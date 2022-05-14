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Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Штуттгарт
1:0
Первый тайм: 30'
Кёльн
0'
0:0
12' Не забитый пенальти
Калайджич Саша
1:0
13' Гол
Калайджич Саша
28' Желтая карточка
Стеффен Баумгарт
30'
1:0. Гол Саши Калайджича (видео)...

Ход матча

12'
Калайджич Саша
0:0
13'
Калайджич Саша
(Фюрих Крис)
1:0
28'
 
Стеффен Баумгарт

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Прогнозы 118
Штуттгарт 47.5% (56)
X 32.2% (38)
Кёльн 20.3% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штуттгарт
Ничья
Кёльн
2.26
4.24
3.14
Все Коэффициенты
Новости
1
Мюллер
Флориан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
37
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
3
Эндо
Ватару
16
Каразор
Атакан
23
Мангаля
Орель
18
Томаш
Тьягу
9
Калайджич
Саша
22
Фюрих
Крис
20
Швебе
Марвин
19
Эхизибуэ
Кингсли
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
14
Хектор
Йонас
6
Эзкан
Салих
28
Скири
Эйе
7
Любичич
Деян
13
Ут
Марк
11
Кайнц
Флориан
27
Модест
Антони
Штуттгарт
4-3-3
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Штуттгарт
Кёльн

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:0
К
0:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
2:1
ТМК
0:0
Б
1:3
Б
1:3
Б
0:0
Б
0:2
К
2:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:5
Б
0:2
Б
0:3
Б
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калайджич Саша 6 (1) 0.18
Мавропанос Константинос 4 0.12
Томаш Тьягу 4 0.12
Мармуш Омар 3 0.09
Эндо Ватару 3 0.09
Фюрих Крис 3 0.09
Кемпф Марк-Оливер 3 0.09
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.06
Фёрстер Филипп 2 0.06
Антон Вальдемар 2 0.06
Массимо Роберто 2 0.06
Соса Борна 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Ито Хироки 1 0.03
Клемент Филипп 1 0.03
Фагир Вахид 1 0.03
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Климович Матео 0 0
Мийо Энцо 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 19 (1) 0.56
Ут Марк 5 0.15
Кайнц Флориан 4 0.12
Скири Эйе 4 0.12
Тилманн Ян 3 0.09
Андерссон Себастьян 3 0.09
Любичич Деян 3 0.09
Дуда Ондрей 2 0.06
Эзкан Салих 2 0.06
Лемперте Тим 2 0.06
Шауб Луис 1 0.03
Шиндлер Кингсли 1 0.03
Хюберс Тимо 1 0.03
Килиан Лука 1 0.03
Хектор Йонас 0 0
Шмиц Бенно 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0

Карточки

Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 8 1
Антон Вальдемар 6 1
Кулибали Танги 7 0
Эндо Ватару 4 0
Мангаля Орель 4 0
Фёрстер Филипп 4 0
Соса Борна 4 0
Мавропанос Константинос 3 0
Мармуш Омар 3 0
Фюрих Крис 3 0
Ито Хироки 2 0
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Калайджич Саша 2 0
Климович Матео 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Пеллегрино Матараццо 2 0
Дидави Даниэль 1 0
Штенцель Паскаль 1 0
Нартей Николас 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хюберс Тимо 7 0
Тилманн Ян 6 0
Дуда Ондрей 5 0
Эзкан Салих 5 0
Кайнц Флориан 3 1
Стеффен Баумгарт 4 0
Кцихос Рафаэль 4 0
Шмиц Бенно 4 0
Любичич Деян 4 0
Модест Антони 3 0
Андерссон Себастьян 3 0
Ут Марк 3 0
Хектор Йонас 3 0
Скири Эйе 3 0
Килиан Лука 3 0
Мере Хорхе 2 0
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Хорн Яннес 1 0
Шабо Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
25
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
1
4%
4
16%
1-15
4
16%
3
12%
16-30
7
28%
6
24%
31-45
4
16%
3
12%
46-60
2
8%
4
16%
61-75
7
28%
5
20%
76-90

Пропущено

32
25
18 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
9
28%
1
4%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
6
19%
4
16%
31-45
3
9%
10
40%
46-60
6
19%
6
24%
61-75
5
16%
2
8%
76-90

Забито

14
28
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
3
21%
2
7%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
1
7%
4
14%
31-45
3
21%
7
25%
46-60
2
14%
1
4%
61-75
3
21%
13
46%
76-90

Пропущено

26
20
8 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
1
4%
7
35%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
6
23%
2
10%
31-45
6
23%
1
5%
46-60
3
12%
6
30%
61-75
9
35%
2
10%
76-90

Забито

39
53
18 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 16
11 Не забивали 7
4
10%
6
11%
1-15
6
15%
4
8%
16-30
8
21%
10
19%
31-45
7
18%
10
19%
46-60
4
10%
5
9%
61-75
10
26%
18
34%
76-90

