Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
3:2
Конец матча
1:0
5' ГолПрёмель Гриша
24' Желтая карточкаТеше Роберт
2:0
25' ПенальтиАвонийи Тайво
28' Желтая карточкаЛосилья Антони
44' Желтая карточкаМихель Свен
2:1
55' ГолЦоллер Симон
75' Желтая карточкаТриммель Кристофер
2:2
79' ГолЛёвен Эдуард
3:2
88' ГолАвонийи Тайво
89' Желтая карточкаАвонийи Тайво
Ход матча
5'
1:0
24'
25'
2:0
28'
44'
55'
2:1
79'
2:2
88'
3:2
89'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
2 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
31
Кнохе
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Михель СвенНападающий
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Асано ТакумаНападающий
- Запасные игроки
-
34 Граве ПаульВратарь
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Бонга ТарсисПолузащитник
-
28 Хартвиг ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
История личных встреч
Унион Берлин
Бохум
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|15 (2)
|0.44
|Прёмель Гриша
|8
|0.24
|Крузе Макс
|5 (3)
|0.15
|Бекер Шеральдо
|4
|0.12
|Гисельман Нико
|3
|0.09
|Михель Свен
|3
|0.09
|Харагути Генки
|2
|0.06
|Бехренс Кевин
|2
|0.06
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.06
|Триммель Кристофер
|2
|0.06
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.06
|Баумгартль Тимо
|1
|0.03
|Шефер Андраш
|1
|0.03
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|Хедира Рани
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|10 (1)
|0.3
|Хольтманн Геррит
|5
|0.15
|Пантович Милош
|4 (1)
|0.12
|Асано Такума
|3
|0.09
|Цоллер Симон
|3
|0.09
|Лёвен Эдуард
|2 (1)
|0.06
|Локадия Юрген
|2 (1)
|0.06
|Лосилья Антони
|2
|0.06
|Блум Данни
|2
|0.06
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.03
|Новотны Сома
|1
|0.03
|Гамбоа Кристиан
|1
|0.03
|Лайч Максим
|1
|0.03
|Стафилидис Костас
|0
|0
|Риман Мануэль
|0
|0
|Данило Соарес
|0
|0
|Патрик Остерхаге
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнохе Робин
|6
|0
|Хедира Рани
|6
|0
|Фридрих Марвин
|4
|1
|Триммель Кристофер
|5
|0
|Баумгартль Тимо
|5
|0
|Прёмель Гриша
|5
|0
|Еккель Пауль
|5
|0
|Бекер Шеральдо
|4
|0
|Луте Андреас
|3
|0
|Гисельман Нико
|3
|0
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0
|Мёхвальд Кевин
|2
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Шефер Андраш
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машович Эрхан
|7
|0
|Гамбоа Кристиан
|6
|0
|Лосилья Антони
|5
|0
|Реджбекай Элвис
|5
|0
|Белла-Котчап Армель
|5
|0
|Стафилидис Костас
|3
|1
|Данило Соарес
|4
|0
|Теше Роберт
|2
|1
|Цоллер Симон
|3
|0
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Пантович Милош
|2
|0
|Лайч Максим
|2
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|Патрик Остерхаге
|2
|0
|Томас Рейс
|0
|1
|Асано Такума
|1
|0
|Бокхорн Эберт
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
20
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
5
19%
2
10%
1-15
7
27%
3
15%
16-30
3
12%
3
15%
31-45
4
15%
5
25%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
3
12%
7
35%
76-90
Пропущено
16
32
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
3
19%
4
13%
1-15
3
19%
8
25%
16-30
2
13%
2
6%
31-45
1
6%
6
19%
46-60
2
13%
6
19%
61-75
5
31%
6
19%
76-90
Забито
28
21
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
3
11%
2
10%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
5
18%
5
24%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
4
14%
5
24%
61-75
6
21%
3
14%
76-90
Пропущено
24
15
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
3
13%
2
13%
1-15
6
25%
1
7%
16-30
4
17%
6
40%
31-45
6
25%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
21%
4
27%
76-90
Забито
54
41
27 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 14
7 Не забивали 11
8
15%
4
10%
1-15
11
20%
6
15%
16-30
8
15%
8
20%
31-45
10
19%
8
20%
46-60
8
15%
5
12%
61-75
9
17%
10
24%
76-90
Пропущено
40
47
21 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 24
6
15%
6
13%
1-15
9
23%
9
19%
16-30
6
15%
8
17%
31-45
7
18%
7
15%
46-60
2
5%
7
15%
61-75
10
25%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Герта - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Бавария - Унион Берлин 4:0 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Арминия - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2
Бохум
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бохум - Арминия 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Фрайбург - Бохум 3:0
Бохум - Байер Л 0:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Бохум - Хераклес 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|34
|24
|5
|5
|97 - 37
|77
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|34
|22
|3
|9
|85 - 52
|69
|3.
|Байер Л
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|80 - 47
|64
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|72 - 37
|58
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|50 - 44
|57
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|58 - 46
|55
|7.
|Кёльн
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|52 - 49
|52
|8.
|Майнц
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|50 - 45
|46
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|58 - 60
|46
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|54 - 61
|42
|11.
|Бохум
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|38 - 52
|42
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|43 - 54
|42
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|45 - 49
|42
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|39 - 56
|38
|15.
|Герта
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|37 - 71
|33
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|41 - 59
|33
|17.
|Арминия
|Заявка
|34
|5
|13
|16
|27 - 53
|28
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|34
|3
|9
|22
|28 - 82
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|48 - 15
|41
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|13
|0
|4
|52 - 28
|39
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|25 - 17
|35
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|43 - 17
|35
|5.
|Майнц
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|33 - 11
|35
|6.
|Байер Л
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|39 - 23
|32
|7.
|Кёльн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 25
|29
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|33 - 27
|28
|10.
|Бохум
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 17
|28
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 24
|28
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 26
|25
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 21
|24
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 32
|22
|15.
|Герта
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|24 - 33
|21
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|17.
|Арминия
|Заявка
|17
|2
|10
|5
|15 - 23
|16
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|49 - 22
|36
|2.
|Байер Л
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|41 - 24
|32
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 24
|30
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|29 - 20
|23
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 27
|23
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|8.
|Кёльн
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|25 - 28
|21
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|24 - 36
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 33
|18
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 34
|14
|12.
|Бохум
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|17 - 35
|14
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|14 - 30
|13
|14.
|Герта
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|13 - 38
|12
|15.
|Арминия
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 30
|12
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 27
|11
|17.
|Майнц
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|17 - 34
|11
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|13 - 49
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Унион Берлин 3:2 Бохум
Исход игры
Унион Берлин
83.3% (95)
Ничья
10.5% (12)
Бохум
6.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
50.91% (56)
Меньше
49.09% (54)
Обе команды забьют
Да
57.27% (63)
Нет
42.73% (47)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
36% (41)
1:0 Унион Берлин
20.2% (23)
2:0 Унион Берлин
18.4% (21)
1:1 Ничья
7% (8)
3:1 Унион Берлин
5.3% (6)
1:2 Бохум
2.6% (3)
3:2 Унион Берлин
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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