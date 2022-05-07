Стадион: АФГ Арена
1:2
Конец матча
0:1
10' ГолМетс Кароль
35' Желтая карточкаКрасничи Бледиан
36' Желтая карточкаАлити Фидан
1:1
37' ГолКинтилья Хорди
1:2
43' Гол в свои воротаMatej Maglica
64' Желтая карточкаКрюезиу Мирлинд
76' Желтая карточкаШмидт Исаак
85' Желтая карточкаСтеригу Леонидас
Ход матча
10'
0:1
35'
36'
37'
1:1
43'
1:2
64'
76'
85'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 7
-
10 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 13
-
52 Владение мячом, % 48
33
Шмидт
Исаак
23
Фазлии
Бетим
11
Дуа
Квадво
25
Бреше
Янник
28
Метс
Кароль
24
Чорич
Анте
15
Тосин
Айегун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
11 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Нуу МусаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Бабич БорисПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Чорич АнтеПолузащитник
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Хелифи СалимПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
39 Гогия АкакийНападающий
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
История личных встреч
Санкт-Галлен
Цюрих
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.4%
33.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед
36 матчей
25%
75%
0 побед 9 ничьих 27 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 12 ничьих 23 победы
Второй тайм
19.4%
80.6%
0 побед 7 ничьих 24 победы
54 матча
27.8%
22.2%
50%
15 побед 12 ничьих 27 побед
Первый тайм
25.9%
31.5%
42.6%
14 побед 17 ничьих 23 победы
Второй тайм
31.5%
24.1%
44.4%
17 побед 13 ничьих 24 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|12 (2)
|0.36
|Гийемено Джереми
|8
|0.24
|Йуан Элье
|6
|0.18
|Руис Виктор III
|5 (3)
|0.15
|Гёртлер Лукас
|4 (2)
|0.12
|Шуберт Фабиан
|4
|0.12
|Фон Моос Юлиан
|4
|0.12
|Люхингер Николас
|2
|0.06
|Лунгой Кристофер
|2
|0.06
|Диаките Усман
|2
|0.06
|Фазлии Бетим
|2
|0.06
|Шмидт Исаак
|1
|0.03
|Тома Бастьен
|1
|0.03
|Alessio Besio
|1
|0.03
|Кинтилья Хорди
|1
|0.03
|Бабич Борис
|1
|0.03
|Patrick Sutter
|1
|0.03
|Matej Maglica
|1
|0.03
|Кемптер Михаэль
|1
|0.03
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Euclides Cabral
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|18 (1)
|0.55
|Маркезано Антонио
|12 (5)
|0.36
|Ньонто Вильфред
|9
|0.27
|Тосин Айегун
|5
|0.15
|Герреро Адрия
|4
|0.12
|Крамер Блаж
|4
|0.12
|Боранияшевич Никола
|4
|0.12
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0.09
|Rodrigo Pollero
|3
|0.09
|Алити Фидан
|2
|0.06
|Гогия Акакий
|2
|0.06
|Джемаили Блерим
|1
|0.03
|Чорич Анте
|1
|0.03
|Метс Кароль
|1
|0.03
|Ронер Фабиан
|1
|0.03
|Lindrit Kamberi
|1
|0.03
|Думбия Усман
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
|Зайлер Штефан
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|10
|0
|Гийемено Джереми
|8
|1
|Фазлии Бетим
|6
|1
|Йуан Элье
|4
|1
|Patrick Sutter
|4
|1
|Alessio Besio
|5
|0
|Стильхарт Базиль
|3
|1
|Euclides Cabral
|3
|1
|Шмидт Исаак
|4
|0
|Кинтилья Хорди
|2
|1
|Руис Виктор III
|3
|0
|Люхингер Николас
|3
|0
|Нуу Муса
|3
|0
|Matej Maglica
|3
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|2
|0
|Лунгой Кристофер
|2
|0
|Янкевиц Александр
|2
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Дуа Квадво
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Стеригу Леонидас
|1
|0
|Leonhard Muenst
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюезиу Мирлинд
|10
