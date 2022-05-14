Стадион: ВВК Арена Зрители: 27907
2:1
Конец матча
1' Желтая карточкаКристиансен Макс
1:0
11' ПенальтиКалиджиури Даниэль
1:1
24' ГолНганкам Жессик
43' Желтая карточкаГризбек Себастьян
75' Желтая карточкаАста Симон
2:1
84' ГолГрегорич Михаэль
90' Желтая карточкаКалиджиури Даниэль
90' Желтая карточкаГруэсо Карлос
Ход матча
11'
24'
1:1
75'
84'
2:1
88'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
30
Дорш
Никлас
28
Хан
Андре
30
Бурхерт
Саша
24
Виргевер
Ник
20
Рашль
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Хан АндреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Моравек ЯнПолузащитник
-
29 Гюнтер ЛассеПолузащитник
- Нападающий
-
18 Пепи РикардоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайнцирль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andre Mijatovic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аугсбург
Гройтер Фюрт
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
15 матчей
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грегорич Михаэль
|9 (1)
|0.26
|Нидерлехнер Флориан
|5
|0.15
|Хан Андре
|5
|0.15
|Калиджиури Даниэль
|4 (3)
|0.12
|Иаго Лопес
|2
|0.06
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.06
|Педерсен Мадс
|2
|0.06
|Оксфорд Рис
|2
|0.06
|Зачири Анди
|2
|0.06
|Гоувелеув Джеффри
|2 (1)
|0.06
|Майер Арне
|1
|0.03
|Варгас Рубен
|1
|0.03
|Дорш Никлас
|1
|0.03
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0.03
|Йенсен Фредрик
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|9 (5)
|0.26
|Левелинг Джейми
|5
|0.15
|Нганкам Жессик
|2
|0.06
|Нильсен Ховард
|2
|0.06
|Дуджак Джереми
|2
|0.06
|Иттен Седрик
|2
|0.06
|Тильман Тимоти
|1
|0.03
|Виллемс Джетро
|1
|0.03
|Гризбек Себастьян
|1
|0.03
|Майерхёфер Марко
|1
|0.03
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Иттер Джанлука
|0
|0
|Рашль Тобиас
|0
|0
|Абиама Диксон
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|9
|0
|Оксфорд Рис
|9
|0
|Дорш Никлас
|8
|0
|Груэсо Карлос
|7
|0
|Хан Андре
|5
|0
|Педерсен Мадс
|5
|0
|Калиджиури Даниэль
|4
|0
|Варгас Рубен
|4
|0
|Грегорич Михаэль
|3
|0
|Фрамбергер Рафаэль
|3
|0
|Иаго Лопес
|3
|0
|Гумни Роберт
|3
|0
|Зачири Анди
|2
|0
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|2
|0
|Маркус Вайнцирль
|2
|0
|Моравек Ян
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Стробл Тобиас
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Удуохаи Феликс
|1
|0
|Винтер Фредерик
|1
|0
|Гюнтер Лассе
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|9
|0
|Гризбек Себастьян
|7
|0
|Виллемс Джетро
|5
|0
|Кристиансен Макс
|5
|0
|Бауэр Максимилиан
|5
|0
|Хргота Бранимир
|4
|0
|Тильман Тимоти
|3
|0
|Иттер Джанлука
|3
|0
|Левелинг Джейми
|3
|0
|Абиама Диксон
|3
|0
|Стефан Леитл
|2
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Виргевер Ник
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Грин Джулиан
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Аста Симон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
15
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 23
5
19%
1
7%
1-15
6
22%
2
13%
16-30
2
7%
6
40%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
4
15%
3
20%
61-75
6
22%
2
13%
76-90
Пропущено
24
47
14 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 31
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
4
17%
6
13%
1-15
5
21%
4
9%
16-30
5
21%
6
13%
31-45
2
8%
9
19%
46-60
2
8%
10
21%
61-75
6
25%
12
26%
76-90
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
24 Не забивали 23
3
21%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
3
21%
6
38%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Пропущено
30
32
16 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
6
20%
3
9%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
6
20%
7
22%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
5
17%
5
16%
61-75
5
17%
8
25%
76-90
Забито
41
31
19 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 12
9 Не забивали 12
8
20%
5
16%
1-15
6
15%
3
10%
16-30
5
12%
6
19%
31-45
6
15%
4
13%
46-60
7
17%
9
29%
29%
61-75
9
22%
4
13%
76-90
Пропущено
54
79
30 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 48
18 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 28
10
19%
9
11%
1-15
9
17%
9
11%
16-30
11
20%
13
16%
31-45
6
11%
13
16%
46-60
7
13%
15
19%
61-75
11
20%
20
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Кёльн 1:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Герта 0:1
Бавария - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 2:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Арминия - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Аугсбург - Ян 3:3 Байер Л - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 Кёльн - Аугсбург 0:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0
Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|34
|24
|5
|5
|97 - 37
|77
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|34
|22
|3
|9
|85 - 52
|69
|3.
|Байер Л
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|80 - 47
|64
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|72 - 37
|58
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|50 - 44
|57
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|58 - 46
|55
|7.
|Кёльн
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|52 - 49
|52
|8.
|Майнц
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|50 - 45
|46
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|58 - 60
|46
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|54 - 61
|42
|11.
|Бохум
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|38 - 52
|42
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|43 - 54
|42
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|45 - 49
|42
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|39 - 56
|38
|15.
|Герта
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|37 - 71
|33
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|41 - 59
|33
|17.
|Арминия
|Заявка
|34
|5
|13
|16
|27 - 53
|28
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|34
|3
|9
|22
|28 - 82
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|48 - 15
|41
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|13
|0
|4
|52 - 28
|39
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|25 - 17
|35
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|43 - 17
|35
|5.
|Майнц
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|33 - 11
|35
|6.
|Байер Л
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|39 - 23
|32
|7.
|Кёльн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 25
|29
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|33 - 27
|28
|10.
|Бохум
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 17
|28
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 24
|28
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 26
|25
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 21
|24
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 32
|22
|15.
|Герта
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|24 - 33
|21
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|17.
|Арминия
|Заявка
|17
|2
|10
|5
|15 - 23
|16
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|49 - 22
|36
|2.
|Байер Л
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|41 - 24
|32
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 24
|30
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|29 - 20
|23
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 27
|23
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|8.
|Кёльн
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|25 - 28
|21
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|24 - 36
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 33
|18
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 34
|14
|12.
|Бохум
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|17 - 35
|14
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|14 - 30
|13
|14.
|Герта
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|13 - 38
|12
|15.
|Арминия
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 30
|12
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 27
|11
|17.
|Майнц
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|17 - 34
|11
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|13 - 49
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Аугсбург 2:1 Гройтер Фюрт
Исход игры
Аугсбург
89% (105)
Ничья
11% (13)
Гройтер Фюрт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.79% (58)
Меньше
48.21% (54)
Обе команды забьют
Да
58.04% (65)
Нет
41.96% (47)
Популярный счёт
2:1 Аугсбург
40.7% (48)
1:0 Аугсбург
25.4% (30)
2:0 Аугсбург
10.2% (12)
1:1 Ничья
6.8% (8)
3:1 Аугсбург
4.2% (5)
0:0 Ничья
3.4% (4)
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