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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
ПСЖ
 
Позже
Труа
Прогнозы 33
ПСЖ 100% (33)
X 0% (0)
Труа 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Труа
1.21
8.30
17.60
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

ПСЖ
Труа

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
0:9
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
4:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 25 (3) 0.71
Неймар 11 (2) 0.31
Данилу Перейра 5 0.14
Месси Лионель 4 0.11
Хакими Ашраф 4 0.11
Икарди Мауро 4 0.11
Маркиньос Маркос 4 0.11
Ди Мария Анхель 3 0.09
Эррера Андер 3 0.09
Гуэйе Идрисса 3 0.09
Дракслер Юлиан 2 0.06
Рамос Серхио 2 0.06
Керер Тило 2 0.06
Вейналдум Джорджиньо 1 0.03
Верратти Марко 1 0.03
Паредес Леандро 1 0.03
Сарабия Пабло 1 0.03
Кимпембе Преснел 1 0.03
Мендеш Нуну 0 0
Диалло Абду 0 0
Мишю Эдуар 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 5 0.14
Угбо Ике 4 (1) 0.11
Бальде Мама 3 0.09
Тардьё Флориан 3 (3) 0.09
Рами Адиль 3 0.09
Тузгар Йоанн 3 0.09
Дингом Тристан 2 0.06
Рипар Рено 2 0.06
Мотиба Лебо 2 (1) 0.06
Н'Гессан Куаме 1 0.03
Эль-Хаджам Уалид 1 0.03
Родригес Жерсон 1 0.03
Домингес Брэндон 1 0.03
Бьянкон Жулиан 0 0
Коне Юссуф 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Конте Абду 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 12 0
Мбаппе Килиан 9 0
Неймар 8 0
Кимпембе Преснел 6 0
Хакими Ашраф 3 1
Гуэйе Идрисса 4 0
Маркиньос Маркос 4 0
Рамос Серхио 2 1
Ди Мария Анхель 3 0
Мендеш Нуну 3 0
Паредес Леандро 3 0
Данилу Перейра 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 3 0
Вейналдум Джорджиньо 2 0
Бернат Хуан 2 0
Эбимбе Эрик 2 0
Навас Кейлор 0 1
Мишю Эдуар 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Эррера Андер 1 0
Икарди Мауро 1 0
Диалло Абду 1 0
Дагба Колин 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 10 0
Каборе Исса 6 1
Тардьё Флориан 6 0
Родригес Жерсон 6 0
Жиродон Джимми 4 1
Сальмье Йоанн 5 0
Шавалерин Ксавье 4 0
Н'Гессан Куаме 4 0
Мулен Жесси 2 1
Коне Юссуф 2 1
Батлле Лоран 3 0
Дингом Тристан 3 0
Бальде Мама 1 1
Азамум Карим 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Галлон Готье 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Конте Абду 2 0
Рами Адиль 1 0
Мотиба Лебо 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Bruno Irles 1 0

Голы по времени матча

Забито

40
15
17 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 7
19 Не забивали 23
6
15%
2
13%
1-15
5
13%
2
13%
16-30
6
15%
5
33%
31-45
5
13%
1
7%
46-60
10
25%
2
13%
61-75
8
20%
3
20%
76-90

Пропущено

12
31
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
0
0%
4
13%
1-15
1
8%
6
19%
16-30
3
25%
2
6%
31-45
3
25%
7
23%
46-60
2
17%
7
23%
61-75
3
25%
5
16%
76-90

Забито

38
18
17 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 22
3
8%
3
17%
1-15
8
21%
3
17%
16-30
6
16%
6
33%
31-45
2
5%
1
6%
46-60
9
24%
0
0%
61-75
10
26%
5
28%
76-90

Пропущено

23
16
14 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
4
17%
2
13%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
6
26%
2
13%
31-45
1
4%
5
31%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
6
26%
3
19%
76-90

