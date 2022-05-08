Стадион: Габриэль Монтпье
1:0
4' ГолРашани Эльбасан
24' Желтая карточкаМолле Флоран
1:1
32' ГолШотар Жорис
34' Желтая карточкаАбдул-Самед Салис
Ход матча
4'
1:0
24'
32'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
36
Сейду
Алиду
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
31
Коцца
Николя
14
Эстев
Максим
18
Леруа
Лео
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Доссу ЖодельНападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Менди АриалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Полузащитник
-
34 Делайе СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гермуш ЯнисНападающий
-
28 Макуана БениНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Клермон
Монпелье
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|12 (1)
|0.33
|Рашани Эльбасан
|8
|0.22
|Доссу Жодель
|3
|0.08
|Да Кунья Лукас
|2
|0.06
|Бертомье Жезон
|1
|0.03
|Н'Симба Виталь
|1
|0.03
|Аллевина Джим
|1
|0.03
|Телль Жордан
|1
|0.03
|Ожье Флоран
|1
|0.03
|Унтонджи Седрик
|1
|0.03
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0.03
|Маньен Йоанн
|1
|0.03
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.03
|Зедатка Аким
|0
|0
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Киэ Грежон
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|10
|0.28
|Саванье Тежи
|8 (3)
|0.22
|Мавидиди Стефи
|8
|0.22
|Молле Флоран
|6
|0.17
|Лаборд Гаэтан
|5 (1)
|0.14
|Жермен Валер
|4
|0.11
|Коцца Николя
|2
|0.06
|Делор Анди
|2
|0.06
|Суке Арно
|1
|0.03
|Ристич Михайло
|1
|0.03
|Шотар Жорис
|1
|0.03
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.03
|Самбья Саломон
|1
|0.03
|Ферри Жордан
|0
|0
|Джоаккини Николас
|0
|0
|Делайе Саша
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдул-Самед Салис
|9
|3
|Гастьен Йоан
|7
|2
|Сейду Алиду
|5
|2
|Pascal Gastien
|3
|2
|Ожье Флоран
|6
|0
|Зедатка Аким
|5
|0
|Доссу Жодель
|3
|0
|Н'Симба Виталь
|3
|0
|Yadaly Diaby
|1
|1
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|Унтонджи Седрик
|2
|0
|Биллонг Жан-Клод
|2
|0
|Амель Пьер-Ив
|2
|0
|Маньен Йоанн
|2
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
|Байо Мохамед
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Джоко Упарин
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|10
|1
|Саванье Тежи
|8
|2
|Молле Флоран
|6
|0
|Самбья Саломон
|4
|1
|Ристич Михайло
|3
|1
|Ойонго Амбруаз
|4
|0
|Мавидиди Стефи
|4
|0
|Шотар Жорис
|4
|0
|Коцца Николя
|2
|1
|Тулер Матеус
|2
|1
|Вахи Элю
|2
|1
|Сахо Мамаду
|3
|0
|Макуана Бени
|3
|0
|Суке Арно
|2
|0
|Жермен Валер
|2
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Эстев Максим
|2
|0
|Омлин Йонас
|0
|1
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
21
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
2
10%
4
19%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
5
24%
8
38%
31-45
4
19%
4
19%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
2
10%
4
19%
76-90
Пропущено
28
31
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
11%
5
16%
1-15
4
14%
5
16%
16-30
5
18%
4
13%
31-45
3
11%
1
3%
46-60
6
21%
6
19%
61-75
7
25%
10
32%
76-90
Забито
15
27
4 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
24 Не забивали 22
3
20%
4
15%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
1
7%
4
15%
31-45
2
13%
5
19%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
8
53%
6
22%
76-90
Пропущено
36
22
15 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
8%
2
9%
1-15
4
11%
6
27%
16-30
8
22%
2
9%
31-45
7
19%
1
5%
46-60
6
17%
5
23%
61-75
8
22%
6
27%
76-90
Забито
36
48
13 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 17
10 Не забивали 10
5
14%
8
17%
1-15
2
6%
5
10%
16-30
6
17%
12
25%
31-45
6
17%
9
19%
46-60
7
19%
4
8%
61-75
10
28%
10
21%
76-90
Пропущено
64
53
27 В 1-м тайме 24
37 Во 2-м тайме 29
20 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 24
6
9%
7
13%
1-15
8
13%
11
21%
16-30
13
20%
6
11%
31-45
10
16%
2
4%
46-60
12
19%
11
21%
61-75
15
23%
16
30%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брест - Клермон 2:0 Клермон - Анже 2:2 Труа - Клермон 0:1 Мец - Клермон 1:1
Клермон - ПСЖ 1:6 Клермон - Нант 2:3 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - Лорьян 0:2 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Бордо 1:1 Марсель - Клермон 0:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1
Монпелье
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2 Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0
Марсель - Монпелье 2:0 Монпелье - Брест 1:2 Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1 Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|7
|4
|79 - 34
|79
|2.
