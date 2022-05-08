Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Пап Матар Сарр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Пап Матар Сарр получил травму и медбригада забирает его с поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Ньякате Сику выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Тете навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Удар от ворот произведет Мец

48' Как он промахнулся? Дембеле Мусса II имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

47' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Тете из команды Лион делает навес прямо в штрафную.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Пап Матар Сарр из команды Мец в офсайде

44' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лион будет все-таки засчитан.

43' Г О О О О Л - Дембеле Мусса II забивает с правой ноги!

43' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

43' Тете из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

43' Удар от ворот произведет Мец

42' Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...

40' Пап Матар Сарр сделал результативную передачу.

40' Пап Матар Сарр из команды Мец сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

40' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Лион выполняет удар от ворот.

38' Мало Густо из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

38' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Траоре Бубакар из команды Мец делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе

36' Плохо сыграл Ньякате Сику - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

36' Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...

35' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Мец вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Тете из команды Лион отправил кросс в штрафную...

33' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Де Превиль Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Выглядело как неплохой момент. Мало Густо из команды Лион закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

31' Мало Густо из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.

30' Мало Густо нанес удар, но тот был заблокирован.

30' Тете нанес удар, но тот был заблокирован.

30' Мало Густо из команды Лион делает пас партнеру.

29' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Ленни Лакруа сделал результативную передачу.

27' Г О О О О Л - Пажо Венсан забивает с левой ноги!

27' Ленни Лакруа из команды Мец делает передачу одноклубнику.

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Должен был быть гол! Пажо Венсан имел отличный шанс, но Антони Лопеш не дал голу состоятся!

25' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Мец

25' Тете нанес удар, но тот был заблокирован.

25' Эмерсон Палмиери из команды Лион делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

24' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Мало Густо возвращается на поле.

23' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Мало Густо получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Мало Густо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Токо-Экамби Карл из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Ауа Уссем имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

17' Мало Густо из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

16' Микельбрансис Вильям из команды Мец делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе

15' Мало Густо делает длинную передачу вперед

14' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

13' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Мало Густо из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

12' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Эмерсон Палмиери предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Микельбрансис Вильям из команды Мец делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

7' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Лион выполняет удар от ворот.

6' Микельбрансис Вильям из команды Мец делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Мец вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Мец

2' Тете не смог попасть в створ ударом издали

2' Пажо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лион начинает с центра поля