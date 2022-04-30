Стадион: Фольксваген-Арена
Позже
История личных встреч
Вольфсбург
Бавария
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
120%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
140%
80%
7 побед 4 ничьи 0 побед
31 матч
3.2%
96.8%
0 побед 1 ничья 30 побед
Первый тайм
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 21 победа
Второй тайм
12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 21 победа
36 матчей
8.3%
8.3%
83.4%
3 победы 3 ничьи 30 побед
Первый тайм
11.1%
30.6%
58.3%
4 победы 11 ничьих 21 победа
Второй тайм
19.4%
22.2%
58.4%
7 побед 8 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нмеча Лукас
|8
|0.24
|Вегхорст Ваут
|6 (1)
|0.18
|Крузе Макс
|6 (2)
|0.18
|Арнольд Максимилиан
|4
|0.12
|Винд Жонас
|4
|0.12
|Баку Ридле
|3
|0.09
|Вранкс Астер
|2
|0.06
|Филипп Максимилиан
|1
|0.03
|Герхардт Янник
|1
|0.03
|Руссийон Жером
|1
|0.03
|Брукс Джон
|1
|0.03
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.03
|Борнаув Себастьян
|1
|0.03
|Штеффен Ренато
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|34 (5)
|1.03
|Гнабри Серж
|14
|0.42
|Мюллер Томас
|8
|0.24
|Сане Лерой
|7
|0.21
|Коман Кингсли
|6
|0.18
|Мусиала Джамал
|5
|0.15
|Чупо-Мотинг Эрик
|4
|0.12
|Киммих Йозуа
|3
|0.09
|Горецка Леон
|3
|0.09
|Толиссо Корентен
|2
|0.06
|Юпамекано Део
|1
|0.03
|Зюле Никлас
|1
|0.03
|Забитцер Марсель
|1
|0.03
|Ньянзу Танги
|1
|0.03
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|4
|3
|Штеффен Ренато
|6
|0
|Руссийон Жером
|5
|0
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Нмеча Лукас
|4
|0
|Баку Ридле
|4
|0
|Брукс Джон
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Герхардт Янник
|2
|0
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|Вальдшмидт Лука
|2
|0
|Лукебакио Доди
|2
|0
|Шлагер Ксавер
|2
|0
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Вранкс Астер
|2
|0
|Кастельс Коэн
|1
|0
|Бялек Бартош
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|7
|0
|Киммих Йозуа
|4
|0
|Ньянзу Танги
|4
|0
|Павар Бенжамен
|2
|1
|Сане Лерой
|3
|0
|Юпамекано Део
|3
|0
|Альфонсо Дэвис
|3
|0
|Коман Кингсли
|1
|1
|Левандовски Роберт
|2
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Мусиала Джамал
|2
|0
|Юлиан Нагельсман
|2
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
45
14 В 1-м тайме 24
8 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 10
22 Не забивали 17
6
27%
7
16%
1-15
3
14%
4
9%
16-30
5
23%
13
29%
31-45
5
23%
4
9%
46-60
3
14%
10
22%
61-75
0
0%
7
16%
76-90
Пропущено
20
22
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
2
10%
4
18%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
4
20%
6
27%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
6
30%
2
9%
76-90
Забито
19
46
7 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 14
21 Не забивали 16
3
16%
4
9%
1-15
2
11%
10
22%
16-30
2
11%
8
17%
31-45
3
16%
8
17%
46-60
3
16%
7
15%
61-75
6
32%
9
20%
76-90
Пропущено
32
17
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
6
19%
1
6%
1-15
3
9%
3
18%
16-30
5
16%
4
24%
31-45
6
19%
5
29%
29%
46-60
4
13%
2
12%
61-75
8
25%
2
12%
76-90
Забито
41
91
21 В 1-м тайме 46
20 Во 2-м тайме 45
16 Забивали первыми 24
10 Не забивали 0
9
22%
11
12%
1-15
5
12%
14
15%
16-30
7
17%
21
23%
31-45
8
20%
12
13%
46-60
6
15%
17
19%
61-75
6
15%
16
18%
76-90
Пропущено
52
39
23 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 23
8
15%
5
13%
1-15
6
12%
6
15%
16-30
9
17%
10
26%
31-45
7
13%
9
23%
46-60
8
15%
5
13%
61-75
14
27%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1
Вольфсбург - Арминия 4:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2
Бавария
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3
Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|33
|24
|4
|5
|95 - 35
|76
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|33
|21
|3
|9
|83 - 51
|66
|3.
|Байер Л
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|78 - 46
|61
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|71 - 36
|57
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|57 - 44
|55
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|47 - 42
|54
|7.
|Кёльн
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|51 - 47
|52
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|57 - 55
|46
|9.
|Майнц
|Заявка
|33
|13
|6
|14
|48 - 43
|45
|10.
|Бохум
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|36 - 49
|42
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|41 - 52
|41
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|43 - 47
|41
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|49 - 60
|39
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|37 - 55
|35
|15.
|Герта
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|36 - 69
|33
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|39 - 58
|30
|17.
|Арминия
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|26 - 52
|27
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|33
|3
|9
|21
|27 - 80
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|48 - 15
|41
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|50 - 27
|36
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|43 - 17
|35
|4.
|Майнц
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|31 - 9
|34
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 15
|32
|6.
|Кёльн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 25
|29
|8.
|Байер Л
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 22
|29
|9.
|Бохум
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 17
|28
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 24
|28
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 26
|25
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 19
|23
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|14.
|Герта
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|24 - 33
|21
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 31
|19
|17.
|Арминия
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|14 - 22
|15
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|47 - 20
|35
|2.
|Байер Л
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|41 - 24
|32
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 24
|30
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 19
|26
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|8.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 26
|21
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 33
|18
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 34
|14
|12.
|Бохум
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 32
|14
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|14 - 30
|13
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 36
|12
|15.
|Арминия
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 30
|12
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 27
|11
|17.
|Майнц
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|17 - 34
|11
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|12 - 47
|4
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Прогнозы на матч Вольфсбург - Бавария
Исход игры
Вольфсбург
9.5% (4)
Ничья
11.9% (5)
Бавария
78.6% (33)
Тотал 2.5
Больше
83.33% (35)
Меньше
16.67% (7)
Обе команды забьют
Да
83.33% (35)
Нет
16.67% (7)
Популярный счёт
1:2 Бавария
47.6% (20)
0:2 Бавария
11.9% (5)
1:3 Бавария
9.5% (4)
2:2 Ничья
7.1% (3)
2:1 Вольфсбург
7.1% (3)
2:3 Бавария
4.8% (2)
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