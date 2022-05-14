21' Удар от ворот произведет Фрайбург

20' ШАНС! Это должен был быть гол. Хёлер Лукас упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Шлоттербек Нико из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

19' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Диаби Мусса совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

18' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Фрайбург

16' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Шлоттербек Нико нанес удар головой, но Андрей Лунев спокойно отбил мяч.

15' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Отличный пас сделал Грифо Винченцо из команды Фрайбург . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

12' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Флеккен Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Лунёв Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Эггештайн Максимилиан получил желтую карточку от судьи

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола