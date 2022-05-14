Стадион: БайАрена
3' Желтая карточкаЭггештайн Максимилиан
18' Желтая карточкаДиаби Мусса
26' Желтая карточкаБаумгартлингер Юлиан
Ход матча
18'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
40
Лунёв
Андрей
19
Диаби
Мусса
13
Аларио
Лукас
14
Шик
Патрик
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
29
Чон
У-Ён
- Основной состав
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Байер Л
Фрайбург
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 5 побед
27 матчей
51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
40.7%
48.1%
11.2%
11 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|24 (1)
|0.71
|Диаби Мусса
|13
|0.38
|Вирц Флориан
|7
|0.21
|Аларио Лукас
|5
|0.15
|Андрих Роберт
|4
|0.12
|Паулиньо Жозе
|4
|0.12
|Беллараби Карим
|3
|0.09
|Адли Амин
|3
|0.09
|Та Джонатан
|2
|0.06
|Фримпонг Жереми
|1
|0.03
|Арангис Чарлес
|1
|0.03
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.03
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0.03
|Азмун Сердар
|1
|0.03
|Инкапье Пьеро
|1
|0.03
|Амири Надим
|1
|0.03
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.03
|Баккер Митчел
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|9 (5)
|0.26
|Хёлер Лукас
|7
|0.21
|Чон У-Ён
|5
|0.15
|Петерсен Нильс
|5
|0.15
|Линхарт Филипп
|5
|0.15
|Шаллаи Роланд
|4
|0.12
|Шлоттербек Нико
|4
|0.12
|Шаде Кевин
|4
|0.12
|Гюнтер Кристиан
|2
|0.06
|Хёфлер Николас
|2
|0.06
|Демирович Эрмедин
|2
|0.06
|Кюблер Лукас
|2
|0.06
|Хаберер Яник
|2
|0.06
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.03
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мусса
|9
|1
|Демирбай Керем
|10
|0
|Андрих Роберт
|5
|1
|Баккер Митчел
|6
|0
|Фримпонг Жереми
|6
|0
|Инкапье Пьеро
|5
|0
|Та Джонатан
|4
|0
|Коссуну Одилон
|3
|0
|Адли Амин
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Аларио Лукас
|2
|0
|Беллараби Карим
|2
|0
|Паласиос Эксекиэль
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|5
|0
|Демирович Эрмедин
|4
|0
|Шлоттербек Нико
|4
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Гюнтер Кристиан
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Кристиан Штрайх
|2
|0
|Хаберер Яник
|1
|0
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Чон У-Ён
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
25
16 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
5
14%
6
24%
1-15
4
11%
8
32%
16-30
7
19%
2
8%
31-45
7
19%
2
8%
46-60
6
17%
5
20%
61-75
7
19%
2
8%
76-90
Пропущено
23
19
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
2
9%
1
5%
1-15
1
4%
4
21%
16-30
7
30%
4
21%
31-45
5
22%
3
16%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
4
17%
4
21%
76-90
Забито
38
30
19 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
5
13%
6
20%
1-15
10
26%
3
10%
16-30
4
11%
4
13%
31-45
4
11%
6
20%
46-60
6
16%
5
17%
61-75
9
24%
6
20%
76-90
Пропущено
27
27
15 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
5
19%
4
15%
1-15
5
19%
2
7%
16-30
5
19%
8
30%
30%
31-45
2
7%
3
11%
46-60
3
11%
2
7%
61-75
7
26%
8
30%
30%
76-90
Забито
74
55
35 В 1-м тайме 29
39 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 16
5 Не забивали 7
10
14%
12
22%
1-15
14
19%
11
20%
16-30
11
15%
6
11%
31-45
11
15%
8
15%
46-60
12
16%
10
18%
61-75
16
22%
8
15%
76-90
Пропущено
50
46
25 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 23
7
14%
5
11%
1-15
6
12%
6
13%
16-30
12
24%
12
26%
31-45
7
14%
6
13%
46-60
7
14%
5
11%
61-75
11
22%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1
Бохум - Байер Л 0:0 Байер Л - Герта 2:1 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Арминия 3:0 Майнц - Байер Л 3:2 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2
Фрайбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Гамбург - Фрайбург 1:3
Фрайбург - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 1:4 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 3:0 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|34
|25
|4
|5
|96 - 35
|79
|2.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|34
|21
|3
|10
|83 - 52
|66
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|34
|18
|8
|8
|78 - 46
|62
|4.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|34
|17
|7
|10
|71 - 36
|58
|5.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|34
|16
|9
|9
|49 - 42
|57
|6.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|34
|15
|11
|8
|57 - 44
|56
|7.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|34
|14
|10
|10
|51 - 48
|52
|8.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|34
|14
|7
|13
|58 - 55
|49
|9.
|Майнц
|1:0 Заявка
|34
|14
|6
|14
|49 - 43
|48
|10.
|Бохум
|0:2 Заявка
|33
|12
|6
|15
|36 - 51
|42
|11.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|34
|12
|5
|17
|41 - 53
|41
|12.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|34
|10
|11
|13
|43 - 48
|41
|13.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|33
|10
|9
|14
|49 - 61
|39
|14.
|Герта
|1:0 Заявка
|34
|10
|6
|18
|37 - 69
|36
|15.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|34
|9
|9
|16
|38 - 56
|36
|16.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|40 - 58
|33
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|34
|5
|13
|16
|26 - 52
|28
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:1 Заявка
|34
|3
|10
|21
|28 - 81
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|17
|13
|2
|2
|48 - 15
|41
|2.
|Майнц
|1:0 Заявка
|17
|11
|4
|2
|32 - 9
|37
|3.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|17
|12
|0
|5
|50 - 28
|36
|4.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|17
|10
|5
|2
|24 - 15
|35
|5.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|17
|11
|2
|4
|43 - 17
|35
|6.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|7.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|37 - 22
|30
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 25
|29
|9.
|Бохум
|0:2 Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 17
|28
|10.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 24
|28
|11.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 27
|25
|12.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 26
|23
|13.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 20
|23
|14.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|27 - 31
|22
|15.
|Герта
|1:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|24 - 33
|21
|16.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|17
|2
|10
|5
|14 - 22
|16
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|17
|12
|2
|3
|48 - 20
|38
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|41 - 24
|32
|3.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 24
|30
|4.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 19
|27
|5.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 19
|23
|6.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|7.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 26
|22
|8.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|24 - 31
|21
|9.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|10.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 33
|18
|11.
|Герта
|1:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 36
|15
|12.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 34
|14
|13.
|Бохум
|0:2 Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 34
|14
|14.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|14 - 30
|13
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 30
|12
|16.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 27
|11
|17.
|Майнц
|1:0 Заявка
|17
|3
|2
|12
|17 - 34
|11
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:1 Заявка
|17
|0
|5
|12
|13 - 48
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Фрайбург
Исход игры
Байер Л
77.1% (91)
Ничья
12.7% (15)
Фрайбург
10.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
67.57% (75)
Меньше
32.43% (36)
Обе команды забьют
Да
76.58% (85)
Нет
23.42% (26)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
44.1% (52)
3:1 Байер Л
9.3% (11)
2:0 Байер Л
8.5% (10)
1:1 Ничья
8.5% (10)
1:0 Байер Л
8.5% (10)
3:2 Байер Л
3.4% (4)
0:1 Фрайбург
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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