30
4
11%
7
21%
31-45
6
17%
9
27%
46-60
8
22%
5
15%
61-75
12
33%
3
9%
76-90
Забито
12
30
6 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
25 Не забивали 20
2
17%
7
23%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
4
33%
3
10%
31-45
2
17%
4
13%
46-60
1
8%
3
10%
61-75
3
25%
8
27%
76-90
Пропущено
36
10
19 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
5
14%
0
0%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
7
19%
3
30%
31-45
7
19%
1
10%
46-60
3
8%
4
40%
61-75
7
19%
2
20%
76-90
Забито
33
48
13 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 17
9 Не забивали 7
3
9%
8
17%
1-15
1
3%
9
19%
16-30
9
27%
5
10%
31-45
8
24%
7
15%
46-60
6
18%
6
13%
61-75
6
18%
13
27%
76-90
Пропущено
72
43
29 В 1-м тайме 19
43 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 24
5
7%
5
12%
1-15
13
18%
4
9%
16-30
11
15%
10
23%
31-45
13
18%
10
23%
46-60
11
15%
9
21%
61-75
19
26%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Арминия - Герта 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Аугсбург - Герта 0:1 Герта - Унион Берлин 1:4
Байер Л - Герта 2:1 Герта - Хоффенхайм 3:0 Боруссия М - Герта 2:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург - Герта 3:0 Герта - РБ Лейпциг 1:6 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1 Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2
Майнц
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2
Аугсбург - Майнц 2:1 Боруссия М - Майнц 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|32
|24
|3
|5
|93 - 33
|75
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|33
|21
|3
|9
|83 - 51
|66
|3.
|Байер Л
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|78 - 46
|61
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|57 - 44
|55
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|47 - 42
|54
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|67 - 36
|54
|7.
|Кёльн
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|51 - 47
|52
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|57 - 55
|46
|9.
|Майнц
|Заявка
|33
|13
|6
|14
|48 - 43
|45
|10.
|Бохум
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|36 - 49
|42
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|41 - 52
|41
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|42 - 46
|40
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|48 - 59
|38
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|37 - 51
|35
|15.
|Герта
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|36 - 69
|33
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|37 - 56
|29
|17.
|Арминия
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|26 - 52
|27
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|33
|3
|9
|21
|27 - 80
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|46 - 13
|40
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|50 - 27
|36
|3.
|Майнц
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|31 - 9
|34
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 15
|32
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|39 - 17
|32
|6.
|Кёльн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 25
|29
|8.
|Байер Л
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 22
|29
|9.
|Бохум
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 17
|28
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 24
|28
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 26
|25
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 19
|23
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|14.
|Герта
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|24 - 33
|21
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 31
|19
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|17.
|Арминия
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|14 - 22
|15
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|47 - 20
|35
|2.
|Байер Л
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|41 - 24
|32
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 24
|30
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 19
|26
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|8.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 26
|21
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 33
|18
|11.
|Бохум
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 32
|14
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 26
|13
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 33
|13
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 36
|12
|15.
|Арминия
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 30
|12
|16.
|Майнц
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|17 - 34
|11
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|12 - 47
|4
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Прогнозы на матч Герта 1:2 Майнц
Исход игры
Герта
51% (53)
Ничья
31.7% (33)
Майнц
17.3% (18)
Тотал 2.5
Больше
49.51% (51)
Меньше
50.49% (52)
Обе команды забьют
Да
74.76% (77)
Нет
25.24% (26)
Популярный счёт
2:1 Герта
27.9% (29)
1:1 Ничья
25% (26)
1:0 Герта
16.3% (17)
1:2 Майнц
14.4% (15)
2:0 Герта
5.8% (6)
2:2 Ничья
5.8% (6)
0:1 Майнц
1.9% (2)
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