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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион: Зрители: 2866
Лугано
3:1
Конец матча
Янг Бойз
0'
20' Желтая карточка
Канга Вилфрид
0:1
46' Гол
Али Мохамед
1:1
49' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
68' Желтая карточка
Гарсия Улиссес
69' Желтая карточка
Лустенбергер Фабиан
2:1
70' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
76' Желтая карточка
Али Мохамед
85' Желтая карточка
Кустодио Оливье
87' Красная карточка
Amir Saipi
3:1
90' Гол
Хайле-Селассие Марен
90'+8
26
Amir
Saipi
27
Рюэгг
Кевин
30
Дапрела
Фабио
3
Циглер
Рето
17
Валенсуэла
Мильтон
24
Ловрич
Санди
16
Лаванши
Нума
14
Саббатини
Хонатан
6
Эль-Амин
Амура
Мохамед
19
Целар
Жан
10
Боттани
Маттиа
26
Фон
Балльмоос
Давид
24
Масейрас
Кентен
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
21
Гарсия
Улиссес
11
Фернандес
Эдимилсон
8
Сьерро
Венсан
20
Ниассе
Шейх
13
Нгамале
Муми
9
Канга
Вилфрид
17
Сибачо
Жордан
Лугано
4-1-2-3
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Лугано
Янг Бойз

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
75%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

28 матчей

17.9%
17.9%
64.2%
5 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

14.3%
21.4%
64.3%
4 победы 6 ничьих 18 побед

История матчей

С
1:0
С
0:5
С
3:1
К
2:1
С
3:0
С
1:3
С
0:2
С
2:2
С
3:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:4
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
0:2
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
7:0
С
1:1
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 8 (2) 0.24
Боттани Маттиа 6 0.18
Эль-Амин Амура Мохамед 4 0.12
Циглер Рето 4 (2) 0.12
Ловрич Санди 3 0.09
Лаванши Нума 3 0.09
Абубакар-Анкра Асума 3 0.09
Хайле-Селассие Марен 2 0.06
Фаччинетти Микаэль 2 0.06
Саббатини Хонатан 2 0.06
Алиседа Игнасио 2 0.06
Кустодио Оливье 1 0.03
Kreshnik Hajrizi 1 0.03
Марич Мият 1 (1) 0.03
Hadj Mahmoud 1 0.03
Рюэгг Кевин 0 0
Валенсуэла Мильтон 0 0
Yuri VI 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибачо Жордан 22 (5) 0.67
Фасснахт Кристиан 9 0.27
Канга Вилфрид 9 0.27
Элиа Мешак 6 0.18
Нгамале Муми 4 (2) 0.12
Сьерро Венсан 4 0.12
Мамбимби Феликс 3 0.09
Ридер Фабиан 2 0.06
Гарсия Улиссес 2 0.06
Эбишер Мишель 2 0.06
Али Мохамед 2 0.06
Сулеймани Миралем 1 0.03
Фернандес Эдимилсон 1 0.03
Хефти Сильван 1 0.03
Ниассе Шейх 1 0.03
Lewin Blum 0 0
Мартинс Кристофер 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 12 0
Дапрела Фабио 9 0
Лаванши Нума 7 0
Саббатини Хонатан 6 0
Kreshnik Hajrizi 6 0
Боттани Маттиа 5 0
Amir Saipi 3 1
Циглер Рето 4 0
Марич Мият 4 0
Ловрич Санди 4 0
Целар Жан 3 0
Yuri VI 3 0
Рюэгг Кевин 2 0
Luis Phelipe 2 0
Монцьяло Кевин 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 4 2
Сьерро Венсан 7 0
Лаупер Сандро 7 0
Зесигер Седрик 7 0
Гарсия Улиссес 5 1
Нгамале Муми 6 0
Али Мохамед 6 0
Масейрас Кентен 4 1
Элиа Мешак 3 1
Эбишер Мишель 4 0
Ридер Фабиан 4 0
Лустенбергер Фабиан 3 0
Мамбимби Феликс 3 0
Фернандес Эдимилсон 2 0
Лефор Жордан 2 0
Ниассе Шейх 2 0
Сулеймани Миралем 1 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Варга Кевин 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Бюрги Николас 1 0
Сибачо Жордан 1 0
Аменда Орель 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
37
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
1
4%
2
5%
1-15
4
17%
4
11%
16-30
7
29%
29%
4
11%
31-45
2
8%
10
27%
46-60
4
17%
8
22%
61-75
6
25%
9
24%
76-90

