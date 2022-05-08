Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Аззеддин Унахи нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Анже играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Бордо

46' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

45' Мангаш Рикарду из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

44' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Перейра-Лаже Матиаш получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Перейра-Лаже Матиаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

40' Фюльжени Анжело из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

39' Матч возобновится спорным мячом

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Фюльжени Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Удар от ворот произведет Анже

33' Удар от ворот произведет Бордо

33' Отличный пас сделал Менди Батиста из команды Анже . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

32' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Отличные скиллы показывает Ньянг М'Байе , обводя своих соперников

31' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Игра в одни ворота сейчас. Бордо доминирует и владеет мячом

30' Анже выполняет удар от ворот.

29' Эбосс Энцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Уден Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Онана Жан из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Уден Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Плохо сыграл Фильо Марсело - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Костиль Бенуа из команды Бордо

26' Хороший удар издали нанес Бенталеб Набиль , но отличный сейв сделал Бенуа Костиль. Угловой.

26' Мангаш Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Ахмедходжич Анел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Менди Батиста из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Анже

24' Отличный пас сделал Онана Жан из команды Бордо . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

23' Удар от ворот произведет Анже

22' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

20' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

20' Думбия Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Онана Жан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Анже выполняет удар от ворот.

18' Ньянг М'Байе не смог попасть в створ ударом издали

17' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Анже

16' Мангаш Рикарду из команды Бордо делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

15' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Бордо выполняет удар от ворот.

13' Баокен Стефан из команды Анже наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

12' Уден Реми имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

11' Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Баокен Стефан из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

9' Гилавоги Жошуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Г О О О О Л - Чо Мохамед-Али забивает с левой ноги!

5' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Опасность! Эбосс Энцо из команды Анже отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

5' Мандреа Антони взял и забрал мяч на выходе

5' Команда Анже забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' Удар от ворот произведет Бордо

3' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Бордо

1' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Анже начинает с центра поля