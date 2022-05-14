  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Лион
3:2
Конец матча
Нант
0'
1:0
9' Гол
Дембеле Мусса
55' Желтая карточка
Антуан Комбуаре
57' Undefined phrase: football_event_
Дембеле Мусса
61' Желтая карточка
Ндомбеле Танги
2:0
78' Гол
Пакета Лукас
2:1
81' Гол
Мерлин Квентин
3:1
85' Гол
Тете
3:2
90' Гол
Сиприен Вилан
90'+4

Ход матча

9'
Дембеле Мусса
1:0
55'
 
Антуан Комбуаре
57'
Дембеле Мусса
 
61'
Ндомбеле Танги
 
64'
Баркола Бредли
Дембеле Мусса
 
64'
Какере Максанс
Ндомбеле Танги
 
64'
Ауа Уссем
Февр Ромен
 
72'
 
Кулибали Калифа
Коло-Муани Рандаль
72'
 
Букари Осман
Саймон Мозес
72'
 
Коршья Себастьен
Коко Маркус
73'
Боатенг Жером
Да Сильва Дамьен
 
78'
Пакета Лукас
(Тете)
2:0
81'
2:1
Мерлин Квентин
(Блас Людовик)
81'
 
Жеббель Виллем
Блас Людовик
85'
Тете
(Ауа Уссем)
3:1
90'
3:2
Сиприен Вилан

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 6
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 115
Лион 87.8% (101)
X 9.6% (11)
Нант 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Лопеш
Антони
17
Гюсто
Мало
21
Да
Сильва
Дамьен
4
Люкеба
Кастелло
12
Милагрес
Энрике
15
Февр
Ромен
28
Ндомбеле
Танги
10
Пакета
Лукас
20
Тете
9
Дембеле
Мусса
II
7
Токо-Экамби
Карл
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
12
Аппиа
Деннис
11
Коко
Маркус
10
Блас
Людовик
8
Сиприен
Вилан
29
Мерлин
Квентин
2
Фабио
да
Сильва
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
Лион
4-3-3
Нант
3-5-2

История личных встреч

Лион
Нант

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

20 матчей

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
3:0
К
3:4
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
0:6
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:0
К
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 20 (5) 0.54
Токо-Экамби Карл 12 (2) 0.32
Пакета Лукас 9 (1) 0.24
Ауа Уссем 5 0.14
Денайер Джейсон 3 0.08
Февр Ромен 3 0.08
Тете 2 0.05
Шакири Джердан 2 0.05
Мендес Тьяго 2 0.05
Люкеба Кастелло 2 0.05
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Слимани Ислам 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Гимараэс Бруно 0 0
Ндомбеле Танги 0 0
Боатенг Жером 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Шерки Райан 0 0
Баркола Бредли 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 12 0.32
Блас Людовик 9 (4) 0.24
Саймон Мозес 6 0.16
Жиротто Андрей 6 0.16
Кулибали Калифа 5 0.14
Чиривелья Педро 3 0.08
Букари Осман 2 0.05
Сиприен Вилан 2 0.05
Мерлин Квентин 2 0.05
Жеббель Виллем 2 0.05
Коко Маркус 1 0.03
Паллуа Николя 1 0.03
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.03
Коршья Себастьен 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Жером 6 0
Да Сильва Дамьен 4 1
Дюбуа Лео 5 0
Дембеле Мусса II 5 0
Какере Максанс 5 0
Мендес Тьяго 3 1
Эмерсон Палмиери 3 1
Слимани Ислам 3 0
Токо-Экамби Карл 3 0
Пакета Лукас 3 0
Ндомбеле Танги 3 0
Гюсто Мало 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Фильо Марсело 2 0
Денайер Джейсон 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Кадевере Тино 0 1
Петер Бос 0 1
Ауа Уссем 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Тете 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 8 1
Блас Людовик 9 0
Паллуа Николя 7 1
Кастеллетто Жан-Шарль 8 0
Жиротто Андрей 8 0
Чиривелья Педро 6 0
Мутуссами Самуэль 5 0
Аппиа Деннис 4 0
Коко Маркус 2 1
Сиприен Вилан 3 0
Саймон Мозес 3 0
Лафон Альбан 3 0
Траоре Шарль 3 0
Коло-Муани Рандаль 2 0
Антуан Комбуаре 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Кулибали Калифа 1 0
Де Са Роли Перейра 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Букари Осман 1 0
Силла Абдулайе 1 0

