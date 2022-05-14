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  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Боруссия Д
2:1
Конец матча
Герта
0'
0:1
18' Пенальти
Бельфодиль Исхак
66' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
66' Желтая карточка
Платтенхардт Марвин
1:1
68' Пенальти
Холанн Эрлинг
2:1
84' Гол
Мукоко Юссуфа
90'+6
Боруссия Дортмунд - Герта. Голки...
Боруссия Дортмунд - Герта. 0:1. ...

Ход матча

18'
0:1
Бельфодиль Исхак
46'
 
Рихтер Марко
Эккеленкамп Юрген
46'
Байно-Гиттенс Джейми
Джан Эмре
 
56'
 
Дарида Владимир
Сердар Суат
65'
 
Бьоркан Фредерик
Миттельштедт Максимилиан
66'
 
Аскасибар Сантьяго
66'
 
Платтенхардт Марвин
68'
Холанн Эрлинг
1:1
82'
Понграчич Марин
Загаду Дан-Аксель
 
83'
Мукоко Юссуфа
Витсель Аксель
 
84'
Мукоко Юссуфа
(Беллингхем Джуд)
2:1
88'
 
Йоветич Стеван
Аскасибар Сантьяго
88'
 
Боатенг Кевин-Принс
Бьоркан Фредерик
90'
Рейньер Жезус
Холанн Эрлинг
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 117
Боруссия Д 89.7% (105)
X 7.7% (9)
Герта 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
38
Бюрки
Роман
23
Джан
Эмре
16
Аканджи
Мануэль
5
Загаду
Дан-Аксель
39
Вольф
Мариус
28
Витсель
Аксель
22
Беллингхем
Джуд
13
Геррейро
Рафаэль
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
9
Холанн
Эрлинг
37
Лотка
Марсель
2
Пекарик
Петер
4
Боята
Дедрик
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
29
Тусар
Люка
18
Аскасибар
Сантьяго
8
Сердар
Суат
10
Эккеленкамп
Юрген
17
Миттельштедт
Максимилиан
14
Бельфодиль
Исхак
Боруссия Д
3-4-2-1
Герта
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия Д
Герта

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

27 матчей

55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
15 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

Б
3:2
Б
2:0
Б
2:5
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:3
Б
2:2
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:1
К
1:1
Б
1:1
К
0:3
Б
0:0
Б
3:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:4
Б
1:2
Б
0:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:3
Б
1:1
К
2:1
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 22 (6) 0.65
Ройс Марко 9 0.26
Брандт Юлиан 9 0.26
Мален Дониэлл 5 0.15
Джан Эмре 5 (4) 0.15
Геррейро Рафаэль 4 (1) 0.12
Азар Торган 4 0.12
Беллингхем Джуд 3 0.09
Вольф Мариус 3 0.09
Тиггес Штеффен 3 0.09
Мёнье Тома 2 0.06
Дауд Махмуд 2 0.06
Джованни Рейна 2 0.06
Витсель Аксель 2 0.06
Мукоко Юссуфа 2 0.06
Хуммельс Матс 1 0.03
Аканджи Мануэль 1 0.03
Пасслак Феликс 1 0.03
Tom Rothe 1 0.03
Шульц Нико 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 6 0.18
Бельфодиль Исхак 5 (1) 0.15
Рихтер Марко 5 0.15
Зельке Дейви 4 (1) 0.12
Сердар Суат 3 0.09
Эккеленкамп Юрген 3 0.09
Дарида Владимир 2 0.06
Маолида Мизиан 1 0.03
Штарк Никлас 1 0.03
Тусар Люка 1 0.03
Пёнтек Кшиштоф 1 0.03
Гехтер Линус 1 0.03
Лукебакио Доди 1 (1) 0.03
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Кемпф Марк-Оливер 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Аскасибар Сантьяго 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллингхем Джуд 9 0
Дауд Махмуд 6 1
Джан Эмре 5 0
Хуммельс Матс 4 0
Витсель Аксель 4 0
Мёнье Тома 4 0
Вольф Мариус 4 0
Розе Марко 2 1
Брандт Юлиан 3 0
Аканджи Мануэль 3 0
Холанн Эрлинг 3 0
Понграчич Марин 3 0
Ройс Марко 2 0
Шульц Нико 2 0
Азар Торган 2 0
Мален Дониэлл 2 0
Загаду Дан-Аксель 2 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Пападопулос Антониос 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Tom Rothe 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 8 0
Дарида Владимир 6 0
Рихтер Марко 6 0
Сердар Суат 6 0
Аскасибар Сантьяго 5 0
Йоветич Стеван 4 0
Платтенхардт Марвин 3 0
Штарк Никлас 3 0
Тусар Люка 3 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Боята Дедрик 1 1
Кемпф Марк-Оливер 1 1
Дордой Мартон 2 0
Пекарик Петер 1 0
Бельфодиль Исхак 1 0
Шволов Александер 1 0
Зельке Дейви 1 0
Клюнтер Лукас 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0
Лотка Марсель 1 0

