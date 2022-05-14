Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Супер-замена от тренера! Юссуфа Мукоко только вышел на поле и уже забил!

84' Г О О О О Л - Юссуфа Мукоко забивает с левой ноги!

84' Беллингхем Джуд разрезает оборону соперника отличным пасом

84' Боруссия Д вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

83' Тактическая замена. Витсель Аксель уходит с поля и его заменяет Юссуфа Мукоко

81' Загаду Дан-Аксель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Удар от ворот произведет Герта

80' Пекарик Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Боруссия Д вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Лотка Марсель взял и забрал мяч на выходе

79' Геррейро Рафаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Удар от ворот произведет Герта

76' Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Боруссия Д вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Удар от ворот произведет Герта

71' Бьоркан Фредерик из команды Герта делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

71' Аканджи Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Г О О О О О Л - Холанн Эрлинг из команды Боруссия Д забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Марсель Лотка прыгнул вправо!

66' Платтенхардт Марвин получает желтую карточку за игру рукой

66' После проверки VAR судья изменил решение - Боруссия Д пробьет пенальти!

66' Рефери не любит споров - именно за это Аскасибар Сантьяго сейчас получил желтую

66' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Геррейро Рафаэль пробил со штрафного прямо в стенку

62' Рихтер Марко не смог попасть в створ ударом издали

61' Удар от ворот произведет Герта

59' Боруссия Д вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Боруссия Д вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Лотка Марсель взял и забрал мяч на выходе

55' Аскасибар Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Боята Дедрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Ройс Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Пекарик Петер получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Пекарик Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Боруссия Д вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Герта

51' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лотка Марсель из команды Герта

50' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Боруссия Д вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Герта

48' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Боруссия Д вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Герта