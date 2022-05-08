Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

40' Реймс выполняет удар от ворот.

40' Гради Жонатан из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

40' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Клаусс Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Матч возобновлен

36' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

36' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Ланс выполняет удар от ворот.

33' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Фокет Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

30' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Команда Реймс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

28' Г О О О О Л - Зенели Арбер забивает с правой ноги!

27' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

25' Ланс выполняет удар от ворот.

25' Реймс выполняет удар от ворот.

25' Какой промах! Дансо Кевин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

24' Фас Ваут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Реймс выполняет удар от ворот.

22' Клаусс Жонатан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

20' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Игра в одни ворота сейчас. Ланс доминирует и владеет мячом

19' Франковски Пшемыслав нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.

18' Реймс выполняет удар от ворот.

17' Клаусс Жонатан из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

16' Ланс выполняет удар от ворот.

15' Игрок команды Реймс делает подачу своему товарищу по команде.

15' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Как он промахнулся? Туре Эль Билал имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

14' Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Сотока Флориан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

14' Локо Банзузи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Реймс выполняет удар от ворот.

11' Ланс выполняет удар от ворот.

11' Туре Эль Билал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Фофана Секо нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

8' Реймс выполняет удар от ворот.

7' Мюинга Арно не смог попасть в створ ударом издали

6' Игрок команды Реймс делает подачу своему товарищу по команде.

6' Давид Коста нанес удар, но тот был заблокирован.

6' Давид Коста нанес удар, но тот был заблокирован.

5' Реймс выполняет удар от ворот.

4' Дукуре Шейк не смог попасть в створ ударом издали

3' Лопи Дион выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Реймс начинает с центра поля