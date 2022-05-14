  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Арминия
0:0
Первый тайм: 30'
РБ Лейпциг
0' 30'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 119
Арминия 0.8% (1)
X 5% (6)
РБ Лейпциг 94.1% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
РБ Лейпциг
7.83
7.00
1.42
Все Коэффициенты
Новости
1
Ортега
Штефан
3
Рамос
Гильерме
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
39
Василиадис
Себастиан
19
Притль
Мануэль
11
Окугава
Масая
20
Виммер
Патрик
23
Серра
Янни
21
Хак
Робин
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
23
Хальстенберг
Марсель
39
Хенрихс
Бенджамин
27
Лаймер
Конрад
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
10
Форсберг
Эмиль
18
Нкунку
Кристофер
33
Андре
Силва
Арминия
4-3-3
РБ Лейпциг
3-4-2-1

История личных встреч

Арминия
РБ Лейпциг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
0:2
Б
0:1
Б
2:1
Б2
1:1
Б2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 8 0.24
Виммер Патрик 3 0.09
Клос Фабиан 3 (2) 0.09
Серра Янни 2 0.06
Нильссон Йоаким 2 0.06
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.06
Ласм Бриан 2 0.06
Крюгер Флориан 1 0.03
Кастро Гонсало 1 0.03
Шёпф Алессандро 1 0.03
Хак Робин 0 0
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 20 (1) 0.59
Андре Силва 11 (3) 0.32
Собослаи Доминик 6 0.18
Форсберг Эмиль 6 (4) 0.18
Поульсен Юссуф 6 0.18
Лаймер Конрад 4 0.12
Хенрихс Бенджамин 3 0.09
Ольмо Дани 3 0.09
Айдара Амаду 3 0.09
Анхелиньо Хосе 2 0.06
Гвардиол Йошко 2 0.06
Мукиэле Норди 1 0.03
Орбан Вилли 1 0.03
Хальстенберг Марсель 1 0.03
Симакан Мохамед 1 0.03
Новоа Уго 1 0.03
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Адамс Тайлер 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 9 0
Виммер Патрик 7 0
Бруннер Седрик 6 0
Нильссон Йоаким 4 0
Андраде Андреас 4 0
Клос Фабиан 2 1
Шёпф Алессандро 2 1
Притль Мануэль 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Де Медина Натан 2 0
Пипер Амос 2 0
Ласм Бриан 2 0
Хак Робин 2 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Серра Янни 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Циборра Леннарт 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гвардиол Йошко 7 0
Симакан Мохамед 5 0
Кампль Кевин 4 0
Адамс Тайлер 4 0
Хенрихс Бенджамин 3 0
Анхелиньо Хосе 3 0
Мукиэле Норди 3 0
Форсберг Эмиль 2 0
Поульсен Юссуф 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Нкунку Кристофер 2 0
Ольмо Дани 2 0
Айдара Амаду 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Тедеско Доменико 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
29
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
3
20%
2
7%
1-15
1
7%
6
21%
16-30
1
7%
6
21%
31-45
5
33%
4
14%
46-60
1
7%
7
24%
61-75
4
27%
4
14%
76-90

Пропущено

21
18
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
0
0%
5
28%
1-15
6
29%
1
6%
16-30
5
24%
2
11%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
2
10%
4
22%
76-90

Забито

12
43
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 30
4 Забивали первыми 11
25 Не забивали 18
1
8%
1
2%
1-15
2
17%
7
16%
16-30
3
25%
5
12%
31-45
2
17%
13
30%
46-60
1
8%
9
21%
61-75
3
25%
8
19%
76-90

Пропущено

30
17
13 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
4
13%
1
6%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
4
13%
3
18%
31-45
7
23%
5
29%
29%
46-60
5
17%
2
12%
61-75
5
17%
5
29%
29%
76-90

Забито

27
72
11 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 45
10 Забивали первыми 19
13 Не забивали 5
4
15%
3
4%
1-15
3
11%
13
18%
16-30
4
15%
11
15%
31-45
7
26%
17
24%
46-60
2
7%
16
22%
61-75
7
26%
12
17%
76-90

