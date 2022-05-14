Стадион: MEWA Arena
1:1
Первый тайм: 29'
1:0
10' ГолИнгвартсен Маркус
1:1
26' ГолТута
Ход матча
10'
26'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
31
Кор
Доминик
18
Туре
Альмами
35
Тута
10
Костич
Филип
23
Хёуге
Йенс
15
Камада
Даити
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Тауэр НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульНападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Туре АльмамиЗащитник
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ахе РагнарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Майнц
Айнтрахт Фр
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
25 матчей
36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|11 (1)
|0.32
|Онисиво Карим
|5
|0.15
|Ингвартсен Маркус
|5 (1)
|0.15
|Видмер Сильван
|4
|0.12
|Ли Чхэ-Сон II
|4
|0.12
|Ньякат Мусса
|4 (2)
|0.12
|Хак Александер
|3
|0.09
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0.06
|Бель Штефан
|2
|0.06
|Стах Антон
|1
|0.03
|Аарон Мартин
|1
|0.03
|Штёгер Кевин
|1
|0.03
|Баррейро Леандро
|1
|0.03
|Салаи Адам
|1
|0.03
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.03
|Лукоки Андерсон
|1
|0.03
|Бюргзорг Делано
|1
|0.03
|Кор Доминик
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борре Рафаэль
|7
|0.21
|Линдстрём Йеспер
|5
|0.15
|Костич Филип
|4
|0.12
|Н'Дика Эван
|4
|0.12
|Камада Даити
|4
|0.12
|Тута
|4
|0.12
|Пасьенса Гонсало
|3 (1)
|0.09
|Соу Джибриль
|2
|0.06
|Хёуге Йенс
|2
|0.06
|Хрустич Айдин
|2
|0.06
|Роде Себастьян
|1
|0.03
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.03
|Ламмерс Сэм
|1
|0.03
|Якич Кристиян
|1
|0.03
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.03
|Дурм Эрик
|0
|0
|Ленц Кристофер
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|8
|2
|Бель Штефан
|8
|0
|Хак Александер
|6
|1
|Свенссон Бо
|7
|0
|Аарон Мартин
|6
|0
|Стах Антон
|6
|0
|Штёгер Кевин
|3
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|3
|0
|Баррейро Леандро
|3
|0
|Небель Пауль
|3
|0
|Тауэр Никлас
|1
|1
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Видмер Сильван
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ньякат Мусса
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хинтереггер Мартин
|6
|0
|Ленц Кристофер
|6
|0
|Якич Кристиян
|6
|0
|Борре Рафаэль
|5
|0
|Соу Джибриль
|5
|0
|Тута
|3
|1
|Чендлер Тимоти
|4
|0
|Хёуге Йенс
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|3
|0
|Н'Дика Эван
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Да Коста Данни
|2
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Туре Альмами
|2
|0
|Хрустич Айдин
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|Роде Себастьян
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
22
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
7
23%
2
9%
1-15
5
17%
3
14%
16-30
3
10%
5
23%
31-45
4
13%
5
23%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
8
27%
4
18%
76-90
Пропущено
10
26
3 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 14
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
8
31%
16-30
3
30%
4
15%
31-45
1
10%
4
15%
46-60
4
40%
4
15%
61-75
2
20%
4
15%
76-90
Забито
18
20
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
1
6%
2
10%
1-15
4
22%
4
20%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
3
17%
3
15%
61-75
5
28%
5
25%
76-90
Пропущено
33
22
16 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
5
15%
5
23%
1-15
4
12%
5
23%
16-30
7
21%
1
5%
31-45
9
27%
1
5%
46-60
5
15%
5
23%
61-75
3
9%
5
23%
76-90
Забито
48
42
22 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
8
17%
4
10%
1-15
9
19%
7
17%
16-30
5
10%
8
19%
31-45
7
15%
8
19%
46-60
6
13%
6
14%
61-75
13
27%
9
21%
76-90
Пропущено
43
48
19 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 28
5
12%
7
15%
1-15
4
9%
13
27%
16-30
10
23%
5
10%
31-45
10
23%
5
10%
46-60
9
21%
9
19%
61-75
5
12%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0
Кёльн - Майнц 3:2 Аугсбург - Майнц 2:1 Боруссия М - Майнц 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|34
|25
|4
|5
|96 - 35
|79
|2.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|34
|21
|3
|10
|83 - 52
|66
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|34
|18
|8
|8
|78 - 46
|62
|4.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|34
|17
|7
|10
|71 - 36
|58
|5.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|34
|16
|9
|9
|49 - 42
|57
|6.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|34
|15
|11
|8
|57 - 44
|56
|7.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|34
|14
|10
|10
|51 - 48
|52
|8.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|34
|13
|8
|13
|58 - 56
|47
|9.
|Майнц
|1:1 Заявка
|34
|13
|7
|14
|49 - 44
|46
|10.
|Бохум
|0:2 Заявка
|33
|12
|6
|15
|36 - 51
|42
|11.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|34
|10
|12
|12
|44 - 48
|42
|12.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|34
|12
|5
|17
|41 - 53
|41
|13.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|33
|10
|10
|13
|50 - 61
|40
|14.
|Герта
|1:0 Заявка
|34
|10
|6
|18
|37 - 69
|36
|15.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|34
|9
|9
|16
|38 - 56
|36
|16.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|40 - 58
|33
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|34
|5
|13
|16
|26 - 52
|28
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:1 Заявка
|34
|3
|10
|21
|28 - 81
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|17
|13
|2
|2
|48 - 15
|41
|2.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|17
|12
|0
|5
|50 - 28
|36
|3.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|17
|10
|5
|2
|24 - 15
|35
|4.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|17
|11
|2
|4
|43 - 17
|35
|5.
|Майнц
|1:1 Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 10
|35
|6.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|7.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|37 - 22
|30
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 25
|29
|9.
|Бохум
|0:2 Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 17
|28
|10.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 24
|28
|11.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 27
|26
|12.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 26
|23
|13.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 20
|23
|14.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|27 - 31
|22
|15.
|Герта
|1:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|24 - 33
|21
|16.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|17
|2
|10
|5
|14 - 22
|16
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|17
|12
|2
|3
|48 - 20
|38
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|41 - 24
|32
|3.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 24
|30
|4.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 19
|27
|5.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 19
|23
|6.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 26
|23
|7.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|8.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|9.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 32
|19
|10.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 33
|18
|11.
|Герта
|1:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 36
|15
|12.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 34
|14
|13.
|Бохум
|0:2 Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 34
|14
|14.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|14 - 30
|13
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 30
|12
|16.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 27
|11
|17.
|Майнц
|1:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|17 - 34
|11
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:1 Заявка
|17
|0
|5
|12
|13 - 48
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Майнц 1:1 Айнтрахт Фр
Исход игры
Майнц
50% (59)
Ничья
27.1% (32)
Айнтрахт Фр
22.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
53.64% (59)
Меньше
46.36% (51)
Обе команды забьют
Да
79.09% (87)
Нет
20.91% (23)
Популярный счёт
2:1 Майнц
29.7% (35)
1:1 Ничья
23.7% (28)
1:0 Майнц
13.6% (16)
1:2 Айнтрахт Фр
12.7% (15)
0:1 Айнтрахт Фр
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:1 Майнц
1.7% (2)
3:2 Майнц
1.7% (2)
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