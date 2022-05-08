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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Лорьян
0:0
Первый тайм: 30'
Марсель
0' 30'

Ход матча

17'
 
Бамба Дьенг Амаду
Бакамбу Седрик

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Прогнозы 109
Лорьян 0% (0)
X 11% (12)
Марсель 89% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Марсель
3.98
3.90
2.13
Все Коэффициенты
Новости
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
21
Морель
Жереми
2
Силва
Игор
10
Ле
Фе
Энцо
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
25
Ле
Гофф
Венсан
13
Моффи
Теремас
28
Лорьенте
Арман
30
Манданда
Стив
21
Ронжье
Валентин
2
Салиба
Вильям
15
Чалета-Цар
Дуе
14
Перес
Луан
6
Гендузи
Маттео
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
17
Юндер
Дженгиз
13
Бакамбу
Седрик
8
Жерсон
Сантос
Лорьян
3-5-2
Марсель
4-3-3

История личных встреч

Лорьян
Марсель

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

23 матча

17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.7%
21.7%
56.6%
5 побед 5 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
4:1
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:4
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:5
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
1:2
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 8 (2) 0.22
Лорьенте Арман 5 (1) 0.14
Коне Ибраима 5 0.14
Монкондю Томас 3 0.08
Сумано Самбу 3 0.08
Лапорт Жульен 2 0.06
Ле Фе Энцо 1 0.03
Ле Гофф Венсан 1 0.03
Буасгар Кентен 1 0.03
Уттара Данго 1 0.03
Грбич Адриан 1 0.03
Петро Лео 1 0.03
Дженц Мориц 1 0.03
Абергель Лоран 0 0
Лемуан Фабьен 0 0
Мендес Убулан 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 12 (7) 0.33
Юндер Дженгиз 9 (1) 0.25
Милик Аркадиуш 7 (1) 0.19
Жерсон Сантос 6 0.17
Бамба Дьенг Амаду 6 (1) 0.17
Гендузи Маттео 4 0.11
Арит Амин 4 0.11
Бакамбу Седрик 3 0.08
Чалета-Цар Дуе 2 0.06
Лирола Поль 1 0.03
Камара Бубакар 1 0.03
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Пау Лопес 0 0
Перес Луан 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 9 0
Лапорт Жульен 7 0
Мендес Убулан 4 1
Дженц Мориц 4 1
Эрго Жером 1 2
Монкондю Томас 4 0
Инносент Бонке 4 0
Лемуан Фабьен 3 0
Буасгар Кентен 3 0
Лорьенте Арман 3 0
Уттара Данго 3 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Коне Ибраима 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Моффи Теремас 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Сумано Самбу 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Луан 7 0
Гендузи Маттео 6 0
Камара Бубакар 6 0
Хорхе Сампаоли 6 0
Балерди Леонардо 4 1
Гуйе Пап 5 0
Пау Лопес 4 0
Чалета-Цар Дуе 4 0
Салиба Вильям 4 0
Пайе Димитри 3 0
Ронжье Валентин 3 0
Жерсон Сантос 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Бакамбу Седрик 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Лирола Поль 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Таргаллин Уссама 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
27
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
23 Не забивали 20
2
11%
2
7%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
6
32%
6
22%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
2
11%
7
26%
61-75
6
32%
6
22%
76-90

Пропущено

18
14
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
17%
3
21%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
5
28%
2
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
28%
6
43%
76-90

Забито

16
29
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
2
13%
1
3%
1-15
3
19%
6
21%
16-30
1
6%
6
21%
31-45
3
19%
4
14%
46-60
4
25%
6
21%
61-75
3
19%
6
21%
76-90

Пропущено

40
22
17 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
4
10%
6
27%
1-15
8
20%
2
9%
16-30
5
13%
2
9%
31-45
7
18%
5
23%
46-60
7
18%
3
14%
61-75
9
23%
4
18%
76-90

