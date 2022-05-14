Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Плохо сыграл Кастелло Лукеба - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

87' Какере Максанс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Г О О О О Л - Тете забивает с левой ноги!

85' Ауа Уссем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Брэдли Баркола из команды Лион сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.

85' Брэдли Баркола из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...

83' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Опасность! Пакета Лукас из команды Лион отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

82' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Забив гол, Нант сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

81' Г О О О О Л - Мерлин Квентин наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

80' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Нант

80' Как он промахнулся? Тете имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

80' Брэдли Баркола из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

79' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Г О О О О Л - Пакета Лукас забивает с левой ноги!

78' Опасность! Тете из команды Лион отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

78' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Брэдли Баркола из команды Лион в офсайде

77' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Лион

76' Букари Осман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' О, нет. Из многообещающей позиции Букари Осман из команды Нант наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

76' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Тете из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

75' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Брэдли Баркола нанес удар, мяч был парирован, но Альбан Ляфон не удержал его в руках.

74' Нант выполняет удар от ворот.

73' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Лион

71' Жиротто Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Выглядело как неплохой момент. Пакета Лукас из команды Лион закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

70' Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Мало Густо из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

69' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Тете и попал в каркас ворот!

67' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Лион выполняет удар от ворот.

66' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

66' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

65' Коло-Муани Рандаль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Лион выполняет удар от ворот.

64' Тактическая замена. Дембеле Мусса II уходит с поля и его заменяет Брэдли Баркола

63' Аппиа Деннис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Ндомбеле Танги получил желтую карточку от судьи

59' Блас Людовик из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

59' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Лион отменен из-за положения "вне игры".

58' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

57' Ндомбеле Танги разрезает оборону соперника отличным пасом

57' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Кастелло Лукеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Матч возобновлен

55' Рефери не любит споров - именно за это Антуан Комбуаре сейчас получил желтую

55' Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

53' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

53' Игрок Тете из команды Лион неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

53' Опасность! Пакета Лукас из команды Лион отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

52' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

51' Пакета Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Удар от ворот произведет Лион

47' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...