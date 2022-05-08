Стадион: Стад Огюст Делон
1:0
28' ГолЗенели Арбер
1:1
55' ГолСотока Флориан
62' Желтая карточкаМатусива Азор
72' Желтая карточкаМедина Факундо
1:2
90' ГолФофана Секо
90' Желтая карточкаФофана Секо
Ход матча
28'
1:0
55'
1:1
62'
72'
90'
1:2
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 10
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
2
Фас
Ваут
32
Фокет
Томас
26
Лопи
Дион
28
Локо
Банзузи
10
Зенели
Арбер
28
Дукуре
Шейк
20
Кошта
Давид
15
Мюинга
Арно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
32 Фокет ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Локо БанзузиПолузащитник
-
10 Зенели АрберНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Кеббаль ИланПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Адлен МартинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Экитик ЮгоНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мюинга АрноНападающий
- Запасные игроки
-
40 Пандор ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
22 Саид УэслиПолузащитник
- Нападающий
-
25 Жан КорентенНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реймс
Ланс
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
17 матчей
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
5.9%
52.9%
41.2%
1 победа 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|9 (1)
|0.25
|Манетси Маршал
|4
|0.11
|Фас Ваут
|4
|0.11
|Флипс Алексис
|2 (1)
|0.06
|Зенели Арбер
|2
|0.06
|Туре Эль Билал
|2 (1)
|0.06
|Мбюкю Натанаэль
|2
|0.06
|Абдельамид Юнис
|2
|0.06
|Кассама Морету
|2
|0.06
|Каюсте Йенс
|2 (1)
|0.06
|Кеббаль Илан
|1
|0.03
|Конан Гислен
|1
|0.03
|Матусива Азор
|1
|0.03
|Локо Банзузи
|1
|0.03
|Фокет Томас
|1
|0.03
|Бузи Максим
|1
|0.03
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.03
|Бериша Валон
|0
|0
|Думбия Камори
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюинга Арно
|11 (2)
|0.31
|Фофана Секо
|8
|0.22
|Сотока Флориан
|6 (2)
|0.17
|Франковски Пшемыслав
|5
|0.14
|Саид Уэсли
|5
|0.14
|Клаусс Жонатан
|4
|0.11
|Ганаго Игнатиус
|4
|0.11
|Кошта Давид
|3
|0.08
|Какута Гаэль
|3 (1)
|0.08
|Дукуре Шейк
|1
|0.03
|Айдара Массадио
|1
|0.03
|Банза Симон
|1
|0.03
|Дансо Кевин
|1
|0.03
|Жан Корентен
|1
|0.03
|Медина Факундо
|1
|0.03
|Мачадо Дейвер
|0
|0
|Вух Кристофер
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|7
|2
|Матусива Азор
|7
|1
|Гарсия Оскар
|5
|2
|Манетси Маршал
|7
|0
|Абдельамид Юнис
|5
|1
|Фокет Томас
|5
|0
|Лопи Дион
|4
|0
|Локо Банзузи
|4
|0
|Бузи Максим
|3
|0
|Бериша Валон
|1
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Райкович Предраг
|2
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Донис Анастасиос
|0
|1
|Кассама Морету
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Конан Гислен
|1
|0
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Думбия Камори
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|7
|2
|Медина Факундо
|10
|0
|Дукуре Шейк
|7
|1
|Сотока Флориан
|7
|0
|Айдара Массадио
|5
|1
|Гради Жонатан
|6
|0
|Лека Жан-Луи
|3
|1
|Франковски Пшемыслав
|4
|0
|Клаусс Жонатан
|3
|0
|Каюзак Янник
|1
|1
|Мюинга Арно
|1
|1
|Жан Корентен
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Фофана Секо
|2
|0
|Вух Кристофер
|2
|0
|Ганаго Игнатиус
|2
|0
|Кошта Давид
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Какута Гаэль
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
22
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
24 Не забивали 23
3
13%
4
18%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
5
22%
3
14%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
8
35%
7
32%
76-90
Пропущено
20
29
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
1
5%
4
14%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
6
30%
8
28%
31-45
4
20%
5
17%
46-60
6
30%
6
21%
61-75
2
10%
4
14%
76-90
Забито
16
33
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
24 Не забивали 21
2
13%
4
12%
1-15
4
25%
4
12%
16-30
1
6%
7
21%
31-45
2
13%
7
21%
46-60
5
31%
6
18%
61-75
2
13%
5
15%
76-90
Пропущено
20
17
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
5%
3
18%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
5
25%
7
41%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
5
25%
2
12%
61-75
6
30%
2
12%
76-90
Забито
39
55
15 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 17
12 Не забивали 8
5
13%
8
15%
1-15
7
18%
7
13%
16-30
3
8%
