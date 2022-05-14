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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Страсбург
1:0
Конец матча
Клермон
0'
10' Желтая карточка
Зедатка Аким
1:0
28' Гол
Томассон Адриен
34' Желтая карточка
Льенар Димитри
48' Желтая карточка
Сейду Алиду
90'+5

Ход матча

10'
 
Зедатка Аким
28'
Томассон Адриен
(Ле Маршан Максим)
1:0
34'
Льенар Димитри
 
48'
 
Сейду Алиду
60'
 
Доссу Жодель
Аллевина Джим
63'
Аолу Жан-Эде
Беллегард Жан-Рикнер
 
63'
Каси Антони
Льенар Димитри
 
63'
Ажорк Людовик
Диалло Хабиб
 
74'
 
Маньен Йоанн
Бускетс Ориоль
74'
 
Амель Пьер-Ив
Да Кунья Лукас
85'
Сиссоко Ибраима
Томассон Адриен
 
88'
 
Киэ Грежон
Байо Мохамед
89'
 
Менди Ариал
Хауи Саиф-Эдин
90'
Фила Карол
Гильберт Фредерик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 115
Страсбург 87% (100)
X 11.3% (13)
Клермон 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
23
Ле
Маршан
Максим
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
11
Льенар
Димитри
10
Томассон
Адриен
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
20
Диалло
Хабиб
9
Гамейро
Кевин
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
5
Биллонг
Жан-Клод
36
Сейду
Алиду
12
Н'Симба
Виталь
22
Бускетс
Ориоль
25
Гастьен
Йоан
6
Хауи
Саиф-Эдин
10
Да
Кунья
Лукас
27
Байо
Мохамед
11
Аллевина
Джим
Страсбург
5-3-2
Клермон
4-3-3

История личных встреч

Страсбург
Клермон

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Л1
0:2
Л2
0:2
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
3:0
Л2
2:0
Л2
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 12 (3) 0.32
Гамейро Кевин 11 (1) 0.3
Диалло Хабиб 11 (2) 0.3
Томассон Адриен 8 0.22
Сиссоко Ибраима 2 0.05
Льенар Димитри 2 0.05
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.05
Уорис Маджид 2 0.05
Каси Антони 1 0.03
Ле Маршан Максим 1 0.03
Аолу Жан-Эде 1 0.03
Перрен Люка 1 0.03
Прчич Саньин 1 0.03
Джику Александр 1 0.03
Гильберт Фредерик 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 13 (2) 0.35
Рашани Эльбасан 8 0.22
Доссу Жодель 3 0.08
Да Кунья Лукас 2 0.05
Бертомье Жезон 1 0.03
Н'Симба Виталь 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Телль Жордан 1 0.03
Ожье Флоран 1 0.03
Унтонджи Седрик 1 0.03
Хауи Саиф-Эдин 1 0.03
Маньен Йоанн 1 0.03
Абдул-Самед Салис 1 0.03
Зедатка Аким 0 0
Гастьен Йоан 0 0
Киэ Грежон 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 9 1
Льенар Димитри 8 0
Ажорк Людовик 5 1
Сиссоко Ибраима 5 0
Беллегард Жан-Рикнер 5 0
Перрен Люка 5 0
Ле Маршан Максим 4 0
Прчич Саньин 4 0
Гильберт Фредерик 4 0
Каси Антони 4 0
Ньямси Жерзино 4 0
Томассон Адриен 2 1
Фила Карол 3 0
Аолу Жан-Эде 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Уорис Маджид 1 0
Селс Матц 1 0
Кандил Нордин 1 0
Диарра Хабиб 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдул-Самед Салис 10 3
Гастьен Йоан 8 2
Сейду Алиду 6 2
Pascal Gastien 3 2
Ожье Флоран 6 0
Зедатка Аким 5 0
Доссу Жодель 3 0
Н'Симба Виталь 3 0
Yadaly Diaby 1 1
Рашани Эльбасан 2 0
Унтонджи Седрик 2 0
Биллонг Жан-Клод 2 0
Амель Пьер-Ив 2 0
Маньен Йоанн 2 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Киэ Грежон 1 0
Менди Ариал 1 0
Телль Жордан 1 0
Байо Мохамед 1 0
Аллевина Джим 1 0
Джоко Упарин 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
15
16 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
21 Не забивали 26
3
9%
3
20%
1-15
8
24%
0
0%
16-30
5
15%
1
7%
31-45
1
3%
2
13%
46-60
7
21%
1
7%
61-75
9
27%
8
53%
76-90

Пропущено

21
37
10 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
2
10%
3
8%
1-15
5
24%
5
14%
16-30
3
14%
8
22%
31-45
4
19%
7
19%
46-60
4
19%
6
16%
61-75
3
14%
8
22%
76-90

Забито

23
23
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
1
4%
3
13%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
3
13%
5
22%
31-45
5
22%
4
17%
46-60
5
22%
7
30%
61-75
5
22%
2
9%
76-90

Пропущено

22
29
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
4
18%
3
10%
1-15
5
23%
4
14%
16-30
3
14%
6
21%
31-45
1
5%
3
10%
46-60
1
5%
6
21%
61-75
8
36%
7
24%
76-90

