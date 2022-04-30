Стадион: Шюко-Арена
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История личных встреч
Арминия
РБ Лейпциг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|8
|0.24
|Виммер Патрик
|3
|0.09
|Клос Фабиан
|3 (2)
|0.09
|Серра Янни
|2
|0.06
|Нильссон Йоаким
|2
|0.06
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0.06
|Ласм Бриан
|2
|0.06
|Крюгер Флориан
|1
|0.03
|Кастро Гонсало
|1
|0.03
|Шёпф Алессандро
|1
|0.03
|Хак Робин
|0
|0
|Притль Мануэль
|0
|0
|Бруннер Седрик
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|20 (1)
|0.61
|Андре Силва
|11 (3)
|0.33
|Собослаи Доминик
|6
|0.18
|Форсберг Эмиль
|6 (4)
|0.18
|Поульсен Юссуф
|6
|0.18
|Лаймер Конрад
|4
|0.12
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0.09
|Ольмо Дани
|3
|0.09
|Айдара Амаду
|3
|0.09
|Анхелиньо Хосе
|2
|0.06
|Гвардиол Йошко
|2
|0.06
|Мукиэле Норди
|1
|0.03
|Орбан Вилли
|1
|0.03
|Хальстенберг Марсель
|1
|0.03
|Симакан Мохамед
|1
|0.03
|Новоа Уго
|1
|0.03
|Броббей Брайан
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|Адамс Тайлер
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|9
|0
|Виммер Патрик
|7
|0
|Бруннер Седрик
|6
|0
|Нильссон Йоаким
|4
|0
|Андраде Андреас
|4
|0
|Клос Фабиан
|2
|1
|Шёпф Алессандро
|2
|1
|Притль Мануэль
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Де Медина Натан
|2
|0
|Пипер Амос
|2
|0
|Ласм Бриан
|2
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Серра Янни
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гвардиол Йошко
|7
|0
|Симакан Мохамед
|5
|0
|Кампль Кевин
|4
|0
|Адамс Тайлер
|4
|0
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0
|Анхелиньо Хосе
|3
|0
|Мукиэле Норди
|3
|0
|Форсберг Эмиль
|2
|0
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|Ольмо Дани
|2
|0
|Айдара Амаду
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Тедеско Доменико
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
29
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
3
20%
2
7%
1-15
1
7%
6
21%
16-30
1
7%
6
21%
31-45
5
33%
4
14%
46-60
1
7%
7
24%
61-75
4
27%
4
14%
76-90
Пропущено
21
18
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
0
0%
5
28%
1-15
6
29%
1
6%
16-30
5
24%
2
11%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
2
10%
4
22%
76-90
Забито
12
43
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 30
4 Забивали первыми 11
25 Не забивали 18
1
8%
1
2%
1-15
2
17%
7
16%
16-30
3
25%
5
12%
31-45
2
17%
13
30%
46-60
1
8%
9
21%
61-75
3
25%
8
19%
76-90
Пропущено
30
17
13 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
4
13%
1
6%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
4
13%
3
18%
31-45
7
23%
5
29%
29%
46-60
5
17%
2
12%
61-75
5
17%
5
29%
29%
76-90
Забито
27
72
11 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 45
10 Забивали первыми 19
13 Не забивали 5
4
15%
3
4%
1-15
3
11%
13
18%
16-30
4
15%
11
15%
31-45
7
26%
17
24%
46-60
2
7%
16
22%
61-75
7
26%
12
17%
76-90
Пропущено
51
35
24 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 23
4
8%
6
17%
1-15
11
22%
2
6%
16-30
9
18%
5
14%
31-45
10
20%
9
26%
46-60
10
20%
4
11%
61-75
7
14%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3
Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс 1:0
РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|33
|24
|4
|5
|95 - 35
|76
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|33
|21
|3
|9
|83 - 51
|66
|3.
|Байер Л
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|78 - 46
|61
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|71 - 36
|57
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|57 - 44
|55
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|47 - 42
|54
|7.
|Кёльн
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|51 - 47
|52
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|57 - 55
|46
|9.
|Майнц
|Заявка
|33
|13
|6
|14
|48 - 43
|45
|10.
|Бохум
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|36 - 49
|42
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|41 - 52
|41
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|43 - 47
|41
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|49 - 60
|39
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|37 - 55
|35
|15.
|Герта
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|36 - 69
|33
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|39 - 58
|30
|17.
|Арминия
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|26 - 52
|27
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|33
|3
|9
|21
|27 - 80
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|48 - 15
|41
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|50 - 27
|36
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|43 - 17
|35
|4.
|Майнц
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|31 - 9
|34
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 15
|32
|6.
|Кёльн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 25
|29
|8.
|Байер Л
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 22
|29
|9.
|Бохум
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 17
|28
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 24
|28
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 26
|25
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 19
|23
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|14.
|Герта
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|24 - 33
|21
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 31
|19
|17.
|Арминия
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|14 - 22
|15
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|47 - 20
|35
|2.
|Байер Л
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|41 - 24
|32
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 24
|30
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 19
|26
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|8.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 26
|21
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 33
|18
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 34
|14
|12.
|Бохум
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 32
|14
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|14 - 30
|13
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 36
|12
|15.
|Арминия
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 30
|12
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 27
|11
|17.
|Майнц
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|17 - 34
|11
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|12 - 47
|4
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Прогнозы на матч Арминия - РБ Лейпциг
Исход игры
Арминия
0% (0)
Ничья
4.9% (2)
РБ Лейпциг
95.1% (39)
Тотал 2.5
Больше
65.85% (27)
Меньше
34.15% (14)
Обе команды забьют
Да
63.41% (26)
Нет
36.59% (15)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
46.3% (19)
0:2 РБ Лейпциг
17.1% (7)
0:1 РБ Лейпциг
12.2% (5)
1:3 РБ Лейпциг
9.8% (4)
1:1 Ничья
4.9% (2)
0:3 РБ Лейпциг
4.9% (2)
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