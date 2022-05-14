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Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Боруссия М
0:1
Первый тайм: 26'
Хоффенхайм
0'
0:1
3' Гол
Крамарич Андрей
10' Желтая карточка
Штиндль Ларс
26'

Ход матча

3'
0:1
Крамарич Андрей
(Сков Роберт)
10'
Штиндль Ларс
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 119
Боруссия М 70.6% (84)
X 20.2% (24)
Хоффенхайм 9.2% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Хоффенхайм
3.26
4.81
3.13
Все Коэффициенты
Новости
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
5
Фридрих
Марвин
25
Бенсебаини
Рами
20
Нец
Лука
17
Коне
Куадио
32
Нойхаус
Флориан
23
Хофманн
Йонас
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
1
Бауманн
Оливер
25
Акпогума
Кевин
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
17
Раум
Давид
14
Баумгартнер
Кристоф
18
Самассеку
Диади
13
Штиллер
Анджело
29
Сков
Роберт
27
Крамарич
Андрей
7
Ларсен
Якоб-Бруун
Боруссия М
4-2-3-1
Хоффенхайм
4-3-3

История личных встреч

Боруссия М
Хоффенхайм

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

130.8%
23.1%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед

30 матчей

23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

Б
1:1
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:3
Б
2:2
Б
0:0
Б
3:3
Б
1:3
ТК
0:0
Б
5:3
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:3
Б
1:4
Б
3:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:0
К
2:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
2:4
Б
1:1
Б
1:0
Б2
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 10 0.3
Плеа Алассан 9 (2) 0.27
Эмболо Брель 8 0.24
Нойхаус Флориан 4 0.12
Бенсебаини Рами 4 (2) 0.12
Штиндль Ларс 3 0.09
Тюрам Маркус 3 0.09
Закария Денис 2 0.06
Коне Куадио 2 0.06
Лайнер Штефан 1 0.03
Скалли Джозеф 1 0.03
Гинтер Маттиас 1 0.03
Эльведи Нико 1 0.03
Херрманн Патрик 0 0
Нец Лука 0 0
Зоммер Янн 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рюттер Жоржиньо 8 0.24
Бебу Ила 7 0.21
Баумгартнер Кристоф 7 0.21
Крамарич Андрей 6 0.18
Ларсен Якоб-Бруун 4 0.12
Раум Давид 3 0.09
Даббур Мунас 3 0.09
Руди Себастьян 3 0.09
Акпогума Кевин 2 0.06
Гайгер Деннис 2 0.06
Самассеку Диади 2 0.06
Штиллер Анджело 2 0.06
Пош Штефан 2 0.06
Кадержабек Павел 1 0.03
Ричардс Крис 1 0.03
Хюбнер Беньямин 1 0.03
Адамян Саркис 1 0.03
Фогт Кевин 0 0
Сков Роберт 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 10 0
Штиндль Ларс 9 0
Бенсебаини Рами 6 0
Бейер Джордан 5 0
Эльведи Нико 3 1
Плеа Алассан 4 0
Закария Денис 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Фридрих Марвин 2 1
Эмболо Брель 3 0
Зоммер Янн 2 0
Лайнер Штефан 2 0
Гинтер Маттиас 2 0
Тюрам Маркус 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Нойхаус Флориан 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гриллич Флориан 7 0
Фогт Кевин 6 0
Гайгер Деннис 6 0
Самассеку Диади 6 0
Руди Себастьян 5 0
Кадержабек Павел 5 0
Даббур Мунас 5 0
Акпогума Кевин 5 0
Баумгартнер Кристоф 5 0
Раум Давид 5 0
Пош Штефан 5 0
Крамарич Андрей 2 0
Хюбнер Беньямин 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Сков Роберт 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Ларсен Якоб-Бруун 1 0
Ричардс Крис 1 0
Штиллер Анджело 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
21
17 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 3
17 Не забивали 23
4
14%
1
5%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
9
32%
3
14%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
3
11%
5
24%
61-75
4
14%
11
52%
76-90

Пропущено

26
33
17 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
6
23%
2
6%
1-15
4
15%
8
24%
16-30
7
27%
5
15%
31-45
4
15%
3
9%
46-60
2
8%
8
24%
61-75
3
12%
7
21%
76-90

Забито

20
35
15 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
7
35%
2
6%
1-15
3
15%
6
17%
16-30
5
25%
9
26%
31-45
0
0%
6
17%
46-60
1
5%
4
11%
61-75
4
20%
8
23%
76-90

Пропущено

33
23
12 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
1
3%
4
17%
1-15
6
18%
4
17%
16-30
5
15%
3
13%
31-45
4
12%
5
22%
46-60
4
12%
4
17%
61-75
13
39%
3
13%
76-90

Забито

48
56
32 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 35
18 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
11
23%
3
5%
1-15
7
15%
6
11%
16-30
14
29%
29%
12
21%
31-45
4
8%
7
13%
46-60
4
8%
9
16%
61-75
8
17%
19
34%
76-90

