Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Команда Аугсбург играла лучше в этом тайме.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Гризбек Себастьян получил желтую карточку от судьи

41' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновится спорным мячом

36' Дорш Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Аста Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Гризбек Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Майер Арне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Аугсбург выполняет удар от ворот.

31' Оксфорд Рис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Гумни Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Игрок из команды Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Тобиас Рашль сделал результативную передачу.

23' Гумни Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Тильман Тимоти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Калиджиури Даниэль бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

18' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Калиджиури Даниэль из команды Аугсбург делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

15' Нганкам Жессик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' 'Г О О О О О Л - Калиджиури Даниэль из команды Аугсбург забивает с пенальти! Он пробил правой. Саша Бурхерт был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

10' Тобиас Рашль ошибается в защите.

9' Бурхерт Саша взял и забрал мяч на выходе

9' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Виргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Аугсбург выполняет удар от ворот.

5' Нидерлехнер Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Кристиансен Макс получил желтую карточку от судьи

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола