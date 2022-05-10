Стадион: Стад де Суиз
4:1
Конец матча
1:0
7' ГолЭлиа Мешак
13' Желтая карточкаНиассе Шейх
1:1
51' ГолГийемено Джереми
55' Желтая карточкаЗесигер Седрик
59' Желтая карточкаMatej Maglica
2:1
61' ПенальтиКанга Вилфрид
3:1
62' ГолФасснахт Кристиан
4:1
68' ГолЭлиа Мешак
86' Желтая карточкаЛустенбергер Фабиан
90' Желтая карточкаГёртлер Лукас
Ход матча
7'
1:0
13'
51'
55'
59'
61'
2:1
62'
68'
4:1
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
7 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 8
-
44 Владение мячом, % 56
27
Lewin
Blum
20
Ниассе
Шейх
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
23
Фазлии
Бетим
11
Дуа
Квадво
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Аменда ОрельЗащитник
- Защитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Майер НикоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Matteo Vanetta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Янг Бойз
Санкт-Галлен
37 матчей
83.8%
16.2%
3.5527136788005E-15%
31 победа 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
73%
32.4%
27 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.1%
27%
18.9%
20 побед 10 ничьих 0 побед
16 матчей
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
53 матча
58.5%
28.3%
13.2%
31 победа 15 ничьих 7 побед
Первый тайм
50.9%
39.6%
9.5%
27 побед 21 ничья 5 побед
Второй тайм
37.7%
37.7%
24.6%
20 побед 20 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибачо Жордан
|22 (5)
|0.65
|Канга Вилфрид
|10 (1)
|0.29
|Фасснахт Кристиан
|10
|0.29
|Элиа Мешак
|8
|0.24
|Нгамале Муми
|4 (2)
|0.12
|Сьерро Венсан
|4
|0.12
|Мамбимби Феликс
|3
|0.09
|Ридер Фабиан
|2
|0.06
|Гарсия Улиссес
|2
|0.06
|Эбишер Мишель
|2
|0.06
|Али Мохамед
|2
|0.06
|Сулеймани Миралем
|1
|0.03
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0.03
|Хефти Сильван
|1
|0.03
|Ниассе Шейх
|1
|0.03
|Lewin Blum
|0
|0
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Зесигер Седрик
|0
|0
|Масейрас Кентен
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|12 (2)
|0.35
|Гийемено Джереми
|9
|0.26
|Йуан Элье
|6
|0.18
|Руис Виктор III
|5 (3)
|0.15
|Гёртлер Лукас
|4 (2)
|0.12
|Шуберт Фабиан
|4
|0.12
|Фон Моос Юлиан
|4
|0.12
|Люхингер Николас
|2
|0.06
|Лунгой Кристофер
|2
|0.06
|Диаките Усман
|2
|0.06
|Фазлии Бетим
|2
|0.06
|Шмидт Исаак
|1
|0.03
|Тома Бастьен
|1
|0.03
|Alessio Besio
|1
|0.03
|Кинтилья Хорди
|1
|0.03
|Бабич Борис
|1
|0.03
|Patrick Sutter
|1
|0.03
|Matej Maglica
|1
|0.03
|Кемптер Михаэль
|1
|0.03
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Euclides Cabral
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|8
|0
|Мартинс Кристофер
|4
|2
|Сьерро Венсан
|7
|0
|Лаупер Сандро
|7
|0
|Гарсия Улиссес
|5
|1
|Нгамале Муми
|6
|0
|Али Мохамед
|6
|0
|Масейрас Кентен
|4
|1
|Элиа Мешак
|3
|1
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Ниассе Шейх
|4
|0
|Ридер Фабиан
|4
|0
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|Мамбимби Феликс
|3
|0
|Фернандес Эдимилсон
|2
|0
|Лефор Жордан
|2
|0
|Шпильман Марвин
|2
|0
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Варга Кевин
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Сибачо Жордан
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|11
|0
|Гийемено Джереми
|8
|1
|Фазлии Бетим
