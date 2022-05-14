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Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Майнц
1:1
Первый тайм: 29'
Айнтрахт Фр
0'
1:0
10' Гол
Ингвартсен Маркус
1:1
26' Гол
Тута
29'

Ход матча

10'
Ингвартсен Маркус
1:0
26'
1:1
Тута

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 118
Майнц 50% (59)
X 27.1% (32)
Айнтрахт Фр 22.9% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
Айнтрахт Фр
1.89
4.65
4.62
Все Коэффициенты
Новости
1
Дамен
Финн
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
18
Брозински
Даниэль
5
Бутьюс
Жан-Поль
31
Кор
Доминик
3
Аарон
Мартин
6
Стах
Антон
29
Буркардт
Джонатан
11
Ингвартсен
Маркус
1
Трапп
Кевин
18
Туре
Альмами
35
Тута
2
Н'Дика
Эван
36
Кнауфф
Ансгар
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
23
Хёуге
Йенс
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
Майнц
3-4-2-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Майнц
Айнтрахт Фр

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

25 матчей

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
3:0
К
3:0
Б
1:1
Б
4:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
3:0
Б
2:1
Б
3:3
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 11 (1) 0.32
Онисиво Карим 5 0.15
Ингвартсен Маркус 5 (1) 0.15
Видмер Сильван 4 0.12
Ли Чхэ-Сон II 4 0.12
Ньякат Мусса 4 (2) 0.12
Хак Александер 3 0.09
Бутьюс Жан-Поль 2 0.06
Бель Штефан 2 0.06
Стах Антон 1 0.03
Аарон Мартин 1 0.03
Штёгер Кевин 1 0.03
Баррейро Леандро 1 0.03
Салаи Адам 1 0.03
Сен-Жюст Джеремая 1 0.03
Лукоки Андерсон 1 0.03
Бюргзорг Делано 1 0.03
Кор Доминик 0 0
Небель Пауль 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 7 0.21
Линдстрём Йеспер 5 0.15
Костич Филип 4 0.12
Н'Дика Эван 4 0.12
Камада Даити 4 0.12
Тута 4 0.12
Пасьенса Гонсало 3 (1) 0.09
Соу Джибриль 2 0.06
Хёуге Йенс 2 0.06
Хрустич Айдин 2 0.06
Роде Себастьян 1 0.03
Хинтереггер Мартин 1 0.03
Ламмерс Сэм 1 0.03
Якич Кристиян 1 0.03
Кнауфф Ансгар 1 0.03
Дурм Эрик 0 0
Ленц Кристофер 0 0
Ахе Рагнар 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 8 2
Бель Штефан 8 0
Хак Александер 6 1
Свенссон Бо 7 0
Аарон Мартин 6 0
Стах Антон 6 0
Штёгер Кевин 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Ли Чхэ-Сон II 3 0
Баррейро Леандро 3 0
Небель Пауль 3 0
Тауэр Никлас 1 1
Ингвартсен Маркус 2 0
Лукоки Андерсон 2 0
Салаи Адам 1 0
Видмер Сильван 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хинтереггер Мартин 6 0
Ленц Кристофер 6 0
Якич Кристиян 6 0
Борре Рафаэль 5 0
Соу Джибриль 5 0
Тута 3 1
Чендлер Тимоти 4 0
Хёуге Йенс 4 0
Пасьенса Гонсало 3 0
Н'Дика Эван 3 0
Трапп Кевин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Костич Филип 2 0
Туре Альмами 2 0
Хрустич Айдин 2 0
Хасебе Макото 1 0
Ильзанкер Штефан 1 0
Роде Себастьян 1 0
Дурм Эрик 1 0
Ламмерс Сэм 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
22
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
7
23%
2
9%
1-15
5
17%
3
14%
16-30
3
10%
5
23%
31-45
4
13%
5
23%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
8
27%
4
18%
76-90

Пропущено

10
26
3 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 14
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
8
31%
16-30
3
30%
4
15%
31-45
1
10%
4
15%
46-60
4
40%
4
15%
61-75
2
20%
4
15%
76-90

Забито

18
20
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
1
6%
2
10%
1-15
4
22%
4
20%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
3
17%
3
15%
61-75
5
28%
5
25%
76-90

Пропущено

33
22
16 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
5
15%
5
23%
1-15
4
12%
5
23%
16-30
7
21%
1
5%
31-45
9
27%
1
5%
46-60
5
15%
5
23%
61-75
3
9%
5
23%
76-90

Забито

48
42
22 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
8
17%
4
10%
1-15
9
19%
7
17%
16-30
5
10%
8
19%
31-45
7
15%
8
19%
46-60
6
13%
6
14%
61-75
13
27%
9
21%
76-90

