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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион:
Санкт-Галлен
1:1
Первый тайм: 41'
Цюрих
0'
0:1
10' Гол
Метс Кароль
35' Желтая карточка
Красничи Бледиан
36' Желтая карточка
Алити Фидан
1:1
37' Гол
Кинтилья Хорди
41'

Ход матча

10'
0:1
Метс Кароль
(Чорич Анте)
35'
 
Красничи Бледиан
36'
 
Алити Фидан
37'
Кинтилья Хорди
1:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Цюрих
3.78
4.01
2.96
Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
15
Euclides
Cabral
4
Стеригу
Леонидас
14
Matej
Maglica
33
Шмидт
Исаак
8
Кинтилья
Хорди
23
Фазлии
Бетим
10
Руис
Виктор
III
28
Лунгой
Кристофер
11
Дуа
Квадво
9
Гийемено
Джереми
25
Бреше
Янник
2
Lindrit
Kamberi
28
Метс
Кароль
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
33
Зайлер
Штефан
7
Красничи
Бледиан
3
Герреро
Адрия
24
Чорич
Анте
15
Тосин
Айегун
9
Сисей
Ассан
Санкт-Галлен
4-1-2-3
Цюрих
3-4-1-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Цюрих

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

94.4%
33.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед

36 матчей

25%
75%
0 побед 9 ничьих 27 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 12 ничьих 23 победы

Второй тайм

19.4%
80.6%
0 побед 7 ничьих 24 победы

54 матча

27.8%
22.2%
50%
15 побед 12 ничьих 27 побед

Первый тайм

25.9%
31.5%
42.6%
14 побед 17 ничьих 23 победы

Второй тайм

31.5%
24.1%
44.4%
17 побед 13 ничьих 24 победы

История матчей

С
0:3
С
3:1
С
3:3
С
2:2
С
1:1
С
2:3
С
1:2
С
1:3
С
0:4
С
1:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:2
С
0:0
ТМК
4:1
С
4:0
С
1:2
С
1:3
С
1:1
ТМК
2:3
К
2:1
С
3:0
С
4:0
С
2:2
С
0:2
С
1:2
С
1:4
С
1:4
С
1:1
С
0:2
С
2:2
С
0:2
КШ
0:1
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
0:2
С
3:1
К
4:2
С
2:2
С
3:1
С
0:3
С
3:1
ТМС
4:2
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
1:0
ТМС
0:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 12 (2) 0.36
Гийемено Джереми 8 0.24
Йуан Элье 6 0.18
Руис Виктор III 5 (3) 0.15
Гёртлер Лукас 4 (2) 0.12
Шуберт Фабиан 4 0.12
Фон Моос Юлиан 4 0.12
Люхингер Николас 2 0.06
Лунгой Кристофер 2 0.06
Диаките Усман 2 0.06
Фазлии Бетим 2 0.06
Шмидт Исаак 1 0.03
Тома Бастьен 1 0.03
Alessio Besio 1 0.03
Кинтилья Хорди 1 0.03
Бабич Борис 1 0.03
Patrick Sutter 1 0.03
Matej Maglica 1 0.03
Кемптер Михаэль 1 0.03
Янкевиц Александр 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Euclides Cabral 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 18 (1) 0.55
Маркезано Антонио 12 (5) 0.36
Ньонто Вильфред 9 0.27
Тосин Айегун 5 0.15
Герреро Адрия 4 0.12
Крамер Блаж 4 0.12
Боранияшевич Никола 4 0.12
Крюезиу Мирлинд 3 0.09
Rodrigo Pollero 3 0.09
Алити Фидан 2 0.06
Гогия Акакий 2 0.06
Джемаили Блерим 1 0.03
Чорич Анте 1 0.03
Метс Кароль 1 0.03
Ронер Фабиан 1 0.03
Lindrit Kamberi 1 0.03
Думбия Усман 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Омерагич Бечир 0 0
Зайлер Штефан 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 10 0
Гийемено Джереми 8 1
Фазлии Бетим 6 1
Йуан Элье 4 1
Patrick Sutter 4 1
Alessio Besio 5 0
Стильхарт Базиль 3 1
Euclides Cabral 3 1
Кинтилья Хорди 2 1
Руис Виктор III 3 0
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Matej Maglica 3 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Шуберт Фабиан 2 0
Лунгой Кристофер 2 0
Янкевиц Александр 2 0
Траоре Бубакар 1 0
Дуа Квадво 1 0
Тома Бастьен 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Leonhard Muenst 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Ассан 9 0
Крюезиу Мирлинд 9 0
Алити Фидан 8 0
Красничи Бледиан 6 1
Ньонто Вильфред 7 0
Джемаили Блерим 6 0
Боранияшевич Никола 5 0
Герреро Адрия 5 0
Чорич Анте 4 0
Думбия Усман 4 0
Крамер Блаж 4 0
Омерагич Бечир 4 0
Маркезано Антонио 3 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Метс Кароль 2 0
Lindrit Kamberi 2 0
Гогия Акакий 1 0
Костадинович Живко 1 0
Ронер Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
30
20 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
8
24%
4
13%
1-15
6
18%
4
13%
16-30
6
18%
8
27%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
8
24%
5
17%
61-75
5
15%
6
20%
76-90