10
18%
31-45
7
18%
10
18%
46-60
7
18%
8
15%
61-75
10
26%
12
22%
76-90
Пропущено
40
46
15 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 28
2
5%
7
15%
1-15
2
5%
3
7%
16-30
11
28%
15
33%
31-45
6
15%
7
15%
46-60
11
28%
8
17%
61-75
8
20%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0
Реймс - Ренн 2:3 Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Мец 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1
Ланс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1 Ланс - Монпелье 2:0 Лилль - Ланс 1:2
Ланс - Ницца 3:0 Страсбург - Ланс 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Мец - Ланс 0:0 Ланс - Брест 0:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Лион 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|7
|4
|79 - 34
|79
|2.
|Марсель
|0:0 Заявка
|36
|19
|9
|8
|56 - 37
|66
|3.
|Монако
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|59 - 36
|65
|4.
|Ренн
|Заявка
|35
|19
|5
|11
|77 - 36
|62
|5.
|Страсбург
|Заявка
|36
|16
|12
|8
|59 - 39
|60
|6.
|Ницца
|Заявка
|35
|18
|7
|10
|45 - 29
|60
|7.
|Ланс
|Заявка
|36
|16
|10
|10
|57 - 45
|58
|8.
|Лион
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|61 - 48
|56
|9.
|Лилль
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|43 - 45
|51
|10.
|Нант
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|50 - 43
|51
|11.
|Брест
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|45 - 49
|48
|12.
|Монпелье
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|49 - 55
|43
|13.
|Реймс
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|39 - 40
|43
|14.
|Анже
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|42 - 54
|38
|15.
|Клермон
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|37 - 66
|36
|16.
|Труа
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|33 - 47
|36
|17.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|36
|8
|11
|17
|34 - 59
|35
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|38 - 70
|31
|19.
|Мец
|Заявка
|36
|5
|13
|18
|34 - 64
|28
|20.
|Бордо
|Заявка
|36
|5
|12
|19
|48 - 89
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|48 - 13
|40
|3.
|Монако
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 14
|37
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|5.
|Страсбург
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|35 - 18
|35
|6.
|Нант
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|30
|9.
|Марсель
|0:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 22
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|13.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 18
|24
|14.
|Анже
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|21 - 23
|23
|15.
|Труа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 16
|22
|16.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 20
|21
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 31
|18
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|25 - 33
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|20 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|0:0 Заявка
|18
|11
|4
|3
|27 - 15
|37
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|37 - 24
|32
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 22
|28
|5.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 21
|25
|6.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 27
|25
|7.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|8.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 25
|23
|9.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 20
|22
|10.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 25
|21
|12.
|Нант
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|20 - 25
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 35
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|22 - 33
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|21 - 31
|15
|16.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 34
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|23 - 56
|12
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Реймс 1:2 Ланс
Исход игры
Реймс
24.3% (25)
Ничья
40.8% (42)
Ланс
35% (36)
Тотал 2.5
Больше
42.57% (43)
Меньше
57.43% (58)
Обе команды забьют
Да
76.24% (77)
Нет
23.76% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33% (34)
1:2 Ланс
22.3% (23)
2:1 Реймс
12.6% (13)
0:1 Ланс
8.7% (9)
1:0 Реймс
7.8% (8)
0:0 Ничья
4.9% (5)
2:2 Ничья
2.9% (3)
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