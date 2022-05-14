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Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Боруссия М
5:1
Конец матча
Хоффенхайм
0'
0:1
3' Гол
Крамарич Андрей
10' Желтая карточка
Штиндль Ларс
1:1
26' Гол
Штиндль Ларс
31' Желтая карточка
Самассеку Диади
2:1
44' Пенальти
Плеа Алассан
3:1
45' Гол
Хофманн Йонас
4:1
53' Гол
Эмболо Брель
60' Желтая карточка
Фогт Кевин
5:1
68' Гол
Хофманн Йонас
90'

Ход матча

3'
0:1
Крамарич Андрей
(Сков Роберт)
10'
Штиндль Ларс
 
26'
Штиндль Ларс
1:1
31'
 
Самассеку Диади
44'
Плеа Алассан
2:1
45'
Хофманн Йонас
(Нойхаус Флориан)
3:1
53'
Эмболо Брель
(Хофманн Йонас)
4:1
60'
 
Фогт Кевин
63'
Тюрам Маркус
Эмболо Брель
 
64'
 
Прошвиц Ник
Ларсен Якоб-Бруун
64'
 
Че Джастин
Самассеку Диади
64'
 
Руди Себастьян
Сков Роберт
68'
Хофманн Йонас
5:1
74'
Херрманн Патрик
Штиндль Ларс
 
74'
Скалли Джозеф
Лайнер Штефан
 
80'
Крамер Кристоф
Хофманн Йонас
 
80'
Гинтер Маттиас
Фридрих Марвин
 
86'
 
Umut Tohumcu
Штиллер Анджело
86'
 
Бисакшич Эрмин
Акпогума Кевин

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 119
Боруссия М 70.6% (84)
X 20.2% (24)
Хоффенхайм 9.2% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
5
Фридрих
Марвин
25
Бенсебаини
Рами
20
Нец
Лука
17
Коне
Куадио
32
Нойхаус
Флориан
23
Хофманн
Йонас
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
1
Бауманн
Оливер
25
Акпогума
Кевин
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
17
Раум
Давид
14
Баумгартнер
Кристоф
18
Самассеку
Диади
13
Штиллер
Анджело
29
Сков
Роберт
27
Крамарич
Андрей
7
Ларсен
Якоб-Бруун
Боруссия М
4-2-3-1
Хоффенхайм
4-3-3

История личных встреч

Боруссия М
Хоффенхайм

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

130.8%
23.1%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед

30 матчей

23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

Б
1:1
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:3
Б
2:2
Б
0:0
Б
3:3
Б
1:3
ТК
0:0
Б
5:3
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:3
Б
1:4
Б
3:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:0
К
2:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
2:4
Б
1:1
Б
1:0
Б2
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 12 0.36
Плеа Алассан 10 (3) 0.3
Эмболо Брель 9 0.27
Штиндль Ларс 4 0.12
Нойхаус Флориан 4 0.12
Бенсебаини Рами 4 (2) 0.12
Тюрам Маркус 3 0.09
Закария Денис 2 0.06
Коне Куадио 2 0.06
Лайнер Штефан 1 0.03
Скалли Джозеф 1 0.03
Гинтер Маттиас 1 0.03
Эльведи Нико 1 0.03
Херрманн Патрик 0 0
Нец Лука 0 0
Зоммер Янн 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рюттер Жоржиньо 8 0.24
Бебу Ила 7 0.21
Баумгартнер Кристоф 7 0.21
Крамарич Андрей 6 0.18
Ларсен Якоб-Бруун 4 0.12
Раум Давид 3 0.09
Даббур Мунас 3 0.09
Руди Себастьян 3 0.09
Акпогума Кевин 2 0.06
Гайгер Деннис 2 0.06
Самассеку Диади 2 0.06
Штиллер Анджело 2 0.06
Пош Штефан 2 0.06
Кадержабек Павел 1 0.03
Ричардс Крис 1 0.03
Хюбнер Беньямин 1 0.03
Адамян Саркис 1 0.03
Фогт Кевин 0 0
Сков Роберт 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 10 0
Коне Куадио 10 0
Бенсебаини Рами 6 0
Бейер Джордан 5 0
Эльведи Нико 3 1
Плеа Алассан 4 0
Закария Денис 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Фридрих Марвин 2 1
Эмболо Брель 3 0
Зоммер Янн 2 0
Лайнер Штефан 2 0
Гинтер Маттиас 2 0
Тюрам Маркус 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Нойхаус Флориан 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фогт Кевин 7 0
Гриллич Флориан 7 0
Самассеку Диади 7 0
Гайгер Деннис 6 0
Руди Себастьян 5 0
Кадержабек Павел 5 0
Даббур Мунас 5 0
Акпогума Кевин 5 0
Баумгартнер Кристоф 5 0
Раум Давид 5 0
Пош Штефан 5 0
Крамарич Андрей 2 0
Хюбнер Беньямин 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Сков Роберт 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Ларсен Якоб-Бруун 1 0
Ричардс Крис 1 0
Штиллер Анджело 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
22
20 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 4
17 Не забивали 23
4
12%
2
9%
1-15
5
15%
0
0%
16-30
11
33%
3
14%
31-45
5
15%
1
5%
46-60
4
12%
5
23%
61-75
4
12%
11
50%
76-90

Пропущено

27
38
18 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
7
26%
2
5%
1-15
4
15%
9
24%
16-30
7
26%
7
18%
31-45
4
15%
4
11%
46-60
2
7%
9
24%
61-75
3
11%
7
18%
76-90