Забито

56
38
24 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 15
6 Не забивали 11
4
7%
6
16%
1-15
12
21%
2
5%
16-30
8
14%
6
16%
31-45
6
11%
6
16%
46-60
12
21%
8
21%
61-75
14
25%
10
26%
76-90

Пропущено

43
66
22 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 37
16 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 29
6
14%
6
9%
1-15
10
23%
9
14%
16-30
6
14%
14
21%
31-45
5
12%
10
15%
46-60
5
12%
12
18%
61-75
11
26%
15
23%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1
Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0 Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Мец - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1
Клермон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Клермон - Монпелье 2:1 Брест - Клермон 2:0 Клермон - Анже 2:2 Труа - Клермон 0:1
Мец - Клермон 1:1 Клермон - ПСЖ 1:6 Клермон - Нант 2:3 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - Лорьян 0:2 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Бордо 1:1 Марсель - Клермон 0:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 37 25 8 4 85 - 36 83
2. Марсель Заявка 37 20 8 9 59 - 39 68
3. Монако Заявка 37 20 8 9 63 - 38 68
4. Ренн Заявка 37 20 5 12 80 - 38 65
5. Страсбург Заявка 37 17 12 8 60 - 39 63
6. Ницца Заявка 37 19 7 11 50 - 34 63
7. Ланс Заявка 37 17 10 10 60 - 46 61
8. Лион Заявка 37 16 11 10 64 - 50 59
9. Лилль Заявка 37 14 12 11 46 - 46 54
10. Нант Заявка 37 15 9 13 54 - 47 54
11. Брест Заявка 37 13 9 15 47 - 53 48
12. Реймс Заявка 37 11 13 13 41 - 41 46
13. Монпелье Заявка 37 12 7 18 49 - 59 43
14. Анже Заявка 37 9 11 17 42 - 55 38
15. Труа Заявка 37 9 10 18 36 - 52 37
16. Клермон Заявка 37 9 9 19 37 - 67 36
17. Лорьян Заявка 37 8 11 18 34 - 62 35
18. Сент-Этьен Заявка 37 7 10 20 41 - 76 31
19. Мец Заявка 37 6 13 18 35 - 64 31
20. Бордо Заявка 37 5 13 19 48 - 89 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 3 0 44 - 12 48
2. Ренн Заявка 19 14 1 4 50 - 13 43
3. Монако Заявка 19 12 4 3 38 - 16 40
4. Лион Заявка 19 11 5 3 42 - 25 38
5. Страсбург Заявка 19 11 5 3 36 - 18 38
6. Нант Заявка 18 11 3 4 32 - 19 36
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 19 10 4 5 28 - 21 33
9. Марсель Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
11. Монпелье Заявка 19 7 5 7 27 - 26 26
12. Брест Заявка 18 7 4 7 26 - 25 25
13. Анже Заявка 18 7 2 9 21 - 23 23
14. Лорьян Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
15. Труа Заявка 19 5 7 7 19 - 19 22
16. Реймс Заявка 18 5 6 7 23 - 20 21
17. Сент-Этьен Заявка 19 4 6 9 24 - 38 18
18. Клермон Заявка 18 4 6 8 21 - 31 18
19. Бордо Заявка 19 3 7 9 25 - 33 16
20. Мец Заявка 19 3 7 9 21 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 19 12 3 4 30 - 17 39
2. ПСЖ Заявка 19 10 5 4 41 - 24 35
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Ланс Заявка 19 8 4 7 27 - 28 28
5. Монако Заявка 18 8 4 6 25 - 22 28
6. Лилль Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
7. Страсбург Заявка 18 6 7 5 24 - 21 25
8. Реймс Заявка 19 6 7 6 18 - 21 25
9. Брест Заявка 19 6 5 8 21 - 28 23
10. Ренн Заявка 18 6 4 8 30 - 25 22
11. Лион Заявка 18 5 6 7 22 - 25 21
12. Нант Заявка 19 4 6 9 22 - 28 18
13. Клермон Заявка 19 5 3 11 16 - 36 18
14. Монпелье Заявка 18 5 2 11 22 - 33 17
15. Труа Заявка 18 4 3 11 17 - 33 15
16. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Анже Заявка 19 2 9 8 21 - 32 15
18. Сент-Этьен Заявка 18 3 4 11 17 - 38 13
19. Бордо Заявка 18 2 6 10 23 - 56 12
20. Лорьян Заявка 19 2 6 11 15 - 41 12
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    Прогнозы 115
    Страсбург 87% (100)
    X 11.3% (13)
    Клермон 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Клермон

    Исход игры
    Страсбург
    87% (100)
    Ничья
    11.3% (13)
    Клермон
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (44)
    Меньше
    60% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    43.64% (48)
    Нет
    56.36% (62)
    Популярный счёт
    2:1 Страсбург
    28.7% (33)
    1:0 Страсбург
    26.1% (30)
    2:0 Страсбург
    22.6% (26)
    1:1 Ничья
    5.2% (6)
    0:0 Ничья
    3.5% (4)
    3:1 Страсбург
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Клермон
    1.7% (2)
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