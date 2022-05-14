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Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Вольфсбург
0:1
Первый тайм: 26'
Бавария
0'
0:1
17' Гол
Станишич Йосип
26'

Ход матча

17'
0:1
Станишич Йосип
(Киммих Йозуа)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Прогнозы 120
Вольфсбург 9.2% (11)
X 11.7% (14)
Бавария 79.2% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Бавария
6.29
5.80
1.57
Все Коэффициенты
Новости
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
5
Ван
де
Вен
Микки
9
Крузе
Макс
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
23
Винд
Жонас
10
Нмеча
Лукас
1
Нойер
Мануэль
44
Станишич
Йосип
2
Юпамекано
Део
21
Эрнандес
Люка
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
42
Мусиала
Джамал
9
Левандовски
Роберт
Вольфсбург
4-4-2
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбург
Бавария

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
120%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

140%
80%
7 побед 4 ничьи 0 побед

31 матч

3.2%
96.8%
0 побед 1 ничья 30 побед

Первый тайм

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 21 победа

Второй тайм

12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 21 победа

36 матчей

8.3%
8.3%
83.4%
3 победы 3 ничьи 30 побед

Первый тайм

11.1%
30.6%
58.3%
4 победы 11 ничьих 21 победа

Второй тайм

19.4%
22.2%
58.4%
7 побед 8 ничьих 21 победа

История матчей

Б
4:0
Б
2:3
Б
2:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
6:0
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:6
К
1:0
Б
5:0
Б
0:2
К
1:3
Б
5:1
С
1:1
Б
4:1
Б
2:1
ТК
0:3
Б
1:6
Б
1:0
К
6:1
Б
0:2
Б
3:0
ММ(
2:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
5:1
Б
4:2
Б
0:0
К
2:0
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нмеча Лукас 8 0.24
Вегхорст Ваут 6 (1) 0.18
Крузе Макс 6 (2) 0.18
Арнольд Максимилиан 4 0.12
Винд Жонас 4 0.12
Баку Ридле 3 0.09
Вранкс Астер 2 0.06
Филипп Максимилиан 1 0.03
Герхардт Янник 1 0.03
Руссийон Жером 1 0.03
Брукс Джон 1 0.03
Вальдшмидт Лука 1 0.03
Борнаув Себастьян 1 0.03
Штеффен Ренато 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 34 (5) 1
Гнабри Серж 14 0.41
Мюллер Томас 8 0.24
Сане Лерой 7 0.21
Коман Кингсли 6 0.18
Мусиала Джамал 5 0.15
Чупо-Мотинг Эрик 4 0.12
Киммих Йозуа 3 0.09
Горецка Леон 3 0.09
Толиссо Корентен 2 0.06
Юпамекано Део 1 0.03
Зюле Никлас 1 0.03
Забитцер Марсель 1 0.03
Ньянзу Танги 1 0.03
Станишич Йосип 1 0.03
Альфонсо Дэвис 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Павар Бенжамен 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 4 3
Штеффен Ренато 6 0
Руссийон Жером 5 0
Гилавоги Жошуа 4 0
Арнольд Максимилиан 4 0
Мбабу Кевин 4 0
Нмеча Лукас 4 0
Баку Ридле 4 0
Брукс Джон 3 0
Вегхорст Ваут 2 0
Герхардт Янник 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Вальдшмидт Лука 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Шлагер Ксавер 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Вранкс Астер 2 0
Кастельс Коэн 1 0
Бялек Бартош 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 7 0
Киммих Йозуа 4 0
Ньянзу Танги 4 0
Павар Бенжамен 2 1
Сане Лерой 3 0
Юпамекано Део 3 0
Альфонсо Дэвис 3 0
Коман Кингсли 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Зюле Никлас 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Юлиан Нагельсман 2 0
Станишич Йосип 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
45
14 В 1-м тайме 24
8 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 10
22 Не забивали 17
6
27%
7
16%
1-15
3
14%
4
9%
16-30
5
23%
13
29%
31-45
5
23%
4
9%
46-60
3
14%
10
22%
61-75
0
0%
7
16%
76-90

Пропущено

20
22
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
2
10%
4
18%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
4
20%
6
27%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
6
30%
2
9%
76-90

Забито

19
46
7 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 14
21 Не забивали 16
3
16%
4
9%
1-15
2
11%
10
22%
16-30
2
11%
8
17%
31-45
3
16%
8
17%
46-60
3
16%
7
15%
61-75
6
32%
9
20%
76-90

