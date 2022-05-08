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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Мец
3:2
Конец матча
Лион
0'
1:0
27' Гол
Пажо Венсан
2:0
40' Гол
Ламкель Зе Дидье
2:1
43' Гол
Дембеле Мусса
68' Красная карточка
Мендес Тьяго
70' Желтая карточка
Ньякате Сику
74' Желтая карточка
Траоре Бубакар
2:2
84' Гол
Дембеле Мусса
86' Желтая карточка
Ндомбеле Танги
88' Желтая карточка
Де Превиль Николя
3:2
90' Гол
Булая Фарид
90' Желтая карточка
Дюбуа Лео
90'+5

Ход матча

27'
Пажо Венсан
(Лакруа Ленни)
1:0
40'
Ламкель Зе Дидье
(Сарр Пап)
2:0
43'
2:1
Дембеле Мусса
(Тете)
46'
Яде Папа Ндиага
Делен Тома
 
46'
 
Ндомбеле Танги
Боатенг Жером
46'
 
Февр Ромен
Ауа Уссем
46'
 
Рен-Аделед Жефф
Пакета Лукас
46'
 
Дюбуа Лео
Гюсто Мало
51'
Н'Дорам Кевин
Сарр Пап
 
66'
Бронн Дилан
Лакруа Ленни
 
66'
Кана-Бийик Жан-Армель
Микельбрансис Вильям
 
68'
 
Мендес Тьяго
70'
Ньякате Сику
 
74'
Траоре Бубакар
 
81'
Булая Фарид
Пажо Венсан
 
84'
2:2
Дембеле Мусса
(Токо-Экамби Карл)
86'
 
Ндомбеле Танги
88'
Де Превиль Николя
 
90'
Булая Фарид
(Яде Папа Ндиага)
3:2
90'
 
Дюбуа Лео

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 105
Мец 1.9% (2)
X 3.8% (4)
Лион 94.3% (99)
Все прогнозы
Новости
30
Кайяр
Марк-Орель
29
Лакруа
Ленни
23
Куяте
Кики
4
Ньякате
Сику
25
Микельбрансис
Вильям
8
Траоре
Бубакар
14
Пажо
Венсан
15
Сарр
Пап
17
Делен
Тома
22
Ламкель
Зе
Дидье
9
Де
Превиль
Николя
1
Лопеш
Антони
17
Гюсто
Мало
27
Боатенг
Жером
4
Люкеба
Кастелло
3
Эмерсон
Палмиери
23
Мендес
Тьяго
8
Ауа
Уссем
20
Тете
10
Пакета
Лукас
7
Токо-Экамби
Карл
9
Дембеле
Мусса
II
Мец
3-5-2
Лион
4-2-3-1

История личных встреч

Мец
Лион

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

15 матчей

20%
6.7%
73.3%
3 победы 1 ничья 11 побед

Первый тайм

6.7%
26.7%
66.6%
1 победа 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
0:5
Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
5:0
Л1
2:0
Л1
2:1
КЛ
3:0
КЛ
1:3
К
1:0
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 5 0.14
Булая Фарид 4 0.11
Сентонз Фабьен 4 0.11
Ньяне Ибраима 3 (1) 0.08
Нгетте Опа 2 0.06
Ламкель Зе Дидье 2 0.06
Маига Хабиб 2 0.06
Мафута Луи 2 0.06
Сарр Пап 1 0.03
Делен Тома 1 0.03
Бронн Дилан 1 0.03
Траоре Бубакар 1 0.03
Пажо Венсан 1 0.03
Амаду Ибраим 1 0.03
Юдоль Матьё 1 0.03
Куяте Кики 1 0.03
Гуйе Ламин 0 0
Канде Фали 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0
Лакруа Ленни 0 0
Микельбрансис Вильям 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 19 (5) 0.53
Токо-Экамби Карл 12 (2) 0.33
Пакета Лукас 8 (1) 0.22
Ауа Уссем 5 0.14
Денайер Джейсон 3 0.08
Шакири Джердан 2 0.06
Мендес Тьяго 2 0.06
Люкеба Кастелло 2 0.06
Тете 1 0.03
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Слимани Ислам 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Гимараэс Бруно 0 0
Ндомбеле Танги 0 0
Боатенг Жером 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Шерки Райан 0 0
Баркола Бредли 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 9 1
Куяте Кики 8 1
Пажо Венсан 6 1
Сарр Пап 7 0
Маига Хабиб 7 0
Жемерсон де Жесус 3 2
Траоре Бубакар 6 0
Де Превиль Николя 5 0
Амаду Ибраим 4 0
Н'Дорам Кевин 4 0
Мбенге Амаду 4 0
Укиджа Александр 2 1
Ньяне Ибраима 2 1
Сентонз Фабьен 3 0
Делен Тома 3 0
Яде Папа Ндиага 3 0
Булая Фарид 1 1
Ламкель Зе Дидье 2 0
Ньякате Сику 2 0
Фредерик Антонетти 0 1
Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Нгетте Опа 1 0
Кайяр Марк-Орель 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Канде Фали 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Жером 6 0
Да Сильва Дамьен 4 1
Дюбуа Лео 5 0
Дембеле Мусса II 5 0
Какере Максанс 5 0
Мендес Тьяго 3 1
Эмерсон Палмиери 3 1
Слимани Ислам 3 0
Токо-Экамби Карл 3 0
Пакета Лукас 3 0
Гюсто Мало 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Денайер Джейсон 2 0
Ндомбеле Танги 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Кадевере Тино 0 1
Петер Бос 0 1
Фильо Марсело 1 0
Ауа Уссем 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Тете 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
24
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
25 Не забивали 21
3
16%
1
4%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
5
26%
8
33%
31-45
3
16%
4
17%
46-60
3
16%
2
8%
61-75
2
11%
6
25%
76-90

