Низом прострелил в штрафную соперника Хак на ход Серра, но Гулачи вышел из ворот и забрал мяч в свои руки.

В центре поля грамотно подставился Нкунку и заработал для своей команды перспективный стандарт.

Выиграл подбор Хенрихс после неудачного выноса защитника и пробил в касание, но мяч полетел выше ворот.

С левого фланга низом прострелил в центр штрафной Рамос на ход Серра, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Орбан.

Ворвался в штрафную соперника Силва после заброса от Форсберга и пробил по воротам, но в подкате перевел на угловой Пипер.

Пробивал головой на дальней штанге Орбан после навеса от Форсберга, но мяч полетел намного выше ворот.

По правой бровке Хенрихс прорвался на скорости и прострелил поперек, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

В центре поля получил по голове Силва в борьбе против Окугавы. Штрафной удар исполнять будут футболисты "РБ Лейпциг".

Орбан налетел на соперника в центре поля и заехал ему по ногам. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

Отобрал мяч в центре поля Лаурсен и забросил тут же вперед на Хака, но до того снаряд не дошел, хорошо на перехвате отыграл Симакан.

Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Василиадис на ход Серра, но тот не смог убежать от защитника.

Убежал в контратаку по флангу Хальстенберг и навесил в центр штрафной, но на выходе Ортега забрал мяч в свои руки.

Убежал по правому флангу Силва и прострелил поперек, но мяч от ноги защитника полетел за боковую линию.

Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Лаурсен на ход Виммеру, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.

Диагональ исполнял Притль в штрафную, куда врывался Серра, но перехватил снаряд в последний момент Симакан.

16' Долго катают мяч в центре поля "быки", пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону.

15' Прорвался по флангу на скорости Окугава и покатил поперек на Серра, который пробил вторым касанием, но не попал в створ ворот.

14' Форсберг отличным пасом запустил в штрафную соперника Нкунку, который обыграл финтом Ортегу, но с острого угла пробил точно в штангу.

13' Мог убегать на ворота соперника Серра после дальнего заброса от Лаурсена, но нарушил он правила в борьбе с Орбаном.

12' Мягко забросил Серра в штрафную на ход Окугаве, но вышел из ворот Гулачи и оказался первым на мяче.

12' Прорвался по флангу на скорости Хенрихс и прострелил низом на ближнюю штангу, где Нкунку пробил в касание, но справился Ортега.

11' С правого фланга прострелил низом в штрафную Нкунку, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

10' По флангу забросил Симакан на ход Анхелиньо, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.

9' Диагональ исполнял с центра поля Притль в штрафную на ход Серра, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.