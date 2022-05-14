Стадион: Сигнал Идуна Парк
0:1
Первый тайм: 29'
0:1
18' ПенальтиБельфодиль Исхак
Ход матча
18'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
38
Бюрки
Роман
23
Джан
Эмре
39
Вольф
Мариус
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
- Основной состав
-
38 Бюрки РоманВратарь
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Вольф МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Шульц НикоЗащитник
- Защитник
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Вратарь
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Магат Феликс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Боруссия Д
Герта
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
27 матчей
55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
15 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|21 (5)
|0.62
|Ройс Марко
|9
|0.26
|Брандт Юлиан
|9
|0.26
|Мален Дониэлл
|5
|0.15
|Джан Эмре
|5 (4)
|0.15
|Геррейро Рафаэль
|4 (1)
|0.12
|Азар Торган
|4
|0.12
|Беллингхем Джуд
|3
|0.09
|Вольф Мариус
|3
|0.09
|Тиггес Штеффен
|3
|0.09
|Мёнье Тома
|2
|0.06
|Дауд Махмуд
|2
|0.06
|Джованни Рейна
|2
|0.06
|Витсель Аксель
|2
|0.06
|Хуммельс Матс
|1
|0.03
|Аканджи Мануэль
|1
|0.03
|Пасслак Феликс
|1
|0.03
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.03
|Tom Rothe
|1
|0.03
|Шульц Нико
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|6
|0.18
|Бельфодиль Исхак
|5 (1)
|0.15
|Рихтер Марко
|5
|0.15
|Зельке Дейви
|4 (1)
|0.12
|Сердар Суат
|3
|0.09
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.09
|Дарида Владимир
|2
|0.06
|Маолида Мизиан
|1
|0.03
|Штарк Никлас
|1
|0.03
|Тусар Люка
|1
|0.03
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.03
|Гехтер Линус
|1
|0.03
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.03
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Аскасибар Сантьяго
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллингхем Джуд
|9
|0
|Дауд Махмуд
|6
|1
|Джан Эмре
|5
|0
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Витсель Аксель
|4
|0
|Мёнье Тома
|4
|0
|Вольф Мариус
|4
|0
|Розе Марко
|2
|1
|Брандт Юлиан
|3
|0
|Аканджи Мануэль
|3
|0
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|Понграчич Марин
|3
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Шульц Нико
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Мален Дониэлл
|2
|0
|Загаду Дан-Аксель
|2
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Пападопулос Антониос
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
|Tom Rothe
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Кевин-Принс
|8
|0
|Дарида Владимир
|6
|0
|Рихтер Марко
|6
|0
|Сердар Суат
|6
|0
|Йоветич Стеван
|4
|0
|Аскасибар Сантьяго
|4
|0
|Штарк Никлас
|3
|0
|Тусар Люка
|3
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|3
|0
|Боята Дедрик
|1
|1
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|1
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Дордой Мартон
|2
|0
|Пекарик Петер
|1
|0
|Бельфодиль Исхак
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Клюнтер Лукас
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Бьоркан Фредерик
|1
|0
|Лотка Марсель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
50
12
25 В 1-м тайме 6
25 Во 2-м тайме 6
14 Забивали первыми 5
17 Не забивали 25
6
12%
2
17%
1-15
11
22%
0
0%
16-30
8
16%
4
33%
31-45
7
14%
2
17%
46-60
7
14%
1
8%
61-75
11
22%
3
25%
76-90
Пропущено
27
36
10 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
3
11%
5
14%
1-15
5
19%
7
19%
16-30
2
7%
7
19%
31-45
4
15%
7
19%
46-60
3
11%
3
8%
61-75
10
37%
7
19%
76-90
Забито
31
21
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
3
10%
1
5%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
6
19%
5
24%
31-45
5
16%
6
29%
46-60
6
19%
5
24%
61-75
8
26%
3
14%
76-90
Пропущено
26
36
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
5
19%
0
0%
1-15
2
8%
6
17%
16-30
6
23%
4
11%
31-45
5
19%
6
17%
46-60
4
15%
8
22%
61-75
4
15%
12
33%
76-90
Забито
81
33
37 В 1-м тайме 13
44 Во 2-м тайме 20
23 Забивали первыми 13
2 Не забивали 9
9
11%
3
9%
1-15
14
17%
1
3%
16-30
14
17%
9
27%
31-45
12
15%
8
24%
46-60
13
16%
6
18%
61-75
19
23%
6
18%
76-90
Пропущено
53
72
23 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 43
10 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 28
8
15%
5
7%
1-15
7
13%
13
18%
16-30
8
15%
11
15%
31-45
9
17%
13
18%
46-60
7
13%
11
15%
61-75
14
26%
19
26%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Бохум 3:4 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Бавария - Боруссия Д 3:1
Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Майнц - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Арминия 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3
Герта
