ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЙОСИП СТАНИШИЧ! Киммих с углового с правого фланга подает к линии вратарской, а Станишич, выиграв верховую борьбу, по дуге направил мяч в дальний угол с рикошетом от перекладины!

В матче первого круга "Бавария" разгромила соперника 4:0, сегодня, не исключено, мюнхенцы на радость своих поклонников, снова забьют много.

Две трети игрового времени "Бавария" владеет мячом, уже 8 ударов нанесли подопечные Нагельсманна против 3 у соперника.

"Вольфсбург", который в этом сезоне играл в Лиге чемпионов, в Бундеслиге провалился - сейчас команда Флориана Кофельдта разыгрывает места с 10-го по 13-е.

Нмеча довольно жестко сыграл в борьбе с Эрнандесом на фланге, однако избежал желтой карточки, а француз продолжил игру без помощи врачей.

16' Гнабри в очередной раз получает мяч на правом фланге и исполняет прострел, но защитники выбивают снаряд в аут, а следом "Бавария" зарабатывает угловой.

14' Опасно у ворот "Баварии"! После навеса с углового Брукс головой подрезал мяч в дальний угол, однако штанга уберегла владения Нойера!

13' С хорошим настроением играет "Бавария", даже и не скажешь, что команда заканчивает сезон, не имея никакой мотивации.

12' Гнабри получает мяч на правом фланге и остро простреливает к линии вратарской, однако Мусиала в падении до снаряда не дотянулся.

11' Юпамекано после подачи с углового нанес удар головой, однако мяч по дуге стал добычей Кастельса, в этот раз бельгийцу особо трудиться не пришлось.

10' Левандовски получает мяч ближе к правому краю штрафной и шведой наносит сильный удар в ближний угол - Кастельс снова отбивает мяч!

9' Мюллер с правого угла штрафной забросил мяч на открывшегося Горецку, однако Кастельс ногой отбил удар Леона, откровенно выручив команду!