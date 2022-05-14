Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

82' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Какой промах! Прошвиц Ник имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

81' Матч возобновится спорным мячом

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Как он промахнулся? Джастин Че имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

79' Отличные скиллы показывает Лука Нец, обводя своих соперников

79' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Джастин Че из команды Хоффенхайм делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

79' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Джастин Че из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

78' Крамарич Андрей не смог попасть в створ ударом издали

77' ШАНС! Херрманн Патрик нанес удар с лета, но не попал по воротам!

75' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Плеа Алассан из команды Боруссия М направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

71' Боруссия М нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

68' Г О О О О Л - Хофманн Йонас забивает ударом с левой ноги!

68' Плохо сыграл Акпогума Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

68' Лайнер Штефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

67' Акпогума Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Прошвиц Ник из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

65' Игрок из команды Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

64' Тактическая замена. Самассеку Диади уходит с поля и его заменяет Джастин Че

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Эмболо Брель получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Эмболо Брель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Фогт Кевин получил желтую карточку от судьи

58' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

58' Штиндль Ларс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Фридрих Марвин нанес удар головой, но Оливер Бауманн спокойно отбил мяч.

57' Лука Нец из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...

56' Отличные скиллы показывает Эмболо Брель , обводя своих соперников

53' Г О О О О Л - Эмболо Брель забивает с левой ноги!

53' Игрок из команды Боруссия М разрезает оборону соперника отличным пасом

51' Нойхаус Флориан пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

51' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля