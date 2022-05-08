Удар Ронжье примерно с линии штрафной заблокирован, и будет угловой.

Гендузи исполнил подачу слева с корнера, и Дрейер готовился сыграть на выходе, но ему помешал сыгравший головой Моффи. Будет ещё один угловой.

Юндер навесил с корнера справа, и Бамба Дьенг был близок к голу, однако не пробил головой Дрейра.

"Марсель" довольно активен сейчас и деятельно желает открыть счёт.

Ронжье зацепил Лемуана в центре поля и выслушивает теперь внушение от арбитра.

Лемуан забросил мяч в чужую штрафную, но некому из хозяев было откликнуться.

Гости в позиционной атаке, заработали аут на левом фланге.

Ну что сказать? Пока ни одна из команд не заслужила того, чтобы быть ведущей в счёте.

Абергель в середине поля не по правилам отнёсся к Гендузи.

Подача гостей слева по диагонали со штрафного, и Лапорт головой выбивает мяч на корнер.

Два подряд угловых исполнили справа марсельцы, а затем Юндер навесил с игры. Потом была подача и с другой стороны, реально опасная: Жерсон пробил головой с близкой дистанции, но Дрейер справился с защитой своих ворот.

14' "Лорьян" в контратаке. Моффи скинул мяч опасно пробившему партнёру, в дело вступил Манданда, но дело в том, что Моффи был в офсайде.

13' С подступов к штрафной приложился Моффи - выше перекладины.

12' После розыгрыша корнера Гендузи дальним выстрелом отправил мяч поверх створа.

11' Жерсон Сантос подтолкнул в левом краю Игора Силву, но судья не зафиксировал фол в атаке и назначил угловой.

10' "Марсель" вроде бы освоился после не очень удавшихся ему самых первых минут.

9' Гости разыграли штрафной, последовала подача Бакамбу с правого фланга, но на этом перспектива закончилась.

8' Снова Лемуан уронил Гендузи, и арбитр, кажется, предупредил игрока хозяев, что следующая подобная вещь покарается жёлтой карточкой.

8' Лемуан сзади схватился за туловище Гендузи и увлёк его на газон.

6' Юндер подал корнер, и ничего опасного не получилось.