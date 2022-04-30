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Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Арминия
 
Позже
РБ Лейпциг

История личных встреч

Арминия
РБ Лейпциг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
0:2
Б
0:1
Б
2:1
Б2
1:1
Б2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 8 0.24
Виммер Патрик 3 0.09
Клос Фабиан 3 (2) 0.09
Серра Янни 2 0.06
Нильссон Йоаким 2 0.06
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.06
Ласм Бриан 2 0.06
Крюгер Флориан 1 0.03
Кастро Гонсало 1 0.03
Шёпф Алессандро 1 0.03
Хак Робин 0 0
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 20 (1) 0.61
Андре Силва 11 (3) 0.33
Собослаи Доминик 6 0.18
Форсберг Эмиль 6 (4) 0.18
Поульсен Юссуф 6 0.18
Лаймер Конрад 4 0.12
Хенрихс Бенджамин 3 0.09
Ольмо Дани 3 0.09
Айдара Амаду 3 0.09
Анхелиньо Хосе 2 0.06
Гвардиол Йошко 2 0.06
Мукиэле Норди 1 0.03
Орбан Вилли 1 0.03
Хальстенберг Марсель 1 0.03
Симакан Мохамед 1 0.03
Новоа Уго 1 0.03
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Адамс Тайлер 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 9 0
Виммер Патрик 7 0
Бруннер Седрик 6 0
Нильссон Йоаким 4 0
Андраде Андреас 4 0
Клос Фабиан 2 1
Шёпф Алессандро 2 1
Притль Мануэль 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Де Медина Натан 2 0
Пипер Амос 2 0
Ласм Бриан 2 0
Хак Робин 2 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Серра Янни 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Циборра Леннарт 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гвардиол Йошко 7 0
Симакан Мохамед 5 0
Кампль Кевин 4 0
Адамс Тайлер 4 0
Хенрихс Бенджамин 3 0
Анхелиньо Хосе 3 0
Мукиэле Норди 3 0
Форсберг Эмиль 2 0
Поульсен Юссуф 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Нкунку Кристофер 2 0
Ольмо Дани 2 0
Айдара Амаду 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Тедеско Доменико 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
29
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
3
20%
2
7%
1-15
1
7%
6
21%
16-30
1
7%
6
21%
31-45
5
33%
4
14%
46-60
1
7%
7
24%
61-75
4
27%
4
14%
76-90

Пропущено

21
18
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
0
0%
5
28%
1-15
6
29%
1
6%
16-30
5
24%
2
11%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
2
10%
4
22%
76-90

Забито

12
43
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 30
4 Забивали первыми 11
25 Не забивали 18
1
8%
1
2%
1-15
2
17%
7
16%
16-30
3
25%
5
12%
31-45
2
17%
13
30%
46-60
1
8%
9
21%
61-75
3
25%
8
19%
76-90

Пропущено

30
17
13 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
4
13%
1
6%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
4
13%
3
18%
31-45
7
23%
5
29%
29%
46-60
5
17%
2
12%
61-75
5
17%
5
29%
29%
76-90

Забито

27
72
11 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 45
10 Забивали первыми 19
13 Не забивали 5
4
15%
3
4%
1-15
3
11%
13
18%
16-30
4
15%
11
15%
31-45
7
26%
17
24%
46-60
2
7%
16
22%
61-75
7
26%
12
17%
76-90

