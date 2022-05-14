Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Болельщики на стадионе развлекают себя, делая «волну».

Болельщики на стадионе развлекают себя, делая «волну».

Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Первый тайм

49' Команда Штуттгарт имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Марвин Швабе не дал случится голу! Тиаго Томас должен был забивать, но Марвин Швабе сделал отличный сейв

48' ШАНС! Тиаго Томас вышел один на один с голкипером...

48' Тиаго Томас из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...

47' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Штуттгарт

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Флориан Мюллер отбил мяч на угловой после удара Модест Антони из штрафной площади.

45' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Тиаго Томас из команды Штуттгарт делает пас партнеру.

43' Тиаго Томас из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...

42' Удар от ворот произведет Штуттгарт

41' Эхизибуэ Кингсли из команды Кёльн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

41' Ох, нехорошо это выглядит. Мавропанос Константинос получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновлен

40' Мавропанос Константинос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Соса Борна выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Тиаго Томас наказан за толчок Скири Эйе

35' Вратарь парирует удар, который нанес Мавропанос Константинос , и мяч снова в игре

35' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Матч возобновлен

33' Соса Борна на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' ШАНС! Эндо Ватару нанес удар с лета, но не попал по воротам!

32' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

32' Калайджич Саша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Фюрих Крис из команды Штуттгарт делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

30' Ито Хироки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Рефери не любит споров - именно за это Штеффен Баумгарт сейчас получил желтую

28' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Кёльн выполняет удар от ворот.

26' Фюрих Крис из команды Штуттгарт делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

25' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Калайджич Саша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Матч возобновлен

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Эндо Ватару предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Штуттгарт нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

22' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Калайджич Саша бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

21' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Штуттгарт

20' Удар от ворот произведет Кёльн

19' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Кёльн выполняет удар от ворот.

16' Хороший удар издали нанес Мангаля Орель , но отличный сейв сделал Марвин Швабе. Угловой.

16' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Калайджич Саша из команды Штуттгарт пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.

11' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Хектор Йонас из команды Кёльн делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

10' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Хорошую попытку сделал Тиаго Томас. Удар в створ, но вратарь начеку

9' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Кёльн выполняет удар от ворот.

8' Соса Борна из команды Штуттгарт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

8' Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Тиаго Томас наказан за толчок Эхизибуэ Кингсли

5' Ут Марк из команды Кёльн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

5' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Эхизибуэ Кингсли из команды Кёльн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

1' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Штуттгарт начинает с центра поля