Пропущено

43
48
19 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 28
5
12%
7
15%
1-15
4
9%
13
27%
16-30
10
23%
5
10%
31-45
10
23%
5
10%
46-60
9
21%
9
19%
61-75
5
12%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0
Кёльн - Майнц 3:2 Аугсбург - Майнц 2:1 Боруссия М - Майнц 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 34 25 4 5 96 - 35 79
2. Боруссия Д 0:1 Заявка 34 21 3 10 83 - 52 66
3. Байер Л 0:0 Заявка 34 18 8 8 78 - 46 62
4. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 34 17 7 10 71 - 36 58
5. Унион Берлин 2:0 Заявка 34 16 9 9 49 - 42 57
6. Фрайбург 0:0 Заявка 34 15 11 8 57 - 44 56
7. Кёльн 0:1 Заявка 34 14 10 10 51 - 48 52
8. Хоффенхайм 1:1 Заявка 34 13 8 13 58 - 56 47
9. Майнц 1:1 Заявка 34 13 7 14 49 - 44 46
10. Бохум 0:2 Заявка 33 12 6 15 36 - 51 42
11. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 34 10 12 12 44 - 48 42
12. Вольфсбург 0:1 Заявка 34 12 5 17 41 - 53 41
13. Боруссия М 1:1 Заявка 33 10 10 13 50 - 61 40
14. Герта 1:0 Заявка 34 10 6 18 37 - 69 36
15. Аугсбург 1:1 Заявка 34 9 9 16 38 - 56 36
16. Штуттгарт 1:0 Заявка 34 7 12 15 40 - 58 33
17. Арминия 0:0 Заявка 34 5 13 16 26 - 52 28
18. Гройтер Фюрт 1:1 Заявка 34 3 10 21 28 - 81 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 17 13 2 2 48 - 15 41
2. Боруссия Д 0:1 Заявка 17 12 0 5 50 - 28 36
3. Унион Берлин 2:0 Заявка 17 10 5 2 24 - 15 35
4. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 17 11 2 4 43 - 17 35
5. Майнц 1:1 Заявка 17 10 5 2 32 - 10 35
6. Кёльн 0:1 Заявка 17 9 4 4 27 - 21 31
7. Байер Л 0:0 Заявка 17 9 3 5 37 - 22 30
8. Фрайбург 0:0 Заявка 17 8 5 4 32 - 25 29
9. Бохум 0:2 Заявка 16 8 4 4 21 - 17 28
10. Хоффенхайм 1:1 Заявка 17 8 4 5 34 - 24 28
11. Боруссия М 1:1 Заявка 17 7 5 5 29 - 27 26
12. Аугсбург 1:1 Заявка 17 6 5 6 24 - 26 23
13. Вольфсбург 0:1 Заявка 17 7 2 8 23 - 20 23
14. Штуттгарт 1:0 Заявка 17 6 4 7 27 - 31 22
15. Герта 1:0 Заявка 17 6 3 8 24 - 33 21
16. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 17 4 7 6 20 - 22 19
17. Арминия 0:0 Заявка 17 2 10 5 14 - 22 16
18. Гройтер Фюрт 1:1 Заявка 17 3 5 9 15 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 17 12 2 3 48 - 20 38
2. Байер Л 0:0 Заявка 17 9 5 3 41 - 24 32
3. Боруссия Д 0:1 Заявка 17 9 3 5 33 - 24 30
4. Фрайбург 0:0 Заявка 17 7 6 4 25 - 19 27
5. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 17 6 5 6 28 - 19 23
6. Айнтрахт Фр 1:1 Заявка 17 6 5 6 24 - 26 23
7. Унион Берлин 2:0 Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
8. Кёльн 0:1 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
9. Хоффенхайм 1:1 Заявка 17 5 4 8 24 - 32 19
10. Вольфсбург 0:1 Заявка 17 5 3 9 18 - 33 18
11. Герта 1:0 Заявка 17 4 3 10 13 - 36 15
12. Боруссия М 1:1 Заявка 16 3 5 8 21 - 34 14
13. Бохум 0:2 Заявка 17 4 2 11 15 - 34 14
14. Аугсбург 1:1 Заявка 17 3 4 10 14 - 30 13
15. Арминия 0:0 Заявка 17 3 3 11 12 - 30 12
16. Штуттгарт 1:0 Заявка 17 1 8 8 13 - 27 11
17. Майнц 1:1 Заявка 17 3 2 12 17 - 34 11
18. Гройтер Фюрт 1:1 Заявка 17 0 5 12 13 - 48 5
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • 27'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Айнтрахт Фр будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    26'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Тута первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
  • 26'
    Почти гол! Борре Рафаэль пробил головой по воротам, но Финн Дамен спас!
  • 26'
    Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 25'
    Контроль мяча: Майнц: 48%, Айнтрахт Фр: 52%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Хак Александер из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Борре Рафаэль
  • 25'
    Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 24'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 24'
      Игрок Костич Филип из команды Айнтрахт Фр неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
    • 24'
      Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Брозински Даниэль из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 23'
      Майнц контролирует мяч.
    • 23'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 22'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 22'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Майнц 50% (59)
    X 27.1% (32)
    Айнтрахт Фр 22.9% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Майнц
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    1.89
    4.65
    4.62
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Майнц 1:1 Айнтрахт Фр онлайн

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    Прогнозы на матч Майнц 1:1 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Майнц
    50% (59)
    Ничья
    27.1% (32)
    Айнтрахт Фр
    22.9% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.64% (59)
    Меньше
    46.36% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    79.09% (87)
    Нет
    20.91% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Майнц
    29.7% (35)
    1:1 Ничья
    23.7% (28)
    1:0 Майнц
    13.6% (16)
    1:2 Айнтрахт Фр
    12.7% (15)
    0:1 Айнтрахт Фр
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Майнц
    1.7% (2)
    3:2 Майнц
    1.7% (2)
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