Пропущено

51
35
24 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 23
4
8%
6
17%
1-15
11
22%
2
6%
16-30
9
18%
5
14%
31-45
10
20%
9
26%
46-60
10
20%
4
11%
61-75
7
14%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3
Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс 1:0
РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 33 24 4 5 95 - 35 76
2. Боруссия Д Заявка 33 21 3 9 83 - 51 66
3. Байер Л Заявка 33 18 7 8 78 - 46 61
4. РБ Лейпциг Заявка 33 17 6 10 71 - 36 57
5. Фрайбург Заявка 33 15 10 8 57 - 44 55
6. Унион Берлин Заявка 33 15 9 9 47 - 42 54
7. Кёльн Заявка 33 14 10 9 51 - 47 52
8. Хоффенхайм Заявка 33 13 7 13 57 - 55 46
9. Майнц Заявка 33 13 6 14 48 - 43 45
10. Бохум Заявка 32 12 6 14 36 - 49 42
11. Вольфсбург Заявка 33 12 5 16 41 - 52 41
12. Айнтрахт Фр Заявка 33 10 11 12 43 - 47 41
13. Боруссия М Заявка 32 10 9 13 49 - 60 39
14. Аугсбург Заявка 33 9 8 16 37 - 55 35
15. Герта Заявка 33 9 6 18 36 - 69 33
16. Штуттгарт Заявка 33 6 12 15 39 - 58 30
17. Арминия Заявка 33 5 12 16 26 - 52 27
18. Гройтер Фюрт Заявка 33 3 9 21 27 - 80 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 13 2 2 48 - 15 41
2. Боруссия Д Заявка 16 12 0 4 50 - 27 36
3. РБ Лейпциг Заявка 17 11 2 4 43 - 17 35
4. Майнц Заявка 16 10 4 2 31 - 9 34
5. Унион Берлин Заявка 16 9 5 2 22 - 15 32
6. Кёльн Заявка 17 9 4 4 27 - 21 31
7. Фрайбург Заявка 17 8 5 4 32 - 25 29
8. Байер Л Заявка 16 9 2 5 37 - 22 29
9. Бохум Заявка 16 8 4 4 21 - 17 28
10. Хоффенхайм Заявка 17 8 4 5 34 - 24 28
11. Боруссия М Заявка 16 7 4 5 28 - 26 25
12. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
13. Аугсбург Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
14. Герта Заявка 17 6 3 8 24 - 33 21
15. Айнтрахт Фр Заявка 17 4 7 6 20 - 22 19
16. Штуттгарт Заявка 16 5 4 7 26 - 31 19
17. Арминия Заявка 16 2 9 5 14 - 22 15
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 3 5 9 15 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 2 3 47 - 20 35
2. Байер Л Заявка 17 9 5 3 41 - 24 32
3. Боруссия Д Заявка 17 9 3 5 33 - 24 30
4. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
5. Унион Берлин Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
6. РБ Лейпциг Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
7. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
8. Кёльн Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
9. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
10. Вольфсбург Заявка 17 5 3 9 18 - 33 18
11. Боруссия М Заявка 16 3 5 8 21 - 34 14
12. Бохум Заявка 16 4 2 10 15 - 32 14
13. Аугсбург Заявка 17 3 4 10 14 - 30 13
14. Герта Заявка 16 3 3 10 12 - 36 12
15. Арминия Заявка 17 3 3 11 12 - 30 12
16. Штуттгарт Заявка 17 1 8 8 13 - 27 11
17. Майнц Заявка 17 3 2 12 17 - 34 11
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 0 4 12 12 - 47 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арминия - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2022, осталось 2 дня 11 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Арминия 0% (0)
    X 4.9% (2)
    РБ Лейпциг 95.1% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арминия
    Ничья
    РБ Лейпциг
    12.00
    6.75
    1.28
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арминия - РБ Лейпциг онлайн

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    Прогнозы на матч Арминия - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Арминия
    0% (0)
    Ничья
    4.9% (2)
    РБ Лейпциг
    95.1% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.85% (27)
    Меньше
    34.15% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    63.41% (26)
    Нет
    36.59% (15)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    46.3% (19)
    0:2 РБ Лейпциг
    17.1% (7)
    0:1 РБ Лейпциг
    12.2% (5)
    1:3 РБ Лейпциг
    9.8% (4)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
    0:3 РБ Лейпциг
    4.9% (2)
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    Арминия
    РБ Лейпциг
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