Забито

20
35
15 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
7
35%
2
6%
1-15
3
15%
6
17%
16-30
5
25%
9
26%
31-45
0
0%
6
17%
46-60
1
5%
4
11%
61-75
4
20%
8
23%
76-90

Пропущено

33
23
12 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
1
3%
4
17%
1-15
6
18%
4
17%
16-30
5
15%
3
13%
31-45
4
12%
5
22%
46-60
4
12%
4
17%
61-75
13
39%
3
13%
76-90

Забито

53
57
35 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 35
18 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
11
21%
4
7%
1-15
8
15%
6
11%
16-30
16
30%
12
21%
31-45
5
9%
7
12%
46-60
5
9%
9
16%
61-75
8
15%
19
33%
76-90

Пропущено

60
61
30 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 32
15 Пропускали первыми 22
29 Не пропускали 26
8
13%
6
10%
1-15
10
17%
13
21%
16-30
12
20%
10
16%
31-45
8
13%
9
15%
46-60
6
10%
13
21%
61-75
16
27%
10
16%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3
Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Майнц 1:1 Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Герта - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 34 24 5 5 97 - 37 77
2. Боруссия Д Заявка 34 22 3 9 85 - 52 69
3. Байер Л Заявка 34 19 7 8 80 - 47 64
4. РБ Лейпциг Заявка 34 17 7 10 72 - 37 58
5. Унион Берлин Заявка 34 16 9 9 50 - 44 57
6. Фрайбург Заявка 34 15 10 9 58 - 46 55
7. Кёльн Заявка 34 14 10 10 52 - 49 52
8. Майнц Заявка 34 13 7 14 50 - 45 46
9. Хоффенхайм Заявка 34 13 7 14 58 - 60 46
10. Боруссия М Заявка 33 11 9 13 54 - 61 42
11. Бохум Заявка 33 12 6 15 38 - 52 42
12. Вольфсбург Заявка 34 12 6 16 43 - 54 42
13. Айнтрахт Фр Заявка 34 10 12 12 45 - 49 42
14. Аугсбург Заявка 34 10 8 16 39 - 56 38
15. Герта Заявка 34 9 6 19 37 - 71 33
16. Штуттгарт Заявка 34 7 12 15 41 - 59 33
17. Арминия Заявка 34 5 13 16 27 - 53 28
18. Гройтер Фюрт Заявка 34 3 9 22 28 - 82 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 13 2 2 48 - 15 41
2. Боруссия Д Заявка 17 13 0 4 52 - 28 39
3. Унион Берлин Заявка 17 10 5 2 25 - 17 35
4. РБ Лейпциг Заявка 17 11 2 4 43 - 17 35
5. Майнц Заявка 17 10 5 2 33 - 11 35
6. Байер Л Заявка 17 10 2 5 39 - 23 32
7. Кёльн Заявка 17 9 4 4 27 - 21 31
8. Фрайбург Заявка 17 8 5 4 32 - 25 29
9. Боруссия М Заявка 17 8 4 5 33 - 27 28
10. Бохум Заявка 16 8 4 4 21 - 17 28
11. Хоффенхайм Заявка 17 8 4 5 34 - 24 28
12. Аугсбург Заявка 17 7 4 6 25 - 26 25
13. Вольфсбург Заявка 17 7 3 7 25 - 21 24
14. Штуттгарт Заявка 17 6 4 7 28 - 32 22
15. Герта Заявка 17 6 3 8 24 - 33 21
16. Айнтрахт Фр Заявка 17 4 7 6 20 - 22 19
17. Арминия Заявка 17 2 10 5 15 - 23 16
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 3 5 9 15 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 11 3 3 49 - 22 36
2. Байер Л Заявка 17 9 5 3 41 - 24 32
3. Боруссия Д Заявка 17 9 3 5 33 - 24 30
4. Фрайбург Заявка 17 7 5 5 26 - 21 26
5. РБ Лейпциг Заявка 17 6 5 6 29 - 20 23
6. Айнтрахт Фр Заявка 17 6 5 6 25 - 27 23
7. Унион Берлин Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
8. Кёльн Заявка 17 5 6 6 25 - 28 21
9. Хоффенхайм Заявка 17 5 3 9 24 - 36 18
10. Вольфсбург Заявка 17 5 3 9 18 - 33 18
11. Боруссия М Заявка 16 3 5 8 21 - 34 14
12. Бохум Заявка 17 4 2 11 17 - 35 14
13. Аугсбург Заявка 17 3 4 10 14 - 30 13
14. Герта Заявка 17 3 3 11 13 - 38 12
15. Арминия Заявка 17 3 3 11 12 - 30 12
16. Штуттгарт Заявка 17 1 8 8 13 - 27 11
17. Майнц Заявка 17 3 2 12 17 - 34 11
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 0 4 13 13 - 49 4
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    Прогнозы 119
    Боруссия М 70.6% (84)
    X 20.2% (24)
    Хоффенхайм 9.2% (11)
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    Прогнозы на матч Боруссия М 5:1 Хоффенхайм

    Исход игры
    Боруссия М
    70.6% (84)
    Ничья
    20.2% (24)
    Хоффенхайм
    9.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.45% (83)
    Меньше
    26.55% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    84.96% (96)
    Нет
    15.04% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    44.5% (53)
    1:1 Ничья
    12.6% (15)
    1:2 Хоффенхайм
    7.6% (9)
    1:0 Боруссия М
    6.7% (8)
    2:2 Ничья
    5.9% (7)
    3:2 Боруссия М
    5% (6)
    2:0 Боруссия М
    5% (6)
    3:1 Боруссия М
    3.4% (4)
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