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Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Штуттгарт
2:1
Конец матча
Кёльн
0'
0:0
12' Не забитый пенальти
Калайджич Саша
1:0
12' Гол
Калайджич Саша
28' Желтая карточка
Стеффен Баумгарт
1:1
59' Гол
Модест Антони
79' Желтая карточка
Хорн Яннес
81' Желтая карточка
Шмиц Бенно
90' Желтая карточка
Модест Антони
2:1
90' Гол
Эндо Ватару
90' Желтая карточка
Швебе Марвин
90' Желтая карточка
Кулибали Танги
90'+75
Голы (видео). Чемпионат Германии...
1:1. Гол Антони Модеста (видео)....
1:0. Гол Саши Калайджича (видео)...

Ход матча

12'
Калайджич Саша
0:0
12'
Калайджич Саша
(Фюрих Крис)
1:0
28'
 
Стеффен Баумгарт
46'
 
Хорн Яннес
Хектор Йонас
58'
Томми Эрик
Фюрих Крис
 
58'
Мармуш Омар
Томаш Тьягу
 
59'
1:1
Модест Антони
64'
 
Шмиц Бенно
Эхизибуэ Кингсли
64'
 
Шиндлер Кингсли
Кайнц Флориан
78'
 
Дуда Ондрей
Ут Марк
78'
 
Лемперте Тим
Килиан Лука
79'
 
Хорн Яннес
81'
 
Шмиц Бенно
85'
Кулибали Танги
Каразор Атакан
 
90'
 
Модест Антони
90'
Эндо Ватару
(Ито Хироки)
2:1
90'
 
Швебе Марвин
90'
Кулибали Танги
 
90'
Массимо Роберто
Томми Эрик
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 12 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 10
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 118
Штуттгарт 47.5% (56)
X 32.2% (38)
Кёльн 20.3% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Мюллер
Флориан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
37
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
16
Каразор
Атакан
22
Фюрих
Крис
3
Эндо
Ватару
23
Мангаля
Орель
9
Калайджич
Саша
18
Томаш
Тьягу
20
Швебе
Марвин
19
Эхизибуэ
Кингсли
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
14
Хектор
Йонас
6
Эзкан
Салих
28
Скири
Эйе
7
Любичич
Деян
13
Ут
Марк
11
Кайнц
Флориан
27
Модест
Антони
Штуттгарт
4-1-3-2
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Штуттгарт
Кёльн

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:0
К
0:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
2:1
ТМК
0:0
Б
1:3
Б
1:3
Б
0:0
Б
0:2
К
2:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:5
Б
0:2
Б
0:3
Б
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калайджич Саша 6 (1) 0.18
Эндо Ватару 4 0.12
Мавропанос Константинос 4 0.12
Томаш Тьягу 4 0.12
Мармуш Омар 3 0.09
Фюрих Крис 3 0.09
Кемпф Марк-Оливер 3 0.09
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.06
Фёрстер Филипп 2 0.06
Антон Вальдемар 2 0.06
Массимо Роберто 2 0.06
Соса Борна 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Ито Хироки 1 0.03
Клемент Филипп 1 0.03
Фагир Вахид 1 0.03
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Климович Матео 0 0
Мийо Энцо 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 20 (1) 0.59
Ут Марк 5 0.15
Кайнц Флориан 4 0.12
Скири Эйе 4 0.12
Тилманн Ян 3 0.09
Андерссон Себастьян 3 0.09
Любичич Деян 3 0.09
Дуда Ондрей 2 0.06
Эзкан Салих 2 0.06
Лемперте Тим 2 0.06
Шауб Луис 1 0.03
Шиндлер Кингсли 1 0.03
Хюберс Тимо 1 0.03
Килиан Лука 1 0.03
Хектор Йонас 0 0
Шмиц Бенно 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0

