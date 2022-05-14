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Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Унион Берлин
3:2
Конец матча
Бохум
0'
1:0
5' Гол
Прёмель Гриша
24' Желтая карточка
Теше Роберт
2:0
25' Пенальти
Авонийи Тайво
28' Желтая карточка
Лосилья Антони
44' Желтая карточка
Михель Свен
2:1
55' Гол
Цоллер Симон
75' Желтая карточка
Триммель Кристофер
2:2
79' Гол
Лёвен Эдуард
3:2
88' Гол
Авонийи Тайво
89' Желтая карточка
Авонийи Тайво
90'+5
2:1. Гол Симона Цоллера (видео)....

Ход матча

5'
Прёмель Гриша
(Харагути Генки)
1:0
19'
Михель Свен
Бекер Шеральдо
 
24'
 
Теше Роберт
25'
Авонийи Тайво
2:0
28'
 
Лосилья Антони
44'
Михель Свен
 
46'
Фогльзаммер Андреас
Михель Свен
 
46'
 
Лёвен Эдуард
Теше Роберт
55'
2:1
Цоллер Симон
(Данило Соарес)
65'
 
Хольтманн Геррит
Белла-Котчап Армель
66'
Шефер Андраш
Харагути Генки
 
75'
Триммель Кристофер
 
79'
2:2
Лёвен Эдуард
(Асано Такума)
80'
 
Бонга Тарсис
Асано Такума
82'
Озтунали Левин
Рюэрсон Юлиан
 
83'
Бехренс Кевин
Хедира Рани
 
88'
Авонийи Тайво
3:2
89'
Авонийи Тайво
 
89'
 
Хартвиг Луис
Цоллер Симон

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 114
Унион Берлин 83.3% (95)
X 10.5% (12)
Бохум 6.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Луте
Андреас
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
6
Рюэрсон
Юлиан
28
Триммель
Кристофер
8
Хедира
Рани
20
Ощипка
Бастиан
24
Харагути
Генки
21
Прёмель
Гриша
27
Бекер
Шеральдо
14
Авонийи
Тайво
21
Эссер
Михаэль
2
Гамбоа
Кристиан
6
Патрик
Остерхаге
37
Белла-Котчап
Армель
3
Данило
Соарес
11
Бокхорн
Эберт
8
Лосилья
Антони
23
Теше
Роберт
9
Цоллер
Симон
40
Полтер
Себастьян
10
Асано
Такума
Унион Берлин
3-3-2-2
Бохум
4-3-3

История личных встреч

Унион Берлин
Бохум

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б
0:1
Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
0:4
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
4:2
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 15 (2) 0.44
Прёмель Гриша 8 0.24
Крузе Макс 5 (3) 0.15
Бекер Шеральдо 4 0.12
Гисельман Нико 3 0.09
Михель Свен 3 0.09
Харагути Генки 2 0.06
Бехренс Кевин 2 0.06
Фогльзаммер Андреас 2 0.06
Триммель Кристофер 2 0.06
Рюэрсон Юлиан 2 0.06
Баумгартль Тимо 1 0.03
Шефер Андраш 1 0.03
Ощипка Бастиан 0 0
Хедира Рани 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 10 (1) 0.3
Хольтманн Геррит 5 0.15
Пантович Милош 4 (1) 0.12
Асано Такума 3 0.09
Цоллер Симон 3 0.09
Лёвен Эдуард 2 (1) 0.06
Локадия Юрген 2 (1) 0.06
Лосилья Антони 2 0.06
Блум Данни 2 0.06
Антви-Аджей Кристофер 1 0.03
Новотны Сома 1 0.03
Гамбоа Кристиан 1 0.03
Лайч Максим 1 0.03
Стафилидис Костас 0 0
Риман Мануэль 0 0
Данило Соарес 0 0
Патрик Остерхаге 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнохе Робин 6 0
Хедира Рани 6 0
Фридрих Марвин 4 1
Триммель Кристофер 5 0
Баумгартль Тимо 5 0
Прёмель Гриша 5 0
Еккель Пауль 5 0
Бекер Шеральдо 4 0
Луте Андреас 3 0
Гисельман Нико 3 0
Рюэрсон Юлиан 3 0
Мёхвальд Кевин 2 0
Михель Свен 2 0
Харагути Генки 2 0
Шефер Андраш 2 0
Крузе Макс 1 0
Ощипка Бастиан 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Рённов Фредерик 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машович Эрхан 7 0
Гамбоа Кристиан 6 0
Лосилья Антони 5 0
Реджбекай Элвис 5 0
Белла-Котчап Армель 5 0
Стафилидис Костас 3 1
Данило Соарес 4 0
Теше Роберт 2 1
Цоллер Симон 3 0
Полтер Себастьян 2 0
Риман Мануэль 2 0
Пантович Милош 2 0
Лайч Максим 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Патрик Остерхаге 2 0
Томас Рейс 0 1
Асано Такума 1 0
Бокхорн Эберт 1 0
Лабропулос Василис 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
20
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
5
19%
2
10%
1-15
7
27%
3
15%
16-30
3
12%
3
15%
31-45
4
15%
5
25%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
3
12%
7
35%
76-90

Пропущено

16
32
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
3
19%
4
13%
1-15
3
19%
8
25%
16-30
2
13%
2
6%
31-45
1
6%
6
19%
46-60
2
13%
6
19%
61-75
5
31%
6
19%
76-90