Пропущено

23
20
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
17%
1
5%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
4
17%
6
30%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
1
4%
6
30%
61-75
7
30%
4
20%
76-90

Забито

29
41
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
5
17%
11
27%
1-15
6
21%
3
7%
16-30
3
10%
2
5%
31-45
5
17%
5
12%
46-60
3
10%
8
20%
61-75
7
24%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

29
18
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
14%
3
17%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
3
10%
5
28%
31-45
4
14%
4
22%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
7
24%
3
17%
76-90

Забито

62
71
34 В 1-м тайме 32
28 Во 2-м тайме 39
21 Забивали первыми 19
4 Не забивали 4
13
21%
15
21%
1-15
12
19%
7
10%
16-30
9
15%
10
14%
31-45
5
8%
8
11%
46-60
11
18%
13
18%
61-75
12
19%
18
25%
76-90

Пропущено

52
38
23 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 22
8
15%
4
11%
1-15
8
15%
4
11%
16-30
7
13%
11
29%
31-45
9
17%
4
11%
46-60
6
12%
8
21%
61-75
14
27%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Ивердон - Санкт-Галлен 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2
Санкт-Галлен - Базель 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Дорнбирн 9:0 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4
Цюрих
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0
Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Цюрих - Базель 4:2 Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1:1 33 22 7 4 72 - 39 73
2. Базель 32 14 14 4 67 - 39 56
3. Янг Бойз 33 14 11 8 71 - 47 53
4. Лугано 33 15 5 13 45 - 49 50
5. Санкт-Галлен 1:1 33 13 9 11 61 - 55 48
6. Серветт 32 12 5 15 45 - 57 41
7. Грасcхоппер 32 8 12 12 50 - 51 36
8. Сьон 32 9 7 16 39 - 60 34
9. Люцерн 32 6 12 14 40 - 59 30
10. Лозанна-Спорт 32 4 8 20 34 - 68 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1:1 16 12 3 1 41 - 18 39
2. Янг Бойз 16 9 5 2 34 - 20 32
3. Лугано 17 9 3 5 25 - 23 30
4. Базель 16 7 7 2 36 - 18 28
5. Санкт-Галлен 1:1 17 6 8 3 32 - 26 26
6. Серветт 16 7 3 6 23 - 24 24
7. Сьон 16 6 3 7 17 - 20 21
8. Люцерн 16 5 3 8 21 - 27 18
9. Грасcхоппер 16 4 6 6 30 - 31 18
10. Лозанна-Спорт 16 3 4 9 22 - 36 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1:1 17 10 4 3 31 - 21 34
2. Базель 16 7 7 2 31 - 21 28
3. Санкт-Галлен 1:1 16 7 1 8 29 - 29 22
4. Янг Бойз 17 5 6 6 37 - 27 21
5. Лугано 16 6 2 8 20 - 26 20
6. Грасcхоппер 16 4 6 6 20 - 20 18
7. Серветт 16 5 2 9 22 - 33 17
8. Сьон 16 3 4 9 22 - 40 13
9. Люцерн 16 1 9 6 19 - 32 12
10. Лозанна-Спорт 16 1 4 11 12 - 32 7
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Цюрих
3.78
4.01
2.96
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санкт-Галлен 1:1 Цюрих онлайн

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