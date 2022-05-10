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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Монпелье
 
Позже
ПСЖ

История личных встреч

Монпелье
ПСЖ

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
90%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 15 побед

30 матчей

16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

13.3%
46.7%
40%
4 победы 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.3%
26.7%
50%
7 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

Л1
2:0
К
2:2
Л1
4:0
Л1
1:3
Л1
5:0
Л1
1:3
Л1
3:2
Л1
5:1
Л1
4:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:2
К
0:3
Л1
0:0
Л1
4:0
К
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:3
Л1
2:2
КЛ
1:0
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
1:1
КЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 10 0.28
Саванье Тежи 8 (3) 0.22
Мавидиди Стефи 8 0.22
Молле Флоран 6 0.17
Лаборд Гаэтан 5 (1) 0.14
Жермен Валер 4 0.11
Делор Анди 3 0.08
Коцца Николя 2 0.06
Суке Арно 1 0.03
Ристич Михайло 1 0.03
Шотар Жорис 1 0.03
Ойонго Амбруаз 1 0.03
Самбья Саломон 1 0.03
Ферри Жордан 0 0
Джоаккини Николас 0 0
Делайе Саша 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 25 (3) 0.69
Неймар 12 (3) 0.33
Маркиньос Маркос 5 0.14
Данилу Перейра 5 0.14
Месси Лионель 4 0.11
Хакими Ашраф 4 0.11
Икарди Мауро 4 0.11
Ди Мария Анхель 3 0.08
Эррера Андер 3 0.08
Гуэйе Идрисса 3 0.08
Дракслер Юлиан 2 0.06
Рамос Серхио 2 0.06
Керер Тило 2 0.06
Вейналдум Джорджиньо 1 0.03
Верратти Марко 1 0.03
Паредес Леандро 1 0.03
Сарабия Пабло 1 0.03
Кимпембе Преснел 1 0.03
Мендеш Нуну 0 0
Диалло Абду 0 0
Мишю Эдуар 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 10 1
Саванье Тежи 8 2
Молле Флоран 6 0
Самбья Саломон 4 1
Шотар Жорис 5 0
Ристич Михайло 3 1
Ойонго Амбруаз 4 0
Мавидиди Стефи 4 0
Коцца Николя 2 1
Тулер Матеус 2 1
Вахи Элю 2 1
Сахо Мамаду 3 0
Суке Арно 3 0
Леруа Лео 3 0
Макуана Бени 3 0
Жермен Валер 2 0
Лаборд Гаэтан 2 0
Эстев Максим 2 0
Омлин Йонас 0 1
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 12 0
Неймар 9 0
Мбаппе Килиан 9 0
Кимпембе Преснел 6 0
Хакими Ашраф 3 1
Гуэйе Идрисса 4 0
Маркиньос Маркос 4 0
Рамос Серхио 2 1
Ди Мария Анхель 3 0
Мендеш Нуну 3 0
Паредес Леандро 3 0
Данилу Перейра 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 3 0
Вейналдум Джорджиньо 2 0
Бернат Хуан 2 0
Эбимбе Эрик 2 0
Навас Кейлор 0 1
Мишю Эдуар 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Эррера Андер 1 0
Икарди Мауро 1 0
Диалло Абду 1 0
Дагба Колин 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
38
12 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 7
23 Не забивали 22
4
15%
3
8%
1-15
4
15%
8
21%
16-30
4
15%
6
16%
31-45
5
19%
2
5%
46-60
4
15%
9
24%
61-75
6
22%
10
26%
76-90

Пропущено

22
23
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
2
9%
4
17%
1-15
6
27%
4
17%
16-30
2
9%
6
26%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
5
23%
2
9%
61-75
6
27%
6
26%
76-90

Забито

22
42
14 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 13
23 Не забивали 19
4
18%
7
17%
1-15
1
5%
6
14%
16-30
9
41%
6
14%
31-45
4
18%
5
12%
46-60
0
0%
10
24%
61-75
4
18%
8
19%
76-90

Пропущено

33
14
15 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
6
18%
0
0%
1-15
5
15%
2
14%
16-30
4
12%
3
21%
31-45
1
3%
4
29%
46-60
7
21%
2
14%
61-75
10
30%
3
21%
76-90

Забито

49
80
26 В 1-м тайме 36
23 Во 2-м тайме 44
17 Забивали первыми 20
10 Не забивали 5
8
16%
10
13%
1-15
5
10%
14
18%
16-30
13
27%
12
15%
31-45
9
18%
7
9%
46-60
4
8%
19
24%
61-75
10
20%
18
23%
76-90