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Герта - Майнц 1:2 Арминия - Герта 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Аугсбург - Герта 0:1
Герта - Унион Берлин 1:4 Байер Л - Герта 2:1 Герта - Хоффенхайм 3:0 Боруссия М - Герта 2:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург - Герта 3:0 Герта - РБ Лейпциг 1:6 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1 Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|34
|25
|4
|5
|96 - 35
|79
|2.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|34
|21
|3
|10
|83 - 52
|66
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|34
|18
|8
|8
|78 - 46
|62
|4.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|34
|17
|7
|10
|71 - 36
|58
|5.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|34
|16
|9
|9
|49 - 42
|57
|6.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|34
|15
|11
|8
|57 - 44
|56
|7.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|34
|14
|10
|10
|51 - 48
|52
|8.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|34
|13
|8
|13
|58 - 56
|47
|9.
|Майнц
|1:1 Заявка
|34
|13
|7
|14
|49 - 44
|46
|10.
|Бохум
|0:2 Заявка
|33
|12
|6
|15
|36 - 51
|42
|11.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|34
|10
|12
|12
|44 - 48
|42
|12.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|34
|12
|5
|17
|41 - 53
|41
|13.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|33
|10
|10
|13
|50 - 61
|40
|14.
|Герта
|1:0 Заявка
|34
|10
|6
|18
|37 - 69
|36
|15.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|34
|9
|9
|16
|38 - 56
|36
|16.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|40 - 58
|33
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|34
|5
|13
|16
|26 - 52
|28
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:1 Заявка
|34
|3
|10
|21
|28 - 81
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|17
|13
|2
|2
|48 - 15
|41
|2.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|17
|12
|0
|5
|50 - 28
|36
|3.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|17
|10
|5
|2
|24 - 15
|35
|4.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|17
|11
|2
|4
|43 - 17
|35
|5.
|Майнц
|1:1 Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 10
|35
|6.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|7.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|37 - 22
|30
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 25
|29
|9.
|Бохум
|0:2 Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 17
|28
|10.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 24
|28
|11.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 27
|26
|12.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 26
|23
|13.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 20
|23
|14.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|27 - 31
|22
|15.
|Герта
|1:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|24 - 33
|21
|16.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|17
|2
|10
|5
|14 - 22
|16
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:0 Заявка
|17
|12
|2
|3
|48 - 20
|38
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|41 - 24
|32
|3.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 24
|30
|4.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 19
|27
|5.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 19
|23
|6.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 26
|23
|7.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|8.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|9.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 32
|19
|10.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 33
|18
|11.
|Герта
|1:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 36
|15
|12.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 34
|14
|13.
|Бохум
|0:2 Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 34
|14
|14.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|14 - 30
|13
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 30
|12
|16.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 27
|11
|17.
|Майнц
|1:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|17 - 34
|11
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:1 Заявка
|17
|0
|5
|12
|13 - 48
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Боруссия Д 0:1 Герта
Исход игры
Боруссия Д
89.7% (105)
Ничья
7.7% (9)
Герта
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
60.36% (67)
Меньше
39.64% (44)
Обе команды забьют
Да
56.76% (63)
Нет
43.24% (48)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
27.4% (32)
2:1 Боруссия Д
23.1% (27)
3:1 Боруссия Д
17.1% (20)
3:0 Боруссия Д
7.7% (9)
1:1 Ничья
6% (7)
1:0 Боруссия Д
4.3% (5)
1:2 Герта
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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