Голы по времени матча

Забито

42
23
17 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
19 Не забивали 23
7
17%
4
17%
1-15
6
14%
3
13%
16-30
4
10%
5
22%
31-45
6
14%
0
0%
46-60
8
19%
4
17%
61-75
11
26%
7
30%
76-90

Пропущено

25
27
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
3
12%
5
19%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
6
24%
2
7%
31-45
6
24%
5
19%
46-60
1
4%
9
33%
61-75
8
32%
5
19%
76-90

Забито

24
30
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 9
22 Не забивали 24
1
4%
2
7%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
8
33%
4
13%
31-45
4
17%
9
30%
46-60
2
8%
6
20%
61-75
6
25%
5
17%
76-90

Пропущено

23
21
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
9%
3
14%
1-15
5
22%
3
14%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
3
13%
5
24%
46-60
2
9%
4
19%
61-75
9
39%
2
10%
76-90

Забито

66
53
29 В 1-м тайме 22
37 Во 2-м тайме 31
21 Забивали первыми 16
4 Не забивали 10
8
12%
6
11%
1-15
9
14%
7
13%
16-30
12
18%
9
17%
31-45
10
15%
9
17%
46-60
10
15%
10
19%
61-75
17
26%
12
23%
76-90

Пропущено

48
48
19 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 29
5
10%
8
17%
1-15
6
13%
4
8%
16-30
8
17%
6
13%
31-45
9
19%
10
21%
46-60
3
6%
13
27%
61-75
17
35%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1
Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0
Нант
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3
Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Мец - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 37 25 8 4 85 - 36 83
2. Марсель Заявка 37 20 8 9 59 - 39 68
3. Монако Заявка 37 20 8 9 63 - 38 68
4. Ренн Заявка 37 20 5 12 80 - 38 65
5. Страсбург Заявка 37 17 12 8 60 - 39 63
6. Ницца Заявка 37 19 7 11 50 - 34 63
7. Ланс Заявка 37 17 10 10 60 - 46 61
8. Лион Заявка 37 16 11 10 64 - 50 59
9. Лилль Заявка 37 14 12 11 46 - 46 54
10. Нант Заявка 37 15 9 13 54 - 47 54
11. Брест Заявка 37 13 9 15 47 - 53 48
12. Реймс Заявка 37 11 13 13 41 - 41 46
13. Монпелье Заявка 37 12 7 18 49 - 59 43
14. Анже Заявка 37 9 11 17 42 - 55 38
15. Труа Заявка 37 9 10 18 36 - 52 37
16. Клермон Заявка 37 9 9 19 37 - 67 36
17. Лорьян Заявка 37 8 11 18 34 - 62 35
18. Сент-Этьен Заявка 37 7 10 20 41 - 76 31
19. Мец Заявка 37 6 13 18 35 - 64 31
20. Бордо Заявка 37 5 13 19 48 - 89 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 3 0 44 - 12 48
2. Ренн Заявка 19 14 1 4 50 - 13 43
3. Монако Заявка 19 12 4 3 38 - 16 40
4. Лион Заявка 19 11 5 3 42 - 25 38
5. Страсбург Заявка 19 11 5 3 36 - 18 38
6. Нант Заявка 18 11 3 4 32 - 19 36
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 19 10 4 5 28 - 21 33
9. Марсель Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
11. Монпелье Заявка 19 7 5 7 27 - 26 26
12. Брест Заявка 18 7 4 7 26 - 25 25
13. Анже Заявка 18 7 2 9 21 - 23 23
14. Лорьян Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
15. Труа Заявка 19 5 7 7 19 - 19 22
16. Реймс Заявка 18 5 6 7 23 - 20 21
17. Сент-Этьен Заявка 19 4 6 9 24 - 38 18
18. Клермон Заявка 18 4 6 8 21 - 31 18
19. Бордо Заявка 19 3 7 9 25 - 33 16
20. Мец Заявка 19 3 7 9 21 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 19 12 3 4 30 - 17 39
2. ПСЖ Заявка 19 10 5 4 41 - 24 35
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Ланс Заявка 19 8 4 7 27 - 28 28
5. Монако Заявка 18 8 4 6 25 - 22 28
6. Лилль Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
7. Страсбург Заявка 18 6 7 5 24 - 21 25
8. Реймс Заявка 19 6 7 6 18 - 21 25
9. Брест Заявка 19 6 5 8 21 - 28 23
10. Ренн Заявка 18 6 4 8 30 - 25 22
11. Лион Заявка 18 5 6 7 22 - 25 21
12. Нант Заявка 19 4 6 9 22 - 28 18
13. Клермон Заявка 19 5 3 11 16 - 36 18
14. Монпелье Заявка 18 5 2 11 22 - 33 17
15. Труа Заявка 18 4 3 11 17 - 33 15
16. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Анже Заявка 19 2 9 8 21 - 32 15
18. Сент-Этьен Заявка 18 3 4 11 17 - 38 13
19. Бордо Заявка 18 2 6 10 23 - 56 12
20. Лорьян Заявка 19 2 6 11 15 - 41 12
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Тете из команды Лион сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 94'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Лион вырывает победу
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Лион: 61%, Нант: 39%.
  • 94'
    Лион контролирует мяч.
  • 93'
    Нант начинает контратаку
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О Л - Сиприен Вилан забивает ударом с правой ноги!
  • 93'
    Плохо сыграл Кастелло Лукеба - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 93'
    Букари Осман из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    93'
    Мерлин Квентин из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
  • 93'
    Букари Осман мяч отрикошетил от ворот
  • 92'
    Лион контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Пакета Лукас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
  • 91'
    Лион пытается что-то создать.
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Контроль мяча: Лион: 61%, Нант: 39%.
    • 90'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 90'
      Лион выполняет удар от ворот.
    • 90'
      Как он промахнулся? Жеббель Виллем имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
    • 90'
      Опасность! Кулибали Калифа из команды Нант отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