|Марсель
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|56 - 37
|65
|3.
|Монако
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|59 - 36
|65
|4.
|Ренн
|Заявка
|35
|19
|5
|11
|77 - 36
|62
|5.
|Страсбург
|Заявка
|36
|16
|12
|8
|59 - 39
|60
|6.
|Ницца
|Заявка
|35
|18
|7
|10
|45 - 29
|60
|7.
|Лион
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|61 - 48
|56
|8.
|Ланс
|0:1 Заявка
|36
|15
|10
|11
|55 - 45
|55
|9.
|Лилль
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|43 - 45
|51
|10.
|Нант
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|50 - 43
|51
|11.
|Брест
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|45 - 49
|48
|12.
|Реймс
|1:0 Заявка
|36
|11
|13
|12
|39 - 38
|46
|13.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|36
|12
|8
|16
|49 - 54
|44
|14.
|Анже
|2:0 Заявка
|36
|9
|11
|16
|40 - 53
|38
|15.
|Труа
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|33 - 47
|36
|16.
|Лорьян
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|34 - 59
|34
|17.
|Клермон
|1:1 Заявка
|36
|8
|10
|18
|36 - 66
|34
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|38 - 70
|31
|19.
|Мец
|Заявка
|36
|5
|13
|18
|34 - 64
|28
|20.
|Бордо
|0:2 Заявка
|36
|5
|12
|19
|47 - 87
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|48 - 13
|40
|3.
|Монако
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 14
|37
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|5.
|Страсбург
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|35 - 18
|35
|6.
|Нант
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|7.
|Ланс
|0:1 Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|30
|9.
|Марсель
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|11.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 22
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|13.
|Реймс
|1:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 18
|24
|14.
|Анже
|2:0 Заявка
|18
|7
|2
|9
|19 - 22
|23
|15.
|Лорьян
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 18
|23
|16.
|Труа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 16
|22
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|1:1 Заявка
|18
|3
|7
|8
|20 - 31
|16
|19.
|Бордо
|0:2 Заявка
|18
|3
|6
|9
|25 - 33
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|20 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|27 - 15
|36
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|37 - 24
|32
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 22
|28
|5.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 21
|25
|6.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|7.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 25
|23
|8.
|Ланс
|0:1 Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 27
|22
|9.
|Реймс
|1:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 20
|22
|10.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 25
|21
|12.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|18
|5
|3
|10
|22 - 32
|18
|13.
|Нант
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|20 - 25
|18
|14.
|Клермон
|1:1 Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 35
|18
|15.
|Анже
|2:0 Заявка
|18
|2
|9
|7
|21 - 31
|15
|16.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 34
|13
|19.
|Бордо
|0:2 Заявка
|18
|2
|6
|10
|22 - 54
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Клермон 1:1 Монпелье
Исход игры
Клермон
33.3% (34)
Ничья
40.2% (41)
Монпелье
26.5% (27)
Тотал 2.5
Больше
31.68% (32)
Меньше
68.32% (69)
Обе команды забьют
Да
68.32% (69)
Нет
31.68% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.3% (37)
1:0 Клермон
16.7% (17)
1:2 Монпелье
14.7% (15)
2:1 Клермон
14.7% (15)
0:1 Монпелье
9.8% (10)
0:2 Монпелье
2% (2)
0:0 Ничья
2% (2)
2:2 Ничья
2% (2)
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