Забито

35
56
15 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 19
12 Не забивали 7
4
11%
3
5%
1-15
4
11%
11
20%
16-30
7
20%
12
21%
31-45
5
14%
5
9%
46-60
6
17%
13
23%
61-75
9
26%
12
21%
76-90

Пропущено

58
36
24 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 22
7
12%
9
25%
1-15
12
21%
3
8%
16-30
5
9%
4
11%
31-45
12
21%
7
19%
46-60
8
14%
3
8%
61-75
14
24%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1
Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Мец - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1
Марсель
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1
Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Мец - Марсель 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 24 7 4 79 - 34 79
2. Марсель 0:0 Заявка 36 19 9 8 56 - 37 66
3. Монако Заявка 36 19 8 9 59 - 36 65
4. Ренн Заявка 35 19 5 11 77 - 36 62
5. Страсбург Заявка 36 16 12 8 59 - 39 60
6. Ницца Заявка 35 18 7 10 45 - 29 60
7. Ланс Заявка 36 16 10 10 57 - 45 58
8. Лион Заявка 36 15 11 10 61 - 48 56
9. Лилль Заявка 36 13 12 11 43 - 45 51
10. Нант Заявка 35 14 9 12 50 - 43 51
11. Брест Заявка 36 13 9 14 45 - 49 48
12. Монпелье Заявка 36 12 7 17 49 - 55 43
13. Реймс Заявка 36 10 13 13 39 - 40 43
14. Анже Заявка 36 9 11 16 42 - 54 38
15. Клермон Заявка 36 9 9 18 37 - 66 36
16. Труа Заявка 35 9 9 17 33 - 47 36
17. Лорьян 0:0 Заявка 36 8 11 17 34 - 59 35
18. Сент-Этьен Заявка 35 7 10 18 38 - 70 31
19. Мец Заявка 36 5 13 18 34 - 64 28
20. Бордо Заявка 36 5 12 19 48 - 89 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 18 13 1 4 48 - 13 40
3. Монако Заявка 18 11 4 3 34 - 14 37
4. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
5. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель 0:0 Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
11. Монпелье Заявка 18 7 5 6 27 - 22 26
12. Брест Заявка 18 7 4 7 26 - 25 25
13. Лорьян 0:0 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
14. Анже Заявка 18 7 2 9 21 - 23 23
15. Труа Заявка 18 5 7 6 18 - 16 22
16. Реймс Заявка 18 5 6 7 23 - 20 21
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 18 4 6 8 21 - 31 18
19. Бордо Заявка 18 3 6 9 25 - 33 15
20. Мец Заявка 18 2 7 9 20 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 0:0 Заявка 18 11 4 3 27 - 15 37
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Монако Заявка 18 8 4 6 25 - 22 28
5. Страсбург Заявка 18 6 7 5 24 - 21 25
6. Ланс Заявка 18 7 4 7 24 - 27 25
7. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
8. Лилль Заявка 18 6 5 7 21 - 25 23
9. Реймс Заявка 18 5 7 6 16 - 20 22
10. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
11. Лион Заявка 18 5 6 7 22 - 25 21
12. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
13. Клермон Заявка 18 5 3 10 16 - 35 18
14. Монпелье Заявка 18 5 2 11 22 - 33 17
15. Анже Заявка 18 2 9 7 21 - 31 15
16. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 17 3 4 10 15 - 34 13
19. Бордо Заявка 18 2 6 10 23 - 56 12
20. Лорьян 0:0 Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • Судья
    30'
    Судья проводит воспитательную беседу с Хорхе Сампаоли.
  • 29'
    Лемуан забросил мяч в чужую штрафную, но некому из хозяев было откликнуться.
  • Фол, нарушение
    28'
    Ронжье зацепил Лемуана в центре поля и выслушивает теперь внушение от арбитра.
  • 27'
    "Марсель" довольно активен сейчас и деятельно желает открыть счёт.
  • Опасный момент
    26'
    Юндер навесил с корнера справа, и Бамба Дьенг был близок к голу, однако не пробил головой Дрейра.
  • Угловой
    25'
