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Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион: Зрители: 27907
Аугсбург
2:1
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
1' Желтая карточка
Кристиансен Макс
1:0
11' Пенальти
Калиджиури Даниэль
1:1
24' Гол
Нганкам Жессик
43' Желтая карточка
Гризбек Себастьян
75' Желтая карточка
Аста Симон
2:1
84' Гол
Грегорич Михаэль
90' Желтая карточка
Калиджиури Даниэль
90' Желтая карточка
Груэсо Карлос
90'+7

Ход матча

1'
 
Кристиансен Макс
11'
Калиджиури Даниэль
1:0
24'
1:1
Нганкам Жессик
(Рашль Тобиас)
39'
Груэсо Карлос
Дорш Никлас
 
43'
 
Гризбек Себастьян
46'
Фрамбергер Рафаэль
Гумни Роберт
 
46'
Грегорич Михаэль
Педерсен Мадс
 
46'
 
Зегуйн Пауль
Кристиансен Макс
62'
 
Левелинг Джейми
Виллемс Джетро
62'
 
Юнг Гидеон
Нганкам Жессик
69'
Финнбогасон Альфред
Нидерлехнер Флориан
 
73'
 
Грин Джулиан
Рашль Тобиас
75'
 
Аста Симон
84'
Грегорич Михаэль
(Майер Арне)
2:1
87'
 
Пюлюлю Афимико
Тильман Тимоти
88'
Моравек Ян
Майер Арне
 
90'
Калиджиури Даниэль
 
90'
Груэсо Карлос
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 118
Аугсбург 89% (105)
X 11% (13)
Гройтер Фюрт 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
4
Оксфорд
Рис
22
Иаго
Лопес
20
Калиджиури
Даниэль
10
Майер
Арне
30
Дорш
Никлас
3
Педерсен
Мадс
28
Хан
Андре
7
Нидерлехнер
Флориан
30
Бурхерт
Саша
22
Гризбек
Себастьян
24
Виргевер
Ник
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
20
Рашль
Тобиас
13
Кристиансен
Макс
21
Тильман
Тимоти
15
Виллемс
Джетро
17
Нганкам
Жессик
10
Хргота
Бранимир
Аугсбург
4-4-2
Гройтер Фюрт
3-5-2

История личных встреч

Аугсбург
Гройтер Фюрт

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Б
0:0
ТМК
1:0
ТМК
1:2
Б
3:1
Б
1:1
ТМС
0:2
Б2
0:0
Б2
1:1
К
1:1
Б2
1:1
Б2
4:5
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 9 (1) 0.26
Нидерлехнер Флориан 5 0.15
Хан Андре 5 0.15
Калиджиури Даниэль 4 (3) 0.12
Иаго Лопес 2 0.06
Финнбогасон Альфред 2 0.06
Педерсен Мадс 2 0.06
Оксфорд Рис 2 0.06
Зачири Анди 2 0.06
Гоувелеув Джеффри 2 (1) 0.06
Майер Арне 1 0.03
Варгас Рубен 1 0.03
Дорш Никлас 1 0.03
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0.03
Йенсен Фредрик 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 9 (5) 0.26
Левелинг Джейми 5 0.15
Нганкам Жессик 2 0.06
Нильсен Ховард 2 0.06
Дуджак Джереми 2 0.06
Иттен Седрик 2 0.06
Тильман Тимоти 1 0.03
Виллемс Джетро 1 0.03
Гризбек Себастьян 1 0.03
Майерхёфер Марко 1 0.03
Зегуйн Пауль 0 0
Иттер Джанлука 0 0
Рашль Тобиас 0 0
Абиама Диксон 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 9 0
Оксфорд Рис 9 0
Дорш Никлас 8 0
Груэсо Карлос 7 0
Хан Андре 5 0
Педерсен Мадс 5 0
Калиджиури Даниэль 4 0
Варгас Рубен 4 0
Грегорич Михаэль 3 0
Фрамбергер Рафаэль 3 0
Иаго Лопес 3 0
Гумни Роберт 3 0
Зачири Анди 2 0
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 2 0
Маркус Вайнцирль 2 0
Моравек Ян 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Стробл Тобиас 1 0
Кордова Серхио 1 0
Удуохаи Феликс 1 0
Винтер Фредерик 1 0
Гюнтер Лассе 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 9 0
Гризбек Себастьян 7 0
Виллемс Джетро 5 0
Кристиансен Макс 5 0
Бауэр Максимилиан 5 0
Хргота Бранимир 4 0
Тильман Тимоти 3 0
Иттер Джанлука 3 0
Левелинг Джейми 3 0
Абиама Диксон 3 0
Стефан Леитл 2 0
Сарпей Ханс 2 0
Виргевер Ник 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Грин Джулиан 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Иттен Седрик 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Аста Симон 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
15
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 23
5
19%
1
7%
1-15
6
22%
2
13%
16-30
2
7%
6
40%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
4
15%
3
20%
61-75
6
22%
2
13%
76-90

Пропущено

24
47
14 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 31
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
4
17%
6
13%
1-15
5
21%
4
9%
16-30
5
21%
6
13%
31-45
2
8%
9
19%
46-60
2
8%
10
21%
61-75
6
25%
12
26%
76-90

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
24 Не забивали 23
3
21%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
3
21%
6
38%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Пропущено