Пропущено

51
35
24 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 23
4
8%
6
17%
1-15
11
22%
2
6%
16-30
9
18%
5
14%
31-45
10
20%
9
26%
46-60
10
20%
4
11%
61-75
7
14%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3
Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс 1:0
РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 34 25 4 5 96 - 35 79
2. Боруссия Д 0:1 Заявка 34 21 3 10 83 - 52 66
3. Байер Л 0:0 Заявка 34 18 8 8 78 - 46 62
4. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 34 17 7 10 71 - 36 58
5. Унион Берлин 2:0 Заявка 34 16 9 9 49 - 42 57
6. Фрайбург 0:0 Заявка 34 15 11 8 57 - 44 56
7. Кёльн 0:1 Заявка 34 14 10 10 51 - 48 52
8. Хоффенхайм 1:0 Заявка 34 14 7 13 58 - 55 49
9. Майнц 1:0 Заявка 34 14 6 14 49 - 43 48
10. Бохум 0:2 Заявка 33 12 6 15 36 - 51 42
11. Вольфсбург 0:1 Заявка 34 12 5 17 41 - 53 41
12. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 34 10 11 13 43 - 48 41
13. Боруссия М 0:1 Заявка 33 10 9 14 49 - 61 39
14. Герта 1:0 Заявка 34 10 6 18 37 - 69 36
15. Аугсбург 1:1 Заявка 34 9 9 16 38 - 56 36
16. Штуттгарт 1:0 Заявка 34 7 12 15 40 - 58 33
17. Арминия 0:0 Заявка 34 5 13 16 26 - 52 28
18. Гройтер Фюрт 1:1 Заявка 34 3 10 21 28 - 81 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 17 13 2 2 48 - 15 41
2. Майнц 1:0 Заявка 17 11 4 2 32 - 9 37
3. Боруссия Д 0:1 Заявка 17 12 0 5 50 - 28 36
4. Унион Берлин 2:0 Заявка 17 10 5 2 24 - 15 35
5. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 17 11 2 4 43 - 17 35
6. Кёльн 0:1 Заявка 17 9 4 4 27 - 21 31
7. Байер Л 0:0 Заявка 17 9 3 5 37 - 22 30
8. Фрайбург 0:0 Заявка 17 8 5 4 32 - 25 29
9. Бохум 0:2 Заявка 16 8 4 4 21 - 17 28
10. Хоффенхайм 1:0 Заявка 17 8 4 5 34 - 24 28
11. Боруссия М 0:1 Заявка 17 7 4 6 28 - 27 25
12. Аугсбург 1:1 Заявка 17 6 5 6 24 - 26 23
13. Вольфсбург 0:1 Заявка 17 7 2 8 23 - 20 23
14. Штуттгарт 1:0 Заявка 17 6 4 7 27 - 31 22
15. Герта 1:0 Заявка 17 6 3 8 24 - 33 21
16. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 17 4 7 6 20 - 22 19
17. Арминия 0:0 Заявка 17 2 10 5 14 - 22 16
18. Гройтер Фюрт 1:1 Заявка 17 3 5 9 15 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 17 12 2 3 48 - 20 38
2. Байер Л 0:0 Заявка 17 9 5 3 41 - 24 32
3. Боруссия Д 0:1 Заявка 17 9 3 5 33 - 24 30
4. Фрайбург 0:0 Заявка 17 7 6 4 25 - 19 27
5. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 17 6 5 6 28 - 19 23
6. Унион Берлин 2:0 Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
7. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 17 6 4 7 23 - 26 22
8. Хоффенхайм 1:0 Заявка 17 6 3 8 24 - 31 21
9. Кёльн 0:1 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
10. Вольфсбург 0:1 Заявка 17 5 3 9 18 - 33 18
11. Герта 1:0 Заявка 17 4 3 10 13 - 36 15
12. Боруссия М 0:1 Заявка 16 3 5 8 21 - 34 14
13. Бохум 0:2 Заявка 17 4 2 11 15 - 34 14
14. Аугсбург 1:1 Заявка 17 3 4 10 14 - 30 13
15. Арминия 0:0 Заявка 17 3 3 11 12 - 30 12
16. Штуттгарт 1:0 Заявка 17 1 8 8 13 - 27 11
17. Майнц 1:0 Заявка 17 3 2 12 17 - 34 11
18. Гройтер Фюрт 1:1 Заявка 17 0 5 12 13 - 48 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 31'
    По правой бровке Хенрихс прорвался на скорости и прострелил поперек, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 30'
    Пробивал головой на дальней штанге Орбан после навеса от Форсберга, но мяч полетел намного выше ворот.
  • Угловой
    29'
    Ворвался в штрафную соперника Силва после заброса от Форсберга и пробил по воротам, но в подкате перевел на угловой Пипер.
  • 28'
    С левого фланга низом прострелил в центр штрафной Рамос на ход Серра, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Орбан.
  • 27'
    Выиграл подбор Хенрихс после неудачного выноса защитника и пробил в касание, но мяч полетел выше ворот.
  • 26'
    В центре поля грамотно подставился Нкунку и заработал для своей команды перспективный стандарт.
  • 25'
    Низом прострелил в штрафную соперника Хак на ход Серра, но Гулачи вышел из ворот и забрал мяч в свои руки.
  • 24'
