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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Реймс
1:0
Второй тайм: 49'
Ланс
0'
1:0
28' Гол
Зенели Арбер
49'

Ход матча

28'
Зенели Арбер
(Манетси Маршал)
1:0
46'
Бузи Максим
Зенели Арбер
 
46'
Думбия Камори
Лопи Дион
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 103
Реймс 24.3% (25)
X 40.8% (42)
Ланс 35% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Ланс
3.30
3.58
3.98
Все Коэффициенты
Новости
1
Райкович
Предраг
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
32
Фокет
Томас
15
Манетси
Маршал
26
Лопи
Дион
21
Матусива
Азор
28
Локо
Банзузи
10
Зенели
Арбер
7
Туре
Эль
Билал
1
Фариньес
Вилькер
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
20
Кошта
Давид
29
Франковски
Пшемыслав
7
Сотока
Флориан
15
Мюинга
Арно
Реймс
3-5-2
Ланс
3-5-2

История личных встреч

Реймс
Ланс

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

17 матчей

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

5.9%
52.9%
41.2%
1 победа 9 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:0
ТМК
2:1
Л1
1:1
Л1
4:4
ТМК
1:1
К
2:0
Л2
3:1
К
3:2
Л2
0:1
Л2
0:2
Л2
1:1
Л1
0:0
Л1
4:2
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
1:0
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 9 (1) 0.25
Манетси Маршал 4 0.11
Фас Ваут 4 0.11
Флипс Алексис 2 (1) 0.06
Зенели Арбер 2 0.06
Туре Эль Билал 2 (1) 0.06
Мбюкю Натанаэль 2 0.06
Абдельамид Юнис 2 0.06
Кассама Морету 2 0.06
Каюсте Йенс 2 (1) 0.06
Кеббаль Илан 1 0.03
Конан Гислен 1 0.03
Матусива Азор 1 0.03
Локо Банзузи 1 0.03
Фокет Томас 1 0.03
Бузи Максим 1 0.03
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.03
Бериша Валон 0 0
Думбия Камори 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 11 (2) 0.31
Фофана Секо 7 0.19
Франковски Пшемыслав 5 0.14
Сотока Флориан 5 (2) 0.14
Саид Уэсли 5 0.14
Клаусс Жонатан 4 0.11
Ганаго Игнатиус 4 0.11
Кошта Давид 3 0.08
Какута Гаэль 3 (1) 0.08
Дукуре Шейк 1 0.03
Айдара Массадио 1 0.03
Банза Симон 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Жан Корентен 1 0.03
Медина Факундо 1 0.03
Мачадо Дейвер 0 0
Вух Кристофер 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 7 2
Гарсия Оскар 5 2
Матусива Азор 6 1
Манетси Маршал 7 0
Абдельамид Юнис 5 1
Фокет Томас 5 0
Лопи Дион 4 0
Локо Банзузи 4 0
Бузи Максим 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Райкович Предраг 2 0
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Донис Анастасиос 0 1
Кассама Морету 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Конан Гислен 1 0
Мбюкю Натанаэль 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Адлен Мартин 1 0
Думбия Камори 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 7 2
Медина Факундо 9 0
Дукуре Шейк 7 1
Сотока Флориан 7 0
Айдара Массадио 5 1
Гради Жонатан 6 0
Лека Жан-Луи 3 1
Франковски Пшемыслав 4 0
Клаусс Жонатан 3 0
Каюзак Янник 1 1
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Вух Кристофер 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Кошта Давид 2 0
Франк Эз 2 0
Какута Гаэль 1 0
Фофана Секо 1 0
Мачадо Дейвер 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
20
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
24 Не забивали 23
3
14%
4
20%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
2
9%
3
15%
31-45
5
23%
2
10%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
8
36%
6
30%
76-90

Пропущено

18
28
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
1
6%
4
14%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
6
33%
8
29%
31-45
3
17%
5
18%
46-60
6
33%
6
21%
61-75
1
6%
4
14%
76-90

Забито

16
33
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
23 Не забивали 20
2
13%
4
12%
1-15
4
25%
4
12%
16-30
1
6%
7
21%
31-45
2
13%
7
21%
46-60
5
31%
6
18%
61-75
2
13%
5
15%
76-90

Пропущено

20
17
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
5%
3
18%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
5
25%
7
41%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
5
25%
2
12%
61-75
6
30%
2
12%
76-90

Забито

38
53
14 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 17
12 Не забивали 8
5
13%
8
15%
1-15
6
16%
7
13%
16-30
3
8%
10
19%
31-45
7
18%
9
17%
46-60
7
18%
8
15%
61-75
10
26%
11
21%
76-90

Пропущено

38
45
15 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 27
2
5%
7
16%
1-15
2
5%
2
4%
16-30
11
29%
15
33%
31-45
5
13%
7
16%
46-60
11
29%
8
18%
61-75
7
18%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0
Реймс - Ренн 2:3 Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Мец 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1
Ланс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1 Ланс - Монпелье 2:0 Лилль - Ланс 1:2
Ланс - Ницца 3:0 Страсбург - Ланс 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Мец - Ланс 0:0 Ланс - Брест 0:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Лион 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 24 7 4 79 - 34 79
2. Марсель Заявка 35 19 8 8 56 - 37 65
3. Монако Заявка 36 19 8 9 59 - 36 65
4. Ренн Заявка 35 19 5 11 77 - 36 62
5. Страсбург Заявка 36 16 12 8 59 - 39 60
6. Ницца Заявка 35 18 7 10 45 - 29 60
7. Лион Заявка 36 15 11 10 61 - 48 56
8. Ланс 0:1 Заявка 36 15 10 11 55 - 45 55
9. Лилль Заявка 36 13 12 11 43 - 45 51
10. Нант Заявка 35 14 9 12 50 - 43 51
11. Брест Заявка 36 13 9 14 45 - 49 48
12. Реймс 1:0 Заявка 36 11 13 12 39 - 38 46
13. Монпелье 1:1 Заявка 36 12 8 16 49 - 54 44
14. Анже 2:0 Заявка 36 9 11 16 40 - 53 38
15. Труа Заявка 35 9 9 17 33 - 47 36
16. Лорьян Заявка 35 8 10 17 34 - 59 34
17. Клермон 1:1 Заявка 36 8 10 18 36 - 66 34
18. Сент-Этьен Заявка 35 7 10 18 38 - 70 31
19. Мец Заявка 36 5 13 18 34 - 64 28
20. Бордо 0:2 Заявка 36 5 12 19 47 - 87 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 18 13 1 4 48 - 13 40
3. Монако Заявка 18 11 4 3 34 - 14 37
4. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
5. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс 0:1 Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
11. Монпелье 1:1 Заявка 18 7 5 6 27 - 22 26
12. Брест Заявка 18 7 4 7 26 - 25 25
13. Реймс 1:0 Заявка 18 6 6 6 23 - 18 24
14. Анже 2:0 Заявка 18 7 2 9 19 - 22 23
15. Лорьян Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
16. Труа Заявка 18 5 7 6 18 - 16 22
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон 1:1 Заявка 18 3 7 8 20 - 31 16
19. Бордо 0:2 Заявка 18 3 6 9 25 - 33 15
20. Мец Заявка 18 2 7 9 20 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Монако Заявка 18 8 4 6 25 - 22 28
5. Страсбург Заявка 18 6 7 5 24 - 21 25
6. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
7. Лилль Заявка 18 6 5 7 21 - 25 23
8. Ланс 0:1 Заявка 18 6 4 8 22 - 27 22
9. Реймс 1:0 Заявка 18 5 7 6 16 - 20 22
10. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
11. Лион Заявка 18 5 6 7 22 - 25 21
12. Монпелье 1:1 Заявка 18 5 3 10 22 - 32 18
13. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
14. Клермон 1:1 Заявка 18 5 3 10 16 - 35 18
15. Анже 2:0 Заявка 18 2 9 7 21 - 31 15
16. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 17 3 4 10 15 - 34 13
19. Бордо 0:2 Заявка 18 2 6 10 22 - 54 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 49'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 49'
    Игрок команды Ланс делает подачу своему товарищу по команде.
  • 48'
    Давид Коста из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Туре Эль Билал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Дансо Кевин
  • 47'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Реймс контролирует мяч.
  • 46'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 46'
    Давид Коста из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Ланс контролирует мяч.
  • 46'
    Тактическая замена. Лопи Дион уходит с поля и его заменяет Kamory Doumbia
  • 46'
    Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Бузи Максим
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Команда Реймс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Контроль мяча: Реймс: 31%, Ланс: 69%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 45'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 44'
      Фофана Секо имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
    • 44'
      Дансо Кевин из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
    • 43'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Дукуре Шейк из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 43'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Ланс контролирует мяч.
    • 41'
      Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 103
    Реймс 24.3% (25)
    X 40.8% (42)
    Ланс 35% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    Ланс
    3.30
    3.58
    3.98
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реймс 1:0 Ланс онлайн

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    Прогнозы на матч Реймс 1:0 Ланс

    Исход игры
    Реймс
    24.3% (25)
    Ничья
    40.8% (42)
    Ланс
    35% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.57% (43)
    Меньше
    57.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    76.24% (77)
    Нет
    23.76% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33% (34)
    1:2 Ланс
    22.3% (23)
    2:1 Реймс
    12.6% (13)
    0:1 Ланс
    8.7% (9)
    1:0 Реймс
    7.8% (8)
    0:0 Ничья
    4.9% (5)
    2:2 Ничья
    2.9% (3)
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    Реймс
    Ланс
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