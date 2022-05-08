Стадион: Парк де Пренс
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
25
Мендеш
Нуну
10
Неймар
40
Мулен
Жесси
29
Каборе
Исса
12
Конте
Абду
22
Ларуси
Яссер
20
Рипар
Рено
13
Угбо
Ике
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Бернат ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
24 Керер ТилоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Мулен ЖессиВратарь
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Конте АбдуЗащитник
-
22 Ларуси ЯссерЗащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Угбо ИкеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
-
25 Бальде МамаПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Мазу ДерекПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Irles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
ПСЖ
Труа
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|25 (3)
|0.71
|Неймар
|11 (2)
|0.31
|Данилу Перейра
|5
|0.14
|Месси Лионель
|4
|0.11
|Хакими Ашраф
|4
|0.11
|Икарди Мауро
|4
|0.11
|Маркиньос Маркос
|4
|0.11
|Ди Мария Анхель
|3
|0.09
|Эррера Андер
|3
|0.09
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.09
|Дракслер Юлиан
|2
|0.06
|Рамос Серхио
|2
|0.06
|Керер Тило
|2
|0.06
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.03
|Верратти Марко
|1
|0.03
|Паредес Леандро
|1
|0.03
|Сарабия Пабло
|1
|0.03
|Кимпембе Преснел
|1
|0.03
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
|Мишю Эдуар
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|5
|0.14
|Угбо Ике
|4 (1)
|0.11
|Бальде Мама
|3
|0.09
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.09
|Рами Адиль
|3
|0.09
|Тузгар Йоанн
|3
|0.09
|Дингом Тристан
|2
|0.06
|Рипар Рено
|2
|0.06
|Мотиба Лебо
|2 (1)
|0.06
|Н'Гессан Куаме
|1
|0.03
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.03
|Родригес Жерсон
|1
|0.03
|Домингес Брэндон
|1
|0.03
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Коне Юссуф
|0
|0
|Сальмье Йоанн
|0
|0
|Конте Абду
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|12
|0
|Мбаппе Килиан
|9
|0
|Неймар
|8
|0
|Кимпембе Преснел
|6
|0
|Хакими Ашраф
|3
|1
|Гуэйе Идрисса
|4
|0
|Маркиньос Маркос
|4
|0
|Рамос Серхио
|2
|1
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Мендеш Нуну
|3
|0
|Паредес Леандро
|3
|0
|Данилу Перейра
|3
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0
|Бернат Хуан
|2
|0
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|Навас Кейлор
|0
|1
|Мишю Эдуар
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Эррера Андер
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкон Жулиан
|10
|0
|Каборе Исса
|6
|1
|Тардьё Флориан
|6
|0
|Родригес Жерсон
|6
|0
|Жиродон Джимми
|4
|1
|Сальмье Йоанн
|5
|0
|Шавалерин Ксавье
|4
|0
|Н'Гессан Куаме
|4
|0
|Мулен Жесси
|2
|1
|Коне Юссуф
|2
|1
|Батлле Лоран
|3
|0
|Дингом Тристан
|3
|0
|Бальде Мама
|1
|1
|Азамум Карим
|2
|0
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0
|Галлон Готье
|2
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|2
|0
|Конте Абду
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Мотиба Лебо
|1
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
|Bruno Irles
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
40
15
17 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 7
19 Не забивали 23
6
15%
2
13%
1-15
5
13%
2
13%
16-30
6
15%
5
33%
31-45
5
13%
1
7%
46-60
10
25%
2
13%
61-75
8
20%
3
20%
76-90
Пропущено
12
31
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
0
0%
4
13%
1-15
1
8%
6
19%
16-30
3
25%
2
6%
31-45
3
25%
7
23%
46-60
2
17%
7
23%
61-75
3
25%
5
16%
76-90
Забито
38
18
17 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 22
3
8%
3
17%
1-15
8
21%
3
17%
16-30
6
16%
6
33%
31-45
2
5%
1
6%
46-60
9
24%
0
0%
61-75
10
26%
5
28%
76-90
Пропущено
23
16
14 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
4
17%
2
13%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
6
26%
2
13%
31-45
1
4%
5
31%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
6
26%
3
19%
76-90
Забито
78
33
34 В 1-м тайме 21
44 Во 2-м тайме 12
19 Забивали первыми 16
5 Не забивали 10
9
12%
5
15%
1-15
13
17%
5
15%
16-30
12
15%
11
33%
31-45
7
9%
2
6%
46-60
19
24%
2
6%
61-75
18
23%
8
24%
76-90
Пропущено
35
47
18 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 27
4
11%
6
13%
1-15
5
14%
9
19%
16-30
9
26%
4
9%
31-45
4
11%
12
26%
46-60
4
11%
8
17%
61-75
9
26%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1
Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4
Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1
Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1 Труа - Мец 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|7
|4
|79 - 34
|79
|2.
|Марсель
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|59 - 37
|68
|3.
|Монако
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|59 - 36
|65
|4.
|Ренн
|Заявка
|35
|19
|5
|11
|77 - 36
|62
|5.
|Страсбург
|Заявка
|36
|16
|12
|8
|59 - 39
|60
|6.
|Ницца
|Заявка
|35
|18
|7
|10
|45 - 29
|60
|7.
|Ланс
|Заявка
|36
|16
|10
|10
|57 - 45
|58
|8.
|Лион
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|61 - 48
|56
|9.
|Лилль
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|43 - 45
|51
|10.
|Нант
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|50 - 43
|51
|11.
|Брест
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|45 - 49
|48
|12.
|Монпелье
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|49 - 55
|43
|13.
|Реймс
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|39 - 40
|43
|14.
|Анже
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|42 - 54
|38
|15.
|Клермон
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|37 - 66
|36
|16.
|Труа
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|33 - 47
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 62
|34
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|38 - 70
|31
|19.
|Мец
|Заявка
|36
|5
|13
|18
|34 - 64
|28
|20.
|Бордо
|Заявка
|36
|5
|12
|19
|48 - 89
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|42 - 10
|47
|2.
|Ренн
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|48 - 13
|40
|3.
|Монако
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 14
|37
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|5.
|Страсбург
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|35 - 18
|35
|6.
|Нант
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|30
|9.
|Марсель
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 22
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|13.
|Анже
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|21 - 23
|23
|14.
|Лорьян
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|Труа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 16
|22
|16.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 20
|21
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 31
|18
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|25 - 33
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|20 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|30 - 15
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|37 - 24
|32
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 22
|28
|5.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 21
|25
|6.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 27
|25
|7.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|8.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 25
|23
|9.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 20
|22
|10.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 25
|21
|12.
|Нант
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|20 - 25
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 35
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|22 - 33
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|21 - 31
|15
|16.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 31
|14
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 34
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|23 - 56
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
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Прогнозы на матч ПСЖ - Труа
Исход игры
ПСЖ
100% (111)
Ничья
0% (0)
Труа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.43% (58)
Меньше
42.57% (43)
Обе команды забьют
Да
24.75% (25)
Нет
75.25% (76)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
35.1% (39)
3:0 ПСЖ
24.3% (27)
3:1 ПСЖ
9.9% (11)
2:1 ПСЖ
9% (10)
4:0 ПСЖ
5.4% (6)
1:0 ПСЖ
3.6% (4)
4:1 ПСЖ
1.8% (2)
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