Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
0:0
12' Не забитый пенальтиКалайджич Саша
1:0
13' ГолКалайджич Саша
28' Желтая карточкаСтеффен Баумгарт
Ход матча
12'
0:0
13'
1:0
28'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
37
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
18
Томаш
Тьягу
22
Фюрих
Крис
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
13
Ут
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Ито ХирокиЗащитник
-
24 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Томаш ТьягуНападающий
- Нападающий
-
22 Фюрих КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Баццоли ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Беяз ОмерПолузащитник
- Нападающий
-
11 Томми ЭрикНападающий
-
17 Мармуш ОмарНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Лемперте ТимНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Штуттгарт
Кёльн
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
20 матчей
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калайджич Саша
|6 (1)
|0.18
|Мавропанос Константинос
|4
|0.12
|Томаш Тьягу
|4
|0.12
|Мармуш Омар
|3
|0.09
|Эндо Ватару
|3
|0.09
|Фюрих Крис
|3
|0.09
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.09
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0.06
|Фёрстер Филипп
|2
|0.06
|Антон Вальдемар
|2
|0.06
|Массимо Роберто
|2
|0.06
|Соса Борна
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Ито Хироки
|1
|0.03
|Клемент Филипп
|1
|0.03
|Фагир Вахид
|1
|0.03
|Кулибали Танги
|0
|0
|Дидави Даниэль
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Климович Матео
|0
|0
|Мийо Энцо
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|19 (1)
|0.56
|Ут Марк
|5
|0.15
|Кайнц Флориан
|4
|0.12
|Скири Эйе
|4
|0.12
|Тилманн Ян
|3
|0.09
|Андерссон Себастьян
|3
|0.09
|Любичич Деян
|3
|0.09
|Дуда Ондрей
|2
|0.06
|Эзкан Салих
|2
|0.06
|Лемперте Тим
|2
|0.06
|Шауб Луис
|1
|0.03
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.03
|Хюберс Тимо
|1
|0.03
|Килиан Лука
|1
|0.03
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
Карточки
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|8
|1
|Антон Вальдемар
|6
|1
|Кулибали Танги
|7
|0
|Эндо Ватару
|4
|0
|Мангаля Орель
|4
|0
|Фёрстер Филипп
|4
|0
|Соса Борна
|4
|0
|Мавропанос Константинос
|3
|0
|Мармуш Омар
|3
|0
|Фюрих Крис
|3
|0
|Ито Хироки
|2
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Калайджич Саша
|2
|0
|Климович Матео
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Пеллегрино Матараццо
|2
|0
|Дидави Даниэль
|1
|0
|Штенцель Паскаль
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хюберс Тимо
|7
|0
|Тилманн Ян
|6
|0
|Дуда Ондрей
|5
|0
|Эзкан Салих
|5
|0
|Кайнц Флориан
|3
|1
|Стеффен Баумгарт
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|4
|0
|Шмиц Бенно
|4
|0
|Любичич Деян
|4
|0
|Модест Антони
|3
|0
|Андерссон Себастьян
|3
|0
|Ут Марк
|3
|0
|Хектор Йонас
|3
|0
|Скири Эйе
|3
|0
|Килиан Лука
|3
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Шабо Юлиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
25
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
1
4%
4
16%
1-15
4
16%
3
12%
16-30
7
28%
6
24%
31-45
4
16%
3
12%
46-60
2
8%
4
16%
61-75
7
28%
5
20%
76-90
Пропущено
32
25
18 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
9
28%
1
4%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
6
19%
4
16%
31-45
3
9%
10
40%
46-60
6
19%
6
24%
61-75
5
16%
2
8%
76-90
Забито
14
28
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
3
21%
2
7%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
1
7%
4
14%
31-45
3
21%
7
25%
46-60
2
14%
1
4%
61-75
3
21%
13
46%
76-90
Пропущено
26
20
8 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
1
4%
7
35%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
6
23%
2
10%
31-45
6
23%
1
5%
46-60
3
12%
6
30%
61-75
9
35%
2
10%
76-90
Забито
39
53
18 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 16
11 Не забивали 7
4
10%
6
11%
1-15
6
15%
4
8%
16-30
8
21%
10
19%
31-45
7
18%
10
19%
46-60
4
10%
5
9%
61-75
10
26%
18
34%
76-90
Пропущено
58
45
26 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 27
19 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 27
10
17%
8
18%
1-15
4
7%
4
9%
16-30
12
21%
6
13%
31-45
9
16%
11
24%
46-60
9
16%
12
27%
61-75
14
24%
4
9%
76-90
Результаты последних матчей
Штуттгарт
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Майнц - Штуттгарт 0:0
Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Арминия - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Ростов - Штуттгарт 1:2 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2
Кёльн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кёльн - Вольфсбург 0:1 Аугсбург - Кёльн 1:4 Кёльн - Арминия 3:1 Боруссия М - Кёльн 1:3
Кёльн - Майнц 3:2 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Зигбург - Кёльн 1:8 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Кёльн - Шальке 04 2:2 Бохум - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|34
|25
|4
|5
|96 - 35
|79
|2.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|34
|21
|3
|10
|83 - 52
|66
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|34
|18
|8
|8
|78 - 46
|62
|4.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|34
|17
|7
|10
|71 - 36
|58
|5.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|34
|16
|9
|9
|49 - 42
|57
|6.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|34
|15
|11
|8
|57 - 44
|56
|7.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|34
|14
|10
|10
|51 - 48
|52
|8.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|34
|14
|7
|13
|58 - 55
|49
|9.
|Майнц
|1:0 Заявка
|34
|14
|6
|14
|49 - 43
|48
|10.
|Бохум
|0:2 Заявка
|33
|12
|6
|15
|36 - 51
|42
|11.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|34
|12
|5
|17
|41 - 53
|41
|12.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|34
|10
|11
|13
|43 - 48
|41
|13.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|33
|10
|9
|14
|49 - 61
|39
|14.
|Герта
|1:0 Заявка
|34
|10
|6
|18
|37 - 69
|36
|15.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|34
|9
|9
|16
|38 - 56
|36
|16.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|40 - 58
|33
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|34
|5
|13
|16
|26 - 52
|28
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:1 Заявка
|34
|3
|10
|21
|28 - 81
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|17
|13
|2
|2
|48 - 15
|41
|2.
|Майнц
|1:0 Заявка
|17
|11
|4
|2
|32 - 9
|37
|3.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|17
|12
|0
|5
|50 - 28
|36
|4.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|17
|10
|5
|2
|24 - 15
|35
|5.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|17
|11
|2
|4
|43 - 17
|35
|6.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|7.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|37 - 22
|30
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 25
|29
|9.
|Бохум
|0:2 Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 17
|28
|10.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 24
|28
|11.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 27
|25
|12.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 26
|23
|13.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 20
|23
|14.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|27 - 31
|22
|15.
|Герта
|1:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|24 - 33
|21
|16.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|17
|2
|10
|5
|14 - 22
|16
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|17
|12
|2
|3
|48 - 20
|38
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|41 - 24
|32
|3.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 24
|30
|4.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 19
|27
|5.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 19
|23
|6.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|7.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 26
|22
|8.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|24 - 31
|21
|9.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|10.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 33
|18
|11.
|Герта
|1:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 36
|15
|12.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 34
|14
|13.
|Бохум
|0:2 Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 34
|14
|14.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|14 - 30
|13
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 30
|12
|16.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 27
|11
|17.
|Майнц
|1:0 Заявка
|17
|3
|2
|12
|17 - 34
|11
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:1 Заявка
|17
|0
|5
|12
|13 - 48
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Штуттгарт 1:0 Кёльн
Исход игры
Штуттгарт
47.5% (56)
Ничья
32.2% (38)
Кёльн
20.3% (24)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (63)
Меньше
43.75% (49)
Обе команды забьют
Да
80.36% (90)
Нет
19.64% (22)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
26.3% (31)
1:1 Ничья
23.7% (28)
1:2 Кёльн
13.6% (16)
1:0 Штуттгарт
12.7% (15)
2:2 Ничья
5.9% (7)
2:3 Кёльн
2.5% (3)
1:3 Кёльн
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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