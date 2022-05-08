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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Реймс
1:2
Конец матча
Ланс
0'
1:0
28' Гол
Зенели Арбер
1:1
55' Гол
Сотока Флориан
62' Желтая карточка
Матусива Азор
72' Желтая карточка
Медина Факундо
1:2
90' Гол
Фофана Секо
90' Желтая карточка
Фофана Секо
90'+5

Ход матча

28'
Зенели Арбер
(Манетси Маршал)
1:0
46'
Бузи Максим
Зенели Арбер
 
46'
Думбия Камори
Лопи Дион
 
55'
1:1
Сотока Флориан
(Кошта Давид)
61'
Кеббаль Илан
Локо Банзузи
 
61'
Мбюкю Натанаэль
Гравильон Эндрю
 
62'
Матусива Азор
 
64'
 
Какута Гаэль
Кошта Давид
65'
 
Саид Уэсли
Мюинга Арно
65'
 
Мачадо Дейвер
Франковски Пшемыслав
72'
 
Медина Факундо
74'
Экитик Юго
Туре Эль Билал
 
79'
 
Ганаго Игнатиус
Сотока Флориан
84'
 
Жан Корентен
Клаусс Жонатан
90'
1:2
Фофана Секо
(Ганаго Игнатиус)
90'
 
Фофана Секо

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 11
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 10
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 103
Реймс 24.3% (25)
X 40.8% (42)
Ланс 35% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Райкович
Предраг
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
32
Фокет
Томас
15
Манетси
Маршал
26
Лопи
Дион
21
Матусива
Азор
28
Локо
Банзузи
10
Зенели
Арбер
7
Туре
Эль
Билал
1
Фариньес
Вилькер
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
20
Кошта
Давид
29
Франковски
Пшемыслав
7
Сотока
Флориан
15
Мюинга
Арно
Реймс
3-5-2
Ланс
3-5-2

История личных встреч

Реймс
Ланс

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

17 матчей

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

5.9%
52.9%
41.2%
1 победа 9 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:0
ТМК
2:1
Л1
1:1
Л1
4:4
ТМК
1:1
К
2:0
Л2
3:1
К
3:2
Л2
0:1
Л2
0:2
Л2
1:1
Л1
0:0
Л1
4:2
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
1:0
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 9 (1) 0.25
Манетси Маршал 4 0.11
Фас Ваут 4 0.11
Флипс Алексис 2 (1) 0.06
Зенели Арбер 2 0.06
Туре Эль Билал 2 (1) 0.06
Мбюкю Натанаэль 2 0.06
Абдельамид Юнис 2 0.06
Кассама Морету 2 0.06
Каюсте Йенс 2 (1) 0.06
Кеббаль Илан 1 0.03
Конан Гислен 1 0.03
Матусива Азор 1 0.03
Локо Банзузи 1 0.03
Фокет Томас 1 0.03
Бузи Максим 1 0.03
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.03
Бериша Валон 0 0
Думбия Камори 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 11 (2) 0.31
Фофана Секо 8 0.22
Сотока Флориан 6 (2) 0.17
Франковски Пшемыслав 5 0.14
Саид Уэсли 5 0.14
Клаусс Жонатан 4 0.11
Ганаго Игнатиус 4 0.11
Кошта Давид 3 0.08
Какута Гаэль 3 (1) 0.08
Дукуре Шейк 1 0.03
Айдара Массадио 1 0.03
Банза Симон 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Жан Корентен 1 0.03
Медина Факундо 1 0.03
Мачадо Дейвер 0 0
Вух Кристофер 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 7 2
Матусива Азор 7 1
Гарсия Оскар 5 2
Манетси Маршал 7 0
Абдельамид Юнис 5 1
Фокет Томас 5 0
Лопи Дион 4 0
Локо Банзузи 4 0
Бузи Максим 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Райкович Предраг 2 0
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Донис Анастасиос 0 1
Кассама Морету 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Конан Гислен 1 0
Мбюкю Натанаэль 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Адлен Мартин 1 0
Думбия Камори 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 7 2
Медина Факундо 10 0
Дукуре Шейк 7 1
Сотока Флориан 7 0
Айдара Массадио 5 1
Гради Жонатан 6 0
Лека Жан-Луи 3 1
Франковски Пшемыслав 4 0
Клаусс Жонатан 3 0
Каюзак Янник 1 1
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Фофана Секо 2 0
Вух Кристофер 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Кошта Давид 2 0
Франк Эз 2 0
Какута Гаэль 1 0
Мачадо Дейвер 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
22
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
24 Не забивали 23
3
13%
4
18%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
5
22%
3
14%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
8
35%
7
32%
76-90

Пропущено

20
29
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
1
5%
4
14%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
6
30%
8
28%
31-45
4
20%
5
17%
46-60
6
30%
6
21%
61-75
2
10%
4
14%
76-90

Забито

16
33
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
24 Не забивали 21
2
13%
4
12%
1-15
4
25%
4
12%
16-30
1
6%
7
21%
31-45
2
13%
7
21%
46-60
5
31%
6
18%
61-75
2
13%
5
15%
76-90

Пропущено

20
17
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
5%
3
18%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
5
25%
7
41%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
5
25%
2
12%
61-75
6
30%
2
12%
76-90