Пропущено

32
23
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
3
9%
2
9%
1-15
6
19%
5
22%
16-30
7
22%
2
9%
31-45
5
16%
3
13%
46-60
3
9%
2
9%
61-75
8
25%
9
39%
76-90

Забито

14
39
8 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 11
26 Не забивали 19
2
14%
6
15%
1-15
3
21%
6
15%
16-30
3
21%
4
10%
31-45
2
14%
6
15%
46-60
3
21%
8
21%
61-75
1
7%
9
23%
76-90

Пропущено

33
23
12 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
4
12%
3
13%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
4
12%
6
26%
31-45
9
27%
6
26%
46-60
4
12%
1
4%
61-75
8
24%
6
26%
76-90

Забито

33
63
19 В 1-м тайме 28
14 Во 2-м тайме 35
11 Забивали первыми 20
15 Не забивали 4
5
15%
7
11%
1-15
6
18%
9
14%
16-30
8
24%
12
19%
31-45
5
15%
10
16%
46-60
6
18%
10
16%
61-75
3
9%
15
24%
76-90

Пропущено

65
46
28 В 1-м тайме 19
37 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 27
7
11%
5
11%
1-15
10
15%
6
13%
16-30
11
17%
8
17%
31-45
14
22%
9
20%
46-60
7
11%
3
7%
61-75
16
25%
15
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Монпелье - Мец 2:2 Мец - Брест 0:1 Лорьян - Мец 1:0 Мец - Клермон 1:1
Бордо - Мец 3:1 Мец - Монако 1:2 Мец - Веен Висбаден 2:0 Ренн - Мец 6:1 Мец - Ланс 0:0 Сент-Этьен - Мец 1:0 Мец - Нант 0:0 Лилль - Мец 0:0 Мец - Марсель 1:2 Труа - Мец 0:0 Мец - Ницца 0:2 Реймс - Мец 0:1 Мец - Страсбург 0:2 Лион - Мец 1:1 Бержерак - Мец 0:0 Мец - Лорьян 4:1
Лион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1
Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 24 7 4 79 - 34 79
2. Марсель Заявка 35 19 8 8 56 - 37 65
3. Монако Заявка 36 19 8 9 59 - 36 65
4. Ренн Заявка 35 19 5 11 77 - 36 62
5. Страсбург Заявка 36 16 12 8 59 - 39 60
6. Ницца Заявка 35 18 7 10 45 - 29 60
7. Лион Заявка 36 15 11 10 61 - 48 56
8. Ланс 0:1 Заявка 36 15 10 11 55 - 45 55
9. Лилль Заявка 36 13 12 11 43 - 45 51
10. Нант Заявка 35 14 9 12 50 - 43 51
11. Брест Заявка 36 13 9 14 45 - 49 48
12. Реймс 1:0 Заявка 36 11 13 12 39 - 38 46
13. Монпелье 1:1 Заявка 36 12 8 16 49 - 54 44
14. Анже 2:0 Заявка 36 9 11 16 40 - 53 38
15. Труа Заявка 35 9 9 17 33 - 47 36
16. Лорьян Заявка 35 8 10 17 34 - 59 34
17. Клермон 1:1 Заявка 36 8 10 18 36 - 66 34
18. Сент-Этьен Заявка 35 7 10 18 38 - 70 31
19. Мец Заявка 36 5 13 18 34 - 64 28
20. Бордо 0:2 Заявка 36 5 12 19 47 - 87 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 18 13 1 4 48 - 13 40
3. Монако Заявка 18 11 4 3 34 - 14 37
4. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
5. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс 0:1 Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
11. Монпелье 1:1 Заявка 18 7 5 6 27 - 22 26
12. Брест Заявка 18 7 4 7 26 - 25 25
13. Реймс 1:0 Заявка 18 6 6 6 23 - 18 24
14. Анже 2:0 Заявка 18 7 2 9 19 - 22 23
15. Лорьян Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
16. Труа Заявка 18 5 7 6 18 - 16 22
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон 1:1 Заявка 18 3 7 8 20 - 31 16
19. Бордо 0:2 Заявка 18 3 6 9 25 - 33 15
20. Мец Заявка 18 2 7 9 20 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Монако Заявка 18 8 4 6 25 - 22 28
5. Страсбург Заявка 18 6 7 5 24 - 21 25
6. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
7. Лилль Заявка 18 6 5 7 21 - 25 23
8. Ланс 0:1 Заявка 18 6 4 8 22 - 27 22
9. Реймс 1:0 Заявка 18 5 7 6 16 - 20 22
10. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
11. Лион Заявка 18 5 6 7 22 - 25 21
12. Монпелье 1:1 Заявка 18 5 3 10 22 - 32 18
13. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
14. Клермон 1:1 Заявка 18 5 3 10 16 - 35 18
15. Анже 2:0 Заявка 18 2 9 7 21 - 31 15
16. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 17 3 4 10 15 - 34 13
19. Бордо 0:2 Заявка 18 2 6 10 22 - 54 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
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Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Мец: 36%, Лион: 64%.
  • 95'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 95'
    Н'Дорам Кевин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Мец
  • 94'
    Де Превиль Николя из команды Мец нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
  • Желтая карточка
    93'
    Дюбуа Лео получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    93'
    Де Превиль Николя наказан за толчок Кастелло Лукеба
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Команда Мец забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 90'
    Яде Папа Ндиага сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Булая Фарид забивает с левой ноги!
  • 90'
    Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 90'
    Яде Папа Ндиага из команды Мец отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Контроль мяча: Мец: 36%, Лион: 64%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      86'
      Безумный фол. Ндомбеле Танги грубо играет против соперника. Пострадал Траоре Бубакар
    • 86'
