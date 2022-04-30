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Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Вольфсбург
 
Позже
Бавария
Прогнозы 42
Вольфсбург 9.5% (4)
X 11.9% (5)
Бавария 78.6% (33)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Бавария
5.50
5.60
1.56
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Вольфсбург
Бавария

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
120%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

140%
80%
7 побед 4 ничьи 0 побед

31 матч

3.2%
96.8%
0 побед 1 ничья 30 побед

Первый тайм

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 21 победа

Второй тайм

12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 21 победа

36 матчей

8.3%
8.3%
83.4%
3 победы 3 ничьи 30 побед

Первый тайм

11.1%
30.6%
58.3%
4 победы 11 ничьих 21 победа

Второй тайм

19.4%
22.2%
58.4%
7 побед 8 ничьих 21 победа

История матчей

Б
4:0
Б
2:3
Б
2:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
6:0
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:6
К
1:0
Б
5:0
Б
0:2
К
1:3
Б
5:1
С
1:1
Б
4:1
Б
2:1
ТК
0:3
Б
1:6
Б
1:0
К
6:1
Б
0:2
Б
3:0
ММ(
2:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
5:1
Б
4:2
Б
0:0
К
2:0
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нмеча Лукас 8 0.24
Вегхорст Ваут 6 (1) 0.18
Крузе Макс 6 (2) 0.18
Арнольд Максимилиан 4 0.12
Винд Жонас 4 0.12
Баку Ридле 3 0.09
Вранкс Астер 2 0.06
Филипп Максимилиан 1 0.03
Герхардт Янник 1 0.03
Руссийон Жером 1 0.03
Брукс Джон 1 0.03
Вальдшмидт Лука 1 0.03
Борнаув Себастьян 1 0.03
Штеффен Ренато 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 34 (5) 1.03
Гнабри Серж 14 0.42
Мюллер Томас 8 0.24
Сане Лерой 7 0.21
Коман Кингсли 6 0.18
Мусиала Джамал 5 0.15
Чупо-Мотинг Эрик 4 0.12
Киммих Йозуа 3 0.09
Горецка Леон 3 0.09
Толиссо Корентен 2 0.06
Юпамекано Део 1 0.03
Зюле Никлас 1 0.03
Забитцер Марсель 1 0.03
Ньянзу Танги 1 0.03
Альфонсо Дэвис 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Павар Бенжамен 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 4 3
Штеффен Ренато 6 0
Руссийон Жером 5 0
Гилавоги Жошуа 4 0
Арнольд Максимилиан 4 0
Мбабу Кевин 4 0
Нмеча Лукас 4 0
Баку Ридле 4 0
Брукс Джон 3 0
Вегхорст Ваут 2 0
Герхардт Янник 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Вальдшмидт Лука 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Шлагер Ксавер 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Вранкс Астер 2 0
Кастельс Коэн 1 0
Бялек Бартош 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 7 0
Киммих Йозуа 4 0
Ньянзу Танги 4 0
Павар Бенжамен 2 1
Сане Лерой 3 0
Юпамекано Део 3 0
Альфонсо Дэвис 3 0
Коман Кингсли 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Зюле Никлас 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Юлиан Нагельсман 2 0
Станишич Йосип 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
45
14 В 1-м тайме 24
8 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 10
22 Не забивали 17
6
27%
7
16%
1-15
3
14%
4
9%
16-30
5
23%
13
29%
31-45
5
23%
4
9%
46-60
3
14%
10
22%
61-75
0
0%
7
16%
76-90

Пропущено

20
22
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
2
10%
4
18%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
4
20%
6
27%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
6
30%
2
9%
76-90

Забито

19
46
7 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 14
21 Не забивали 16
3
16%
4
9%
1-15
2
11%
10
22%
16-30
2
11%
8
17%
31-45
3
16%
8
17%
46-60
3
16%
7
15%
61-75
6
32%
9
20%
76-90

Пропущено

32
17
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
6
19%
1
6%
1-15
3
9%
3
18%
16-30
5
16%
4
24%
31-45
6
19%
5
29%
29%
46-60
4
13%
2
12%
61-75
8
25%
2
12%
76-90

Забито

41
91
21 В 1-м тайме 46
20 Во 2-м тайме 45
16 Забивали первыми 24
10 Не забивали 0
9
22%
11
12%
1-15
5
12%
14
15%
16-30
7
17%
21
23%
31-45
8
20%
12
13%
46-60
6
15%
17
19%
61-75
6
15%
16
18%
76-90