Забито

78
33
34 В 1-м тайме 21
44 Во 2-м тайме 12
19 Забивали первыми 16
5 Не забивали 10
9
12%
5
15%
1-15
13
17%
5
15%
16-30
12
15%
11
33%
31-45
7
9%
2
6%
46-60
19
24%
2
6%
61-75
18
23%
8
24%
76-90

Пропущено

35
47
18 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 27
4
11%
6
13%
1-15
5
14%
9
19%
16-30
9
26%
4
9%
31-45
4
11%
12
26%
46-60
4
11%
8
17%
61-75
9
26%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1
Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4
Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1
Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1 Труа - Мец 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 24 7 4 79 - 34 79
2. Марсель Заявка 35 19 8 8 56 - 37 65
3. Монако Заявка 35 18 8 9 57 - 35 62
4. Ренн Заявка 35 19 5 11 77 - 36 62
5. Ницца Заявка 35 18 7 10 45 - 29 60
6. Страсбург Заявка 35 15 12 8 58 - 39 57
7. Лион Заявка 35 15 11 9 59 - 45 56
8. Ланс Заявка 35 15 10 10 55 - 44 55
9. Лилль Заявка 35 13 12 10 42 - 43 51
10. Нант Заявка 35 14 9 12 50 - 43 51
11. Брест Заявка 35 13 9 13 45 - 48 48
12. Монпелье Заявка 35 12 7 16 48 - 53 43
13. Реймс Заявка 35 10 13 12 38 - 38 43
14. Труа Заявка 35 9 9 17 33 - 47 36
15. Анже Заявка 35 8 11 16 38 - 53 35
16. Лорьян Заявка 35 8 10 17 34 - 59 34
17. Клермон Заявка 35 8 9 18 35 - 65 33
18. Сент-Этьен Заявка 35 7 10 18 38 - 70 31
19. Бордо Заявка 35 5 12 18 47 - 85 27
20. Мец Заявка 35 4 13 18 31 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 15 2 0 42 - 10 47
2. Ренн Заявка 18 13 1 4 48 - 13 40
3. Монако Заявка 18 11 4 3 34 - 14 37
4. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
5. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 17 7 7 3 21 - 18 28
11. Монпелье Заявка 18 7 5 6 27 - 22 26
12. Брест Заявка 17 7 4 6 26 - 24 25
13. Лорьян Заявка 17 6 5 6 19 - 18 23
14. Труа Заявка 18 5 7 6 18 - 16 22
15. Реймс Заявка 17 5 6 6 22 - 18 21
16. Анже Заявка 17 6 2 9 17 - 22 20
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 17 3 6 8 19 - 30 15
19. Бордо Заявка 18 3 6 9 25 - 33 15
20. Мец Заявка 17 1 7 9 17 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Монако Заявка 17 7 4 6 23 - 21 25
5. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
6. Лилль Заявка 18 6 5 7 21 - 25 23
7. Ланс Заявка 17 6 4 7 22 - 26 22
8. Реймс Заявка 18 5 7 6 16 - 20 22
9. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
10. Страсбург Заявка 17 5 7 5 23 - 21 22
11. Лион Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
12. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
13. Клермон Заявка 18 5 3 10 16 - 35 18
14. Монпелье Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
15. Анже Заявка 18 2 9 7 21 - 31 15
16. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Труа Заявка 17 4 2 11 15 - 31 14
18. Сент-Этьен Заявка 17 3 4 10 15 - 34 13
19. Бордо Заявка 17 2 6 9 22 - 52 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Труа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2022, осталось 2 дня 13 часов 50 минут.

    Главный судья: Брисар Жером

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    ПСЖ 100% (33)
    X 0% (0)
    Труа 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Труа
    1.21
    8.30
    17.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ПСЖ - Труа онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Труа

    Исход игры
    ПСЖ
    100% (33)
    Ничья
    0% (0)
    Труа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.25% (18)
    Меньше
    43.75% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    21.88% (7)
    Нет
    78.13% (25)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    42.4% (14)
    3:0 ПСЖ
    33.3% (11)
    2:1 ПСЖ
    12.1% (4)
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