Стадион: Стад де ля Моссон
История личных встреч
Монпелье
ПСЖ
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
90%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 15 побед
30 матчей
16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
13.3%
46.7%
40%
4 победы 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.3%
26.7%
50%
7 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|10
|0.28
|Саванье Тежи
|8 (3)
|0.22
|Мавидиди Стефи
|8
|0.22
|Молле Флоран
|6
|0.17
|Лаборд Гаэтан
|5 (1)
|0.14
|Жермен Валер
|4
|0.11
|Делор Анди
|3
|0.08
|Коцца Николя
|2
|0.06
|Суке Арно
|1
|0.03
|Ристич Михайло
|1
|0.03
|Шотар Жорис
|1
|0.03
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.03
|Самбья Саломон
|1
|0.03
|Ферри Жордан
|0
|0
|Джоаккини Николас
|0
|0
|Делайе Саша
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|25 (3)
|0.69
|Неймар
|12 (3)
|0.33
|Маркиньос Маркос
|5
|0.14
|Данилу Перейра
|5
|0.14
|Месси Лионель
|4
|0.11
|Хакими Ашраф
|4
|0.11
|Икарди Мауро
|4
|0.11
|Ди Мария Анхель
|3
|0.08
|Эррера Андер
|3
|0.08
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.08
|Дракслер Юлиан
|2
|0.06
|Рамос Серхио
|2
|0.06
|Керер Тило
|2
|0.06
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.03
|Верратти Марко
|1
|0.03
|Паредес Леандро
|1
|0.03
|Сарабия Пабло
|1
|0.03
|Кимпембе Преснел
|1
|0.03
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
|Мишю Эдуар
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|10
|1
|Саванье Тежи
|8
|2
|Молле Флоран
|6
|0
|Самбья Саломон
|4
|1
|Шотар Жорис
|5
|0
|Ристич Михайло
|3
|1
|Ойонго Амбруаз
|4
|0
|Мавидиди Стефи
|4
|0
|Коцца Николя
|2
|1
|Тулер Матеус
|2
|1
|Вахи Элю
|2
|1
|Сахо Мамаду
|3
|0
|Суке Арно
|3
|0
|Леруа Лео
|3
|0
|Макуана Бени
|3
|0
|Жермен Валер
|2
|0
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|Эстев Максим
|2
|0
|Омлин Йонас
|0
|1
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|12
|0
|Неймар
|9
|0
|Мбаппе Килиан
|9
|0
|Кимпембе Преснел
|6
|0
|Хакими Ашраф
|3
|1
|Гуэйе Идрисса
|4
|0
|Маркиньос Маркос
|4
|0
|Рамос Серхио
|2
|1
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Мендеш Нуну
|3
|0
|Паредес Леандро
|3
|0
|Данилу Перейра
|3
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0
|Бернат Хуан
|2
|0
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|Навас Кейлор
|0
|1
|Мишю Эдуар
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Эррера Андер
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
38
12 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 7
23 Не забивали 22
4
15%
3
8%
1-15
4
15%
8
21%
16-30
4
15%
6
16%
31-45
5
19%
2
5%
46-60
4
15%
9
24%
61-75
6
22%
10
26%
76-90
Пропущено
22
23
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
2
9%
4
17%
1-15
6
27%
4
17%
16-30
2
9%
6
26%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
5
23%
2
9%
61-75
6
27%
6
26%
76-90
Забито
22
42
14 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 13
23 Не забивали 19
4
18%
7
17%
1-15
1
5%
6
14%
16-30
9
41%
6
14%
31-45
4
18%
5
12%
46-60
0
0%
10
24%
61-75
4
18%
8
19%
76-90
Пропущено
33
14
15 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
6
18%
0
0%
1-15
5
15%
2
14%
16-30
4
12%
3
21%
31-45
1
3%
4
29%
46-60
7
21%
2
14%
61-75
10
30%
3
21%
76-90
Забито
49
80
26 В 1-м тайме 36
23 Во 2-м тайме 44
17 Забивали первыми 20
10 Не забивали 5
8
16%
10
13%
1-15
5
10%
14
18%
16-30
13
27%
12
15%
31-45
9
18%
7
9%
46-60
4
8%
19
24%
61-75
10
20%
18
23%
76-90
Пропущено
55
37
25 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 26
8
15%
4
11%
1-15
11
20%
6
16%
16-30
6
11%
9
24%
31-45
2
4%
5
14%
46-60
12
22%
4
11%
61-75
16
29%
29%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2 Ланс - Монпелье 2:0
Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0 Монпелье - Брест 1:2 Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1 Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1
ПСЖ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3
ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|36
|24
|8
|4
|81 - 36
|80
|2.
|Марсель
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|59 - 37
|68
|3.
|Монако
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|59 - 36
|65
|4.
|Ницца
|Заявка
|36
|19
|7
|10
|49 - 31
|63
|5.
|Ренн
|Заявка
|36
|19
|5
|12
|78 - 38
|62
|6.
|Страсбург
|Заявка
|36
|16
|12
|8
|59 - 39
|60
|7.
|Ланс
|Заявка
|36
|16
|10
|10
|57 - 45
|58
|8.
|Лион
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|61 - 48
|56
|9.
|Нант
|Заявка
|36
|15
|9
|12
|52 - 44
|54
|10.
|Лилль
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|43 - 45
|51
|11.
|Брест
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|45 - 49
|48
|12.
|Монпелье
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|49 - 55
|43
|13.
|Реймс
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|39 - 40
|43
|14.
|Анже
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|42 - 54
|38
|15.
|Труа
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|35 - 49
|37
|16.
|Клермон
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|37 - 66
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 62
|34
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|40 - 74
|31
|19.
|Мец
|Заявка
|36
|5
|13
|18
|34 - 64
|28
|20.
|Бордо
|Заявка
|36
|5
|12
|19
|48 - 89
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|44 - 12
|48
|2.
|Ренн
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|48 - 13
|40
|3.
|Монако
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 14
|37
|4.
|Нант
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 19
|36
|5.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|6.
|Страсбург
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|35 - 18
|35
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 18
|33
|9.
|Марсель
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 22
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|13.
|Анже
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|21 - 23
|23
|14.
|Лорьян
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|Труа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 16
|22
|16.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 20
|21
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 31
|18
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|25 - 33
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|20 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|30 - 15
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|37 - 24
|32
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 22
|28
|5.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 21
|25
|6.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 27
|25
|7.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|8.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 25
|23
|9.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 20
|22
|10.
|Ренн
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|30 - 25
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 25
|21
|12.
|Нант
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|20 - 25
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 35
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|22 - 33
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|21 - 31
|15
|16.
|Труа
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 33
|15
|17.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|17 - 38
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|23 - 56
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
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Прогнозы на матч Монпелье - ПСЖ
Исход игры
Монпелье
2.8% (1)
Ничья
11.1% (4)
ПСЖ
86.1% (31)
Тотал 2.5
Больше
69.44% (25)
Меньше
30.56% (11)
Обе команды забьют
Да
75% (27)
Нет
25% (9)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
38.9% (14)
1:3 ПСЖ
16.7% (6)
0:2 ПСЖ
13.9% (5)
1:1 Ничья
11.1% (4)
0:3 ПСЖ
5.6% (2)
2:3 ПСЖ
5.6% (2)
0:1 ПСЖ
5.6% (2)
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