Голы по времени матча

Забито

52
13
25 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 6
14 Забивали первыми 6
17 Не забивали 25
6
12%
2
15%
1-15
11
21%
1
8%
16-30
8
15%
4
31%
31-45
7
13%
2
15%
46-60
8
15%
1
8%
61-75
12
23%
3
23%
76-90

Пропущено

28
38
11 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
3
11%
5
13%
1-15
6
21%
7
18%
16-30
2
7%
7
18%
31-45
4
14%
7
18%
46-60
3
11%
4
11%
61-75
10
36%
8
21%
76-90

Забито

31
21
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
3
10%
1
5%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
6
19%
5
24%
31-45
5
16%
6
29%
46-60
6
19%
5
24%
61-75
8
26%
3
14%
76-90

Пропущено

26
36
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
5
19%
0
0%
1-15
2
8%
6
17%
16-30
6
23%
4
11%
31-45
5
19%
6
17%
46-60
4
15%
8
22%
61-75
4
15%
12
33%
76-90

Забито

83
34
37 В 1-м тайме 14
46 Во 2-м тайме 20
23 Забивали первыми 14
2 Не забивали 9
9
11%
3
9%
1-15
14
17%
2
6%
16-30
14
17%
9
26%
31-45
12
14%
8
24%
46-60
14
17%
6
18%
61-75
20
24%
6
18%
76-90