      Мец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 85'
      Контроль мяча: Мец: 34%, Лион: 66%.
    • 85'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 85'
      Команда Лион сравняла счет! Игра продолжается!
    • 84'
      Токо-Экамби Карл сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      84'
      Г О О О О Л - Дембеле Мусса II забивает с правой ноги!
    • 84'
      Токо-Экамби Карл из команды Лион делает пас партнеру.
    • 84'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 84'
      Опасность предотвращена - Лопеш Антони из команды Лион вступил в отбор удачно
    • 84'
      Ламкель Зе Дидье из команды Мец идет с мячом вперед на обострение...
    • 84'
      Мец начинает контратаку
    • 83'
      Лион контролирует мяч.
    • 83'
      Булая Фарид из команды Мец делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 82'
      Куяте Кики нанес удар головой, но Антони Лопеш спокойно отбил мяч.
    • 82'
      Де Превиль Николя из команды Мец делает заброс на партнера по команде.
    • 82'
      Антони Лопеш не дал случится голу! Куяте Кики должен был забивать, но Антони Лопеш сделал отличный сейв
    • 82'
      ШАНС! Куяте Кики вышел один на один с голкипером...
    • 82'
      Булая Фарид из команды Мец сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 81'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 81'
      Яде Папа Ндиага из команды Мец отправил кросс в штрафную...
    • 81'
      Матч возобновлен
    • 81'
      Контроль мяча: Мец: 34%, Лион: 66%.
    • 81'
      Пажо Венсан получил травму и заменен. Булая Фарид выходит на поле.
    • 80'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      79'
      Февр Ромен нарушает правила. Н'Дорам Кевин пострадал
    • 79'
      Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      79'
      Февр Ромен из команды Лион подал угловой слева.
    • 79'
      Февр Ромен из команды Лион делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
    • 78'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 77'
      Тете из команды Лион делает неудачный навес.
    • 77'
      Лион контролирует мяч.
    • 77'
      Лион выполняет удар от ворот.
    • Угловой
      77'
      Де Превиль Николя из команды Мец подал угловой слева.
    • 76'
      Дюбуа Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 76'
      Контроль мяча: Мец: 33%, Лион: 67%.
    • 76'
      Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      76'
      Эмерсон Палмиери из команды Лион подал угловой справа.
    • 75'
      Токо-Экамби Карл нанес удар головой, но Марк-Орель Кайар перевел мяч на угловой!
    • 75'
      Эмерсон Палмиери навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Желтая карточка
      74'
      Траоре Бубакар получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      74'
      Безумный фол. Траоре Бубакар грубо играет против соперника. Пострадал Тете
    • 74'
      Ндомбеле Танги нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 73'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Тете упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
    • 73'
      Февр Ромен из команды Лион делает пас партнеру.
    • 73'
      Дембеле Мусса II из команды Лион делает пас партнеру.
    • 73'
      Лион контролирует мяч.
    • 72'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 72'
      Мец контролирует мяч.
    • 71'
      Отличный пас сделал Траоре Бубакар из команды Мец. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
    • 71'
      Мец начинает контратаку
    • 71'
      Контроль мяча: Мец: 33%, Лион: 67%.
    • Желтая карточка
      70'
      Ньякате Сику получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      70'
      Безумный фол. Ньякате Сику грубо играет против соперника. Пострадал Февр Ромен
    • 70'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 70'
      ШТАНГА! Де Превиль Николя обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!
    • 68'
      УДАЛЕНИЕ! - Мендес Тьяго увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Фол, нарушение
      68'
      Мендес Тьяго из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Ламкель Зе Дидье.
    • 68'
      Траоре Бубакар из команды Мец сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 67'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 67'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 66'
      Тактическая замена. Микельбрансис Вильям уходит с поля и его заменяет Кана-Бийик Жан-Армель
    • 66'
      Тактическая замена. Ленни Лакруа уходит с поля и его заменяет Бронн Дилан
    • 65'
      Контроль мяча: Мец: 34%, Лион: 66%.
    • 65'
      Дюбуа Лео из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 65'
      Лион контролирует мяч.
    • 64'
      Матч возобновлен
    • 63'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Офсайд
      63'
      Токо-Экамби Карл из команды Лион в офсайде
