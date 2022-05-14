Стадион: Сигнал Идуна Парк
2:1
Конец матча
0:1
18' ПенальтиБельфодиль Исхак
66' Желтая карточкаАскасибар Сантьяго
66' Желтая карточкаПлаттенхардт Марвин
1:1
68' ПенальтиХоланн Эрлинг
2:1
84' ГолМукоко Юссуфа
Ход матча
18'
0:1
68'
1:1
84'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
38
Бюрки
Роман
23
Джан
Эмре
39
Вольф
Мариус
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
- Основной состав
-
38 Бюрки РоманВратарь
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Вольф МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Шульц НикоЗащитник
- Защитник
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Вратарь
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Магат Феликс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Боруссия Д
Герта
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
27 матчей
55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
15 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|22 (6)
|0.65
|Ройс Марко
|9
|0.26
|Брандт Юлиан
|9
|0.26
|Мален Дониэлл
|5
|0.15
|Джан Эмре
|5 (4)
|0.15
|Геррейро Рафаэль
|4 (1)
|0.12
|Азар Торган
|4
|0.12
|Беллингхем Джуд
|3
|0.09
|Вольф Мариус
|3
|0.09
|Тиггес Штеффен
|3
|0.09
|Мёнье Тома
|2
|0.06
|Дауд Махмуд
|2
|0.06
|Джованни Рейна
|2
|0.06
|Витсель Аксель
|2
|0.06
|Мукоко Юссуфа
|2
|0.06
|Хуммельс Матс
|1
|0.03
|Аканджи Мануэль
|1
|0.03
|Пасслак Феликс
|1
|0.03
|Tom Rothe
|1
|0.03
|Шульц Нико
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|6
|0.18
|Бельфодиль Исхак
|5 (1)
|0.15
|Рихтер Марко
|5
|0.15
|Зельке Дейви
|4 (1)
|0.12
|Сердар Суат
|3
|0.09
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.09
|Дарида Владимир
|2
|0.06
|Маолида Мизиан
|1
|0.03
|Штарк Никлас
|1
|0.03
|Тусар Люка
|1
|0.03
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.03
|Гехтер Линус
|1
|0.03
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.03
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Аскасибар Сантьяго
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллингхем Джуд
|9
|0
|Дауд Махмуд
|6
|1
|Джан Эмре
|5
|0
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Витсель Аксель
|4
|0
|Мёнье Тома
|4
|0
|Вольф Мариус
|4
|0
|Розе Марко
|2
|1
|Брандт Юлиан
|3
|0
|Аканджи Мануэль
|3
|0
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|Понграчич Марин
|3
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Шульц Нико
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Мален Дониэлл
|2
|0
|Загаду Дан-Аксель
|2
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Пападопулос Антониос
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
|Tom Rothe
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Кевин-Принс
|8
|0
|Дарида Владимир
|6
|0
|Рихтер Марко
|6
|0
|Сердар Суат
|6
|0
|Аскасибар Сантьяго
|5
|0
|Йоветич Стеван
|4
|0
|Платтенхардт Марвин
|3
|0
|Штарк Никлас
|3
|0
|Тусар Люка
|3
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|3
|0
|Боята Дедрик
|1
|1
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|1
|Дордой Мартон
|2
|0
|Пекарик Петер
|1
|0
|Бельфодиль Исхак
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Клюнтер Лукас
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Бьоркан Фредерик
|1
|0
|Лотка Марсель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
52
13
25 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 6
14 Забивали первыми 6
17 Не забивали 25
6
12%
2
15%
1-15
11
21%
1
8%
16-30
8
15%
4
31%
31-45
7
13%
2
15%
46-60
8
15%
1
8%
61-75
12
23%
3
23%
76-90
Пропущено
28
38
11 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
3
11%
5
13%
1-15
6
21%
7
18%
16-30
2
7%
7
18%
31-45
4
14%
7
18%
46-60
3
11%
4
11%
61-75
10
36%
8
21%
76-90
Забито
31
21
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
3
10%
1
5%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
6
19%
5
24%
31-45
5
16%
6
29%
46-60
6
19%
5
24%
61-75
8
26%
3
14%
76-90
Пропущено
26
36
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
5
19%
0
0%
1-15
2
8%
6
17%
16-30
6
23%
4
11%
31-45
5
19%
6
17%
46-60
4
15%
8
22%
61-75
4
15%
12
33%
76-90
Забито
83
34
37 В 1-м тайме 14
46 Во 2-м тайме 20
23 Забивали первыми 14
2 Не забивали 9
9
11%
3
9%
1-15
14
17%
2
6%
16-30
14
17%
9
26%
31-45
12
14%
8
24%
46-60
14
17%
6
18%
61-75
20
24%
6
18%
76-90
Пропущено
54
74
24 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 45
11 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 29
8
15%
5
7%
1-15
8
15%
13
18%
16-30
8
15%
11
15%
31-45
9
17%
13
18%
46-60
7
13%
12
16%
61-75
14
26%
20
27%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Бохум 3:4 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Бавария - Боруссия Д 3:1
Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Майнц - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Арминия 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3
Герта
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Герта - Майнц 1:2 Арминия - Герта 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Аугсбург - Герта 0:1
Герта - Унион Берлин 1:4 Байер Л - Герта 2:1 Герта - Хоффенхайм 3:0 Боруссия М - Герта 2:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург - Герта 3:0 Герта - РБ Лейпциг 1:6 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1 Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|34
|24
|5
|5
|97 - 37
|77
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|34
|22
|3
|9
|85 - 52
|69
|3.
|Байер Л
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|80 - 47
|64
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|72 - 37
|58
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|50 - 44
|57
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|58 - 46
|55
|7.
|Кёльн
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|52 - 49
|52
|8.
|Майнц
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|50 - 45
|46
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|58 - 60
|46
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|54 - 61
|42
|11.
|Бохум
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|38 - 52
|42
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|43 - 54
|42
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|45 - 49
|42
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|39 - 56
|38
|15.
|Герта
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|37 - 71
|33
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|41 - 59
|33
|17.
|Арминия
|Заявка
|34
|5
|13
|16
|27 - 53
|28
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|34
|3
|9
|22
|28 - 82
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|48 - 15
|41
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|13
|0
|4
|52 - 28
|39
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|25 - 17
|35
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|43 - 17
|35
|5.
|Майнц
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|33 - 11
|35
|6.
|Байер Л
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|39 - 23
|32
|7.
|Кёльн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 25
|29
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|33 - 27
|28
|10.
|Бохум
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 17
|28
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 24
|28
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 26
|25
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 21
|24
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 32
|22
|15.
|Герта
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|24 - 33
|21
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|17.
|Арминия
|Заявка
|17
|2
|10
|5
|15 - 23
|16
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|49 - 22
|36
|2.
|Байер Л
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|41 - 24
|32
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 24
|30
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|29 - 20
|23
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 27
|23
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|8.
|Кёльн
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|25 - 28
|21
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|24 - 36
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 33
|18
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 34
|14
|12.
|Бохум
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|17 - 35
|14
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|14 - 30
|13
|14.
|Герта
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|13 - 38
|12
|15.
|Арминия
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 30
|12
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 27
|11
|17.
|Майнц
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|17 - 34
|11
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|13 - 49
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Боруссия Д 2:1 Герта
Исход игры
Боруссия Д
89.7% (105)
Ничья
7.7% (9)
Герта
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
60.36% (67)
Меньше
39.64% (44)
Обе команды забьют
Да
56.76% (63)
Нет
43.24% (48)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
27.4% (32)
2:1 Боруссия Д
23.1% (27)
3:1 Боруссия Д
17.1% (20)
3:0 Боруссия Д
7.7% (9)
1:1 Ничья
6% (7)
1:0 Боруссия Д
4.3% (5)
1:2 Герта
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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