Карточки

Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 8 1
Кулибали Танги 8 0
Антон Вальдемар 6 1
Эндо Ватару 4 0
Мангаля Орель 4 0
Фёрстер Филипп 4 0
Соса Борна 4 0
Мавропанос Константинос 3 0
Мармуш Омар 3 0
Фюрих Крис 3 0
Ито Хироки 2 0
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Калайджич Саша 2 0
Климович Матео 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Пеллегрино Матараццо 2 0
Дидави Даниэль 1 0
Штенцель Паскаль 1 0
Нартей Николас 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хюберс Тимо 7 0
Тилманн Ян 6 0
Дуда Ондрей 5 0
Шмиц Бенно 5 0
Эзкан Салих 5 0
Кайнц Флориан 3 1
Модест Антони 4 0
Стеффен Баумгарт 4 0
Кцихос Рафаэль 4 0
Любичич Деян 4 0
Андерссон Себастьян 3 0
Ут Марк 3 0
Хектор Йонас 3 0
Скири Эйе 3 0
Килиан Лука 3 0
Мере Хорхе 2 0
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Хорн Яннес 2 0
Швебе Марвин 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Шабо Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
26
13 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
2
7%
4
15%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
7
26%
6
23%
31-45
4
15%
4
15%
46-60
2
7%
4
15%
61-75
8
30%
30%
5
19%
76-90

Пропущено

33
27
18 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
9
27%
2
7%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
6
18%
4
15%
31-45
4
12%
10
37%
46-60
6
18%
6
22%
61-75
5
15%
3
11%
76-90

Забито

14
28
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
3
21%
2
7%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
1
7%
4
14%
31-45
3
21%
7
25%
46-60
2
14%
1
4%
61-75
3
21%
13
46%
76-90

Пропущено

26
20
8 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
1
4%
7
35%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
6
23%
2
10%
31-45
6
23%
1
5%
46-60
3
12%
6
30%
61-75
9
35%
2
10%
76-90

Забито

41
54
19 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 16
11 Не забивали 7
5
12%
6
11%
1-15
6
15%
4
7%
16-30
8
20%
10
19%
31-45
7
17%
11
20%
46-60
4
10%
5
9%
61-75
11
27%
18
33%
76-90

