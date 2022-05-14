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Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Байер Л
0:0
Первый тайм: 30'
Фрайбург
0'
3' Желтая карточка
Эггештайн Максимилиан
18' Желтая карточка
Диаби Мусса
26' Желтая карточка
Баумгартлингер Юлиан
30'

Ход матча

3'
 
Эггештайн Максимилиан
18'
Диаби Мусса
 
26'
Баумгартлингер Юлиан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 118
Байер Л 77.1% (91)
X 12.7% (15)
Фрайбург 10.2% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Фрайбург
2.52
4.20
3.21
Все Коэффициенты
Новости
40
Лунёв
Андрей
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
22
Синкгравен
Дэйли
7
Паулиньо
Жозе
15
Баумгартлингер
Юлиан
25
Паласиос
Эксекиэль
19
Диаби
Мусса
13
Аларио
Лукас
14
Шик
Патрик
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
22
Шаллаи
Роланд
29
Чон
У-Ён
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
Байер Л
4-4-2
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Байер Л
Фрайбург

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 5 побед

27 матчей

51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

40.7%
48.1%
11.2%
11 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

Б
2:1
ТМК
0:0
Б
1:2
Б
2:4
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
0:0
Б
4:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:2
К
1:2
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
0:5
ТМС
1:2
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 24 (1) 0.71
Диаби Мусса 13 0.38
Вирц Флориан 7 0.21
Аларио Лукас 5 0.15
Андрих Роберт 4 0.12
Паулиньо Жозе 4 0.12
Беллараби Карим 3 0.09
Адли Амин 3 0.09
Та Джонатан 2 0.06
Фримпонг Жереми 1 0.03
Арангис Чарлес 1 0.03
Демирбай Керем 1 (1) 0.03
Паласиос Эксекиэль 1 0.03
Азмун Сердар 1 0.03
Инкапье Пьеро 1 0.03
Амири Надим 1 0.03
Тапсоба Эдмон 1 0.03
Баккер Митчел 0 0
Коссуну Одилон 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 9 (5) 0.26
Хёлер Лукас 7 0.21
Чон У-Ён 5 0.15
Петерсен Нильс 5 0.15
Линхарт Филипп 5 0.15
Шаллаи Роланд 4 0.12
Шлоттербек Нико 4 0.12
Шаде Кевин 4 0.12
Гюнтер Кристиан 2 0.06
Хёфлер Николас 2 0.06
Демирович Эрмедин 2 0.06
Кюблер Лукас 2 0.06
Хаберер Яник 2 0.06
Эггештайн Максимилиан 1 0.03

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 9 1
Демирбай Керем 10 0
Андрих Роберт 5 1
Баккер Митчел 6 0
Фримпонг Жереми 6 0
Инкапье Пьеро 5 0
Та Джонатан 4 0
Коссуну Одилон 3 0
Адли Амин 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Беллараби Карим 2 0
Паласиос Эксекиэль 2 0
Вирц Флориан 2 0
Баумгартлингер Юлиан 1 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 5 0
Демирович Эрмедин 4 0
Шлоттербек Нико 4 0
Линхарт Филипп 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Гюнтер Кристиан 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Эггештайн Максимилиан 2 0
Шаде Кевин 2 0
Кристиан Штрайх 2 0
Хаберер Яник 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Чон У-Ён 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
25
16 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
5
14%
6
24%
1-15
4
11%
8
32%
16-30
7
19%
2
8%
31-45
7
19%
2
8%
46-60
6
17%
5
20%
61-75
7
19%
2
8%
76-90

Пропущено

23
19
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
2
9%
1
5%
1-15
1
4%
4
21%
16-30
7
30%
4
21%
31-45
5
22%
3
16%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
4
17%
4
21%
76-90

Забито

38
30
19 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
5
13%
6
20%
1-15
10
26%
3
10%
16-30
4
11%
4
13%
31-45
4
11%
6
20%
46-60
6
16%
5
17%
61-75
9
24%
6
20%
76-90

Пропущено

27
27
15 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
5
19%
4
15%
1-15
5
19%
2
7%
16-30
5
19%
8
30%
30%
31-45
2
7%
3
11%
46-60
3
11%
2
7%
61-75
7
26%
8
30%
30%
76-90

Забито

74
55
35 В 1-м тайме 29
39 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 16
5 Не забивали 7
10
14%
12
22%
1-15
14
19%
11
20%
16-30
11
15%
6
11%
31-45
11
15%
8
15%
46-60
12
16%
10
18%
61-75
16
22%
8
15%
76-90

