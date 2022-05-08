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  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Анже
4:1
Конец матча
Бордо
0'
1:0
5' Гол
Чо Мохамед-Али
2:0
36' Гол
Менди Батиста
46' Желтая карточка
Гилавоги Жошуа
56' Желтая карточка
Ахмедходжич Анел
2:1
60' Гол
Мара Секу
60' Желтая карточка
Мара Секу
3:1
62' Гол
Баокен Стефан
77' Желтая карточка
Дилросун Джавайро
78' Желтая карточка
Фюльжени Анжело
89' Желтая карточка
Адли Ясин
4:1
90' Гол
Перейра-Лаже Матиаш
90'+5

Ход матча

5'
Чо Мохамед-Али
(Перейра-Лаже Матиаш)
1:0
36'
Менди Батиста
(Фюльжени Анжело)
2:0
46'
 
Гилавоги Жошуа
56'
 
Ахмедходжич Анел
58'
 
Хван Ый-Чжо
Уден Реми
58'
 
Кватенг Энок
Фильо Марсело
58'
 
Мара Секу
Менса Гидеон
60'
2:1
Мара Секу
(Дилросун Джавайро)
60'
 
Мара Секу
62'
Баокен Стефан
(Чо Мохамед-Али)
3:1
65'
 
Адли Ясин
Онана Жан
69'
Яколиш Марин
Чо Мохамед-Али
 
69'
Мангани Тома
Менди Батиста
 
75'
Унаи Аззедин
Баокен Стефан
 
77'
 
Дилросун Джавайро
77'
 
Баква Дилан
Ньянг М'Байе
78'
Фюльжени Анжело
 
89'
 
Адли Ясин
90'
Перейра-Лаже Матиаш
(Траоре Исмаэль)
4:1
90'
Бамба Абдулайе
Перейра-Лаже Матиаш
 
90'
Фатар Ноа
Думбия Сулейман
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 103
Анже 53.4% (55)
X 26.2% (27)
Бордо 20.4% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мандреа
Антони
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
6
Эбосс
Энцо
27
Перейра-Лаже
Матиаш
10
Фюльжени
Анжело
23
Бенталеб
Набиль
2
Менди
Батиста
3
Думбия
Сулейман
19
Баокен
Стефан
21
Чо
Мохамед-Али
1
Костиль
Бенуа
15
Фильо
Марсело
23
Гилавоги
Жошуа
5
Ахмедходжич
Анел
14
Менса
Гидеон
8
Онана
Жан
13
Франсержио
Родригес
12
Мангаш
Рикарду
21
Дилросун
Джавайро
10
Ньянг
М'Байе
28
Уден
Реми
Анже
3-5-2
Бордо
3-4-3

История личных встреч

Анже
Бордо

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
5 побед 13 ничьих 0 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:2
ТМС
1:1
Л1
3:1
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:2
К
2:1
Л1
1:1
Л1
0:1
ТМК
0:3
Л1
1:3
К
1:2
Л1
1:1
ТМК
0:0
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 8 (3) 0.22
Мангани Тома 6 (5) 0.17
Фюльжени Анжело 5 0.14
Траоре Исмаэль 4 0.11
Чо Мохамед-Али 4 0.11
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.08
Баокен Стефан 3 0.08
Унаи Аззедин 2 0.06
Ромен Тома 2 0.06
Бенталеб Набиль 1 0.03
Менди Батиста 1 0.03
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Думбия Сулейман 0 0
Браими Билаль 0 0
Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 11 0.31
Элис Альберт 9 0.25
Уден Реми 4 0.11
Мара Секу 4 (1) 0.11
Онана Жан 3 0.08
Ньянг М'Байе 3 0.08
Мангаш Рикарду 2 0.06
Бриан Джимми 2 (1) 0.06
Адли Ясин 1 0.03
Дилросун Джавайро 1 0.03
Грегерсен Стиан 1 0.03
Калу Самуэль 1 0.03
Пембеле Тимоте 1 0.03
Мешер Андре 1 0.03
Гилавоги Жошуа 1 0.03
Кватенг Энок 1 0.03
Игнатенко Даниил 0 0
Менса Гидеон 0 0
Косельни Лоран 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Башич Тома 0 0
Ахмедходжич Анел 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Сулейман 10 1
Ромен Тома 9 0
Чо Мохамед-Али 4 2
Мангани Тома 6 0
Буфаль Софьян 6 0
Фюльжени Анжело 5 0
Менди Батиста 5 0
Кабо Джимми 4 0
Бенталеб Набиль 3 0
Мансо Венсан 1 1
Капель Пьеррик 2 0
Нинга Казимир 2 0
Таиби Ванисс 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Бамба Абдулайе 1 0
Петкович Даниель 1 0
Эбосс Энцо 1 0
Мбок Джейсон 1 0
Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 7 0
Кватенг Энок 5 1
Франсержио Родригес 6 0
Уден Реми 5 0
Ахмедходжич Анел 5 0
Адли Ясин 5 0
Лакукс Том 5 0
Онана Жан 3 1
Гилавоги Жошуа 4 0
Игнатенко Даниил 2 1
Сиссоко Иссуф 2 1
Ньянг М'Байе 3 0
Дилросун Джавайро 3 0
Хван Ый-Чжо 3 0
Пуссен Гаэтан 3 0
Отавио II 3 0
Пембеле Тимоте 3 0
Косельни Лоран 2 0
Мешер Андре 2 0
Элис Альберт 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Мара Секу 2 0
Бриан Джимми 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Калу Самуэль 1 0
Менса Гидеон 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
23
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
25 Не забивали 24
2
10%
4
17%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
4
20%
2
9%
31-45
3
15%
8
35%
46-60
4
20%
2
9%
61-75
4
20%
3
13%
76-90