    • 89'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 88'
      Лион пытается что-то создать.
    • 88'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 88'
      Аппиа Деннис из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
    • Угловой
      88'
      Мерлин Квентин из команды Нант подал угловой слева.
    • 87'
      Какере Максанс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 87'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 87'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      86'
      Судья сигнализирует, что Пакета Лукас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Жиротто Андрей
    • 86'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 86'
      Контроль мяча: Лион: 61%, Нант: 39%.
    • 85'
      Ауа Уссем сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      85'
      Г О О О О Л - Тете забивает с левой ноги!
    • 85'
      Ауа Уссем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 85'
      Брэдли Баркола из команды Лион сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
    • 85'
      Брэдли Баркола из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
    • 84'
      Лион начинает контратаку
    • 84'
      Нант контролирует мяч.
    • 84'
      Пакета Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 83'
      Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 83'
      Шанс! Токо-Экамби Карл из команды Лион пробил головой, но мимо
    • 83'
      Милагрес Энрике из команды Лион отправил кросс в штрафную...
    • 83'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 83'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 83'
      Токо-Экамби Карл из команды Лион нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
    • 83'
      Опасность! Пакета Лукас из команды Лион отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
    • 82'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 81'
      Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Жеббель Виллем
    • 81'
      Забив гол, Нант сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • 81'
      Блас Людовик сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      81'
      Г О О О О Л - Мерлин Квентин наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
    • 81'
      Блас Людовик из команды Нант сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
    • 80'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 80'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 80'
      Контроль мяча: Лион: 60%, Нант: 40%.
    • 80'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 80'
      Как он промахнулся? Тете имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
    • 80'
      Брэдли Баркола из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
    • 79'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 78'
      Тете сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      78'
      Г О О О О Л - Пакета Лукас забивает с левой ноги!
    • 78'
      Опасность! Тете из команды Лион отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
    • 78'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 78'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      77'
      Брэдли Баркола из команды Лион в офсайде
    • 77'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 77'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 76'
      Букари Осман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 76'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 76'
      О, нет. Из многообещающей позиции Букари Осман из команды Нант наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 76'
      Коршья Себастьен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
    • 76'
      Нант пытается что-то создать.
    • 76'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 76'
      Тете из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 75'
      Контроль мяча: Лион: 61%, Нант: 39%.
    • 75'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 75'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 75'
      Брэдли Баркола нанес удар, мяч был парирован, но Альбан Ляфон не удержал его в руках.
    • 74'
      Лион пытается что-то создать.
    • 74'
      Нант выполняет удар от ворот.
    • 74'
      Ауа Уссем из команды Лион в офсайде
    • 74'
      Лион контролирует мяч.
    • 73'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 73'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 73'
      Тактическая замена. Да Сильва Дамьен уходит с поля и его заменяет Боатенг Жером
    • 72'
      Тактическая замена. Коко Маркус уходит с поля и его заменяет Коршья Себастьен
    • 72'
      Тактическая замена. Саймон Мозес уходит с поля и его заменяет Букари Осман
    • 72'
      Тактическая замена. Коло-Муани Рандаль уходит с поля и его заменяет Кулибали Калифа
    • 71'
      Жиротто Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Угловой
      71'
      Мерлин Квентин из команды Нант подал угловой слева.
    • 71'
      Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 71'
      Мерлин Квентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
    • 70'
      Нант пытается что-то создать.
    • 70'
      Контроль мяча: Лион: 60%, Нант: 40%.
    • 70'
