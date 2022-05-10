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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион:
Янг Бойз
3:1
Второй тайм: 63'
Санкт-Галлен
0'
1:0
7' Гол
Элиа Мешак
13' Желтая карточка
Ниассе Шейх
1:1
52' Гол
Гийемено Джереми
55' Желтая карточка
Зесигер Седрик
59' Желтая карточка
Matej Maglica
2:1
61' Пенальти
Канга Вилфрид
3:1
63' Гол
 63'

Ход матча

7'
Элиа Мешак
(Масейрас Кентен)
1:0
13'
Ниассе Шейх
 
52'
1:1
Гийемено Джереми
55'
Зесигер Седрик
 
59'
 
Matej Maglica
61'
Канга Вилфрид
2:1
63'
3:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Санкт-Галлен
1.57
6.02
5.37
Все Коэффициенты
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Lewin
Blum
4
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
24
Масейрас
Кентен
16
Фасснахт
Кристиан
20
Ниассе
Шейх
32
Ридер
Фабиан
11
Фернандес
Эдимилсон
15
Элиа
Мешак
9
Канга
Вилфрид
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
14
Matej
Maglica
23
Фазлии
Бетим
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
10
Руис
Виктор
III
19
Фон
Моос
Юлиан
9
Гийемено
Джереми
11
Дуа
Квадво
Янг Бойз
4-4-2
Санкт-Галлен
4-3-2-1

История личных встреч

Янг Бойз
Санкт-Галлен

37 матчей

83.8%
16.2%
3.5527136788005E-15%
31 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

73%
32.4%
27 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.1%
27%
18.9%
20 побед 10 ничьих 0 побед

16 матчей

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

53 матча

58.5%
28.3%
13.2%
31 победа 15 ничьих 7 побед

Первый тайм

50.9%
39.6%
9.5%
27 побед 21 ничья 5 побед

Второй тайм

37.7%
37.7%
24.6%
20 побед 20 ничьих 13 побед

История матчей

С
3:3
С
3:1
С
2:1
С
2:0
К
4:1
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
3:1
С
3:3
С
4:3
С
2:3
С
4:1
С
3:2
С
2:3
С
2:0
С
2:4
С
2:0
К
2:1
С
6:1
С
2:2
С
0:2
С
2:2
С
2:2
С
0:2
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:1
С
3:1
С
4:2
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
4:2
С
0:2
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:0
С
3:0
С
2:7

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибачо Жордан 22 (5) 0.65
Канга Вилфрид 10 (1) 0.29
Фасснахт Кристиан 9 0.26
Элиа Мешак 7 0.21
Нгамале Муми 4 (2) 0.12
Сьерро Венсан 4 0.12
Мамбимби Феликс 3 0.09
Ридер Фабиан 2 0.06
Гарсия Улиссес 2 0.06
Эбишер Мишель 2 0.06
Али Мохамед 2 0.06
Сулеймани Миралем 1 0.03
Фернандес Эдимилсон 1 0.03
Хефти Сильван 1 0.03
Ниассе Шейх 1 0.03
Lewin Blum 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Масейрас Кентен 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 12 (2) 0.35
Гийемено Джереми 9 0.26
Йуан Элье 6 0.18
Руис Виктор III 5 (3) 0.15
Гёртлер Лукас 4 (2) 0.12
Шуберт Фабиан 4 0.12
Фон Моос Юлиан 4 0.12
Люхингер Николас 2 0.06
Лунгой Кристофер 2 0.06
Диаките Усман 2 0.06
Фазлии Бетим 2 0.06
Шмидт Исаак 1 0.03
Тома Бастьен 1 0.03
Alessio Besio 1 0.03
Кинтилья Хорди 1 0.03
Бабич Борис 1 0.03
Patrick Sutter 1 0.03
Matej Maglica 1 0.03
Кемптер Михаэль 1 0.03
Янкевиц Александр 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Euclides Cabral 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 8 0
Мартинс Кристофер 4 2
Сьерро Венсан 7 0
Лаупер Сандро 7 0
Гарсия Улиссес 5 1
Нгамале Муми 6 0
Али Мохамед 6 0
Масейрас Кентен 4 1
Элиа Мешак 3 1
Эбишер Мишель 4 0
Ниассе Шейх 4 0
Ридер Фабиан 4 0
Мамбимби Феликс 3 0
Лустенбергер Фабиан 2 0
Фернандес Эдимилсон 2 0
Лефор Жордан 2 0
Шпильман Марвин 2 0
Сулеймани Миралем 1 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Варга Кевин 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Бюрги Николас 1 0
Сибачо Жордан 1 0
Аменда Орель 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 10 0
Гийемено Джереми 8 1
Фазлии Бетим 6 1
Йуан Элье 4 1
Patrick Sutter 4 1
Alessio Besio 5 0
Стильхарт Базиль 3 1
Euclides Cabral 3 1
Шмидт Исаак 4 0
Matej Maglica 4 0
Кинтилья Хорди 2 1
Руис Виктор III 3 0
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Шуберт Фабиан 2 0
Лунгой Кристофер 2 0
Янкевиц Александр 2 0
Траоре Бубакар 1 0
Дуа Квадво 1 0
Тома Бастьен 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Стеригу Леонидас 1 0
Leonhard Muenst 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
29
11 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
18 Не забивали 19
6
18%
5
17%
1-15
2
6%
6
21%
16-30
3
9%
3
10%
31-45
4
12%
5
17%
46-60
7
21%
3
10%
61-75
11
33%
7
24%
76-90

