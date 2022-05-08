Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

42' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Ожье Флоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Монпелье выполняет удар от ворот.

38' Удар от ворот произведет Монпелье

38' Байо Мохамед не смог попасть в створ ударом издали

38' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

37' Сейду Алиду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' ШТАНГА! Так было близко к голу - Мавидиди Стефи нанес удар в каркас ворот!

36' Удар от ворот произведет Клермон

35' Удар от ворот произведет Клермон

35' Ристич Михайло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

32' Г О О О О Л - Шотар Жорис забивает с правой ноги!

31' Монпелье выполняет удар от ворот.

31' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Ристич Михайло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Н'Симба Виталь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Берто Димитри взял и забрал мяч на выходе

26' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Берто Димитри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Как он промахнулся? Байо Мохамед имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

25' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Молле Флоран получил желтую карточку от судьи

23' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Клермон

20' Ристич Михайло не смог попасть в створ ударом издали

20' Зедатка Аким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Сейду Алиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Монпелье выполняет удар от ворот.

14' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

13' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Байо Мохамед из команды Клермон высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Димитри Берто, но его отбил вратарь на угловой.

9' Гастьен Йоан разрезает оборону соперника отличным пасом

9' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновлен

8' Рашани Эльбасан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Г О О О О Л - Рашани Эльбасан забивает с левой ноги!

4' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Монпелье начинает с центра поля