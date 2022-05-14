Стадион: Боруссия Парк
5:1
Конец матча
0:1
3' ГолКрамарич Андрей
10' Желтая карточкаШтиндль Ларс
1:1
26' ГолШтиндль Ларс
31' Желтая карточкаСамассеку Диади
2:1
44' ПенальтиПлеа Алассан
3:1
45' ГолХофманн Йонас
4:1
53' ГолЭмболо Брель
60' Желтая карточкаФогт Кевин
5:1
68' ГолХофманн Йонас
Ход матча
3'
0:1
10'
26'
1:1
31'
44'
2:1
45'
3:1
53'
4:1
60'
68'
5:1
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
20
Нец
Лука
17
Коне
Куадио
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
17
Раум
Давид
29
Сков
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Пош ШтефанЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
17 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
24 Че ДжастинЗащитник
- Полузащитник
-
45 Прошвиц НикНападающий
-
40 Umut Tohumcu
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Боруссия М
Хоффенхайм
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
130.8%
23.1%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед
30 матчей
23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Йонас
|12
|0.36
|Плеа Алассан
|10 (3)
|0.3
|Эмболо Брель
|9
|0.27
|Штиндль Ларс
|4
|0.12
|Нойхаус Флориан
|4
|0.12
|Бенсебаини Рами
|4 (2)
|0.12
|Тюрам Маркус
|3
|0.09
|Закария Денис
|2
|0.06
|Коне Куадио
|2
|0.06
|Лайнер Штефан
|1
|0.03
|Скалли Джозеф
|1
|0.03
|Гинтер Маттиас
|1
|0.03
|Эльведи Нико
|1
|0.03
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рюттер Жоржиньо
|8
|0.24
|Бебу Ила
|7
|0.21
|Баумгартнер Кристоф
|7
|0.21
|Крамарич Андрей
|6
|0.18
|Ларсен Якоб-Бруун
|4
|0.12
|Раум Давид
|3
|0.09
|Даббур Мунас
|3
|0.09
|Руди Себастьян
|3
|0.09
|Акпогума Кевин
|2
|0.06
|Гайгер Деннис
|2
|0.06
|Самассеку Диади
|2
|0.06
|Штиллер Анджело
|2
|0.06
|Пош Штефан
|2
|0.06
|Кадержабек Павел
|1
|0.03
|Ричардс Крис
|1
|0.03
|Хюбнер Беньямин
|1
|0.03
|Адамян Саркис
|1
|0.03
|Фогт Кевин
|0
|0
|Сков Роберт
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|10
|0
|Коне Куадио
|10
|0
|Бенсебаини Рами
|6
|0
|Бейер Джордан
|5
|0
|Эльведи Нико
|3
|1
|Плеа Алассан
|4
|0
|Закария Денис
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Фридрих Марвин
|2
|1
|Эмболо Брель
|3
|0
|Зоммер Янн
|2
|0
|Лайнер Штефан
|2
|0
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|Тюрам Маркус
|2
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Нойхаус Флориан
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Хофманн Йонас
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Ади Хюттер
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фогт Кевин
|7
|0
|Гриллич Флориан
|7
|0
|Самассеку Диади
|7
|0
|Гайгер Деннис
|6
|0
|Руди Себастьян
|5
|0
|Кадержабек Павел
|5
|0
|Даббур Мунас
|5
|0
|Акпогума Кевин
|5
|0
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0
|Раум Давид
|5
|0
|Пош Штефан
|5
|0
|Крамарич Андрей
|2
|0
|Хюбнер Беньямин
|2
|0
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0
|Ричардс Крис
|1
|0
|Штиллер Анджело
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
22
20 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 4
17 Не забивали 23
4
12%
2
9%
1-15
5
15%
0
0%
16-30
11
33%
3
14%
31-45
5
15%
1
5%
46-60
4
12%
5
23%
61-75
4
12%
11
50%
76-90
Пропущено
27
38
18 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
7
26%
2
5%
1-15
4
15%
9
24%
16-30
7
26%
7
18%
31-45
4
15%
4
11%
46-60
2
7%
9
24%
61-75
3
11%
7
18%
76-90
Забито
20
35
15 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
7
35%
2
6%
1-15
3
15%
6
17%
16-30
5
25%
9
26%
31-45
0
0%
6
17%
46-60
1
5%
4
11%
61-75
4
20%
8
23%
76-90
Пропущено
33
23
12 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
1
3%
4
17%
1-15
6
18%
4
17%
16-30
5
15%
3
13%
31-45
4
12%
5
22%
46-60
4
12%
4
17%
61-75
13
39%
3
13%
76-90
Забито
53
57
35 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 35
18 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
11
21%
4
7%
1-15
8
15%
6
11%
16-30
16
30%
12
21%
31-45
5
9%
7
12%
46-60
5
9%
9
16%
61-75
8
15%
19
33%
76-90
Пропущено
60
61
30 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 32
15 Пропускали первыми 22
29 Не пропускали 26
8
13%
6
10%
1-15
10
17%
13
21%
16-30
12
20%
10
16%
31-45
8
13%
9
15%
46-60
6
10%
13
21%
61-75
16
27%
10
16%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3
Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Майнц 1:1 Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Герта - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|34
|24
|5
|5
|97 - 37
|77
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|34
|22
|3
|9
|85 - 52
|69
|3.
|Байер Л
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|80 - 47
|64
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|72 - 37
|58
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|50 - 44
|57
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|58 - 46
|55
|7.
|Кёльн
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|52 - 49
|52
|8.
|Майнц
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|50 - 45
|46
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|58 - 60
|46
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|54 - 61
|42
|11.
|Бохум
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|38 - 52
|42
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|43 - 54
|42
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|45 - 49
|42
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|39 - 56
|38
|15.
|Герта
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|37 - 71
|33
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|41 - 59
|33
|17.
|Арминия
|Заявка
|34
|5
|13
|16
|27 - 53
|28
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|34
|3
|9
|22
|28 - 82
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|48 - 15
|41
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|13
|0
|4
|52 - 28
|39
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|25 - 17
|35
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|43 - 17
|35
|5.
|Майнц
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|33 - 11
|35
|6.
|Байер Л
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|39 - 23
|32
|7.
|Кёльн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 25
|29
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|33 - 27
|28
|10.
|Бохум
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 17
|28
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 24
|28
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 26
|25
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 21
|24
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 32
|22
|15.
|Герта
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|24 - 33
|21
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|17.
|Арминия
|Заявка
|17
|2
|10
|5
|15 - 23
|16
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|49 - 22
|36
|2.
|Байер Л
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|41 - 24
|32
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 24
|30
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|29 - 20
|23
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 27
|23
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|8.
|Кёльн
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|25 - 28
|21
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|24 - 36
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 33
|18
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 34
|14
|12.
|Бохум
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|17 - 35
|14
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|14 - 30
|13
|14.
|Герта
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|13 - 38
|12
|15.
|Арминия
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 30
|12
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 27
|11
|17.
|Майнц
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|17 - 34
|11
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|13 - 49
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Боруссия М 5:1 Хоффенхайм
Исход игры
Боруссия М
70.6% (84)
Ничья
20.2% (24)
Хоффенхайм
9.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
73.45% (83)
Меньше
26.55% (30)
Обе команды забьют
Да
84.96% (96)
Нет
15.04% (17)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
44.5% (53)
1:1 Ничья
12.6% (15)
1:2 Хоффенхайм
7.6% (9)
1:0 Боруссия М
6.7% (8)
2:2 Ничья
5.9% (7)
3:2 Боруссия М
5% (6)
2:0 Боруссия М
5% (6)
3:1 Боруссия М
3.4% (4)
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