    • 62'
      Лион контролирует мяч.
    • 62'
      Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 62'
      Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      62'
      Де Превиль Николя из команды Мец опасно и грубо сыграл. Кастелло Лукеба пострадал.
    • 61'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 61'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 61'
      Мец вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      61'
      Ньякате Сику нарушает правила. Тете пострадал
    • 60'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 60'
      Контроль мяча: Мец: 33%, Лион: 67%.
    • 60'
      Ламкель Зе Дидье из команды Мец пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.
    • 60'
      Де Превиль Николя имел все шансы забить, но Антони Лопеш сделал отличный сейв!
    • 60'
      Н'Дорам Кевин из команды Мец сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 59'
      Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      59'
      Судья сигнализирует, что Траоре Бубакар из команды Мец поставил подножку. Пострадал Ндомбеле Танги
    • 59'
      Мец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      58'
      Безумный фол. Дюбуа Лео грубо играет против соперника. Пострадал Ламкель Зе Дидье
    • 58'
      Мец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      57'
      Рен-Аделед Жефф из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
    • 57'
      Рен-Аделед Жефф из команды Лион делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
    • Угловой
      57'
      Февр Ромен из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
    • 56'
      Штрафной исполнил Мендес Тьяго, после его удара Марк-Орель Кайар сделал классный сейв. Угловой
    • 56'
      Контроль мяча: Мец: 33%, Лион: 67%.
    • Фол, нарушение
      55'
      Судья сигнализирует, что Куяте Кики из команды Мец поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса II
    • 55'
      Выглядело как неплохой момент. Тете из команды Лион закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
    • 55'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 54'
      Лион контролирует мяч.
    • 54'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 53'
      Мец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      53'
      Февр Ромен нарушает правила. Яде Папа Ндиага пострадал
    • Фол, нарушение
      52'
      Де Превиль Николя нарушает правила. Рен-Аделед Жефф пострадал
    • 52'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 52'
      Шанс! Февр Ромен из команды Лион пробил головой, но мимо
    • 51'
      Токо-Экамби Карл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
    • 51'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Пап Матар Сарр получил травму и заменен. Н'Дорам Кевин выходит на поле.
    • 51'
      Ндомбеле Танги из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 50'
      Контроль мяча: Мец: 33%, Лион: 67%.
    • 50'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 50'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 50'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      50'
      Ох, нехорошо это выглядит. Пап Матар Сарр получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      50'
      Пап Матар Сарр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 49'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 49'
      Февр Ромен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Фол, нарушение
      48'
      Ньякате Сику нарушает правила. Февр Ромен пострадал
    • 47'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Токо-Экамби Карл нанес удар, мяч был парирован, но Марк-Орель Кайар не удержал его в руках.
    • 47'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Тактическая замена. Ауа Уссем уходит с поля и его заменяет Февр Ромен
    • 46'
      Тактическая замена. Боатенг Жером уходит с поля и его заменяет Ндомбеле Танги
    • 46'
      Тактическая замена. Мало Густо уходит с поля и его заменяет Дюбуа Лео
    • 46'
      Тактическая замена. Делен Тома уходит с поля и его заменяет Яде Папа Ндиага
    • 46'
      Тактическая замена. Пакета Лукас уходит с поля и его заменяет Рен-Аделед Жефф
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 49'
      Контроль мяча: Мец: 33%, Лион: 67%.
    • 49'
      Ньякате Сику выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 49'
      Тете навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Куяте Кики из команды Мец поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса II
    • 48'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 48'
      Как он промахнулся? Дембеле Мусса II имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
    • 47'
      Пакета Лукас из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 47'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Лион контролирует мяч.