30
32
16 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
6
20%
3
9%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
6
20%
7
22%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
5
17%
5
16%
61-75
5
17%
8
25%
76-90

Забито

41
31
19 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 12
9 Не забивали 12
8
20%
5
16%
1-15
6
15%
3
10%
16-30
5
12%
6
19%
31-45
6
15%
4
13%
46-60
7
17%
9
29%
29%
61-75
9
22%
4
13%
76-90

Пропущено

54
79
30 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 48
18 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 28
10
19%
9
11%
1-15
9
17%
9
11%
16-30
11
20%
13
16%
31-45
6
11%
13
16%
46-60
7
13%
15
19%
61-75
11
20%
20
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Кёльн 1:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Герта 0:1
Бавария - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 2:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Арминия - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Аугсбург - Ян 3:3 Байер Л - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 Кёльн - Аугсбург 0:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0
Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 34 24 5 5 97 - 37 77
2. Боруссия Д Заявка 34 22 3 9 85 - 52 69
3. Байер Л Заявка 34 19 7 8 80 - 47 64
4. РБ Лейпциг Заявка 34 17 7 10 72 - 37 58
5. Унион Берлин Заявка 34 16 9 9 50 - 44 57
6. Фрайбург Заявка 34 15 10 9 58 - 46 55
7. Кёльн Заявка 34 14 10 10 52 - 49 52
8. Майнц Заявка 34 13 7 14 50 - 45 46
9. Хоффенхайм Заявка 34 13 7 14 58 - 60 46
10. Боруссия М Заявка 33 11 9 13 54 - 61 42
11. Бохум Заявка 33 12 6 15 38 - 52 42
12. Вольфсбург Заявка 34 12 6 16 43 - 54 42
13. Айнтрахт Фр Заявка 34 10 12 12 45 - 49 42
14. Аугсбург Заявка 34 10 8 16 39 - 56 38
15. Герта Заявка 34 9 6 19 37 - 71 33
16. Штуттгарт Заявка 34 7 12 15 41 - 59 33
17. Арминия Заявка 34 5 13 16 27 - 53 28
18. Гройтер Фюрт Заявка 34 3 9 22 28 - 82 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 13 2 2 48 - 15 41
2. Боруссия Д Заявка 17 13 0 4 52 - 28 39
3. Унион Берлин Заявка 17 10 5 2 25 - 17 35
4. РБ Лейпциг Заявка 17 11 2 4 43 - 17 35
5. Майнц Заявка 17 10 5 2 33 - 11 35
6. Байер Л Заявка 17 10 2 5 39 - 23 32
7. Кёльн Заявка 17 9 4 4 27 - 21 31
8. Фрайбург Заявка 17 8 5 4 32 - 25 29
9. Боруссия М Заявка 17 8 4 5 33 - 27 28
10. Бохум Заявка 16 8 4 4 21 - 17 28
11. Хоффенхайм Заявка 17 8 4 5 34 - 24 28
12. Аугсбург Заявка 17 7 4 6 25 - 26 25
13. Вольфсбург Заявка 17 7 3 7 25 - 21 24
14. Штуттгарт Заявка 17 6 4 7 28 - 32 22
15. Герта Заявка 17 6 3 8 24 - 33 21
16. Айнтрахт Фр Заявка 17 4 7 6 20 - 22 19
17. Арминия Заявка 17 2 10 5 15 - 23 16
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 3 5 9 15 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 11 3 3 49 - 22 36
2. Байер Л Заявка 17 9 5 3 41 - 24 32
3. Боруссия Д Заявка 17 9 3 5 33 - 24 30
4. Фрайбург Заявка 17 7 5 5 26 - 21 26
5. РБ Лейпциг Заявка 17 6 5 6 29 - 20 23
6. Айнтрахт Фр Заявка 17 6 5 6 25 - 27 23
7. Унион Берлин Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
8. Кёльн Заявка 17 5 6 6 25 - 28 21
9. Хоффенхайм Заявка 17 5 3 9 24 - 36 18
10. Вольфсбург Заявка 17 5 3 9 18 - 33 18
11. Боруссия М Заявка 16 3 5 8 21 - 34 14
12. Бохум Заявка 17 4 2 11 17 - 35 14
13. Аугсбург Заявка 17 3 4 10 14 - 30 13
14. Герта Заявка 17 3 3 11 13 - 38 12
15. Арминия Заявка 17 3 3 11 12 - 30 12
16. Штуттгарт Заявка 17 1 8 8 13 - 27 11
17. Майнц Заявка 17 3 2 12 17 - 34 11
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 0 4 13 13 - 49 4
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    Прогнозы 118
    Аугсбург 89% (105)
    X 11% (13)
    Гройтер Фюрт 0% (0)
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    Прогнозы на матч Аугсбург 2:1 Гройтер Фюрт

    Исход игры
    Аугсбург
    89% (105)
    Ничья
    11% (13)
    Гройтер Фюрт
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.79% (58)
    Меньше
    48.21% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    58.04% (65)
    Нет
    41.96% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Аугсбург
    40.7% (48)
    1:0 Аугсбург
    25.4% (30)
    2:0 Аугсбург
    10.2% (12)
    1:1 Ничья
    6.8% (8)
    3:1 Аугсбург
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
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