Пропущено

55
37
25 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 26
8
15%
4
11%
1-15
11
20%
6
16%
16-30
6
11%
9
24%
31-45
2
4%
5
14%
46-60
12
22%
4
11%
61-75
16
29%
29%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2 Ланс - Монпелье 2:0
Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0 Монпелье - Брест 1:2 Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1 Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1
ПСЖ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3
ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 36 24 8 4 81 - 36 80
2. Марсель Заявка 36 20 8 8 59 - 37 68
3. Монако Заявка 36 19 8 9 59 - 36 65
4. Ницца Заявка 36 19 7 10 49 - 31 63
5. Ренн Заявка 36 19 5 12 78 - 38 62
6. Страсбург Заявка 36 16 12 8 59 - 39 60
7. Ланс Заявка 36 16 10 10 57 - 45 58
8. Лион Заявка 36 15 11 10 61 - 48 56
9. Нант Заявка 36 15 9 12 52 - 44 54
10. Лилль Заявка 36 13 12 11 43 - 45 51
11. Брест Заявка 36 13 9 14 45 - 49 48
12. Монпелье Заявка 36 12 7 17 49 - 55 43
13. Реймс Заявка 36 10 13 13 39 - 40 43
14. Анже Заявка 36 9 11 16 42 - 54 38
15. Труа Заявка 36 9 10 17 35 - 49 37
16. Клермон Заявка 36 9 9 18 37 - 66 36
17. Лорьян Заявка 36 8 10 18 34 - 62 34
18. Сент-Этьен Заявка 36 7 10 19 40 - 74 31
19. Мец Заявка 36 5 13 18 34 - 64 28
20. Бордо Заявка 36 5 12 19 48 - 89 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 3 0 44 - 12 48
2. Ренн Заявка 18 13 1 4 48 - 13 40
3. Монако Заявка 18 11 4 3 34 - 14 37
4. Нант Заявка 18 11 3 4 32 - 19 36
5. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
6. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 18 10 4 4 27 - 18 33
9. Марсель Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
11. Монпелье Заявка 18 7 5 6 27 - 22 26
12. Брест Заявка 18 7 4 7 26 - 25 25
13. Анже Заявка 18 7 2 9 21 - 23 23
14. Лорьян Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
15. Труа Заявка 18 5 7 6 18 - 16 22
16. Реймс Заявка 18 5 6 7 23 - 20 21
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 18 4 6 8 21 - 31 18
19. Бордо Заявка 18 3 6 9 25 - 33 15
20. Мец Заявка 18 2 7 9 20 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 18 12 3 3 30 - 15 39
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Монако Заявка 18 8 4 6 25 - 22 28
5. Страсбург Заявка 18 6 7 5 24 - 21 25
6. Ланс Заявка 18 7 4 7 24 - 27 25
7. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
8. Лилль Заявка 18 6 5 7 21 - 25 23
9. Реймс Заявка 18 5 7 6 16 - 20 22
10. Ренн Заявка 18 6 4 8 30 - 25 22
11. Лион Заявка 18 5 6 7 22 - 25 21
12. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
13. Клермон Заявка 18 5 3 10 16 - 35 18
14. Монпелье Заявка 18 5 2 11 22 - 33 17
15. Анже Заявка 18 2 9 7 21 - 31 15
16. Труа Заявка 18 4 3 11 17 - 33 15
17. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
18. Сент-Этьен Заявка 18 3 4 11 17 - 38 13
19. Бордо Заявка 18 2 6 10 23 - 56 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монпелье - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2022, осталось 2 дня 17 часов 21 минуту.

    Главный судья: Стина Жереми

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Монпелье 2.8% (1)
    X 11.1% (4)
    ПСЖ 86.1% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    ПСЖ
    7.57
    5.65
    1.43
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Монпелье - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Монпелье - ПСЖ

    Исход игры
    Монпелье
    2.8% (1)
    Ничья
    11.1% (4)
    ПСЖ
    86.1% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.44% (25)
    Меньше
    30.56% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (27)
    Нет
    25% (9)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    38.9% (14)
    1:3 ПСЖ
    16.7% (6)
    0:2 ПСЖ
    13.9% (5)
    1:1 Ничья
    11.1% (4)
    0:3 ПСЖ
    5.6% (2)
    2:3 ПСЖ
    5.6% (2)
    0:1 ПСЖ
    5.6% (2)
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