Пропущено

54
74
24 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 45
11 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 29
8
15%
5
7%
1-15
8
15%
13
18%
16-30
8
15%
11
15%
31-45
9
17%
13
18%
46-60
7
13%
12
16%
61-75
14
26%
20
27%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Бохум 3:4 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Бавария - Боруссия Д 3:1
Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Майнц - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Арминия 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3
Герта
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Герта - Майнц 1:2 Арминия - Герта 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Аугсбург - Герта 0:1
Герта - Унион Берлин 1:4 Байер Л - Герта 2:1 Герта - Хоффенхайм 3:0 Боруссия М - Герта 2:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург - Герта 3:0 Герта - РБ Лейпциг 1:6 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1 Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 34 24 5 5 97 - 37 77
2. Боруссия Д Заявка 34 22 3 9 85 - 52 69
3. Байер Л Заявка 34 19 7 8 80 - 47 64
4. РБ Лейпциг Заявка 34 17 7 10 72 - 37 58
5. Унион Берлин Заявка 34 16 9 9 50 - 44 57
6. Фрайбург Заявка 34 15 10 9 58 - 46 55
7. Кёльн Заявка 34 14 10 10 52 - 49 52
8. Майнц Заявка 34 13 7 14 50 - 45 46
9. Хоффенхайм Заявка 34 13 7 14 58 - 60 46
10. Боруссия М Заявка 33 11 9 13 54 - 61 42
11. Бохум Заявка 33 12 6 15 38 - 52 42
12. Вольфсбург Заявка 34 12 6 16 43 - 54 42
13. Айнтрахт Фр Заявка 34 10 12 12 45 - 49 42
14. Аугсбург Заявка 34 10 8 16 39 - 56 38
15. Герта Заявка 34 9 6 19 37 - 71 33
16. Штуттгарт Заявка 34 7 12 15 41 - 59 33
17. Арминия Заявка 34 5 13 16 27 - 53 28
18. Гройтер Фюрт Заявка 34 3 9 22 28 - 82 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 13 2 2 48 - 15 41
2. Боруссия Д Заявка 17 13 0 4 52 - 28 39
3. Унион Берлин Заявка 17 10 5 2 25 - 17 35
4. РБ Лейпциг Заявка 17 11 2 4 43 - 17 35
5. Майнц Заявка 17 10 5 2 33 - 11 35
6. Байер Л Заявка 17 10 2 5 39 - 23 32
7. Кёльн Заявка 17 9 4 4 27 - 21 31
8. Фрайбург Заявка 17 8 5 4 32 - 25 29
9. Боруссия М Заявка 17 8 4 5 33 - 27 28
10. Бохум Заявка 16 8 4 4 21 - 17 28
11. Хоффенхайм Заявка 17 8 4 5 34 - 24 28
12. Аугсбург Заявка 17 7 4 6 25 - 26 25
13. Вольфсбург Заявка 17 7 3 7 25 - 21 24
14. Штуттгарт Заявка 17 6 4 7 28 - 32 22
15. Герта Заявка 17 6 3 8 24 - 33 21
16. Айнтрахт Фр Заявка 17 4 7 6 20 - 22 19
17. Арминия Заявка 17 2 10 5 15 - 23 16
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 3 5 9 15 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 11 3 3 49 - 22 36
2. Байер Л Заявка 17 9 5 3 41 - 24 32
3. Боруссия Д Заявка 17 9 3 5 33 - 24 30
4. Фрайбург Заявка 17 7 5 5 26 - 21 26
5. РБ Лейпциг Заявка 17 6 5 6 29 - 20 23
6. Айнтрахт Фр Заявка 17 6 5 6 25 - 27 23
7. Унион Берлин Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
8. Кёльн Заявка 17 5 6 6 25 - 28 21
9. Хоффенхайм Заявка 17 5 3 9 24 - 36 18
10. Вольфсбург Заявка 17 5 3 9 18 - 33 18
11. Боруссия М Заявка 16 3 5 8 21 - 34 14
12. Бохум Заявка 17 4 2 11 17 - 35 14
13. Аугсбург Заявка 17 3 4 10 14 - 30 13
14. Герта Заявка 17 3 3 11 13 - 38 12
15. Арминия Заявка 17 3 3 11 12 - 30 12
16. Штуттгарт Заявка 17 1 8 8 13 - 27 11
17. Майнц Заявка 17 3 2 12 17 - 34 11
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 0 4 13 13 - 49 4
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Новости матча
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Юссуфа Мукоко из команды Боруссия Д поставил подножку. Пострадал Боатенг Кевин-Принс
  • 92'
    Йоветич Стеван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 92'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Удар от ворот произведет Боруссия Д
  • 91'
    Герта пытается что-то создать.
  • 91'
    Тактическая замена. Холанн Эрлинг уходит с поля и его заменяет Рейньер Жезус
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Боруссия Д 89.7% (105)
    X 7.7% (9)
    Герта 2.6% (3)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Боруссия Д 2:1 Герта

    Исход игры
    Боруссия Д
    89.7% (105)
    Ничья
    7.7% (9)
    Герта
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.36% (67)
    Меньше
    39.64% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    56.76% (63)
    Нет
    43.24% (48)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    27.4% (32)
    2:1 Боруссия Д
    23.1% (27)
    3:1 Боруссия Д
    17.1% (20)
    3:0 Боруссия Д
    7.7% (9)
    1:1 Ничья
    6% (7)
    1:0 Боруссия Д
    4.3% (5)
    1:2 Герта
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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