Пропущено

21
29
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
10%
4
14%
1-15
5
24%
6
21%
16-30
3
14%
3
10%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
3
14%
5
17%
61-75
7
33%
7
24%
76-90

Забито

37
35
10 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
2
5%
8
23%
1-15
4
11%
6
17%
16-30
4
11%
8
23%
31-45
10
27%
0
0%
46-60
8
22%
8
23%
61-75
9
24%
5
14%
76-90

Пропущено

27
24
9 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
2
7%
5
21%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
4
15%
4
17%
31-45
4
15%
5
21%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
9
33%
7
29%
29%
76-90

Забито

70
64
21 В 1-м тайме 36
49 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 21
4 Не забивали 4
8
11%
13
20%
1-15
6
9%
12
19%
16-30
7
10%
11
17%
31-45
14
20%
5
8%
46-60
15
21%
11
17%
61-75
20
29%
12
19%
76-90

Пропущено

48
53
19 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 12
28 Не пропускали 25
4
8%
9
17%
1-15
8
17%
8
15%
16-30
7
15%
7
13%
31-45
5
10%
9
17%
46-60
8
17%
6
11%
61-75
16
33%
14
26%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1
Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Ивердон - Санкт-Галлен 0:2
Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Дорнбирн 9:0 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 33 23 6 4 73 - 39 75
2. Базель 33 14 15 4 67 - 39 57
3. Янг Бойз 3:1 34 15 11 8 74 - 48 56
4. Лугано 33 15 5 13 45 - 49 50
5. Санкт-Галлен 1:3 34 13 8 13 62 - 59 47
6. Серветт 33 12 5 16 45 - 61 41
7. Сьон 33 10 7 16 40 - 60 37
8. Грасcхоппер 33 8 12 13 50 - 52 36
9. Люцерн 33 7 12 14 44 - 59 33
10. Лозанна-Спорт 33 4 9 20 34 - 68 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 16 12 3 1 41 - 18 39
2. Янг Бойз 3:1 17 10 5 2 37 - 21 35
3. Лугано 17 9 3 5 25 - 23 30
4. Базель 16 7 7 2 36 - 18 28
5. Санкт-Галлен 1:3 17 6 7 4 32 - 27 25
6. Серветт 16 7 3 6 23 - 24 24
7. Сьон 16 6 3 7 17 - 20 21
8. Люцерн 17 6 3 8 25 - 27 21
9. Грасcхоппер 17 4 6 7 30 - 32 18
10. Лозанна-Спорт 17 3 5 9 22 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 17 11 3 3 32 - 21 36
2. Базель 17 7 8 2 31 - 21 29
3. Санкт-Галлен 1:3 17 7 1 9 30 - 32 22
4. Янг Бойз 3:1 17 5 6 6 37 - 27 21
5. Лугано 16 6 2 8 20 - 26 20
6. Грасcхоппер 16 4 6 6 20 - 20 18
7. Серветт 17 5 2 10 22 - 37 17
8. Сьон 17 4 4 9 23 - 40 16
9. Люцерн 16 1 9 6 19 - 32 12
10. Лозанна-Спорт 16 1 4 11 12 - 32 7
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Санкт-Галлен
1.57
6.02
5.37
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен онлайн

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