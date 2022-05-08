Стадион: Раймон Копа
1:0
5' ГолЧо Мохамед-Али
2:0
36' ГолМенди Батиста
46' Желтая карточкаГилавоги Жошуа
Ход матча
5'
36'
2:0
46'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
29
Мансо
Венсан
14
Менса
Гидеон
10
Ньянг
М'Байе
28
Уден
Реми
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Фатар НоаПолузащитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
-
33 Калла АлиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Яколиш МаринНападающий
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
-
28 Уден РемиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Байсс ПолЗащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
25 Кватенг ЭнокПолузащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
- Нападающий
-
11 Мара СекуНападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
32 Баква ДиланНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Анже
Бордо
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
5 побед 13 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|8 (3)
|0.22
|Мангани Тома
|6 (5)
|0.17
|Фюльжени Анжело
|5
|0.14
|Траоре Исмаэль
|4
|0.11
|Чо Мохамед-Али
|4
|0.11
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0.06
|Баокен Стефан
|2
|0.06
|Унаи Аззедин
|2
|0.06
|Ромен Тома
|2
|0.06
|Бенталеб Набиль
|1
|0.03
|Менди Батиста
|1
|0.03
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Думбия Сулейман
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|11
|0.31
|Элис Альберт
|9
|0.25
|Уден Реми
|4
|0.11
|Онана Жан
|3
|0.08
|Ньянг М'Байе
|3
|0.08
|Мара Секу
|3 (1)
|0.08
|Мангаш Рикарду
|2
|0.06
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.06
|Адли Ясин
|1
|0.03
|Дилросун Джавайро
|1
|0.03
|Грегерсен Стиан
|1
|0.03
|Калу Самуэль
|1
|0.03
|Пембеле Тимоте
|1
|0.03
|Мешер Андре
|1
|0.03
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.03
|Кватенг Энок
|1
|0.03
|Игнатенко Даниил
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Ахмедходжич Анел
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Сулейман
|10
|1
|Ромен Тома
|9
|0
|Чо Мохамед-Али
|4
|2
|Мангани Тома
|6
|0
|Буфаль Софьян
|6
|0
|Менди Батиста
|5
|0
|Кабо Джимми
|4
|0
|Фюльжени Анжело
|4
|0
|Бенталеб Набиль
|3
|0
|Мансо Венсан
|1
|1
|Капель Пьеррик
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Таиби Ванисс
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Эбосс Энцо
|1
|0
|Мбок Джейсон
|1
|0
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|7
|0
|Кватенг Энок
|5
|1
|Франсержио Родригес
|6
|0
|Уден Реми
|5
|0
|Лакукс Том
|5
|0
|Онана Жан
|3
|1
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|Адли Ясин
|4
|0
|Игнатенко Даниил
|2
|1
|Сиссоко Иссуф
|2
|1
|Гилавоги Жошуа
|3
|0
|Ньянг М'Байе
|3
|0
|Хван Ый-Чжо
|3
|0
|Пуссен Гаэтан
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Пембеле Тимоте
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Мешер Андре
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Бриан Джимми
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Менса Гидеон
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
22
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
25 Не забивали 24
1
6%
4
18%
1-15
3
19%
4
18%
16-30
3
19%
2
9%
31-45
3
19%
7
32%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
3
19%
3
14%
76-90
Пропущено
23
52
11 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 16
5
22%
3
6%
1-15
4
17%
8
15%
16-30
2
9%
13
25%
31-45
4
17%
9
17%
46-60
3
13%
11
21%
61-75
5
22%
8
15%
76-90
Забито
22
26
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
2
9%
1
4%
1-15
2
9%
7
27%
16-30
7
32%
3
12%
31-45
5
23%
3
12%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
3
14%
8
31%
76-90
Пропущено
30
32
10 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
2
7%
1
3%
1-15
7
23%
4
13%
16-30
1
3%
11
34%
31-45
6
20%
3
9%
46-60
6
20%
6
19%
61-75
8
27%
7
22%
76-90
Забито
38
48
18 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 14
10 Не забивали 10
3
8%
5
10%
1-15
5
13%
11
23%
16-30
10
26%
5
10%
31-45
8
21%
10
21%
46-60
6
16%
6
13%
61-75
6
16%
11
23%
76-90
Пропущено
53
84
21 В 1-м тайме 40
32 Во 2-м тайме 44
17 Пропускали первыми 20
28 Не пропускали 33
7
13%
4
5%
1-15
11
21%
12
14%
16-30
3
6%
24
29%
31-45
10
19%
12
14%
46-60
9
17%
17
20%
61-75
13
25%
15
18%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1
Анже - Лилль 1:1 Лион - Анже 3:2 Анже - Брест 1:0 Анже - Реймс 0:1 Ренн - Анже 2:0 Анже - Ланс 1:2 Ницца - Анже 1:0 Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2
Бордо
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Бордо - Ницца 0:1 Нант - Бордо 5:3 Бордо - Сент-Этьен 2:2 Лион - Бордо 6:1
Бордо - Мец 3:1 Лилль - Бордо 0:0 Бордо - Алавес 2:1 Бордо - Монпелье 0:2 ПСЖ - Бордо 3:0 Бордо - Труа 0:2 Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|7
|4
|79 - 34
|79
|2.