|0
|Сисей Ассан
|9
|0
|Алити Фидан
|8
|0
|Красничи Бледиан
|6
|1
|Ньонто Вильфред
|7
|0
|Джемаили Блерим
|6
|0
|Боранияшевич Никола
|5
|0
|Герреро Адрия
|5
|0
|Чорич Анте
|4
|0
|Думбия Усман
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Омерагич Бечир
|4
|0
|Маркезано Антонио
|3
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Метс Кароль
|2
|0
|Lindrit Kamberi
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
31
22 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
8
23%
5
16%
1-15
6
17%
4
13%
16-30
8
23%
8
26%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
8
23%
5
16%
61-75
5
14%
6
19%
76-90
Пропущено
24
22
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
5
21%
1
5%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
4
17%
8
36%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
1
4%
6
27%
61-75
7
29%
29%
4
18%
76-90
Забито
29
41
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
5
17%
11
27%
1-15
6
21%
3
7%
16-30
3
10%
2
5%
31-45
5
17%
5
12%
46-60
3
10%
8
20%
61-75
7
24%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
29
18
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
14%
3
17%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
3
10%
5
28%
31-45
4
14%
4
22%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
7
24%
3
17%
76-90
Забито
64
72
36 В 1-м тайме 33
28 Во 2-м тайме 39
21 Забивали первыми 20
4 Не забивали 4
13
20%
16
22%
1-15
12
19%
7
10%
16-30
11
17%
10
14%
31-45
5
8%
8
11%
46-60
11
17%
13
18%
61-75
12
19%
18
25%
76-90
Пропущено
53
40
24 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 23
9
17%
4
10%
1-15
8
15%
4
10%
16-30
7
13%
13
33%
31-45
9
17%
4
10%
46-60
6
11%
8
20%
61-75
14
26%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Ивердон - Санкт-Галлен 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2
Санкт-Галлен - Базель 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Дорнбирн 9:0 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4
Цюрих
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0
Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Цюрих - Базель 4:2 Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|33
|23
|6
|4
|73 - 39
|75
|2.
|Базель
|32
|14
|14
|4
|67 - 39
|56
|3.
|Янг Бойз
|33
|14
|11
|8
|71 - 47
|53
|4.
|Лугано
|33
|15
|5
|13
|45 - 49
|50
|5.
|Санкт-Галлен
|33
|13
|8
|12
|61 - 56
|47
|6.
|Серветт
|32
|12
|5
|15
|45 - 57
|41
|7.
|Грасcхоппер
|32
|8
|12
|12
|50 - 51
|36
|8.
|Сьон
|32
|9
|7
|16
|39 - 60
|34
|9.
|Люцерн
|32
|6
|12
|14
|40 - 59
|30
|10.
|Лозанна-Спорт
|32
|4
|8
|20
|34 - 68
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|16
|12
|3
|1
|41 - 18
|39
|2.
|Янг Бойз
|16
|9
|5
|2
|34 - 20
|32
|3.
|Лугано
|17
|9
|3
|5
|25 - 23
|30
|4.
|Базель
|16
|7
|7
|2
|36 - 18
|28
|5.
|Санкт-Галлен
|17
|6
|7
|4
|32 - 27
|25
|6.
|Серветт
|16
|7
|3
|6
|23 - 24
|24
|7.
|Сьон
|16
|6
|3
|7
|17 - 20
|21
|8.
|Люцерн
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|9.
|Грасcхоппер
|16
|4
|6
|6
|30 - 31
|18
|10.
|Лозанна-Спорт
|16
|3
|4
|9
|22 - 36
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|17
|11
|3
|3
|32 - 21
|36
|2.
|Базель
|16
|7
|7
|2
|31 - 21
|28
|3.
|Санкт-Галлен
|16
|7
|1
|8
|29 - 29
|22
|4.
|Янг Бойз
|17
|5
|6
|6
|37 - 27
|21
|5.
|Лугано
|16
|6
|2
|8
|20 - 26
|20
|6.
|Грасcхоппер
|16
|4
|6
|6
|20 - 20
|18
|7.
|Серветт
|16
|5
|2
|9
|22 - 33
|17
|8.
|Сьон
|16
|3
|4
|9
|22 - 40
|13
|9.
|Люцерн
|16
|1
|9
|6
|19 - 32
|12
|10.
|Лозанна-Спорт
|16
|1
|4
|11
|12 - 32
|7