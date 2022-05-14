Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Страсбург играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

44' Матч возобновится спорным мячом

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Н'Симба Виталь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Игрок Байо Мохамед из команды Клермон неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

38' Хорошую попытку сделал Байо Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Страсбург выполняет удар от ворот.

36' Да Кунья Лукас не смог попасть в створ ударом издали

35' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Льенар Димитри совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Диалло Хабиб нанес удар головой, но Упарин Джоко спокойно отбил мяч.

33' Должен был быть гол! Диалло Хабиб имел отличный шанс, но Упарин Джоко не дал голу состоятся!

33' Прчич Саньин разрезает оборону соперника отличным пасом

32' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Клермон

31' Диалло Хабиб не смог попасть в створ ударом издали

31' Н'Симба Виталь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Должен был быть гол! Беллегард Жан-Рикнер имел отличный шанс, но Упарин Джоко не дал голу состоятся!

27' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Хауи Саиф-Эдин пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем

18' Хорошую попытку сделал Томассон Адриен . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Плохо сыграл Сейду Алиду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

17' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Биллонг Жан-Клод выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Удар от ворот произведет Клермон

14' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Льенар Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Да Кунья Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Сейду Алиду из команды Клермон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Рефери не любит споров - именно за это Зедатка Аким сейчас получил желтую

8' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Хорошую попытку сделал Да Кунья Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Диалло Хабиб из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

5' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Клермон

2' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Страсбург начинает с центра поля