    • 47'
      Тете из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • Офсайд
      46'
      Пап Матар Сарр из команды Мец в офсайде
    • 45'
      Де Превиль Николя из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 45'
      Мец начинает контратаку
    • 45'
      Контроль мяча: Мец: 33%, Лион: 67%.
    • 45'
      Лион контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      45'
      Ауа Уссем нарушает правила. Ламкель Зе Дидье пострадал
    • 44'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лион будет все-таки засчитан.
    • 43'
      Тете сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Дембеле Мусса II забивает с правой ноги!
    • Описание гола
      43'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 43'
      Тете из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 43'
      Лион начинает контратаку
    • 43'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 42'
      Дембеле Мусса II из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 42'
      Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
    • 42'
      Лион пытается что-то создать.
    • 40'
      Пап Матар Сарр сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Ламкель Зе Дидье из команды Мец.
    • 40'
      ШАНС! Ламкель Зе Дидье вышел один на один с голкипером...
    • 40'
      Ламкель Зе Дидье из команды Мец идет с мячом вперед на обострение...
    • 40'
      Пап Матар Сарр из команды Мец сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 40'
      Мец начинает контратаку
    • 40'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Эмерсон Палмиери из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 39'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Лион выполняет удар от ворот.
    • 39'
      Де Превиль Николя из команды Мец делает неудачный навес.
    • 39'
      Мец пытается что-то создать.
    • 38'
      Мало Густо из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 38'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      38'
      Де Превиль Николя задерживает мяч рукой
    • 37'
      Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 37'
      Токо-Экамби Карл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
    • 37'
      Траоре Бубакар из команды Мец делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 36'
      Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Плохо сыграл Ньякате Сику - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
    • 36'
      Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
    • 35'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Мец вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Мец: 34%, Лион: 66%.
    • 34'
      Лион контролирует мяч.
    • 34'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 34'
      Тете из команды Лион отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Траоре Бубакар из команды Мец поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
    • 33'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Де Превиль Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      32'
      Эмерсон Палмиери из команды Лион подал угловой слева.
    • 32'
      Ауа Уссем из команды Лион делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
    • 32'
      Лион пытается что-то создать.
    • 31'
      Эмерсон Палмиери из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 31'
      Выглядело как неплохой момент. Мало Густо из команды Лион закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
    • 31'
      Мало Густо из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
    • Фол, нарушение
      31'
      Микельбрансис Вильям нарушает правила. Эмерсон Палмиери пострадал
    • 30'
      Мало Густо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Тете нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Мало Густо из команды Лион делает пас партнеру.
    • 30'
      Контроль мяча: Мец: 39%, Лион: 61%.
    • 29'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья сигнализирует, что Пакета Лукас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Траоре Бубакар
    • 28'
      Лион контролирует мяч.
    • 27'
      Ленни Лакруа сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Пажо Венсан забивает с левой ноги!
    • 27'
      Ленни Лакруа из команды Мец делает передачу одноклубнику.
    • Угловой
      26'
      Де Превиль Николя из команды Мец подал угловой справа.
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 25'
      Должен был быть гол! Пажо Венсан имел отличный шанс, но Антони Лопеш не дал голу состоятся!
    • 25'
      Делен Тома из команды Мец отправил кросс в штрафную...
    • 25'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Контроль мяча: Мец: 41%, Лион: 59%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 25'
      Тете нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Эмерсон Палмиери из команды Лион делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