      Выглядело как неплохой момент. Пакета Лукас из команды Лион закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
    • 70'
      Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      70'
      Ауа Уссем из команды Лион подал угловой слева.
    • 69'
      Мало Густо из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 69'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Тете и попал в каркас ворот!
    • 69'
      Токо-Экамби Карл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
    • 69'
      Лион пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      68'
      Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
    • 68'
      Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 68'
      Токо-Экамби Карл нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 67'
      Лион начинает контратаку
    • 67'
      Коко Маркус из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 67'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 67'
      Мерлин Квентин из команды Нант делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
    • 67'
      Нант пытается что-то создать.
    • 66'
      Лион выполняет удар от ворот.
    • 66'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 66'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 65'
      Коло-Муани Рандаль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 65'
      Контроль мяча: Лион: 61%, Нант: 39%.
    • Фол, нарушение
      64'
      Мерлин Квентин задерживает мяч рукой
    • 64'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 64'
      Лион выполняет удар от ворот.
    • 64'
      Тактическая замена. Февр Ромен уходит с поля и его заменяет Ауа Уссем
    • 64'
      Тактическая замена. Ндомбеле Танги уходит с поля и его заменяет Какере Максанс
    • 64'
      Тактическая замена. Дембеле Мусса II уходит с поля и его заменяет Брэдли Баркола
    • 63'
      Аппиа Деннис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 62'
      Нант контролирует мяч.
    • 62'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Желтая карточка
      61'
      Ндомбеле Танги получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      61'
      Ндомбеле Танги из команды Лион опасно и грубо сыграл. Блас Людовик пострадал.
    • 60'
      Лион контролирует мяч.
    • 60'
      Контроль мяча: Лион: 61%, Нант: 39%.
    • 59'
      Блас Людовик из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
    • 59'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      58'
      Дембеле Мусса II из команды Лион в офсайде
    • 58'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Лион отменен из-за положения "вне игры".
    • Описание гола
      58'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      57'
      Г О О О О О Л! Лион забивает! Дембеле Мусса II отличился.
    • 57'
      Дембеле Мусса II из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
    • 57'
      Ндомбеле Танги разрезает оборону соперника отличным пасом
    • 57'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 57'
      Лион начинает контратаку
    • 56'
      Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      56'
      Блас Людовик из команды Нант подал угловой справа.
    • 56'
      Кастелло Лукеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 56'
      Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • 56'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      55'
      Рефери не любит споров - именно за это Антуан Комбуаре сейчас получил желтую
    • Травма, повреждение
      55'
      Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 55'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 54'
      Контроль мяча: Лион: 62%, Нант: 38%.
    • Фол, нарушение
      54'
      Кастелло Лукеба из команды Лион опасно и грубо сыграл. Коко Маркус пострадал.
    • 54'
      Нант начинает контратаку
    • 54'
      Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
    • Фол, нарушение
      54'
      Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Тете
    • Фол, нарушение
      54'
      Назначен штрафной. Пострадал Мало Густо, его свалил Фабио да Сильва.
    • 53'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 53'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 53'
      Игрок Тете из команды Лион неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
    • 53'
      Опасность! Пакета Лукас из команды Лион отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
    • 52'
      Лион пытается что-то создать.
    • 52'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 51'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      51'
      Коко Маркус из команды Нант подал угловой слева.
    • 51'
      Пакета Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 51'
      Нант пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      50'
      Пакета Лукас из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Кастеллетто Жан-Шарль заработал фол
    • 50'
      Контроль мяча: Лион: 63%, Нант: 37%.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 49'
      Нант контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Пакета Лукас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
    • Фол, нарушение
      48'
      Коко Маркус наказан за толчок Милагрес Энрике
    • Фол, нарушение
      47'