    Гендузи исполнил подачу слева с корнера, и Дрейер готовился сыграть на выходе, но ему помешал сыгравший головой Моффи. Будет ещё один угловой.
  • Угловой
    24'
    Удар Ронжье примерно с линии штрафной заблокирован, и будет угловой.
  • 23'
    Подача Гендузи с правого края штрафной находит голову соперника.
  • Опасный момент
    22'
    Два подряд угловых исполнили справа марсельцы, а затем Юндер навесил с игры. Потом была подача и с другой стороны, реально опасная: Жерсон пробил головой с близкой дистанции, но Дрейер справился с защитой своих ворот.
  • Угловой
    21'
    Подача гостей слева по диагонали со штрафного, и Лапорт головой выбивает мяч на корнер.
  • Фол, нарушение
    20'
    Абергель в середине поля не по правилам отнёсся к Гендузи.
  • 19'
    Ну что сказать? Пока ни одна из команд не заслужила того, чтобы быть ведущей в счёте.
  • 18'
    Гости в позиционной атаке, заработали аут на левом фланге.
  • Замена
    17'
    Бамба Дьенг Амаду заменил травмированного Бакамбу в составе "Марселя".
  • Травма, повреждение
    15'
    Бакамбу получил повреждение, поэтому готовится его замена.
  • Бонусы букмекеров
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    • Офсайд
      14'
      "Лорьян" в контратаке. Моффи скинул мяч опасно пробившему партнёру, в дело вступил Манданда, но дело в том, что Моффи был в офсайде.
    • 13'
      С подступов к штрафной приложился Моффи - выше перекладины.
    • 12'
      После розыгрыша корнера Гендузи дальним выстрелом отправил мяч поверх створа.
    • Угловой
      11'
      Жерсон Сантос подтолкнул в левом краю Игора Силву, но судья не зафиксировал фол в атаке и назначил угловой.
    • 10'
      "Марсель" вроде бы освоился после не очень удавшихся ему самых первых минут.
    • 9'
      Гости разыграли штрафной, последовала подача Бакамбу с правого фланга, но на этом перспектива закончилась. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Снова Лемуан уронил Гендузи, и арбитр, кажется, предупредил игрока хозяев, что следующая подобная вещь покарается жёлтой карточкой.
    • Фол, нарушение
      8'
      Лемуан сзади схватился за туловище Гендузи и увлёк его на газон.
    • 6'
      Юндер подал корнер, и ничего опасного не получилось.
    • Угловой
      6'
      Жерсон Сантос прострелил справа, благодаря чему заработали марсельцы угловой, так как мяч выбил за лицевую Моффи.
    • 5'
      Дрейер выходит из ворот и разряжает обстановку, выбивая мяч вправо в аут.
    • 4'
      Удар Лорьенте со штрафного заблокирован подпрыгнувшим Юндером.
    • Фол, нарушение
      4'
      Гуйе не захотел отпускать от себя Льоренте и схватил его сзади.
    • Фол, нарушение
      3'
      Ле Фе в центре поля сфолилна Гуйе.
    • 2'
      "Марсель" сегодня то ли в голубой, то ли в синей форме, а "Лорьян" в красно-чёрно-белых цветах.
    • Угловой
      1'
      Хозяева быстро пошли вперёд, к чему гости были не очень готовы, но с чем справились.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Марсель

    Исход игры
    Лорьян
    0% (0)
    Ничья
    11% (12)
    Марсель
    89% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.88% (55)
    Меньше
    47.12% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    63.46% (66)
    Нет
    36.54% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    45.9% (50)
    0:1 Марсель
    24.8% (27)
    1:1 Ничья
    11% (12)
    0:2 Марсель
    9.2% (10)
    1:3 Марсель
    2.8% (3)
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