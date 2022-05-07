Стадион: Корнаредо Зрители: 2866
20' Желтая карточкаКанга Вилфрид
0:1
46' ГолАли Мохамед
1:1
49' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
68' Желтая карточкаГарсия Улиссес
69' Желтая карточкаЛустенбергер Фабиан
2:1
70' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
76' Желтая карточкаАли Мохамед
85' Желтая карточкаКустодио Оливье
87' Красная карточкаAmir Saipi
3:1
90' ГолХайле-Селассие Марен
Ход матча
20'
46'
49'
68'
70'
76'
85'
87'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 7
-
4 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
41 Владение мячом, % 59
26
Amir
Saipi
27
Рюэгг
Кевин
24
Ловрич
Санди
16
Лаванши
Нума
19
Целар
Жан
20
Ниассе
Шейх
13
Нгамале
Муми
- Основной состав
-
26 Amir SaipiВратарь
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
29 Hadj Mahmoud
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Аменда ОрельЗащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
15 Элиа МешакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Lewin Blum
-
Главный тренер: Matteo Vanetta
История личных встреч
Лугано
Янг Бойз
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
75%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
28 матчей
17.9%
17.9%
64.2%
5 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
14.3%
21.4%
64.3%
4 победы 6 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|8 (2)
|0.24
|Боттани Маттиа
|6
|0.18
|Эль-Амин Амура Мохамед
|4
|0.12
|Циглер Рето
|4 (2)
|0.12
|Ловрич Санди
|3
|0.09
|Лаванши Нума
|3
|0.09
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.09
|Хайле-Селассие Марен
|2
|0.06
|Фаччинетти Микаэль
|2
|0.06
|Саббатини Хонатан
|2
|0.06
|Алиседа Игнасио
|2
|0.06
|Кустодио Оливье
|1
|0.03
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.03
|Марич Мият
|1 (1)
|0.03
|Hadj Mahmoud
|1
|0.03
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|Yuri VI
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибачо Жордан
|22 (5)
|0.67
|Фасснахт Кристиан
|9
|0.27
|Канга Вилфрид
|9
|0.27
|Элиа Мешак
|6
|0.18
|Нгамале Муми
|4 (2)
|0.12
|Сьерро Венсан
|4
|0.12
|Мамбимби Феликс
|3
|0.09
|Ридер Фабиан
|2
|0.06
|Гарсия Улиссес
|2
|0.06
|Эбишер Мишель
|2
|0.06
|Али Мохамед
|2
|0.06
|Сулеймани Миралем
|1
|0.03
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0.03
|Хефти Сильван
|1
|0.03
|Ниассе Шейх
|1
|0.03
|Lewin Blum
|0
|0
|Мартинс Кристофер
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|12
|0
|Дапрела Фабио
|9
|0
|Лаванши Нума
|7
|0
|Саббатини Хонатан
|6
|0
|Kreshnik Hajrizi
|6
|0
|Боттани Маттиа
|5
|0
|Amir Saipi
|3
|1
|Циглер Рето
|4
|0
|Марич Мият
|4
|0
|Ловрич Санди
|4
|0
|Целар Жан
|3
|0
|Yuri VI
|3
|0
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Luis Phelipe
|2
|0
|Монцьяло Кевин
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|4
|2
|Сьерро Венсан
|7
|0
|Лаупер Сандро
|7
|0
|Зесигер Седрик
|7
|0
|Гарсия Улиссес
|5
|1
|Нгамале Муми
|6
|0
|Али Мохамед
|6
|0
|Масейрас Кентен
|4
|1
|Элиа Мешак
|3
|1
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Ридер Фабиан
|4
|0
