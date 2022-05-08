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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Мец
0:0
Первый тайм: 5'
Лион
0' 5'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 102
Мец 2% (2)
X 3.9% (4)
Лион 94.1% (96)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мец
Ничья
Лион
8.91
6.01
1.45
Все Коэффициенты
Новости
30
Кайяр
Марк-Орель
29
Лакруа
Ленни
23
Куяте
Кики
4
Ньякате
Сику
25
Микельбрансис
Вильям
8
Траоре
Бубакар
14
Пажо
Венсан
15
Сарр
Пап
17
Делен
Тома
22
Ламкель
Зе
Дидье
9
Де
Превиль
Николя
1
Лопеш
Антони
17
Гюсто
Мало
27
Боатенг
Жером
4
Люкеба
Кастелло
3
Эмерсон
Палмиери
23
Мендес
Тьяго
8
Ауа
Уссем
20
Тете
10
Пакета
Лукас
7
Токо-Экамби
Карл
9
Дембеле
Мусса
II
Мец
3-5-2
Лион
4-2-3-1

История личных встреч

Мец
Лион

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

15 матчей

20%
6.7%
73.3%
3 победы 1 ничья 11 побед

Первый тайм

6.7%
26.7%
66.6%
1 победа 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
0:5
Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
5:0
Л1
2:0
Л1
2:1
КЛ
3:0
КЛ
1:3
К
1:0
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 5 0.14
Сентонз Фабьен 4 0.11
Булая Фарид 3 0.09
Ньяне Ибраима 3 (1) 0.09
Нгетте Опа 2 0.06
Маига Хабиб 2 0.06
Мафута Луи 2 0.06
Делен Тома 1 0.03
Сарр Пап 1 0.03
Бронн Дилан 1 0.03
Траоре Бубакар 1 0.03
Амаду Ибраим 1 0.03
Юдоль Матьё 1 0.03
Ламкель Зе Дидье 1 0.03
Куяте Кики 1 0.03
Гуйе Ламин 0 0
Канде Фали 0 0
Микельбрансис Вильям 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 17 (5) 0.49
Токо-Экамби Карл 12 (2) 0.34
Пакета Лукас 8 (1) 0.23
Ауа Уссем 5 0.14
Денайер Джейсон 3 0.09
Шакири Джердан 2 0.06
Мендес Тьяго 2 0.06
Люкеба Кастелло 2 0.06
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Тете 1 0.03
Слимани Ислам 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Гимараэс Бруно 0 0
Ндомбеле Танги 0 0
Боатенг Жером 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Шерки Райан 0 0
Баркола Бредли 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 9 1
Куяте Кики 8 1
Пажо Венсан 6 1
Сарр Пап 7 0
Маига Хабиб 7 0
Жемерсон де Жесус 3 2
Траоре Бубакар 5 0
Де Превиль Николя 4 0
Амаду Ибраим 4 0
Н'Дорам Кевин 4 0
Мбенге Амаду 4 0
Укиджа Александр 2 1
Ньяне Ибраима 2 1
Сентонз Фабьен 3 0
Делен Тома 3 0
Яде Папа Ндиага 3 0
Булая Фарид 1 1
Ламкель Зе Дидье 2 0
Фредерик Антонетти 0 1
Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Нгетте Опа 1 0
Кайяр Марк-Орель 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньякате Сику 1 0
Канде Фали 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Жером 6 0
Да Сильва Дамьен 4 1
Дембеле Мусса II 5 0
Какере Максанс 5 0
Эмерсон Палмиери 3 1
Дюбуа Лео 4 0
Слимани Ислам 3 0
Мендес Тьяго 3 0
Токо-Экамби Карл 3 0
Пакета Лукас 3 0
Гюсто Мало 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Денайер Джейсон 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Кадевере Тино 0 1
Петер Бос 0 1
Фильо Марсело 1 0
Ауа Уссем 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Тете 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
22
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
25 Не забивали 21
3
19%
1
5%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
4
25%
7
32%
31-45
3
19%
4
18%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
1
6%
5
23%
76-90

Пропущено

30
20
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
3
10%
2
10%
1-15
6
20%
4
20%
16-30
6
20%
1
5%
31-45
5
17%
3
15%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
7
23%
8
40%
76-90

Забито

14
39
8 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 11
25 Не забивали 18
2
14%
6
15%
1-15
3
21%
6
15%
16-30
3
21%
4
10%
31-45
2
14%
6
15%
46-60
3
21%
8
21%
61-75
1
7%
9
23%
76-90

Пропущено

33
23
12 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
4
12%
3
13%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
4
12%
6
26%
31-45
9
27%
6
26%
46-60
4
12%
1
4%
61-75
8
24%
6
26%
76-90

Забито

30
61
17 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 34
10 Забивали первыми 20
15 Не забивали 4
5
17%
7
11%
1-15
5
17%
9
15%
16-30
7
23%
11
18%
31-45
5
17%
10
16%
46-60
6
20%
10
16%
61-75
2
7%
14
23%
76-90