Пропущено

24
27
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
5
21%
2
7%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
5
21%
4
15%
31-45
5
21%
4
15%
46-60
2
8%
5
19%
61-75
4
17%
9
33%
76-90

Забито

19
33
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 8
23 Не забивали 18
1
5%
6
18%
1-15
2
11%
2
6%
16-30
6
32%
3
9%
31-45
5
26%
4
12%
46-60
1
5%
7
21%
61-75
4
21%
11
33%
76-90

Пропущено

27
21
10 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
7%
2
10%
1-15
3
11%
5
24%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
2
7%
1
5%
46-60
8
30%
30%
3
14%
61-75
7
26%
7
33%
76-90

Забито

43
70
21 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 49
16 Забивали первыми 17
11 Не забивали 4
2
5%
8
11%
1-15
6
14%
6
9%
16-30
13
30%
7
10%
31-45
7
16%
14
20%
46-60
5
12%
15
21%
61-75
10
23%
20
29%
76-90

Пропущено

51
48
23 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 28
7
14%
4
8%
1-15
6
12%
8
17%
16-30
10
20%
7
15%
31-45
7
14%
5
10%
46-60
10
20%
8
17%
61-75
11
22%
16
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1
Лугано - Сьон 1:3 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 0:2 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Лугано - Серветт 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2
Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1:1 33 22 7 4 72 - 39 73
2. Базель 32 14 14 4 67 - 39 56
3. Янг Бойз 33 14 11 8 71 - 47 53
4. Лугано 33 15 5 13 45 - 49 50
5. Санкт-Галлен 1:1 33 13 9 11 61 - 55 48
6. Серветт 32 12 5 15 45 - 57 41
7. Грасcхоппер 32 8 12 12 50 - 51 36
8. Сьон 32 9 7 16 39 - 60 34
9. Люцерн 32 6 12 14 40 - 59 30
10. Лозанна-Спорт 32 4 8 20 34 - 68 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1:1 16 12 3 1 41 - 18 39
2. Янг Бойз 16 9 5 2 34 - 20 32
3. Лугано 17 9 3 5 25 - 23 30
4. Базель 16 7 7 2 36 - 18 28
5. Санкт-Галлен 1:1 17 6 8 3 32 - 26 26
6. Серветт 16 7 3 6 23 - 24 24
7. Сьон 16 6 3 7 17 - 20 21
8. Люцерн 16 5 3 8 21 - 27 18
9. Грасcхоппер 16 4 6 6 30 - 31 18
10. Лозанна-Спорт 16 3 4 9 22 - 36 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1:1 17 10 4 3 31 - 21 34
2. Базель 16 7 7 2 31 - 21 28
3. Санкт-Галлен 1:1 16 7 1 8 29 - 29 22
4. Янг Бойз 17 5 6 6 37 - 27 21
5. Лугано 16 6 2 8 20 - 26 20
6. Грасcхоппер 16 4 6 6 20 - 20 18
7. Серветт 16 5 2 9 22 - 33 17
8. Сьон 16 3 4 9 22 - 40 13
9. Люцерн 16 1 9 6 19 - 32 12
10. Лозанна-Спорт 16 1 4 11 12 - 32 7
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 34'
      Сибачо Жордан уходит с поля. Элиа Мешак выходит вместо него
    • Желтая карточка
      20'
      Канга Вилфрид получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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