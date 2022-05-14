Стадион: Шюко-Арена
0:0
Первый тайм: 30'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
23
Серра
Янни
21
Хак
Робин
44
Кампль
Кевин
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
21 Хак РобинНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
-
17 Индже БуракНападающий
-
Главный тренер: Marco Kostmann
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Новоа УгоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Ольмо ДаниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Арминия
РБ Лейпциг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|8
|0.24
|Виммер Патрик
|3
|0.09
|Клос Фабиан
|3 (2)
|0.09
|Серра Янни
|2
|0.06
|Нильссон Йоаким
|2
|0.06
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0.06
|Ласм Бриан
|2
|0.06
|Крюгер Флориан
|1
|0.03
|Кастро Гонсало
|1
|0.03
|Шёпф Алессандро
|1
|0.03
|Хак Робин
|0
|0
|Притль Мануэль
|0
|0
|Бруннер Седрик
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|20 (1)
|0.59
|Андре Силва
|11 (3)
|0.32
|Собослаи Доминик
|6
|0.18
|Форсберг Эмиль
|6 (4)
|0.18
|Поульсен Юссуф
|6
|0.18
|Лаймер Конрад
|4
|0.12
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0.09
|Ольмо Дани
|3
|0.09
|Айдара Амаду
|3
|0.09
|Анхелиньо Хосе
|2
|0.06
|Гвардиол Йошко
|2
|0.06
|Мукиэле Норди
|1
|0.03
|Орбан Вилли
|1
|0.03
|Хальстенберг Марсель
|1
|0.03
|Симакан Мохамед
|1
|0.03
|Новоа Уго
|1
|0.03
|Броббей Брайан
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|Адамс Тайлер
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|9
|0
|Виммер Патрик
|7
|0
|Бруннер Седрик
|6
|0
|Нильссон Йоаким
|4
|0
|Андраде Андреас
|4
|0
|Клос Фабиан
|2
|1
|Шёпф Алессандро
|2
|1
|Притль Мануэль
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Де Медина Натан
|2
|0
|Пипер Амос
|2
|0
|Ласм Бриан
|2
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Серра Янни
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гвардиол Йошко
|7
|0
|Симакан Мохамед
|5
|0
|Кампль Кевин
|4
|0
|Адамс Тайлер
|4
|0
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0
|Анхелиньо Хосе
|3
|0
|Мукиэле Норди
|3
|0
|Форсберг Эмиль
|2
|0
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|Ольмо Дани
|2
|0
|Айдара Амаду
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Тедеско Доменико
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
29
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
3
20%
2
7%
1-15
1
7%
6
21%
16-30
1
7%
6
21%
31-45
5
33%
4
14%
46-60
1
7%
7
24%
61-75
4
27%
4
14%
76-90
Пропущено
21
18
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
0
0%
5
28%
1-15
6
29%
1
6%
16-30
5
24%
2
11%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
2
10%
4
22%
76-90
Забито
12
43
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 30
4 Забивали первыми 11
25 Не забивали 18
1
8%
1
2%
1-15
2
17%
7
16%
16-30
3
25%
5
12%
31-45
2
17%
13
30%
46-60
1
8%
9
21%
61-75
3
25%
8
19%
76-90
Пропущено
30
17
13 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
4
13%
1
6%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
4
13%
3
18%
31-45
7
23%
5
29%
29%
46-60
5
17%
2
12%
61-75
5
17%
5
29%
29%
76-90
Забито
27
72
11 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 45
10 Забивали первыми 19
13 Не забивали 5
4
15%
3
4%
1-15
3
11%
13
18%
16-30
4
15%
11
15%
31-45
7
26%
17
24%
46-60
2
7%
16
22%
61-75
7
26%
12
17%
76-90
Пропущено
51
35
24 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 23
4
8%
6
17%
1-15
11
22%
2
6%
16-30
9
18%
5
14%
31-45
10
20%
9
26%
46-60
10
20%
4
11%
61-75
7
14%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3
Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс 1:0
РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|34
|25
|4
|5
|96 - 35
|79
|2.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|34
|21
|3
|10
|83 - 52
|66
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|34
|18
|8
|8
|78 - 46
|62
|4.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|34
|17
|7
|10
|71 - 36
|58
|5.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|34
|16
|9
|9
|49 - 42
|57
|6.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|34
|15
|11
|8
|57 - 44
|56
|7.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|34
|14
|10
|10
|51 - 48
|52
|8.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|34
|14
|7
|13
|58 - 55
|49
|9.
|Майнц
|1:0 Заявка
|34
|14
|6
|14
|49 - 43
|48
|10.
|Бохум
|0:2 Заявка
|33
|12
|6
|15
|36 - 51
|42
|11.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|34
|12
|5
|17
|41 - 53
|41
|12.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|34
|10
|11
|13
|43 - 48
|41
|13.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|33
|10
|9
|14
|49 - 61
|39
|14.
|Герта
|1:0 Заявка
|34
|10
|6
|18
|37 - 69
|36
|15.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|34
|9
|9
|16
|38 - 56
|36
|16.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|40 - 58
|33
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|34
|5
|13
|16
|26 - 52
|28
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:1 Заявка
|34
|3
|10
|21
|28 - 81
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|17
|13
|2
|2
|48 - 15
|41
|2.
|Майнц
|1:0 Заявка
|17
|11
|4
|2
|32 - 9
|37
|3.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|17
|12
|0
|5
|50 - 28
|36
|4.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|17
|10
|5
|2
|24 - 15
|35
|5.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|17
|11
|2
|4
|43 - 17
|35
|6.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|7.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|37 - 22
|30
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 25
|29
|9.
|Бохум
|0:2 Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 17
|28
|10.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 24
|28
|11.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 27
|25
|12.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 26
|23
|13.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 20
|23
|14.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|27 - 31
|22
|15.
|Герта
|1:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|24 - 33
|21
|16.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|17
|2
|10
|5
|14 - 22
|16
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|17
|12
|2
|3
|48 - 20
|38
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|41 - 24
|32
|3.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 24
|30
|4.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 19
|27
|5.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 19
|23
|6.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|7.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 26
|22
|8.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|24 - 31
|21
|9.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|10.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 33
|18
|11.
|Герта
|1:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 36
|15
|12.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 34
|14
|13.
|Бохум
|0:2 Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 34
|14
|14.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|14 - 30
|13
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 30
|12
|16.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 27
|11
|17.
|Майнц
|1:0 Заявка
|17
|3
|2
|12
|17 - 34
|11
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:1 Заявка
|17
|0
|5
|12
|13 - 48
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Арминия 0:0 РБ Лейпциг
Исход игры
Арминия
0.8% (1)
Ничья
5% (6)
РБ Лейпциг
94.1% (112)
Тотал 2.5
Больше
53.98% (61)
Меньше
46.02% (52)
Обе команды забьют
Да
52.21% (59)
Нет
47.79% (54)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
31.9% (38)
0:2 РБ Лейпциг
28.6% (34)
0:1 РБ Лейпциг
10.9% (13)
1:3 РБ Лейпциг
10.1% (12)
0:3 РБ Лейпциг
4.2% (5)
1:1 Ничья
4.2% (5)
1:4 РБ Лейпциг
2.5% (3)
0:4 РБ Лейпциг
1.7% (2)
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