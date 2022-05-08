Стадион: Сэн-Сэнфорьен
1:0
27' ГолПажо Венсан
2:0
40' ГолЛамкель Зе Дидье
2:1
43' ГолДембеле Мусса
68' Красная карточкаМендес Тьяго
70' Желтая карточкаНьякате Сику
74' Желтая карточкаТраоре Бубакар
2:2
84' ГолДембеле Мусса
86' Желтая карточкаНдомбеле Танги
88' Желтая карточкаДе Превиль Николя
3:2
90' ГолБулая Фарид
90' Желтая карточкаДюбуа Лео
Ход матча
27'
1:0
40'
2:0
43'
2:1
46'
46'
68'
70'
74'
84'
86'
90'
3:2
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
4 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 5
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
29
Лакруа
Ленни
23
Куяте
Кики
14
Пажо
Венсан
15
Сарр
Пап
17
Делен
Тома
17
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
20
Тете
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Лакруа ЛенниЗащитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Ба УсманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
-
11 Нгетте ОпаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Мафута ЛуиНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Мец
Лион
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
15 матчей
20%
6.7%
73.3%
3 победы 1 ничья 11 побед
Первый тайм
6.7%
26.7%
66.6%
1 победа 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Превиль Николя
|5
|0.14
|Булая Фарид
|4
|0.11
|Сентонз Фабьен
|4
|0.11
|Ньяне Ибраима
|3 (1)
|0.08
|Нгетте Опа
|2
|0.06
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0.06
|Маига Хабиб
|2
|0.06
|Мафута Луи
|2
|0.06
|Сарр Пап
|1
|0.03
|Делен Тома
|1
|0.03
|Бронн Дилан
|1
|0.03
|Траоре Бубакар
|1
|0.03
|Пажо Венсан
|1
|0.03
|Амаду Ибраим
|1
|0.03
|Юдоль Матьё
|1
|0.03
|Куяте Кики
|1
|0.03
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
|Лакруа Ленни
|0
|0
|Микельбрансис Вильям
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Мусса II
|19 (5)
|0.53
|Токо-Экамби Карл
|12 (2)
|0.33
|Пакета Лукас
|8 (1)
|0.22
|Ауа Уссем
|5
|0.14
|Денайер Джейсон
|3
|0.08
|Шакири Джердан
|2
|0.06
|Мендес Тьяго
|2
|0.06
|Люкеба Кастелло
|2
|0.06
|Тете
|1
|0.03
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Гюсто Мало
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Ндомбеле Танги
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
|Баркола Бредли
|0
|0
Карточки
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|9
|1
|Куяте Кики
|8
|1
|Пажо Венсан
|6
|1
|Сарр Пап
|7
|0
|Маига Хабиб
|7
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|2
|Траоре Бубакар
|6
|0
|Де Превиль Николя
|5
|0
|Амаду Ибраим
|4
|0
|Н'Дорам Кевин
|4
|0
|Мбенге Амаду
|4
|0
|Укиджа Александр
|2
|1
|Ньяне Ибраима
|2
|1
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Делен Тома
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|3
|0
|Булая Фарид
|1
|1
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0
|Ньякате Сику
|2
|0
|Фредерик Антонетти
|0
|1
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Нгетте Опа
|1
|0
|Кайяр Марк-Орель
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Канде Фали
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Жером
|6
|0
|Да Сильва Дамьен
|4
|1
|Дюбуа Лео
|5
|0
|Дембеле Мусса II
|5
|0
|Какере Максанс
|5
|0
|Мендес Тьяго
|3
|1
|Эмерсон Палмиери
|3
|1
|Слимани Ислам
|3
|0
|Токо-Экамби Карл
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Гюсто Мало
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Ндомбеле Танги
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Петер Бос
|0
|1
|Фильо Марсело
|1
|0
|Ауа Уссем
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|Тете
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
24
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
25 Не забивали 21
3
16%
1
4%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
5
26%
8
33%
31-45
3
16%
4
17%
46-60
3
16%
2
8%
61-75
2
11%
6
25%
76-90
Пропущено
32
23
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
3
9%
2
9%
1-15
6
19%
5
22%
16-30
7
22%
2
9%
31-45
5
16%
3
13%
46-60
3
9%
2
9%
61-75
8
25%
9
39%
76-90
Забито
14
39
8 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 11
26 Не забивали 19
2
14%
6
15%
1-15
3
21%
6
15%
16-30
3
21%
4
10%
31-45
2
14%
6
15%
46-60
3
21%
8
21%
61-75
1
7%
9
23%
76-90
Пропущено
33
23
12 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
4
12%
3
13%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
4
12%
6
26%
31-45
9
27%
6
26%
46-60
4
12%
1
4%
61-75
8
24%
6
26%
76-90
Забито
33
63
19 В 1-м тайме 28
14 Во 2-м тайме 35
11 Забивали первыми 20
15 Не забивали 4
5
15%
7
11%
1-15
6
18%
9
14%
16-30
8
24%
12
19%
31-45
5
15%
10
16%
46-60
6
18%
10
16%
61-75
3
9%
15
24%
76-90
Пропущено
65
46
28 В 1-м тайме 19
37 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 27
7
11%
5
11%
1-15
10
15%
6
13%
16-30
11
17%
8
17%
31-45
14
22%
9
20%
46-60
7
11%
3
7%
61-75
16
25%
15
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мец
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Монпелье - Мец 2:2 Мец - Брест 0:1 Лорьян - Мец 1:0 Мец - Клермон 1:1
Бордо - Мец 3:1 Мец - Монако 1:2 Мец - Веен Висбаден 2:0 Ренн - Мец 6:1 Мец - Ланс 0:0 Сент-Этьен - Мец 1:0 Мец - Нант 0:0 Лилль - Мец 0:0 Мец - Марсель 1:2 Труа - Мец 0:0 Мец - Ницца 0:2 Реймс - Мец 0:1 Мец - Страсбург 0:2 Лион - Мец 1:1 Бержерак - Мец 0:0 Мец - Лорьян 4:1
Лион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1
Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|7
|4
|79 - 34
|79
|2.
