Стадион: де ла Мейно
10' Желтая карточкаЗедатка Аким
1:0
28' ГолТомассон Адриен
34' Желтая карточкаЛьенар Димитри
48' Желтая карточкаСейду Алиду
Ход матча
10'
28'
34'
48'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
14
Прчич
Саньин
20
Диалло
Хабиб
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
36
Сейду
Алиду
25
Гастьен
Йоан
27
Байо
Мохамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Сахи ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Диарра ХабибПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Менди АриалЗащитник
-
17 Альбер ЖозуэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Жаби НаэльПолузащитник
- Нападающий
-
24 Доссу ЖодельНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Страсбург
Клермон
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|12 (3)
|0.32
|Гамейро Кевин
|11 (1)
|0.3
|Диалло Хабиб
|11 (2)
|0.3
|Томассон Адриен
|8
|0.22
|Сиссоко Ибраима
|2
|0.05
|Льенар Димитри
|2
|0.05
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.05
|Уорис Маджид
|2
|0.05
|Каси Антони
|1
|0.03
|Ле Маршан Максим
|1
|0.03
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.03
|Перрен Люка
|1
|0.03
|Прчич Саньин
|1
|0.03
|Джику Александр
|1
|0.03
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|13 (2)
|0.35
|Рашани Эльбасан
|8
|0.22
|Доссу Жодель
|3
|0.08
|Да Кунья Лукас
|2
|0.05
|Бертомье Жезон
|1
|0.03
|Н'Симба Виталь
|1
|0.03
|Аллевина Джим
|1
|0.03
|Телль Жордан
|1
|0.03
|Ожье Флоран
|1
|0.03
|Унтонджи Седрик
|1
|0.03
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0.03
|Маньен Йоанн
|1
|0.03
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.03
|Зедатка Аким
|0
|0
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Киэ Грежон
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|9
|1
|Льенар Димитри
|8
|0
|Ажорк Людовик
|5
|1
|Сиссоко Ибраима
|5
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|5
|0
|Перрен Люка
|5
|0
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Прчич Саньин
|4
|0
|Гильберт Фредерик
|4
|0
|Каси Антони
|4
|0
|Ньямси Жерзино
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Фила Карол
|3
|0
|Аолу Жан-Эде
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Кандил Нордин
|1
|0
|Диарра Хабиб
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдул-Самед Салис
|10
|3
|Гастьен Йоан
|8
|2
|Сейду Алиду
|6
|2
|Pascal Gastien
|3
|2
|Ожье Флоран
|6
|0
|Зедатка Аким
|5
|0
|Доссу Жодель
|3
|0
|Н'Симба Виталь
|3
|0
|Yadaly Diaby
|1
|1
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|Унтонджи Седрик
|2
|0
|Биллонг Жан-Клод
|2
|0
|Амель Пьер-Ив
|2
|0
|Маньен Йоанн
|2
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
|Байо Мохамед
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Джоко Упарин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
15
16 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
21 Не забивали 26
3
9%
3
20%
1-15
8
24%
0
0%
16-30
5
15%
1
7%
31-45
1
3%
2
13%
46-60
7
21%
1
7%
61-75
9
27%
8
53%
76-90
Пропущено
21
37
10 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
2
10%
3
8%
1-15
5
24%
5
14%
16-30
3
14%
8
22%
31-45
4
19%
7
19%
46-60
4
19%
6
16%
61-75
3
14%
8
22%
76-90
Забито
23
23
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
1
4%
3
13%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
3
13%
5
22%
31-45
5
22%
4
17%
46-60
5
22%
7
30%
61-75
5
22%
2
9%
76-90
Пропущено
22
29
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
4
18%
3
10%
1-15
5
23%
4
14%
16-30
3
14%
6
21%
31-45
1
5%
3
10%
46-60
1
5%
6
21%
61-75
8
36%
7
24%
76-90
Забито
56
38
24 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 15
6 Не забивали 11
4
7%
6
16%
1-15
12
21%
2
5%
16-30
8
14%
6
16%
31-45
6
11%
6
16%
46-60
12
21%
8
21%
61-75
14
25%
10
26%
76-90
Пропущено
43
66
22 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 37
16 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 29
6
14%
6
9%
1-15
10
23%
9
14%
16-30
6
14%
14
21%
31-45
5
12%
10
15%
46-60
5
12%
12
18%
61-75
11
26%
15
23%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1
Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0 Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Мец - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1
Клермон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Клермон - Монпелье 2:1 Брест - Клермон 2:0 Клермон - Анже 2:2 Труа - Клермон 0:1
Мец - Клермон 1:1 Клермон - ПСЖ 1:6 Клермон - Нант 2:3 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - Лорьян 0:2 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Бордо 1:1 Марсель - Клермон 0:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|85 - 36
|83
|2.
|Марсель
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|59 - 39
|68
|3.
|Монако
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 38
|68
|4.
|Ренн
|Заявка
|37
|20
|5
|12
|80 - 38
|65
|5.
|Страсбург
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|60 - 39
|63
|6.
|Ницца
|Заявка
|37
|19
|7
|11
|50 - 34
|63
|7.
|Ланс
|Заявка
|37
|17
|10
|10
|60 - 46
|61
|8.
|Лион
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|64 - 50
|59
|9.
|Лилль
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|46 - 46
|54
|10.
|Нант
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|54 - 47
|54
|11.
|Брест
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|47 - 53
|48
|12.
|Реймс
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|41 - 41
|46
|13.
|Монпелье
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|49 - 59
|43
|14.
|Анже
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|42 - 55
|38
|15.
|Труа
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 52
|37
|16.
|Клермон
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|37 - 67
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 62
|35
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|41 - 76
|31
|19.
|Мец
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|35 - 64
|31
|20.
|Бордо
|Заявка
|37
|5
|13
|19
|48 - 89
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|44 - 12
|48
|2.
|Ренн
|Заявка
|19
|14
|1
|4
|50 - 13
|43
|3.
|Монако
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 16
|40
|4.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 25
|38
|5.
|Страсбург
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 18
|38
|6.
|Нант
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 19
|36
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 21
|33
|9.
|Марсель
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|27 - 26
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|13.
|Анже
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|21 - 23
|23
|14.
|Лорьян
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|Труа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 19
|22
|16.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 20
|21
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 38
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 31
|18
|19.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|25 - 33
|16
|20.
|Мец
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|21 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 17
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 24
|35
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Ланс
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 28
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 22
|28
|6.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|7.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 21
|25
|8.
|Реймс
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 21
|25
|9.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|21 - 28
|23
|10.
|Ренн
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|30 - 25
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 25
|21
|12.
|Нант
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 28
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|16 - 36
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|22 - 33
|17
|15.
|Труа
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 33
|15
|16.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|17.
|Анже
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|21 - 32
|15
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|17 - 38
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|23 - 56
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|15 - 41
|12
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Клермон
Исход игры
Страсбург
87% (100)
Ничья
11.3% (13)
Клермон
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
40% (44)
Меньше
60% (66)
Обе команды забьют
Да
43.64% (48)
Нет
56.36% (62)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
28.7% (33)
1:0 Страсбург
26.1% (30)
2:0 Страсбург
22.6% (26)
1:1 Ничья
5.2% (6)
0:0 Ничья
3.5% (4)
3:1 Страсбург
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:2 Клермон
1.7% (2)
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