|6
|1
|Йуан Элье
|4
|1
|Patrick Sutter
|4
|1
|Alessio Besio
|5
|0
|Стильхарт Базиль
|3
|1
|Euclides Cabral
|3
|1
|Шмидт Исаак
|4
|0
|Matej Maglica
|4
|0
|Кинтилья Хорди
|2
|1
|Руис Виктор III
|3
|0
|Люхингер Николас
|3
|0
|Нуу Муса
|3
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|2
|0
|Лунгой Кристофер
|2
|0
|Янкевиц Александр
|2
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Дуа Квадво
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Стеригу Леонидас
|1
|0
|Leonhard Muenst
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
37
30
12 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
18 Не забивали 19
7
19%
5
17%
1-15
2
5%
6
20%
16-30
3
8%
3
10%
31-45
4
11%
6
20%
46-60
10
27%
3
10%
61-75
11
30%
30%
7
23%
76-90
Пропущено
22
33
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
2
9%
5
15%
1-15
5
23%
6
18%
16-30
3
14%
3
9%
31-45
2
9%
4
12%
46-60
3
14%
8
24%
61-75
7
32%
7
21%
76-90
Забито
37
35
10 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
2
5%
8
23%
1-15
4
11%
6
17%
16-30
4
11%
8
23%
31-45
10
27%
0
0%
46-60
8
22%
8
23%
61-75
9
24%
5
14%
76-90
Пропущено
27
24
9 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
2
7%
5
21%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
4
15%
4
17%
31-45
4
15%
5
21%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
9
33%
7
29%
29%
76-90
Забито
74
65
22 В 1-м тайме 36
52 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 21
4 Не забивали 4
9
12%
13
20%
1-15
6
8%
12
18%
16-30
7
9%
11
17%
31-45
14
19%
6
9%
46-60
18
24%
11
17%
61-75
20
27%
12
18%
76-90
Пропущено
49
57
19 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 32
15 Пропускали первыми 13
29 Не пропускали 26
4
8%
10
18%
1-15
8
16%
8
14%
16-30
7
14%
7
12%
31-45
6
12%
9
16%
46-60
8
16%
9
16%
61-75
16
33%
14
25%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1
Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Ивердон - Санкт-Галлен 0:2
Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Дорнбирн 9:0 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|33
|23
|6
|4
|73 - 39
|75
|2.
|Базель
|33
|14
|15
|4
|67 - 39
|57
|3.
|Янг Бойз
|34
|15
|11
|8
|75 - 48
|56
|4.
|Лугано
|33
|15
|5
|13
|45 - 49
|50
|5.
|Санкт-Галлен
|34
|13
|8
|13
|62 - 60
|47
|6.
|Серветт
|33
|12
|5
|16
|45 - 61
|41
|7.
|Сьон
|33
|10
|7
|16
|40 - 60
|37
|8.
|Грасcхоппер
|33
|8
|12
|13
|50 - 52
|36
|9.
|Люцерн
|33
|7
|12
|14
|44 - 59
|33
|10.
|Лозанна-Спорт
|33
|4
|9
|20
|34 - 68
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|16
|12
|3
|1
|41 - 18
|39
|2.
|Янг Бойз
|17
|10
|5
|2
|38 - 21
|35
|3.
|Лугано
|17
|9
|3
|5
|25 - 23
|30
|4.
|Базель
|16
|7
|7
|2
|36 - 18
|28
|5.
|Санкт-Галлен
|17
|6
|7
|4
|32 - 27
|25
|6.
|Серветт
|16
|7
|3
|6
|23 - 24
|24
|7.
|Сьон
|16
|6
|3
|7
|17 - 20
|21
|8.
|Люцерн
|17
|6
|3
|8
|25 - 27
|21
|9.
|Грасcхоппер
|17
|4
|6
|7
|30 - 32
|18
|10.
|Лозанна-Спорт
|17
|3
|5
|9
|22 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|17
|11
|3
|3
|32 - 21
|36
|2.
|Базель
|17
|7
|8
|2
|31 - 21
|29
|3.
|Санкт-Галлен
|17
|7
|1
|9
|30 - 33
|22
|4.
|Янг Бойз
|17
|5
|6
|6
|37 - 27
|21
|5.
|Лугано
|16
|6
|2
|8
|20 - 26
|20
|6.
|Грасcхоппер
|16
|4
|6
|6
|20 - 20
|18
|7.
|Серветт
|17
|5
|2
|10
|22 - 37
|17
|8.
|Сьон
|17
|4
|4
|9
|23 - 40
|16
|9.
|Люцерн
|16
|1
|9
|6
|19 - 32
|12
|10.
|Лозанна-Спорт
|16
|1
|4
|11
|12 - 32
|7