|Марсель
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|56 - 37
|65
|3.
|Монако
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|59 - 36
|65
|4.
|Ренн
|Заявка
|35
|19
|5
|11
|77 - 36
|62
|5.
|Страсбург
|Заявка
|36
|16
|12
|8
|59 - 39
|60
|6.
|Ницца
|Заявка
|35
|18
|7
|10
|45 - 29
|60
|7.
|Лион
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|61 - 48
|56
|8.
|Ланс
|0:1 Заявка
|36
|15
|10
|11
|55 - 45
|55
|9.
|Лилль
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|43 - 45
|51
|10.
|Нант
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|50 - 43
|51
|11.
|Брест
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|45 - 49
|48
|12.
|Реймс
|1:0 Заявка
|36
|11
|13
|12
|39 - 38
|46
|13.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|36
|12
|8
|16
|49 - 54
|44
|14.
|Анже
|2:0 Заявка
|36
|9
|11
|16
|40 - 53
|38
|15.
|Труа
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|33 - 47
|36
|16.
|Лорьян
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|34 - 59
|34
|17.
|Клермон
|1:1 Заявка
|36
|8
|10
|18
|36 - 66
|34
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|38 - 70
|31
|19.
|Мец
|Заявка
|36
|5
|13
|18
|34 - 64
|28
|20.
|Бордо
|0:2 Заявка
|36
|5
|12
|19
|47 - 87
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|48 - 13
|40
|3.
|Монако
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 14
|37
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|5.
|Страсбург
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|35 - 18
|35
|6.
|Нант
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|7.
|Ланс
|0:1 Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|30
|9.
|Марсель
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|11.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 22
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|13.
|Реймс
|1:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 18
|24
|14.
|Анже
|2:0 Заявка
|18
|7
|2
|9
|19 - 22
|23
|15.
|Лорьян
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 18
|23
|16.
|Труа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 16
|22
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|1:1 Заявка
|18
|3
|7
|8
|20 - 31
|16
|19.
|Бордо
|0:2 Заявка
|18
|3
|6
|9
|25 - 33
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|20 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|27 - 15
|36
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|37 - 24
|32
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 22
|28
|5.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 21
|25
|6.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|7.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 25
|23
|8.
|Ланс
|0:1 Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 27
|22
|9.
|Реймс
|1:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 20
|22
|10.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 25
|21
|12.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|18
|5
|3
|10
|22 - 32
|18
|13.
|Нант
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|20 - 25
|18
|14.
|Клермон
|1:1 Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 35
|18
|15.
|Анже
|2:0 Заявка
|18
|2
|9
|7
|21 - 31
|15
|16.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 34
|13
|19.
|Бордо
|0:2 Заявка
|18
|2
|6
|10
|22 - 54
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Анже 2:0 Бордо
Исход игры
Анже
53.4% (55)
Ничья
26.2% (27)
Бордо
20.4% (21)
Тотал 2.5
Больше
42.57% (43)
Меньше
57.43% (58)
Обе команды забьют
Да
63.37% (64)
Нет
36.63% (37)
Популярный счёт
1:0 Анже
26.2% (27)
2:1 Анже
23.3% (24)
1:1 Ничья
20.4% (21)
1:2 Бордо
14.6% (15)
0:1 Бордо
4.9% (5)
0:0 Ничья
2.9% (3)
2:0 Анже
1.9% (2)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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