Пропущено

50
46
25 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 23
7
14%
5
11%
1-15
6
12%
6
13%
16-30
12
24%
12
26%
31-45
7
14%
6
13%
46-60
7
14%
5
11%
61-75
11
22%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1
Бохум - Байер Л 0:0 Байер Л - Герта 2:1 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Арминия 3:0 Майнц - Байер Л 3:2 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2
Фрайбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Гамбург - Фрайбург 1:3
Фрайбург - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 1:4 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 3:0 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 34 25 4 5 96 - 35 79
2. Боруссия Д 0:1 Заявка 34 21 3 10 83 - 52 66
3. Байер Л 0:0 Заявка 34 18 8 8 78 - 46 62
4. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 34 17 7 10 71 - 36 58
5. Унион Берлин 2:0 Заявка 34 16 9 9 49 - 42 57
6. Фрайбург 0:0 Заявка 34 15 11 8 57 - 44 56
7. Кёльн 0:1 Заявка 34 14 10 10 51 - 48 52
8. Хоффенхайм 1:0 Заявка 34 14 7 13 58 - 55 49
9. Майнц 1:0 Заявка 34 14 6 14 49 - 43 48
10. Бохум 0:2 Заявка 33 12 6 15 36 - 51 42
11. Вольфсбург 0:1 Заявка 34 12 5 17 41 - 53 41
12. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 34 10 11 13 43 - 48 41
13. Боруссия М 0:1 Заявка 33 10 9 14 49 - 61 39
14. Герта 1:0 Заявка 34 10 6 18 37 - 69 36
15. Аугсбург 1:1 Заявка 34 9 9 16 38 - 56 36
16. Штуттгарт 1:0 Заявка 34 7 12 15 40 - 58 33
17. Арминия 0:0 Заявка 34 5 13 16 26 - 52 28
18. Гройтер Фюрт 1:1 Заявка 34 3 10 21 28 - 81 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 17 13 2 2 48 - 15 41
2. Майнц 1:0 Заявка 17 11 4 2 32 - 9 37
3. Боруссия Д 0:1 Заявка 17 12 0 5 50 - 28 36
4. Унион Берлин 2:0 Заявка 17 10 5 2 24 - 15 35
5. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 17 11 2 4 43 - 17 35
6. Кёльн 0:1 Заявка 17 9 4 4 27 - 21 31
7. Байер Л 0:0 Заявка 17 9 3 5 37 - 22 30
8. Фрайбург 0:0 Заявка 17 8 5 4 32 - 25 29
9. Бохум 0:2 Заявка 16 8 4 4 21 - 17 28
10. Хоффенхайм 1:0 Заявка 17 8 4 5 34 - 24 28
11. Боруссия М 0:1 Заявка 17 7 4 6 28 - 27 25
12. Аугсбург 1:1 Заявка 17 6 5 6 24 - 26 23
13. Вольфсбург 0:1 Заявка 17 7 2 8 23 - 20 23
14. Штуттгарт 1:0 Заявка 17 6 4 7 27 - 31 22
15. Герта 1:0 Заявка 17 6 3 8 24 - 33 21
16. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 17 4 7 6 20 - 22 19
17. Арминия 0:0 Заявка 17 2 10 5 14 - 22 16
18. Гройтер Фюрт 1:1 Заявка 17 3 5 9 15 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 17 12 2 3 48 - 20 38
2. Байер Л 0:0 Заявка 17 9 5 3 41 - 24 32
3. Боруссия Д 0:1 Заявка 17 9 3 5 33 - 24 30
4. Фрайбург 0:0 Заявка 17 7 6 4 25 - 19 27
5. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 17 6 5 6 28 - 19 23
6. Унион Берлин 2:0 Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
7. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 17 6 4 7 23 - 26 22
8. Хоффенхайм 1:0 Заявка 17 6 3 8 24 - 31 21
9. Кёльн 0:1 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
10. Вольфсбург 0:1 Заявка 17 5 3 9 18 - 33 18
11. Герта 1:0 Заявка 17 4 3 10 13 - 36 15
12. Боруссия М 0:1 Заявка 16 3 5 8 21 - 34 14
13. Бохум 0:2 Заявка 17 4 2 11 15 - 34 14
14. Аугсбург 1:1 Заявка 17 3 4 10 14 - 30 13
15. Арминия 0:0 Заявка 17 3 3 11 12 - 30 12
16. Штуттгарт 1:0 Заявка 17 1 8 8 13 - 27 11
17. Майнц 1:0 Заявка 17 3 2 12 17 - 34 11
18. Гройтер Фюрт 1:1 Заявка 17 0 5 12 13 - 48 5
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Байер Л 77.1% (91)
    X 12.7% (15)
    Фрайбург 10.2% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Фрайбург
    2.52
    4.20
    3.21
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    Где смотреть матч Байер Л 0:0 Фрайбург онлайн

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    Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Фрайбург

    Исход игры
    Байер Л
    77.1% (91)
    Ничья
    12.7% (15)
    Фрайбург
    10.2% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.57% (75)
    Меньше
    32.43% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    76.58% (85)
    Нет
    23.42% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    44.1% (52)
    3:1 Байер Л
    9.3% (11)
    2:0 Байер Л
    8.5% (10)
    1:1 Ничья
    8.5% (10)
    1:0 Байер Л
    8.5% (10)
    3:2 Байер Л
    3.4% (4)
    0:1 Фрайбург
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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