Пропущено

52
39
23 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 23
8
15%
5
13%
1-15
6
12%
6
15%
16-30
9
17%
10
26%
31-45
7
13%
9
23%
46-60
8
15%
5
13%
61-75
14
27%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1
Вольфсбург - Арминия 4:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2
Бавария
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3
Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 33 24 4 5 95 - 35 76
2. Боруссия Д Заявка 33 21 3 9 83 - 51 66
3. Байер Л Заявка 33 18 7 8 78 - 46 61
4. РБ Лейпциг Заявка 33 17 6 10 71 - 36 57
5. Фрайбург Заявка 33 15 10 8 57 - 44 55
6. Унион Берлин Заявка 33 15 9 9 47 - 42 54
7. Кёльн Заявка 33 14 10 9 51 - 47 52
8. Хоффенхайм Заявка 33 13 7 13 57 - 55 46
9. Майнц Заявка 33 13 6 14 48 - 43 45
10. Бохум Заявка 32 12 6 14 36 - 49 42
11. Вольфсбург Заявка 33 12 5 16 41 - 52 41
12. Айнтрахт Фр Заявка 33 10 11 12 43 - 47 41
13. Боруссия М Заявка 32 10 9 13 49 - 60 39
14. Аугсбург Заявка 33 9 8 16 37 - 55 35
15. Герта Заявка 33 9 6 18 36 - 69 33
16. Штуттгарт Заявка 33 6 12 15 39 - 58 30
17. Арминия Заявка 33 5 12 16 26 - 52 27
18. Гройтер Фюрт Заявка 33 3 9 21 27 - 80 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 13 2 2 48 - 15 41
2. Боруссия Д Заявка 16 12 0 4 50 - 27 36
3. РБ Лейпциг Заявка 17 11 2 4 43 - 17 35
4. Майнц Заявка 16 10 4 2 31 - 9 34
5. Унион Берлин Заявка 16 9 5 2 22 - 15 32
6. Кёльн Заявка 17 9 4 4 27 - 21 31
7. Фрайбург Заявка 17 8 5 4 32 - 25 29
8. Байер Л Заявка 16 9 2 5 37 - 22 29
9. Бохум Заявка 16 8 4 4 21 - 17 28
10. Хоффенхайм Заявка 17 8 4 5 34 - 24 28
11. Боруссия М Заявка 16 7 4 5 28 - 26 25
12. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
13. Аугсбург Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
14. Герта Заявка 17 6 3 8 24 - 33 21
15. Айнтрахт Фр Заявка 17 4 7 6 20 - 22 19
16. Штуттгарт Заявка 16 5 4 7 26 - 31 19
17. Арминия Заявка 16 2 9 5 14 - 22 15
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 3 5 9 15 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 2 3 47 - 20 35
2. Байер Л Заявка 17 9 5 3 41 - 24 32
3. Боруссия Д Заявка 17 9 3 5 33 - 24 30
4. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
5. Унион Берлин Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
6. РБ Лейпциг Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
7. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
8. Кёльн Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
9. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
10. Вольфсбург Заявка 17 5 3 9 18 - 33 18
11. Боруссия М Заявка 16 3 5 8 21 - 34 14
12. Бохум Заявка 16 4 2 10 15 - 32 14
13. Аугсбург Заявка 17 3 4 10 14 - 30 13
14. Герта Заявка 16 3 3 10 12 - 36 12
15. Арминия Заявка 17 3 3 11 12 - 30 12
16. Штуттгарт Заявка 17 1 8 8 13 - 27 11
17. Майнц Заявка 17 3 2 12 17 - 34 11
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 0 4 12 12 - 47 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбург - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2022, осталось 2 дня 11 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Вольфсбург 9.5% (4)
    X 11.9% (5)
    Бавария 78.6% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбург
    Ничья
    Бавария
    5.50
    5.60
    1.56
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вольфсбург - Бавария онлайн

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    Прогнозы на матч Вольфсбург - Бавария

    Исход игры
    Вольфсбург
    9.5% (4)
    Ничья
    11.9% (5)
    Бавария
    78.6% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.33% (35)
    Меньше
    16.67% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (35)
    Нет
    16.67% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    47.6% (20)
    0:2 Бавария
    11.9% (5)
    1:3 Бавария
    9.5% (4)
    2:2 Ничья
    7.1% (3)
    2:1 Вольфсбург
    7.1% (3)
    2:3 Бавария
    4.8% (2)
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    Вольфсбург
    Бавария
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