Забито

39
55
15 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 17
12 Не забивали 8
5
13%
8
15%
1-15
7
18%
7
13%
16-30
3
8%
10
18%
31-45
7
18%
10
18%
46-60
7
18%
8
15%
61-75
10
26%
12
22%
76-90

Пропущено

40
46
15 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 28
2
5%
7
15%
1-15
2
5%
3
7%
16-30
11
28%
15
33%
31-45
6
15%
7
15%
46-60
11
28%
8
17%
61-75
8
20%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0
Реймс - Ренн 2:3 Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Мец 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1
Ланс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1 Ланс - Монпелье 2:0 Лилль - Ланс 1:2
Ланс - Ницца 3:0 Страсбург - Ланс 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Мец - Ланс 0:0 Ланс - Брест 0:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Лион 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 24 7 4 79 - 34 79
2. Марсель 0:0 Заявка 36 19 9 8 56 - 37 66
3. Монако Заявка 36 19 8 9 59 - 36 65
4. Ренн Заявка 35 19 5 11 77 - 36 62
5. Страсбург Заявка 36 16 12 8 59 - 39 60
6. Ницца Заявка 35 18 7 10 45 - 29 60
7. Ланс Заявка 36 16 10 10 57 - 45 58
8. Лион Заявка 36 15 11 10 61 - 48 56
9. Лилль Заявка 36 13 12 11 43 - 45 51
10. Нант Заявка 35 14 9 12 50 - 43 51
11. Брест Заявка 36 13 9 14 45 - 49 48
12. Монпелье Заявка 36 12 7 17 49 - 55 43
13. Реймс Заявка 36 10 13 13 39 - 40 43
14. Анже Заявка 36 9 11 16 42 - 54 38
15. Клермон Заявка 36 9 9 18 37 - 66 36
16. Труа Заявка 35 9 9 17 33 - 47 36
17. Лорьян 0:0 Заявка 36 8 11 17 34 - 59 35
18. Сент-Этьен Заявка 35 7 10 18 38 - 70 31
19. Мец Заявка 36 5 13 18 34 - 64 28
20. Бордо Заявка 36 5 12 19 48 - 89 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 18 13 1 4 48 - 13 40
3. Монако Заявка 18 11 4 3 34 - 14 37
4. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
5. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель 0:0 Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
11. Монпелье Заявка 18 7 5 6 27 - 22 26
12. Брест Заявка 18 7 4 7 26 - 25 25
13. Лорьян 0:0 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
14. Анже Заявка 18 7 2 9 21 - 23 23
15. Труа Заявка 18 5 7 6 18 - 16 22
16. Реймс Заявка 18 5 6 7 23 - 20 21
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 18 4 6 8 21 - 31 18
19. Бордо Заявка 18 3 6 9 25 - 33 15
20. Мец Заявка 18 2 7 9 20 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 0:0 Заявка 18 11 4 3 27 - 15 37
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Монако Заявка 18 8 4 6 25 - 22 28
5. Страсбург Заявка 18 6 7 5 24 - 21 25
6. Ланс Заявка 18 7 4 7 24 - 27 25
7. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
8. Лилль Заявка 18 6 5 7 21 - 25 23
9. Реймс Заявка 18 5 7 6 16 - 20 22
10. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
11. Лион Заявка 18 5 6 7 22 - 25 21
12. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
13. Клермон Заявка 18 5 3 10 16 - 35 18
14. Монпелье Заявка 18 5 2 11 22 - 33 17
15. Анже Заявка 18 2 9 7 21 - 31 15
16. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 17 3 4 10 15 - 34 13
19. Бордо Заявка 18 2 6 10 23 - 56 12
20. Лорьян 0:0 Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    После классного второго тайма Ланс совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Реймс: 39%, Ланс: 61%.
  • Фол, нарушение
    94'
    Какута Гаэль наказан за толчок Натанаэль Мбуку
  • 94'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Ланс контролирует мяч.
  • 93'
    Экитик Юго из команды Реймс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 93'
    Игрок из команды Реймс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 93'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Райкович Предраг делает длинную передачу вперед
  • 93'
    Реймс контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    93'
    Фофана Секо снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
  • 93'
    Команда Ланс забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 92'
    Ганаго Игнатиус сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Фофана Секо забивает с левой ноги!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Ганаго Игнатиус разрезает оборону соперника отличным пасом
    • 91'
      Мачадо Дейвер из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 91'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Реймс: 38%, Ланс: 62%.
    • 90'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Мачадо Дейвер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 90'
      Бузи Максим из команды Реймс делает пас партнеру.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 103
    Реймс 24.3% (25)
    X 40.8% (42)
    Ланс 35% (36)
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    Прогнозы на матч Реймс 1:2 Ланс

    Исход игры
    Реймс
    24.3% (25)
    Ничья
    40.8% (42)
    Ланс
    35% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.57% (43)
    Меньше
    57.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    76.24% (77)
    Нет
    23.76% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33% (34)
    1:2 Ланс
    22.3% (23)
    2:1 Реймс
    12.6% (13)
    0:1 Ланс
    8.7% (9)
    1:0 Реймс
    7.8% (8)
    0:0 Ничья
    4.9% (5)
    2:2 Ничья
    2.9% (3)
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