Пропущено

32
17
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
6
19%
1
6%
1-15
3
9%
3
18%
16-30
5
16%
4
24%
31-45
6
19%
5
29%
29%
46-60
4
13%
2
12%
61-75
8
25%
2
12%
76-90

Забито

41
91
21 В 1-м тайме 46
20 Во 2-м тайме 45
16 Забивали первыми 24
10 Не забивали 0
9
22%
11
12%
1-15
5
12%
14
15%
16-30
7
17%
21
23%
31-45
8
20%
12
13%
46-60
6
15%
17
19%
61-75
6
15%
16
18%
76-90

Пропущено

52
39
23 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 23
8
15%
5
13%
1-15
6
12%
6
15%
16-30
9
17%
10
26%
31-45
7
13%
9
23%
46-60
8
15%
5
13%
61-75
14
27%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1
Вольфсбург - Арминия 4:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2
Бавария
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3
Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 34 25 4 5 96 - 35 79
2. Боруссия Д 0:1 Заявка 34 21 3 10 83 - 52 66
3. Байер Л 0:0 Заявка 34 18 8 8 78 - 46 62
4. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 34 17 7 10 71 - 36 58
5. Унион Берлин 2:0 Заявка 34 16 9 9 49 - 42 57
6. Фрайбург 0:0 Заявка 34 15 11 8 57 - 44 56
7. Кёльн 0:1 Заявка 34 14 10 10 51 - 48 52
8. Хоффенхайм 1:0 Заявка 34 14 7 13 58 - 55 49
9. Майнц 1:0 Заявка 34 14 6 14 49 - 43 48
10. Бохум 0:2 Заявка 33 12 6 15 36 - 51 42
11. Вольфсбург 0:1 Заявка 34 12 5 17 41 - 53 41
12. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 34 10 11 13 43 - 48 41
13. Боруссия М 0:1 Заявка 33 10 9 14 49 - 61 39
14. Герта 1:0 Заявка 34 10 6 18 37 - 69 36
15. Аугсбург 1:1 Заявка 34 9 9 16 38 - 56 36
16. Штуттгарт 1:0 Заявка 34 7 12 15 40 - 58 33
17. Арминия 0:0 Заявка 34 5 13 16 26 - 52 28
18. Гройтер Фюрт 1:1 Заявка 34 3 10 21 28 - 81 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 17 13 2 2 48 - 15 41
2. Майнц 1:0 Заявка 17 11 4 2 32 - 9 37
3. Боруссия Д 0:1 Заявка 17 12 0 5 50 - 28 36
4. Унион Берлин 2:0 Заявка 17 10 5 2 24 - 15 35
5. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 17 11 2 4 43 - 17 35
6. Кёльн 0:1 Заявка 17 9 4 4 27 - 21 31
7. Байер Л 0:0 Заявка 17 9 3 5 37 - 22 30
8. Фрайбург 0:0 Заявка 17 8 5 4 32 - 25 29
9. Бохум 0:2 Заявка 16 8 4 4 21 - 17 28
10. Хоффенхайм 1:0 Заявка 17 8 4 5 34 - 24 28
11. Боруссия М 0:1 Заявка 17 7 4 6 28 - 27 25
12. Аугсбург 1:1 Заявка 17 6 5 6 24 - 26 23
13. Вольфсбург 0:1 Заявка 17 7 2 8 23 - 20 23
14. Штуттгарт 1:0 Заявка 17 6 4 7 27 - 31 22
15. Герта 1:0 Заявка 17 6 3 8 24 - 33 21
16. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 17 4 7 6 20 - 22 19
17. Арминия 0:0 Заявка 17 2 10 5 14 - 22 16
18. Гройтер Фюрт 1:1 Заявка 17 3 5 9 15 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 17 12 2 3 48 - 20 38
2. Байер Л 0:0 Заявка 17 9 5 3 41 - 24 32
3. Боруссия Д 0:1 Заявка 17 9 3 5 33 - 24 30
4. Фрайбург 0:0 Заявка 17 7 6 4 25 - 19 27
5. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 17 6 5 6 28 - 19 23
6. Унион Берлин 2:0 Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
7. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 17 6 4 7 23 - 26 22
8. Хоффенхайм 1:0 Заявка 17 6 3 8 24 - 31 21
9. Кёльн 0:1 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
10. Вольфсбург 0:1 Заявка 17 5 3 9 18 - 33 18
11. Герта 1:0 Заявка 17 4 3 10 13 - 36 15
12. Боруссия М 0:1 Заявка 16 3 5 8 21 - 34 14
13. Бохум 0:2 Заявка 17 4 2 11 15 - 34 14
14. Аугсбург 1:1 Заявка 17 3 4 10 14 - 30 13
15. Арминия 0:0 Заявка 17 3 3 11 12 - 30 12
16. Штуттгарт 1:0 Заявка 17 1 8 8 13 - 27 11
17. Майнц 1:0 Заявка 17 3 2 12 17 - 34 11
18. Гройтер Фюрт 1:1 Заявка 17 0 5 12 13 - 48 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • Описание гола
    24'
    ГОЛ! 0:2! ДЖАМАЛ МУСИАЛА!
  • Фол, нарушение
    22'
    Нмеча довольно жестко сыграл в борьбе с Эрнандесом на фланге, однако избежал желтой карточки, а француз продолжил игру без помощи врачей.