      Да Сильва Дамьен наказан за толчок Саймон Мозес
    • 47'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 47'
      Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
    • 46'
      Лион пытается что-то создать.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Контроль мяча: Лион: 63%, Нант: 37%.
    • Фол, нарушение
      46'
      Коко Маркус из команды Нант опасно и грубо сыграл. Пакета Лукас пострадал.
    • 46'
      Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 46'
      Команда Лион имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 45'
      Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
    • 45'
      Нант начинает контратаку
    • 45'
      Токо-Экамби Карл нанес удар, мяч был парирован, но Альбан Ляфон не удержал его в руках.
    • 45'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Контроль мяча: Лион: 63%, Нант: 37%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 45'
      Пакета Лукас из команды Лион навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
    • 44'
      Лион пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      43'
      Саймон Мозес наказан за толчок Да Сильва Дамьен
    • 43'
      Нант контролирует мяч.
    • 42'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Лион контролирует мяч.
    • 42'
      Хорошую попытку сделал Блас Людовик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 42'
      Коко Маркус из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
    • 42'
      Ндомбеле Танги ошибается в защите.
    • 41'
      Лион контролирует мяч.
    • 41'
      Контроль мяча: Лион: 63%, Нант: 37%.
    • 40'
      Лион выполняет удар от ворот.
    • 40'
      Блас Людовик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 40'
      Антони Лопеш не дал случится голу! Блас Людовик должен был забивать, но Антони Лопеш сделал отличный сейв
    • 40'
      Коло-Муани Рандаль из команды Нант сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
    • 40'
      Коло-Муани Рандаль из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
    • 40'
      Нант начинает контратаку
    • 40'
      Лион контролирует мяч.
    • 39'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Травма, повреждение
      39'
      Матч возобновлен
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      Лион контролирует мяч.
    • 37'
      Лион выполняет удар от ворот.
    • 37'
      Саймон Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 37'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Кастеллетто Жан-Шарль нанес удар, мяч был парирован, но Антони Лопеш не удержал его в руках.
    • 36'
      Плохо сыграл Пакета Лукас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
    • Угловой
      36'
      Мерлин Квентин из команды Нант подал угловой слева.
    • 36'
      Блас Людовик мяч отрикошетил от ворот
    • 36'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      35'
      Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса II из команды Лион поставил подножку. Пострадал Жиротто Андрей
    • 35'
      Нант контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Лион: 66%, Нант: 34%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 35'
      Тете из команды Лион делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
    • 35'
      Ндомбеле Танги из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
    • 35'
      Ндомбеле Танги из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
    • 35'
      Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ндомбеле Танги из команды Лион.
    • 34'
      Лион начинает контратаку
    • 34'
      Нант пытается что-то создать.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 34'
      Токо-Экамби Карл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 34'
      Милагрес Энрике из команды Лион отправил кросс в штрафную...
    • 33'
      Игра в одни ворота сейчас. Лион доминирует и владеет мячом
    • 32'
      Лион контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      31'
      Мало Густо из команды Лион опасно и грубо сыграл. Фабио да Сильва пострадал.
    • 30'
      Нант контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Лион: 64%, Нант: 36%.
    • 29'
      Коко Маркус пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
    • 29'
      Нант начинает контратаку
    • 29'
      Игрок Кастелло Лукеба из команды Лион неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
    • Угловой
      29'
      Февр Ромен из команды Лион подал угловой слева.
    • 29'
      Кастеллетто Жан-Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 29'
      Милагрес Энрике из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
    • 29'
      Лион контролирует мяч.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 28'
      Пакета Лукас из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 26'
      Лион контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      25'
      Фабио да Сильва из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Мало Густо.
    • 25'
      Нант контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Лион: 63%, Нант: 37%.
    • 24'
      Кастелло Лукеба нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      24'
      Блас Людовик наказан за толчок Февр Ромен
    • 23'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Лион контролирует мяч.