    • 25'
      Токо-Экамби Карл из команды Лион делает пас партнеру.
    • 24'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Травма, повреждение
      23'
      Мало Густо возвращается на поле.
    • 23'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      23'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мало Густо получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      21'
      Мало Густо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Де Превиль Николя из команды Мец поставил подножку. Пострадал Мало Густо
    • 21'
      Контроль мяча: Мец: 41%, Лион: 59%.
    • Фол, нарушение
      20'
      Пакета Лукас из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Пажо Венсан.
    • 20'
      Токо-Экамби Карл из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 19'
      Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Лион контролирует мяч.
    • 18'
      Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Дембеле Мусса II из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
    • Угловой
      18'
      Тете из команды Лион подал угловой справа.
    • 18'
      Ауа Уссем имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
    • 17'
      Эмерсон Палмиери из команды Лион делает пас партнеру.
    • 17'
      Мало Густо из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 17'
      Тете из команды Лион делает пас партнеру.
    • 16'
      Микельбрансис Вильям из команды Мец делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 16'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Делен Тома из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 15'
      Мец пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Мец: 44%, Лион: 56%.
    • 15'
      Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Мало Густо делает длинную передачу вперед
    • 14'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Микельбрансис Вильям из команды Мец отправил кросс в штрафную...
    • 14'
      Лион контролирует мяч.
    • 13'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Мало Густо из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 13'
      Тете из команды Лион делает пас партнеру.
    • 12'
      Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Лион контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Микельбрансис Вильям из команды Мец поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
    • 11'
      Мец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Мец: 43%, Лион: 57%.
    • 10'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Угловой
      9'
      Де Превиль Николя из команды Мец подал угловой справа.
    • 8'
      Эмерсон Палмиери предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 8'
      Делен Тома из команды Мец отправил кросс в штрафную...
    • 8'
      Микельбрансис Вильям из команды Мец делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
    • 8'
      Делен Тома из команды Мец делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 7'
      Мец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Лион выполняет удар от ворот.
    • 6'
      Траоре Бубакар нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 6'
      Микельбрансис Вильям из команды Мец делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 5'
      Мец вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Траоре Бубакар из команды Мец поставил подножку. Пострадал Тете
    • 5'
      Контроль мяча: Мец: 31%, Лион: 69%.
    • 5'
      Лион контролирует мяч.
    • 4'
      Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Микельбрансис Вильям из команды Мец поставил подножку. Пострадал Тете
    • 3'
      Микельбрансис Вильям из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 2'
      Тете не смог попасть в створ ударом издали
    • 2'
      Пажо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      2'
      Эмерсон Палмиери из команды Лион подал угловой справа.
    • 1'
      Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 1'
      Лион контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Лион начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 105
    Мец 1.9% (2)
    X 3.8% (4)
    Лион 94.3% (99)
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    Прогнозы на матч Мец 3:2 Лион

    Исход игры
    Мец
    1.9% (2)
    Ничья
    3.8% (4)
    Лион
    94.3% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.54% (50)
    Меньше
    51.46% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    48.54% (50)
    Нет
    51.46% (53)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    37.1% (39)
    0:2 Лион
    28.6% (30)
    0:1 Лион
    16.2% (17)
    1:3 Лион
    5.7% (6)
    1:1 Ничья
    2.9% (3)
    1:0 Мец
    1.9% (2)
    0:3 Лион
    1.9% (2)
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