Пропущено

63
43
27 В 1-м тайме 17
36 Во 2-м тайме 26
20 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 26
7
11%
5
12%
1-15
10
16%
5
12%
16-30
10
16%
7
16%
31-45
14
22%
9
21%
46-60
7
11%
3
7%
61-75
15
24%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Монпелье - Мец 2:2 Мец - Брест 0:1 Лорьян - Мец 1:0 Мец - Клермон 1:1
Бордо - Мец 3:1 Мец - Монако 1:2 Мец - Веен Висбаден 2:0 Ренн - Мец 6:1 Мец - Ланс 0:0 Сент-Этьен - Мец 1:0 Мец - Нант 0:0 Лилль - Мец 0:0 Мец - Марсель 1:2 Труа - Мец 0:0 Мец - Ницца 0:2 Реймс - Мец 0:1 Мец - Страсбург 0:2 Лион - Мец 1:1 Бержерак - Мец 0:0 Мец - Лорьян 4:1
Лион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1
Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 24 7 4 79 - 34 79
2. Марсель Заявка 35 19 8 8 56 - 37 65
3. Монако Заявка 36 19 8 9 59 - 36 65
4. Ренн Заявка 35 19 5 11 77 - 36 62
5. Страсбург Заявка 36 16 12 8 59 - 39 60
6. Ницца Заявка 35 18 7 10 45 - 29 60
7. Лион 0:0 Заявка 36 15 12 9 59 - 45 57
8. Ланс Заявка 35 15 10 10 55 - 44 55
9. Лилль Заявка 36 13 12 11 43 - 45 51
10. Нант Заявка 35 14 9 12 50 - 43 51
11. Брест Заявка 36 13 9 14 45 - 49 48
12. Монпелье Заявка 35 12 7 16 48 - 53 43
13. Реймс Заявка 35 10 13 12 38 - 38 43
14. Труа Заявка 35 9 9 17 33 - 47 36
15. Анже Заявка 35 8 11 16 38 - 53 35
16. Лорьян Заявка 35 8 10 17 34 - 59 34
17. Клермон Заявка 35 8 9 18 35 - 65 33
18. Сент-Этьен Заявка 35 7 10 18 38 - 70 31
19. Бордо Заявка 35 5 12 18 47 - 85 27
20. Мец 0:0 Заявка 36 4 14 18 31 - 62 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 18 13 1 4 48 - 13 40
3. Монако Заявка 18 11 4 3 34 - 14 37
4. Лион 0:0 Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
5. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
11. Монпелье Заявка 18 7 5 6 27 - 22 26
12. Брест Заявка 18 7 4 7 26 - 25 25
13. Лорьян Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
14. Труа Заявка 18 5 7 6 18 - 16 22
15. Реймс Заявка 17 5 6 6 22 - 18 21
16. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
19. Бордо Заявка 18 3 6 9 25 - 33 15
20. Мец 0:0 Заявка 18 1 8 9 17 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Монако Заявка 18 8 4 6 25 - 22 28
5. Страсбург Заявка 18 6 7 5 24 - 21 25
6. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
7. Лилль Заявка 18 6 5 7 21 - 25 23
8. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
9. Реймс Заявка 18 5 7 6 16 - 20 22
10. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
11. Лион 0:0 Заявка 18 5 7 6 20 - 22 22
12. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
13. Клермон Заявка 18 5 3 10 16 - 35 18
14. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
15. Анже Заявка 18 2 9 7 21 - 31 15
16. Мец 0:0 Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 17 3 4 10 15 - 34 13
19. Бордо Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 5'
    Контроль мяча: Мец: 31%, Лион: 69%.
  • 5'
    Лион контролирует мяч.
  • 4'
    Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Микельбрансис Вильям из команды Мец поставил подножку. Пострадал Тете
  • 3'
    Микельбрансис Вильям из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Мец
  • 2'
    Тете не смог попасть в створ ударом издали
  • 2'
    Пажо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    2'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион подал угловой справа.
  • 1'
    Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 1'
    Лион контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
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    • 1'
      Лион начинает с центра поля
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 102
    Мец 2% (2)
    X 3.9% (4)
    Лион 94.1% (96)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мец
    Ничья
    Лион
    8.91
    6.01
    1.45
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    Прогнозы на матч Мец 0:0 Лион

    Исход игры
    Мец
    1.9% (2)
    Ничья
    3.8% (4)
    Лион
    94.2% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.04% (49)
    Меньше
    51.96% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    48.04% (49)
    Нет
    51.96% (53)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    37.5% (39)
    0:2 Лион
    28.8% (30)
    0:1 Лион
    16.3% (17)
    1:3 Лион
    4.8% (5)
    1:1 Ничья
    2.9% (3)
    0:3 Лион
    1.9% (2)
    1:0 Мец
    1.9% (2)
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