    • 22'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 22'
      Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 22'
      Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
    • 22'
      Нант пытается что-то создать.
    • 21'
      Лион выполняет удар от ворот.
    • 21'
      Фабио да Сильва не смог попасть в створ ударом издали
    • 21'
      Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 21'
      Мерлин Квентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
    • 20'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Коко Маркус из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 20'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Контроль мяча: Лион: 68%, Нант: 32%.
    • 19'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      19'
      Пакета Лукас из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Коко Маркус.
    • Офсайд
      18'
      Токо-Экамби Карл из команды Лион в офсайде
    • 18'
      Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      18'
      Февр Ромен из команды Лион подал угловой справа.
    • 17'
      Мало Густо из команды Лион делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
    • 17'
      Лион начинает контратаку
    • 17'
      Кастелло Лукеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 17'
      Коко Маркус из команды Нант отправил кросс в штрафную...
    • 17'
      Саймон Мозес из команды Нант делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
    • 17'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Аппиа Деннис из команды Нант поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
    • 16'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 16'
      Шанс! Токо-Экамби Карл из команды Лион пробил головой, но мимо
    • 16'
      Милагрес Энрике из команды Лион отправил кросс в штрафную...
    • Угловой
      16'
      Февр Ромен из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
    • 15'
      Жиротто Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 15'
      Дембеле Мусса II из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 15'
      Лион контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Лион: 66%, Нант: 34%.
    • 14'
      Саймон Мозес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Саймон Мозес из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
    • 14'
      Нант начинает контратаку
    • 14'
      Токо-Экамби Карл из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 14'
      Нант контролирует мяч.
    • 13'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Нант контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      11'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант опасно и грубо сыграл. Токо-Экамби Карл пострадал.
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Кастелло Лукеба из команды Лион поставил подножку. Пострадал Коло-Муани Рандаль
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О О О Л - Дембеле Мусса II из команды Лион головой вбивает мяч в сетку.
    • 9'
      Плохо сыграл Кастеллетто Жан-Шарль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
    • 9'
      Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
    • 9'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Лион контролирует мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 7'
      Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 7'
      Милагрес Энрике из команды Лион отправил кросс в штрафную...
    • 6'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Нант контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Лион: 70%, Нант: 30%.
    • 5'
      Лион контролирует мяч.
    • 4'
      Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 4'
      Ндомбеле Танги из команды Лион отправил кросс в штрафную...
    • Угловой
      4'
      Февр Ромен из команды Лион подал угловой справа.
    • 3'
      Дембеле Мусса II мяч отрикошетил от ворот
    • 3'
      Мало Густо из команды Лион сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
    • 3'
      Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 3'
      Милагрес Энрике из команды Лион отправил кросс в штрафную...
    • 3'
      Лион пытается что-то создать.
    • 2'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
    • 2'
      Лион контролирует мяч.
    • 1'
      Кастелло Лукеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 1'
      Коко Маркус из команды Нант отправил кросс в штрафную...
    • 1'
      Нант пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Лион 87.8% (101)
    X 9.6% (11)
    Нант 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
    Где смотреть матч Лион 3:2 Нант онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Лион 3:2 Нант

    Исход игры
    Лион
    87.8% (101)
    Ничья
    9.6% (11)
    Нант
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.18% (64)
    Меньше
    41.82% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    64.55% (71)
    Нет
    35.45% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    42.6% (49)
    2:0 Лион
    18.3% (21)
    1:0 Лион
    12.2% (14)
    3:1 Лион
    7.8% (9)
    1:1 Ничья
    6.1% (7)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:1 Нант
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     