|Марсель
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|56 - 37
|65
|3.
|Монако
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|59 - 36
|65
|4.
|Ренн
|Заявка
|35
|19
|5
|11
|77 - 36
|62
|5.
|Страсбург
|Заявка
|36
|16
|12
|8
|59 - 39
|60
|6.
|Ницца
|Заявка
|35
|18
|7
|10
|45 - 29
|60
|7.
|Лион
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|61 - 48
|56
|8.
|Ланс
|0:1 Заявка
|36
|15
|10
|11
|55 - 45
|55
|9.
|Лилль
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|43 - 45
|51
|10.
|Нант
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|50 - 43
|51
|11.
|Брест
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|45 - 49
|48
|12.
|Реймс
|1:0 Заявка
|36
|11
|13
|12
|39 - 38
|46
|13.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|36
|12
|8
|16
|49 - 54
|44
|14.
|Анже
|2:0 Заявка
|36
|9
|11
|16
|40 - 53
|38
|15.
|Труа
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|33 - 47
|36
|16.
|Лорьян
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|34 - 59
|34
|17.
|Клермон
|1:1 Заявка
|36
|8
|10
|18
|36 - 66
|34
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|38 - 70
|31
|19.
|Мец
|Заявка
|36
|5
|13
|18
|34 - 64
|28
|20.
|Бордо
|0:2 Заявка
|36
|5
|12
|19
|47 - 87
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|48 - 13
|40
|3.
|Монако
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 14
|37
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|5.
|Страсбург
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|35 - 18
|35
|6.
|Нант
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|7.
|Ланс
|0:1 Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|30
|9.
|Марсель
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|11.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 22
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|13.
|Реймс
|1:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 18
|24
|14.
|Анже
|2:0 Заявка
|18
|7
|2
|9
|19 - 22
|23
|15.
|Лорьян
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 18
|23
|16.
|Труа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 16
|22
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|1:1 Заявка
|18
|3
|7
|8
|20 - 31
|16
|19.
|Бордо
|0:2 Заявка
|18
|3
|6
|9
|25 - 33
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|20 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|27 - 15
|36
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|37 - 24
|32
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 22
|28
|5.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 21
|25
|6.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|7.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 25
|23
|8.
|Ланс
|0:1 Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 27
|22
|9.
|Реймс
|1:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 20
|22
|10.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 25
|21
|12.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|18
|5
|3
|10
|22 - 32
|18
|13.
|Нант
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|20 - 25
|18
|14.
|Клермон
|1:1 Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 35
|18
|15.
|Анже
|2:0 Заявка
|18
|2
|9
|7
|21 - 31
|15
|16.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 34
|13
|19.
|Бордо
|0:2 Заявка
|18
|2
|6
|10
|22 - 54
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Мец 3:2 Лион
Исход игры
Мец
1.9% (2)
Ничья
3.8% (4)
Лион
94.3% (99)
Тотал 2.5
Больше
48.54% (50)
Меньше
51.46% (53)
Обе команды забьют
Да
48.54% (50)
Нет
51.46% (53)
Популярный счёт
1:2 Лион
37.1% (39)
0:2 Лион
28.6% (30)
0:1 Лион
16.2% (17)
1:3 Лион
5.7% (6)
1:1 Ничья
2.9% (3)
1:0 Мец
1.9% (2)
0:3 Лион
1.9% (2)
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