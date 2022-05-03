Стадион: Стад де Мустуар
История личных встреч
Лорьян
Марсель
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
23 матча
17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.7%
21.7%
56.6%
5 побед 5 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|8 (2)
|0.23
|Лорьенте Арман
|5 (1)
|0.14
|Коне Ибраима
|5
|0.14
|Монкондю Томас
|3
|0.09
|Сумано Самбу
|3
|0.09
|Лапорт Жульен
|2
|0.06
|Ле Фе Энцо
|1
|0.03
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.03
|Буасгар Кентен
|1
|0.03
|Уттара Данго
|1
|0.03
|Грбич Адриан
|1
|0.03
|Петро Лео
|1
|0.03
|Дженц Мориц
|1
|0.03
|Абергель Лоран
|0
|0
|Лемуан Фабьен
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|12 (7)
|0.34
|Юндер Дженгиз
|9 (1)
|0.26
|Милик Аркадиуш
|7 (1)
|0.2
|Жерсон Сантос
|6
|0.17
|Бамба Дьенг Амаду
|6 (1)
|0.17
|Гендузи Маттео
|4
|0.11
|Арит Амин
|4
|0.11
|Бакамбу Седрик
|3
|0.09
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.06
|Лирола Поль
|1
|0.03
|Камара Бубакар
|1
|0.03
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Пау Лопес
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|9
|0
|Лапорт Жульен
|7
|0
|Мендес Убулан
|4
|1
|Дженц Мориц
|4
|1
|Эрго Жером
|1
|2
|Монкондю Томас
|4
|0
|Инносент Бонке
|4
|0
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Буасгар Кентен
|3
|0
|Лорьенте Арман
|3
|0
|Уттара Данго
|3
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Диарра Стефан
|2
|0
|Коне Ибраима
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Луан
|7
|0
|Гендузи Маттео
|6
|0
|Камара Бубакар
|6
|0
|Хорхе Сампаоли
|6
|0
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Гуйе Пап
|5
|0
|Пау Лопес
|4
|0
|Чалета-Цар Дуе
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Пайе Димитри
|3
|0
|Ронжье Валентин
|3
|0
|Жерсон Сантос
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Бамба Дьенг Амаду
|0
|1
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
27
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
23 Не забивали 20
2
11%
2
7%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
6
32%
6
22%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
2
11%
7
26%
61-75
6
32%
6
22%
76-90
Пропущено
18
14
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
17%
3
21%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
5
28%
2
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
28%
6
43%
76-90
Забито
16
29
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
2
13%
1
3%
1-15
3
19%
6
21%
16-30
1
6%
6
21%
31-45
3
19%
4
14%
46-60
4
25%
6
21%
61-75
3
19%
6
21%
76-90
Пропущено
40
22
17 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
4
10%
6
27%
1-15
8
20%
2
9%
16-30
5
13%
2
9%
31-45
7
18%
5
23%
46-60
7
18%
3
14%
61-75
9
23%
4
18%
76-90
Забито
35
56
15 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 19
12 Не забивали 7
4
11%
3
5%
1-15
4
11%
11
20%
16-30
7
20%
12
21%
31-45
5
14%
5
9%
46-60
6
17%
13
23%
61-75
9
26%
12
21%
76-90
Пропущено
58
36
24 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 22
7
12%
9
25%
1-15
12
21%
3
8%
16-30
5
9%
4
11%
31-45
12
21%
7
19%
46-60
8
14%
3
8%
61-75
14
24%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1
Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Мец - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1
Марсель
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1
Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Мец - Марсель 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|7
|4
|79 - 34
|79
|2.
|Марсель
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|56 - 37
|65
|3.
|Монако
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|57 - 35
|62
|4.
|Ренн
|Заявка
|35
|19
|5
|11
|77 - 36
|62
|5.
|Ницца
|Заявка
|35
|18
|7
|10
|45 - 29
|60
|6.
|Страсбург
|Заявка
|35
|15
|12
|8
|58 - 39
|57
|7.
|Лион
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|59 - 45
|56
|8.
|Ланс
|Заявка
|35
|15
|10
|10
|55 - 44
|55
|9.
|Лилль
|Заявка
|35
|13
|12
|10
|42 - 43
|51
|10.
|Нант
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|50 - 43
|51
|11.
|Брест
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|45 - 48
|48
|12.
|Монпелье
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|48 - 53
|43
|13.
|Реймс
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|38 - 38
|43
|14.
|Труа
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|33 - 47
|36
|15.
|Анже
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|38 - 53
|35
|16.
|Лорьян
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|34 - 59
|34
|17.
|Клермон
|Заявка
|35
|8
|9
|18
|35 - 65
|33
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|38 - 70
|31
|19.
|Бордо
|Заявка
|35
|5
|12
|18
|47 - 85
|27
|20.
|Мец
|Заявка
|35
|4
|13
|18
|31 - 62
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|48 - 13
|40
|3.
|Монако
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 14
|37
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|5.
|Страсбург
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|35 - 18
|35
|6.
|Нант
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|30
|9.
|Марсель
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 18
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 22
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 24
|25
|13.
|Лорьян
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 18
|23
|14.
|Труа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 16
|22
|15.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 18
|21
|16.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 22
|20
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 30
|15
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|25 - 33
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|27 - 15
|36
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|37 - 24
|32
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 21
|25
|5.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|6.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 25
|23
|7.
|Ланс
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|8.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 20
|22
|9.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|10.
|Страсбург
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|23 - 21
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|12.
|Нант
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|20 - 25
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 35
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|21 - 31
|15
|16.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 34
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 52
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Лорьян - Марсель
Исход игры
Лорьян
0% (0)
Ничья
12.9% (4)
Марсель
87.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
48.39% (15)
Меньше
51.61% (16)
Обе команды забьют
Да
58.06% (18)
Нет
41.94% (13)
Популярный счёт
1:2 Марсель
41.9% (13)
0:1 Марсель
22.6% (7)
0:2 Марсель
16.1% (5)
1:1 Ничья
12.9% (4)
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