Пропущено

58
45
26 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 27
19 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 27
10
17%
8
18%
1-15
4
7%
4
9%
16-30
12
21%
6
13%
31-45
9
16%
11
24%
46-60
9
16%
12
27%
61-75
14
24%
4
9%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Майнц - Штуттгарт 0:0
Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Арминия - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Ростов - Штуттгарт 1:2 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2
Кёльн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кёльн - Вольфсбург 0:1 Аугсбург - Кёльн 1:4 Кёльн - Арминия 3:1 Боруссия М - Кёльн 1:3
Кёльн - Майнц 3:2 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Зигбург - Кёльн 1:8 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Кёльн - Шальке 04 2:2 Бохум - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 34 25 4 5 96 - 35 79
2. Боруссия Д 0:1 Заявка 34 21 3 10 83 - 52 66
3. Байер Л 0:0 Заявка 34 18 8 8 78 - 46 62
4. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 34 17 7 10 71 - 36 58
5. Унион Берлин 2:0 Заявка 34 16 9 9 49 - 42 57
6. Фрайбург 0:0 Заявка 34 15 11 8 57 - 44 56
7. Кёльн 0:1 Заявка 34 14 10 10 51 - 48 52
8. Хоффенхайм 1:0 Заявка 34 14 7 13 58 - 55 49
9. Майнц 1:0 Заявка 34 14 6 14 49 - 43 48
10. Бохум 0:2 Заявка 33 12 6 15 36 - 51 42
11. Вольфсбург 0:1 Заявка 34 12 5 17 41 - 53 41
12. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 34 10 11 13 43 - 48 41
13. Боруссия М 0:1 Заявка 33 10 9 14 49 - 61 39
14. Герта 1:0 Заявка 34 10 6 18 37 - 69 36
15. Аугсбург 1:1 Заявка 34 9 9 16 38 - 56 36
16. Штуттгарт 1:0 Заявка 34 7 12 15 40 - 58 33
17. Арминия 0:0 Заявка 34 5 13 16 26 - 52 28
18. Гройтер Фюрт 1:1 Заявка 34 3 10 21 28 - 81 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 17 13 2 2 48 - 15 41
2. Майнц 1:0 Заявка 17 11 4 2 32 - 9 37
3. Боруссия Д 0:1 Заявка 17 12 0 5 50 - 28 36
4. Унион Берлин 2:0 Заявка 17 10 5 2 24 - 15 35
5. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 17 11 2 4 43 - 17 35
6. Кёльн 0:1 Заявка 17 9 4 4 27 - 21 31
7. Байер Л 0:0 Заявка 17 9 3 5 37 - 22 30
8. Фрайбург 0:0 Заявка 17 8 5 4 32 - 25 29
9. Бохум 0:2 Заявка 16 8 4 4 21 - 17 28
10. Хоффенхайм 1:0 Заявка 17 8 4 5 34 - 24 28
11. Боруссия М 0:1 Заявка 17 7 4 6 28 - 27 25
12. Аугсбург 1:1 Заявка 17 6 5 6 24 - 26 23
13. Вольфсбург 0:1 Заявка 17 7 2 8 23 - 20 23
14. Штуттгарт 1:0 Заявка 17 6 4 7 27 - 31 22
15. Герта 1:0 Заявка 17 6 3 8 24 - 33 21
16. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 17 4 7 6 20 - 22 19
17. Арминия 0:0 Заявка 17 2 10 5 14 - 22 16
18. Гройтер Фюрт 1:1 Заявка 17 3 5 9 15 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 17 12 2 3 48 - 20 38
2. Байер Л 0:0 Заявка 17 9 5 3 41 - 24 32
3. Боруссия Д 0:1 Заявка 17 9 3 5 33 - 24 30
4. Фрайбург 0:0 Заявка 17 7 6 4 25 - 19 27
5. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 17 6 5 6 28 - 19 23
6. Унион Берлин 2:0 Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
7. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 17 6 4 7 23 - 26 22
8. Хоффенхайм 1:0 Заявка 17 6 3 8 24 - 31 21
9. Кёльн 0:1 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
10. Вольфсбург 0:1 Заявка 17 5 3 9 18 - 33 18
11. Герта 1:0 Заявка 17 4 3 10 13 - 36 15
12. Боруссия М 0:1 Заявка 16 3 5 8 21 - 34 14
13. Бохум 0:2 Заявка 17 4 2 11 15 - 34 14
14. Аугсбург 1:1 Заявка 17 3 4 10 14 - 30 13
15. Арминия 0:0 Заявка 17 3 3 11 12 - 30 12
16. Штуттгарт 1:0 Заявка 17 1 8 8 13 - 27 11
17. Майнц 1:0 Заявка 17 3 2 12 17 - 34 11
18. Гройтер Фюрт 1:1 Заявка 17 0 5 12 13 - 48 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 30'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Фюрих Крис из команды Штуттгарт делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
  • 30'
    Ито Хироки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 30'
    Контроль мяча: Штуттгарт: 28%, Кёльн: 72%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Любичич Деян из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Каразор Атакан
  • 29'
    Кёльн контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    28'
    Рефери не любит споров - именно за это Штеффен Баумгарт сейчас получил желтую
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Штуттгарт 47.5% (56)
    X 32.2% (38)
    Кёльн 20.3% (24)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Штуттгарт
    Ничья
    Кёльн
    2.26
    4.24
    3.14
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Штуттгарт 1:0 Кёльн онлайн

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    Прогнозы на матч Штуттгарт 1:0 Кёльн

    Исход игры
    Штуттгарт
    47.5% (56)
    Ничья
    32.2% (38)
    Кёльн
    20.3% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.25% (63)
    Меньше
    43.75% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    80.36% (90)
    Нет
    19.64% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Штуттгарт
    26.3% (31)
    1:1 Ничья
    23.7% (28)
    1:2 Кёльн
    13.6% (16)
    1:0 Штуттгарт
    12.7% (15)
    2:2 Ничья
    5.9% (7)
    2:3 Кёльн
    2.5% (3)
    1:3 Кёльн
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Штуттгарт
    Кёльн
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