Пропущено

59
56
29 В 1-м тайме 26
30 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 22
28 Не пропускали 25
7
12%
6
11%
1-15
10
17%
12
21%
16-30
12
20%
8
14%
31-45
8
14%
8
14%
46-60
6
10%
12
21%
61-75
16
27%
10
18%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3
Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Майнц 1:1 Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Герта - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 34 25 4 5 96 - 35 79
2. Боруссия Д 0:1 Заявка 34 21 3 10 83 - 52 66
3. Байер Л 0:0 Заявка 34 18 8 8 78 - 46 62
4. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 34 17 7 10 71 - 36 58
5. Унион Берлин 2:0 Заявка 34 16 9 9 49 - 42 57
6. Фрайбург 0:0 Заявка 34 15 11 8 57 - 44 56
7. Кёльн 0:1 Заявка 34 14 10 10 51 - 48 52
8. Хоффенхайм 1:0 Заявка 34 14 7 13 58 - 55 49
9. Майнц 1:0 Заявка 34 14 6 14 49 - 43 48
10. Бохум 0:2 Заявка 33 12 6 15 36 - 51 42
11. Вольфсбург 0:1 Заявка 34 12 5 17 41 - 53 41
12. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 34 10 11 13 43 - 48 41
13. Боруссия М 0:1 Заявка 33 10 9 14 49 - 61 39
14. Герта 1:0 Заявка 34 10 6 18 37 - 69 36
15. Аугсбург 1:1 Заявка 34 9 9 16 38 - 56 36
16. Штуттгарт 1:0 Заявка 34 7 12 15 40 - 58 33
17. Арминия 0:0 Заявка 34 5 13 16 26 - 52 28
18. Гройтер Фюрт 1:1 Заявка 34 3 10 21 28 - 81 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 17 13 2 2 48 - 15 41
2. Майнц 1:0 Заявка 17 11 4 2 32 - 9 37
3. Боруссия Д 0:1 Заявка 17 12 0 5 50 - 28 36
4. Унион Берлин 2:0 Заявка 17 10 5 2 24 - 15 35
5. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 17 11 2 4 43 - 17 35
6. Кёльн 0:1 Заявка 17 9 4 4 27 - 21 31
7. Байер Л 0:0 Заявка 17 9 3 5 37 - 22 30
8. Фрайбург 0:0 Заявка 17 8 5 4 32 - 25 29
9. Бохум 0:2 Заявка 16 8 4 4 21 - 17 28
10. Хоффенхайм 1:0 Заявка 17 8 4 5 34 - 24 28
11. Боруссия М 0:1 Заявка 17 7 4 6 28 - 27 25
12. Аугсбург 1:1 Заявка 17 6 5 6 24 - 26 23
13. Вольфсбург 0:1 Заявка 17 7 2 8 23 - 20 23
14. Штуттгарт 1:0 Заявка 17 6 4 7 27 - 31 22
15. Герта 1:0 Заявка 17 6 3 8 24 - 33 21
16. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 17 4 7 6 20 - 22 19
17. Арминия 0:0 Заявка 17 2 10 5 14 - 22 16
18. Гройтер Фюрт 1:1 Заявка 17 3 5 9 15 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 17 12 2 3 48 - 20 38
2. Байер Л 0:0 Заявка 17 9 5 3 41 - 24 32
3. Боруссия Д 0:1 Заявка 17 9 3 5 33 - 24 30
4. Фрайбург 0:0 Заявка 17 7 6 4 25 - 19 27
5. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 17 6 5 6 28 - 19 23
6. Унион Берлин 2:0 Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
7. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 17 6 4 7 23 - 26 22
8. Хоффенхайм 1:0 Заявка 17 6 3 8 24 - 31 21
9. Кёльн 0:1 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
10. Вольфсбург 0:1 Заявка 17 5 3 9 18 - 33 18
11. Герта 1:0 Заявка 17 4 3 10 13 - 36 15
12. Боруссия М 0:1 Заявка 16 3 5 8 21 - 34 14
13. Бохум 0:2 Заявка 17 4 2 11 15 - 34 14
14. Аугсбург 1:1 Заявка 17 3 4 10 14 - 30 13
15. Арминия 0:0 Заявка 17 3 3 11 12 - 30 12
16. Штуттгарт 1:0 Заявка 17 1 8 8 13 - 27 11
17. Майнц 1:0 Заявка 17 3 2 12 17 - 34 11
18. Гройтер Фюрт 1:1 Заявка 17 0 5 12 13 - 48 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 29'
    Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Боруссия М контролирует мяч.
  • 27'
    Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Хоффенхайм контролирует мяч.
  • 26'
    Команда Боруссия М сравняла счет! Игра продолжается!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Штиндль Ларс первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 26'
    Плеа Алассан нанес удар, мяч был парирован, но Оливер Бауманн не удержал его в руках.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Боруссия М 70.6% (84)
    X 20.2% (24)
    Хоффенхайм 9.2% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Хоффенхайм
    3.26
    4.81
    3.13
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Боруссия М 0:1 Хоффенхайм онлайн

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    Прогнозы на матч Боруссия М 0:1 Хоффенхайм

    Исход игры
    Боруссия М
    70.6% (84)
    Ничья
    20.2% (24)
    Хоффенхайм
    9.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.45% (83)
    Меньше
    26.55% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    84.96% (96)
    Нет
    15.04% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    44.5% (53)
    1:1 Ничья
    12.6% (15)
    1:2 Хоффенхайм
    7.6% (9)
    1:0 Боруссия М
    6.7% (8)
    2:2 Ничья
    5.9% (7)
    3:2 Боруссия М
    5% (6)
    2:0 Боруссия М
    5% (6)
    3:1 Боруссия М
    3.4% (4)
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    Боруссия М
    Хоффенхайм
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