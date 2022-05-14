Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Унион Берлин играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Матч возобновлен

47' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Теше Роберт из команды Бохум наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

45' Полтер Себастьян из команды Бохум сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

45' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Михель Свен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

44' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Патрик Остерхаге из команды Бохум идет с мячом вперед на обострение...

42' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Бохум

38' Патрик Остерхаге выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Триммель Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Данило Соарес из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Патрик Остерхаге делает длинную передачу вперед

33' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Лосилья Антони из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

33' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Бохум

29' Отличные скиллы показывает Михель Свен , обводя своих соперников

29' Плохо сыграл Патрик Остерхаге - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

28' Лосилья Антони совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

27' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

27' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' 'Г О О О О О Л - Авонийи Тайво из команды Унион Берлин забивает с пенальти! Он пробил правой. Михаэль Эссер был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

24' Теше Роберт получает желтую карточку за игру рукой

24' После проверки VAR судья изменил решение - Унион Берлин пробьет пенальти!

23' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

22' Харагути Генки пробует нанести удар издали, но Михаэль Эссер держит все под контролем

20' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

19' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Бохум выполняет удар от ворот.

14' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Бекер Шеральдо получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Бекер Шеральдо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Гамбоа Кристиан из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

8' Патрик Остерхаге делает длинную передачу вперед

8' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

6' Команда Унион Берлин забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Бекер Шеральдо получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Бекер Шеральдо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Бохум начинает с центра поля