Пропущено

59
47
26 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 18
30 Не пропускали 28
10
17%
9
19%
1-15
4
7%
4
9%
16-30
12
20%
6
13%
31-45
10
17%
11
23%
46-60
9
15%
12
26%
61-75
14
24%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Майнц - Штуттгарт 0:0
Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Арминия - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Ростов - Штуттгарт 1:2 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2
Кёльн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кёльн - Вольфсбург 0:1 Аугсбург - Кёльн 1:4 Кёльн - Арминия 3:1 Боруссия М - Кёльн 1:3
Кёльн - Майнц 3:2 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Зигбург - Кёльн 1:8 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Кёльн - Шальке 04 2:2 Бохум - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 34 24 5 5 97 - 37 77
2. Боруссия Д Заявка 34 22 3 9 85 - 52 69
3. Байер Л Заявка 34 19 7 8 80 - 47 64
4. РБ Лейпциг Заявка 34 17 7 10 72 - 37 58
5. Унион Берлин Заявка 34 16 9 9 50 - 44 57
6. Фрайбург Заявка 34 15 10 9 58 - 46 55
7. Кёльн Заявка 34 14 10 10 52 - 49 52
8. Майнц Заявка 34 13 7 14 50 - 45 46
9. Хоффенхайм Заявка 34 13 7 14 58 - 60 46
10. Боруссия М Заявка 33 11 9 13 54 - 61 42
11. Бохум Заявка 33 12 6 15 38 - 52 42
12. Вольфсбург Заявка 34 12 6 16 43 - 54 42
13. Айнтрахт Фр Заявка 34 10 12 12 45 - 49 42
14. Аугсбург Заявка 34 10 8 16 39 - 56 38
15. Герта Заявка 34 9 6 19 37 - 71 33
16. Штуттгарт Заявка 34 7 12 15 41 - 59 33
17. Арминия Заявка 34 5 13 16 27 - 53 28
18. Гройтер Фюрт Заявка 34 3 9 22 28 - 82 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 13 2 2 48 - 15 41
2. Боруссия Д Заявка 17 13 0 4 52 - 28 39
3. Унион Берлин Заявка 17 10 5 2 25 - 17 35
4. РБ Лейпциг Заявка 17 11 2 4 43 - 17 35
5. Майнц Заявка 17 10 5 2 33 - 11 35
6. Байер Л Заявка 17 10 2 5 39 - 23 32
7. Кёльн Заявка 17 9 4 4 27 - 21 31
8. Фрайбург Заявка 17 8 5 4 32 - 25 29
9. Боруссия М Заявка 17 8 4 5 33 - 27 28
10. Бохум Заявка 16 8 4 4 21 - 17 28
11. Хоффенхайм Заявка 17 8 4 5 34 - 24 28
12. Аугсбург Заявка 17 7 4 6 25 - 26 25
13. Вольфсбург Заявка 17 7 3 7 25 - 21 24
14. Штуттгарт Заявка 17 6 4 7 28 - 32 22
15. Герта Заявка 17 6 3 8 24 - 33 21
16. Айнтрахт Фр Заявка 17 4 7 6 20 - 22 19
17. Арминия Заявка 17 2 10 5 15 - 23 16
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 3 5 9 15 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 11 3 3 49 - 22 36
2. Байер Л Заявка 17 9 5 3 41 - 24 32
3. Боруссия Д Заявка 17 9 3 5 33 - 24 30
4. Фрайбург Заявка 17 7 5 5 26 - 21 26
5. РБ Лейпциг Заявка 17 6 5 6 29 - 20 23
6. Айнтрахт Фр Заявка 17 6 5 6 25 - 27 23
7. Унион Берлин Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
8. Кёльн Заявка 17 5 6 6 25 - 28 21
9. Хоффенхайм Заявка 17 5 3 9 24 - 36 18
10. Вольфсбург Заявка 17 5 3 9 18 - 33 18
11. Боруссия М Заявка 16 3 5 8 21 - 34 14
12. Бохум Заявка 17 4 2 11 17 - 35 14
13. Аугсбург Заявка 17 3 4 10 14 - 30 13
14. Герта Заявка 17 3 3 11 13 - 38 12
15. Арминия Заявка 17 3 3 11 12 - 30 12
16. Штуттгарт Заявка 17 1 8 8 13 - 27 11
17. Майнц Заявка 17 3 2 12 17 - 34 11
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 0 4 13 13 - 49 4
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Новости матча
  • Желтая карточка
    97'
    Судье надоело, что Кулибали Танги тянет время и он наказал его горчичником
  • Желтая карточка
    96'
    Швебе Марвин получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Офсайд
    96'
    Кулибали Танги из команды Штуттгарт в офсайде
  • 96'
    Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Болельщики на стадионе развлекают себя, делая «волну».
  • 96'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    95'
    Калайджич Саша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Штуттгарт 47.5% (56)
    X 32.2% (38)
    Кёльн 20.3% (24)
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    Где смотреть матч Штуттгарт 2:1 Кёльн онлайн

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    Прогнозы на матч Штуттгарт 2:1 Кёльн

    Исход игры
    Штуттгарт
    47.5% (56)
    Ничья
    32.2% (38)
    Кёльн
    20.3% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.25% (63)
    Меньше
    43.75% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    80.36% (90)
    Нет
    19.64% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Штуттгарт
    26.3% (31)
    1:1 Ничья
    23.7% (28)
    1:2 Кёльн
    13.6% (16)
    1:0 Штуттгарт
    12.7% (15)
    2:2 Ничья
    5.9% (7)
    2:3 Кёльн
    2.5% (3)
    1:3 Кёльн
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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