Плохо сыграл Патрик Остерхаге - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

22' Харагути Генки пробует нанести удар издали, но Михаэль Эссер держит все под контролем

20' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

19' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Бохум выполняет удар от ворот.

14' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Бекер Шеральдо получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Бекер Шеральдо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Гамбоа Кристиан из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

8' Патрик Остерхаге делает длинную передачу вперед

8' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

6' Команда Унион Берлин забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Бекер Шеральдо получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Бекер Шеральдо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Бохум начинает с центра поля