  • 21'
    "Вольфсбург", который в этом сезоне играл в Лиге чемпионов, в Бундеслиге провалился - сейчас команда Флориана Кофельдта разыгрывает места с 10-го по 13-е.
  • 20'
    Две трети игрового времени "Бавария" владеет мячом, уже 8 ударов нанесли подопечные Нагельсманна против 3 у соперника.
  • 19'
    Очередная позиционная атака "Баварии" завершается неудачной подачей Гнабри, мяч улетает за лицевую линию.
  • 18'
    В матче первого круга "Бавария" разгромила соперника 4:0, сегодня, не исключено, мюнхенцы на радость своих поклонников, снова забьют много.
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЙОСИП СТАНИШИЧ!
    Киммих с углового с правого фланга подает к линии вратарской, а Станишич, выиграв верховую борьбу, по дуге направил мяч в дальний угол с рикошетом от перекладины!
  • 16'
    Гнабри в очередной раз получает мяч на правом фланге и исполняет прострел, но защитники выбивают снаряд в аут, а следом "Бавария" зарабатывает угловой.
  • Штанга
    14'
    Опасно у ворот "Баварии"! После навеса с углового Брукс головой подрезал мяч в дальний угол, однако штанга уберегла владения Нойера!
  • 13'
    С хорошим настроением играет "Бавария", даже и не скажешь, что команда заканчивает сезон, не имея никакой мотивации.
  • 12'
    Гнабри получает мяч на правом фланге и остро простреливает к линии вратарской, однако Мусиала в падении до снаряда не дотянулся.
  • Угловой
    11'
    Юпамекано после подачи с углового нанес удар головой, однако мяч по дуге стал добычей Кастельса, в этот раз бельгийцу особо трудиться не пришлось.
  • Опасный момент
    10'
    Левандовски получает мяч ближе к правому краю штрафной и шведой наносит сильный удар в ближний угол - Кастельс снова отбивает мяч!
  • Опасный момент
    9'
    Мюллер с правого угла штрафной забросил мяч на открывшегося Горецку, однако Кастельс ногой отбил удар Леона, откровенно выручив команду!
  • 8'
    Позиционная атака "Баварии" завершается ударом Мусиалы метров с 15 в ближний угол - Кастельс на месте.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      6'
      Неудачный пас назад от одного из игроков "Вольфсбурга" привел к угловому, Кастельс не смог уберечь команду от этого конфуза, но мюнхенцы опасный момент создать не смогли.
    • 5'
      Арнольд попытался ударом с 40 метров застать врасплох Нойера, который традиционно далеко вышел из ворот, но в створ Максимилиан не попал.
    • 4'
      Еще один заброс на Гнабри исполняет Киммих, в этот раз Сержу не удалось укротить тяжелый мяч.
    • Офсайд
      3'
      Гнабри ворвался в штрафную с правого края и прострелил во вратарскую в ногу защитника, у Сержа при этом зафиксирован офсайд.
    • 2'
      "Бавария", как известно, в девятый раз подряд стала чемпионом Германии, но при этом состав у Нагельсманна всё равно более-менее боевой.
    • 1'
      Серьезно задержалось начало матча из-за пиротехнического шоу, которое устроили болельщики "Вольфсбурга", пришлось даже диктору сделать специальное обращение к фанатам.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Вольфсбург 0:1 Бавария

    Исход игры
    Вольфсбург
    9.2% (11)
    Ничья
    11.7% (14)
    Бавария
    79.2% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.3% (93)
    Меньше
    17.7% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    84.96% (96)
    Нет
    15.04% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    42.5% (51)
    1:3 Бавария
    15% (18)
    0:2 Бавария
    6.7% (8)
    2:1 Вольфсбург
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    0:1 Бавария
    2.5% (3)
    1:0 Вольфсбург
    1.7% (2)
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