    Диагональ исполнял Притль в штрафную, куда врывался Серра, но перехватил снаряд в последний момент Симакан.
  • 23'
    Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Лаурсен на ход Виммеру, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.
  • 22'
    Убежал по правому флангу Силва и прострелил поперек, но мяч от ноги защитника полетел за боковую линию.
  • 21'
    Убежал в контратаку по флангу Хальстенберг и навесил в центр штрафной, но на выходе Ортега забрал мяч в свои руки.
  • 20'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Василиадис на ход Серра, но тот не смог убежать от защитника.
  • 19'
    Отобрал мяч в центре поля Лаурсен и забросил тут же вперед на Хака, но до того снаряд не дошел, хорошо на перехвате отыграл Симакан.
  • 18'
    Орбан налетел на соперника в центре поля и заехал ему по ногам. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 17'
    В центре поля получил по голове Силва в борьбе против Окугавы. Штрафной удар исполнять будут футболисты "РБ Лейпциг".
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 16'
      Долго катают мяч в центре поля "быки", пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону.
    • 15'
      Прорвался по флангу на скорости Окугава и покатил поперек на Серра, который пробил вторым касанием, но не попал в створ ворот.
    • Опасный момент
      14'
      Форсберг отличным пасом запустил в штрафную соперника Нкунку, который обыграл финтом Ортегу, но с острого угла пробил точно в штангу.
    • 13'
      Мог убегать на ворота соперника Серра после дальнего заброса от Лаурсена, но нарушил он правила в борьбе с Орбаном.
    • 12'
      Мягко забросил Серра в штрафную на ход Окугаве, но вышел из ворот Гулачи и оказался первым на мяче.
    • 12'
      Прорвался по флангу на скорости Хенрихс и прострелил низом на ближнюю штангу, где Нкунку пробил в касание, но справился Ортега.
    • 11'
      С правого фланга прострелил низом в штрафную Нкунку, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 10'
      По флангу забросил Симакан на ход Анхелиньо, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
    • 9'
      Диагональ исполнял с центра поля Притль в штрафную на ход Серра, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.
    • 8'
      В столкновении с соперником получил повреждение Хенрихс. Потребуется ему помощь медиков.
    • 7'
      На фланге неудачно пошел в подкате Хенрихс, заехав по ногам сопернику. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 6'
      Тонко отдавал пас Серра в штрафную на ход Хаку, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Орбан.
    • 5'
      Диагональ исполнял Нильссон в штрафную на ход Серра, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.
    • Офсайд
      4'
      Убегал в штрафную соперника Окугава после паса от Серра, но судья остановил эту атаку из-за офсайда.
    • 3'
      По флангу прорвался на скорости Нкунку и прострелил в штрафную на Силву, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-бело-черных цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Арминии"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SchuecoArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Арминия 0:0 РБ Лейпциг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Арминия 0:0 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Арминия
    0.8% (1)
    Ничья
    5% (6)
    РБ Лейпциг
    94.1% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.98% (61)
    Меньше
    46.02% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    52.21% (59)
    Нет
    47.79% (54)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    31.9% (38)
    0:2 РБ Лейпциг
    28.6% (34)
    0:1 РБ Лейпциг
    10.9% (13)
    1:3 РБ Лейпциг
    10.1% (12)
    0:3 РБ Лейпциг
    4.2% (5)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    1:4 РБ Лейпциг
    2.5% (3)
    0:4 РБ Лейпциг
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Арминия
    РБ Лейпциг
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     