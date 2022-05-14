Стадион: Гроупама Арена
1:0
9' ГолДембеле Мусса
55' Желтая карточкаАнтуан Комбуаре
57' Undefined phrase: football_event_Дембеле Мусса
61' Желтая карточкаНдомбеле Танги
2:0
78' ГолПакета Лукас
2:1
81' ГолМерлин Квентин
3:1
85' ГолТете
3:2
90' ГолСиприен Вилан
Ход матча
9'
1:0
55'
57'
61'
64'
78'
2:0
81'
2:1
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
8 Удары по воротам 10
-
6 Удары в створ 6
-
5 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
17
Гюсто
Мало
15
Февр
Ромен
10
Пакета
Лукас
20
Тете
12
Аппиа
Деннис
11
Коко
Маркус
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
-
20 ТетеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лион
Нант
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
20 матчей
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Мусса II
|20 (5)
|0.54
|Токо-Экамби Карл
|12 (2)
|0.32
|Пакета Лукас
|9 (1)
|0.24
|Ауа Уссем
|5
|0.14
|Денайер Джейсон
|3
|0.08
|Февр Ромен
|3
|0.08
|Тете
|2
|0.05
|Шакири Джердан
|2
|0.05
|Мендес Тьяго
|2
|0.05
|Люкеба Кастелло
|2
|0.05
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Гюсто Мало
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Ндомбеле Танги
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
|Баркола Бредли
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|12
|0.32
|Блас Людовик
|9 (4)
|0.24
|Саймон Мозес
|6
|0.16
|Жиротто Андрей
|6
|0.16
|Кулибали Калифа
|5
|0.14
|Чиривелья Педро
|3
|0.08
|Букари Осман
|2
|0.05
|Сиприен Вилан
|2
|0.05
|Мерлин Квентин
|2
|0.05
|Жеббель Виллем
|2
|0.05
|Коко Маркус
|1
|0.03
|Паллуа Николя
|1
|0.03
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.03
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Жером
|6
|0
|Да Сильва Дамьен
|4
|1
|Дюбуа Лео
|5
|0
|Дембеле Мусса II
|5
|0
|Какере Максанс
|5
|0
|Мендес Тьяго
|3
|1
|Эмерсон Палмиери
|3
|1
|Слимани Ислам
|3
|0
|Токо-Экамби Карл
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Ндомбеле Танги
|3
|0
|Гюсто Мало
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Фильо Марсело
|2
|0
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Петер Бос
|0
|1
|Ауа Уссем
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|Тете
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|8
|1
|Блас Людовик
|9
|0
|Паллуа Николя
|7
|1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|8
|0
|Жиротто Андрей
|8
|0
|Чиривелья Педро
|6
|0
|Мутуссами Самуэль
|5
|0
|Аппиа Деннис
|4
|0
|Коко Маркус
|2
|1
|Сиприен Вилан
|3
|0
|Саймон Мозес
|3
|0
|Лафон Альбан
|3
|0
|Траоре Шарль
|3
|0
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0
|Антуан Комбуаре
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Кулибали Калифа
|1
|0
|Де Са Роли Перейра
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Букари Осман
|1
|0
|Силла Абдулайе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
42
23
17 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
19 Не забивали 23
7
17%
4
17%
1-15
6
14%
3
13%
16-30
4
10%
5
22%
31-45
6
14%
0
0%
46-60
8
19%
4
17%
61-75
11
26%
7
30%
76-90
Пропущено
25
27
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
3
12%
5
19%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
6
24%
2
7%
31-45
6
24%
5
19%
46-60
1
4%
9
33%
61-75
8
32%
5
19%
76-90
Забито
24
30
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 9
22 Не забивали 24
1
4%
2
7%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
8
33%
4
13%
31-45
4
17%
9
30%
46-60
2
8%
6
20%
61-75
6
25%
5
17%
76-90
Пропущено
23
21
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
9%
3
14%
1-15
5
22%
3
14%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
3
13%
5
24%
46-60
2
9%
4
19%
61-75
9
39%
2
10%
76-90
Забито
66
53
29 В 1-м тайме 22
37 Во 2-м тайме 31
21 Забивали первыми 16
4 Не забивали 10
8
12%
6
11%
1-15
9
14%
7
13%
16-30
12
18%
9
17%
31-45
10
15%
9
17%
46-60
10
15%
10
19%
61-75
17
26%
12
23%
76-90
Пропущено
48
48
19 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 29
5
10%
8
17%
1-15
6
13%
4
8%
16-30
8
17%
6
13%
31-45
9
19%
10
21%
46-60
3
6%
13
27%
61-75
17
35%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1
Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0
Нант
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3
Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Мец - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|85 - 36
|83
|2.
|Марсель
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|59 - 39
|68
|3.
|Монако
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 38
|68
|4.
|Ренн
|Заявка
|37
|20
|5
|12
|80 - 38
|65
|5.
|Страсбург
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|60 - 39
|63
|6.
|Ницца
|Заявка
|37
|19
|7
|11
|50 - 34
|63
|7.
|Ланс
|Заявка
|37
|17
|10
|10
|60 - 46
|61
|8.
|Лион
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|64 - 50
|59
|9.
|Лилль
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|46 - 46
|54
|10.
|Нант
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|54 - 47
|54
|11.
|Брест
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|47 - 53
|48
|12.
|Реймс
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|41 - 41
|46
|13.
|Монпелье
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|49 - 59
|43
|14.
|Анже
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|42 - 55
|38
|15.
|Труа
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 52
|37
|16.
|Клермон
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|37 - 67
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 62
|35
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|41 - 76
|31
|19.
|Мец
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|35 - 64
|31
|20.
|Бордо
|Заявка
|37
|5
|13
|19
|48 - 89
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|44 - 12
|48
|2.
|Ренн
|Заявка
|19
|14
|1
|4
|50 - 13
|43
|3.
|Монако
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 16
|40
|4.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 25
|38
|5.
|Страсбург
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 18
|38
|6.
|Нант
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 19
|36
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 21
|33
|9.
|Марсель
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|27 - 26
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|13.
|Анже
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|21 - 23
|23
|14.
|Лорьян
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|Труа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 19
|22
|16.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 20
|21
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 38
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 31
|18
|19.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|25 - 33
|16
|20.
|Мец
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|21 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 17
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 24
|35
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Ланс
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 28
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 22
|28
|6.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|7.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 21
|25
|8.
|Реймс
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 21
|25
|9.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|21 - 28
|23
|10.
|Ренн
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|30 - 25
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 25
|21
|12.
|Нант
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 28
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|16 - 36
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|22 - 33
|17
|15.
|Труа
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 33
|15
|16.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|17.
|Анже
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|21 - 32
|15
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|17 - 38
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|23 - 56
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|15 - 41
|12
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Лион 3:2 Нант
Исход игры
Лион
87.8% (101)
Ничья
9.6% (11)
Нант
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.18% (64)
Меньше
41.82% (46)
Обе команды забьют
Да
64.55% (71)
Нет
35.45% (39)
Популярный счёт
2:1 Лион
42.6% (49)
2:0 Лион
18.3% (21)
1:0 Лион
12.2% (14)
3:1 Лион
7.8% (9)
1:1 Ничья
6.1% (7)
0:0 Ничья
1.7% (2)
0:1 Нант
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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