Забито

28
21
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
3
11%
2
10%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
5
18%
5
24%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
4
14%
5
24%
61-75
6
21%
3
14%
76-90

Пропущено

24
15
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
3
13%
2
13%
1-15
6
25%
1
7%
16-30
4
17%
6
40%
31-45
6
25%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
21%
4
27%
76-90

Забито

54
41
27 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 14
7 Не забивали 11
8
15%
4
10%
1-15
11
20%
6
15%
16-30
8
15%
8
20%
31-45
10
19%
8
20%
46-60
8
15%
5
12%
61-75
9
17%
10
24%
76-90

Пропущено

40
47
21 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 24
6
15%
6
13%
1-15
9
23%
9
19%
16-30
6
15%
8
17%
31-45
7
18%
7
15%
46-60
2
5%
7
15%
61-75
10
25%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Герта - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Бавария - Унион Берлин 4:0 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Арминия - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2
Бохум
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бохум - Арминия 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Фрайбург - Бохум 3:0
Бохум - Байер Л 0:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Бохум - Хераклес 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 34 24 5 5 97 - 37 77
2. Боруссия Д Заявка 34 22 3 9 85 - 52 69
3. Байер Л Заявка 34 19 7 8 80 - 47 64
4. РБ Лейпциг Заявка 34 17 7 10 72 - 37 58
5. Унион Берлин Заявка 34 16 9 9 50 - 44 57
6. Фрайбург Заявка 34 15 10 9 58 - 46 55
7. Кёльн Заявка 34 14 10 10 52 - 49 52
8. Майнц Заявка 34 13 7 14 50 - 45 46
9. Хоффенхайм Заявка 34 13 7 14 58 - 60 46
10. Боруссия М Заявка 33 11 9 13 54 - 61 42
11. Бохум Заявка 33 12 6 15 38 - 52 42
12. Вольфсбург Заявка 34 12 6 16 43 - 54 42
13. Айнтрахт Фр Заявка 34 10 12 12 45 - 49 42
14. Аугсбург Заявка 34 10 8 16 39 - 56 38
15. Герта Заявка 34 9 6 19 37 - 71 33
16. Штуттгарт Заявка 34 7 12 15 41 - 59 33
17. Арминия Заявка 34 5 13 16 27 - 53 28
18. Гройтер Фюрт Заявка 34 3 9 22 28 - 82 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 13 2 2 48 - 15 41
2. Боруссия Д Заявка 17 13 0 4 52 - 28 39
3. Унион Берлин Заявка 17 10 5 2 25 - 17 35
4. РБ Лейпциг Заявка 17 11 2 4 43 - 17 35
5. Майнц Заявка 17 10 5 2 33 - 11 35
6. Байер Л Заявка 17 10 2 5 39 - 23 32
7. Кёльн Заявка 17 9 4 4 27 - 21 31
8. Фрайбург Заявка 17 8 5 4 32 - 25 29
9. Боруссия М Заявка 17 8 4 5 33 - 27 28
10. Бохум Заявка 16 8 4 4 21 - 17 28
11. Хоффенхайм Заявка 17 8 4 5 34 - 24 28
12. Аугсбург Заявка 17 7 4 6 25 - 26 25
13. Вольфсбург Заявка 17 7 3 7 25 - 21 24
14. Штуттгарт Заявка 17 6 4 7 28 - 32 22
15. Герта Заявка 17 6 3 8 24 - 33 21
16. Айнтрахт Фр Заявка 17 4 7 6 20 - 22 19
17. Арминия Заявка 17 2 10 5 15 - 23 16
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 3 5 9 15 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 11 3 3 49 - 22 36
2. Байер Л Заявка 17 9 5 3 41 - 24 32
3. Боруссия Д Заявка 17 9 3 5 33 - 24 30
4. Фрайбург Заявка 17 7 5 5 26 - 21 26
5. РБ Лейпциг Заявка 17 6 5 6 29 - 20 23
6. Айнтрахт Фр Заявка 17 6 5 6 25 - 27 23
7. Унион Берлин Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
8. Кёльн Заявка 17 5 6 6 25 - 28 21
9. Хоффенхайм Заявка 17 5 3 9 24 - 36 18
10. Вольфсбург Заявка 17 5 3 9 18 - 33 18
11. Боруссия М Заявка 16 3 5 8 21 - 34 14
12. Бохум Заявка 17 4 2 11 17 - 35 14
13. Аугсбург Заявка 17 3 4 10 14 - 30 13
14. Герта Заявка 17 3 3 11 13 - 38 12
15. Арминия Заявка 17 3 3 11 12 - 30 12
16. Штуттгарт Заявка 17 1 8 8 13 - 27 11
17. Майнц Заявка 17 3 2 12 17 - 34 11
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 0 4 13 13 - 49 4
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    Прогнозы 114
    Унион Берлин 83.3% (95)
    X 10.5% (12)
    Бохум 6.1% (7)
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    Прогнозы на матч Унион Берлин 3:2 Бохум

    Исход игры
    Унион Берлин
    83.3% (95)
    Ничья
    10.5% (12)
    Бохум
    6.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.91% (56)
    Меньше
    49.09% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    57.27% (63)
    Нет
    42.73% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    36% (41)
    1:0 Унион Берлин
    20.2% (23)
    2:0 Унион Берлин
    18.4% (21)
    1:1 Ничья
    7% (8)
    3:1 Унион Берлин
    5.3% (6)
    1:2 Бохум
    2.6% (3)
    3:2 Унион Берлин
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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