Пропущено

24
56
11 В 1-м тайме 26
13 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 17
5
21%
4
7%
1-15
4
17%
8
14%
16-30
2
8%
14
25%
31-45
5
21%
9
16%
46-60
3
13%
12
21%
61-75
5
21%
9
16%
76-90

Забито

22
26
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
2
9%
1
4%
1-15
2
9%
7
27%
16-30
7
32%
3
12%
31-45
5
23%
3
12%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
3
14%
8
31%
76-90

Пропущено

30
32
10 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
2
7%
1
3%
1-15
7
23%
4
13%
16-30
1
3%
11
34%
31-45
6
20%
3
9%
46-60
6
20%
6
19%
61-75
8
27%
7
22%
76-90

Забито

42
49
20 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 14
10 Не забивали 10
4
10%
5
10%
1-15
5
12%
11
22%
16-30
11
26%
5
10%
31-45
8
19%
11
22%
46-60
7
17%
6
12%
61-75
7
17%
11
22%
76-90

Пропущено

54
88
21 В 1-м тайме 42
33 Во 2-м тайме 46
17 Пропускали первыми 21
29 Не пропускали 34
7
13%
5
6%
1-15
11
20%
12
14%
16-30
3
6%
25
28%
31-45
11
20%
12
14%
46-60
9
17%
18
20%
61-75
13
24%
16
18%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1
Анже - Лилль 1:1 Лион - Анже 3:2 Анже - Брест 1:0 Анже - Реймс 0:1 Ренн - Анже 2:0 Анже - Ланс 1:2 Ницца - Анже 1:0 Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2
Бордо
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Бордо - Ницца 0:1 Нант - Бордо 5:3 Бордо - Сент-Этьен 2:2 Лион - Бордо 6:1
Бордо - Мец 3:1 Лилль - Бордо 0:0 Бордо - Алавес 2:1 Бордо - Монпелье 0:2 ПСЖ - Бордо 3:0 Бордо - Труа 0:2 Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 24 7 4 79 - 34 79
2. Марсель 0:0 Заявка 36 19 9 8 56 - 37 66
3. Монако Заявка 36 19 8 9 59 - 36 65
4. Ренн Заявка 35 19 5 11 77 - 36 62
5. Страсбург Заявка 36 16 12 8 59 - 39 60
6. Ницца Заявка 35 18 7 10 45 - 29 60
7. Ланс Заявка 36 16 10 10 57 - 45 58
8. Лион Заявка 36 15 11 10 61 - 48 56
9. Лилль Заявка 36 13 12 11 43 - 45 51
10. Нант Заявка 35 14 9 12 50 - 43 51
11. Брест Заявка 36 13 9 14 45 - 49 48
12. Монпелье Заявка 36 12 7 17 49 - 55 43
13. Реймс Заявка 36 10 13 13 39 - 40 43
14. Анже Заявка 36 9 11 16 42 - 54 38
15. Клермон Заявка 36 9 9 18 37 - 66 36
16. Труа Заявка 35 9 9 17 33 - 47 36
17. Лорьян 0:0 Заявка 36 8 11 17 34 - 59 35
18. Сент-Этьен Заявка 35 7 10 18 38 - 70 31
19. Мец Заявка 36 5 13 18 34 - 64 28
20. Бордо Заявка 36 5 12 19 48 - 89 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 18 13 1 4 48 - 13 40
3. Монако Заявка 18 11 4 3 34 - 14 37
4. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
5. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель 0:0 Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
11. Монпелье Заявка 18 7 5 6 27 - 22 26
12. Брест Заявка 18 7 4 7 26 - 25 25
13. Лорьян 0:0 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
14. Анже Заявка 18 7 2 9 21 - 23 23
15. Труа Заявка 18 5 7 6 18 - 16 22
16. Реймс Заявка 18 5 6 7 23 - 20 21
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 18 4 6 8 21 - 31 18
19. Бордо Заявка 18 3 6 9 25 - 33 15
20. Мец Заявка 18 2 7 9 20 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 0:0 Заявка 18 11 4 3 27 - 15 37
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Монако Заявка 18 8 4 6 25 - 22 28
5. Страсбург Заявка 18 6 7 5 24 - 21 25
6. Ланс Заявка 18 7 4 7 24 - 27 25
7. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
8. Лилль Заявка 18 6 5 7 21 - 25 23
9. Реймс Заявка 18 5 7 6 16 - 20 22
10. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
11. Лион Заявка 18 5 6 7 22 - 25 21
12. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
13. Клермон Заявка 18 5 3 10 16 - 35 18
14. Монпелье Заявка 18 5 2 11 22 - 33 17
15. Анже Заявка 18 2 9 7 21 - 31 15
16. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 17 3 4 10 15 - 34 13
19. Бордо Заявка 18 2 6 10 23 - 56 12
20. Лорьян 0:0 Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 95'
    Анже заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Анже: 41%, Бордо: 59%.
  • 95'
    Анже контролирует мяч.
  • 95'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Мангани Тома из команды Анже навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 103
    Анже 53.4% (55)
    X 26.2% (27)
    Бордо 20.4% (21)
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    Прогнозы на матч Анже 4:1 Бордо

    Исход игры
    Анже
    53.4% (55)
    Ничья
    26.2% (27)
    Бордо
    20.4% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.57% (43)
    Меньше
    57.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    63.37% (64)
    Нет
    36.63% (37)
    Популярный счёт
    1:0 Анже
    26.2% (27)
    2:1 Анже
    23.3% (24)
    1:1 Ничья
    20.4% (21)
    1:2 Бордо
    14.6% (15)
    0:1 Бордо
    4.9% (5)
    0:0 Ничья
    2.9% (3)
    2:0 Анже
    1.9% (2)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
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