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|Мамбимби Феликс
|3
|0
|Фернандес Эдимилсон
|2
|0
|Лефор Жордан
|2
|0
|Ниассе Шейх
|2
|0
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Варга Кевин
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Сибачо Жордан
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
37
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
1
4%
2
5%
1-15
4
17%
4
11%
16-30
7
29%
29%
4
11%
31-45
2
8%
10
27%
46-60
4
17%
8
22%
61-75
6
25%
9
24%
76-90
Пропущено
24
27
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
5
21%
2
7%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
5
21%
4
15%
31-45
5
21%
4
15%
46-60
2
8%
5
19%
61-75
4
17%
9
33%
76-90
Забито
19
33
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 8
23 Не забивали 18
1
5%
6
18%
1-15
2
11%
2
6%
16-30
6
32%
3
9%
31-45
5
26%
4
12%
46-60
1
5%
7
21%
61-75
4
21%
11
33%
76-90
Пропущено
27
21
10 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
7%
2
10%
1-15
3
11%
5
24%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
2
7%
1
5%
46-60
8
30%
30%
3
14%
61-75
7
26%
7
33%
76-90
Забито
43
70
21 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 49
16 Забивали первыми 17
11 Не забивали 4
2
5%
8
11%
1-15
6
14%
6
9%
16-30
13
30%
7
10%
31-45
7
16%
14
20%
46-60
5
12%
15
21%
61-75
10
23%
20
29%
76-90
Пропущено
51
48
23 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 28
7
14%
4
8%
1-15
6
12%
8
17%
16-30
10
20%
7
15%
31-45
7
14%
5
10%
46-60
10
20%
8
17%
61-75
11
22%
16
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1
Лугано - Сьон 1:3 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 0:2 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Лугано - Серветт 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2
Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1:1
|33
|22
|7
|4
|72 - 39
|73
|2.
|Базель
|32
|14
|14
|4
|67 - 39
|56
|3.
|Янг Бойз
|33
|14
|11
|8
|71 - 47
|53
|4.
|Лугано
|33
|15
|5
|13
|45 - 49
|50
|5.
|Санкт-Галлен
|1:1
|33
|13
|9
|11
|61 - 55
|48
|6.
|Серветт
|32
|12
|5
|15
|45 - 57
|41
|7.
|Грасcхоппер
|32
|8
|12
|12
|50 - 51
|36
|8.
|Сьон
|32
|9
|7
|16
|39 - 60
|34
|9.
|Люцерн
|32
|6
|12
|14
|40 - 59
|30
|10.
|Лозанна-Спорт
|32
|4
|8
|20
|34 - 68
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1:1
|16
|12
|3
|1
|41 - 18
|39
|2.
|Янг Бойз
|16
|9
|5
|2
|34 - 20
|32
|3.
|Лугано
|17
|9
|3
|5
|25 - 23
|30
|4.
|Базель
|16
|7
|7
|2
|36 - 18
|28
|5.
|Санкт-Галлен
|1:1
|17
|6
|8
|3
|32 - 26
|26
|6.
|Серветт
|16
|7
|3
|6
|23 - 24
|24
|7.
|Сьон
|16
|6
|3
|7
|17 - 20
|21
|8.
|Люцерн
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|9.
|Грасcхоппер
|16
|4
|6
|6
|30 - 31
|18
|10.
|Лозанна-Спорт
|16
|3
|4
|9
|22 - 36
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1:1
|17
|10
|4
|3
|31 - 21
|34
|2.
|Базель
|16
|7
|7
|2
|31 - 21
|28
|3.
|Санкт-Галлен
|1:1
|16
|7
|1
|8
|29 - 29
|22
|4.
|Янг Бойз
|17
|5
|6
|6
|37 - 27
|21
|5.
|Лугано
|16
|6
|2
|8
|20 - 26
|20
|6.
|Грасcхоппер
|16
|4
|6
|6
|20 - 20
|18
|7.
|Серветт
|16
|5
|2
|9
|22 - 33
|17
|8.
|Сьон
|16
|3
|4
|9
|22 - 40
|13
|9.
|Люцерн
|16
|1
|9
|6
|19 - 32
|12
|10.
|Лозанна-Спорт
|16
|1
|4
|11
|12 - 32
|7