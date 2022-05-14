Стадион: Жоффруа Гишар
1:2
Конец матча
0:1
2' ГолМанетси Маршал
8' Желтая карточкаМангала Эльяким
1:1
12' ГолМангала Эльяким
1:2
61' ГолДумбия Камори
Ход матча
2'
0:1
12'
1:1
61'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 8
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
27
Масон
Иван
10
Хазри
Вахби
20
Буанга
Денис
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
28
Локо
Банзузи
20
Кеббаль
Илан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Масон ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Нападающий
-
20 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
40 Грин ЭтьенВратарь
- Защитник
-
14 Сако ФалаеЗащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
18 Норден АрноНападающий
-
21 Амума РоменНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дюпре Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
28 Локо БанзузиЗащитник
-
20 Кеббаль ИланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
-
34 Адлен МартинПолузащитник
-
10 Зенели АрберНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Экитик ЮгоНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Сент-Этьен
Реймс
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|10 (4)
|0.27
|Буанга Денис
|8
|0.22
|Норден Арно
|4
|0.11
|Будебуз Риад
|3 (1)
|0.08
|Камара Махди
|3
|0.08
|Колодзейчак Тимоти
|2
|0.05
|Соу Саиду
|2
|0.05
|Амума Ромен
|1
|0.03
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.03
|Мангала Эльяким
|1
|0.03
|Трауко Мигель
|1
|0.03
|Юссуф Зейду
|1
|0.03
|Наде Микаэль
|1
|0.03
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0.03
|Аушиш Адиль
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|9 (1)
|0.24
|Манетси Маршал
|5
|0.14
|Фас Ваут
|4
|0.11
|Флипс Алексис
|2 (1)
|0.05
|Зенели Арбер
|2
|0.05
|Туре Эль Билал
|2 (1)
|0.05
|Мбюкю Натанаэль
|2
|0.05
|Абдельамид Юнис
|2
|0.05
|Кассама Морету
|2
|0.05
|Каюсте Йенс
|2 (1)
|0.05
|Кеббаль Илан
|1
|0.03
|Конан Гислен
|1
|0.03
|Матусива Азор
|1
|0.03
|Локо Банзузи
|1
|0.03
|Думбия Камори
|1
|0.03
|Фокет Томас
|1
|0.03
|Бузи Максим
|1
|0.03
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.03
|Бериша Валон
|0
|0
Карточки
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангала Эльяким
|9
|0
|Камара Махди
|8
|0
|Масон Иван
|7
|0
|Гурна-Дуат Люка
|7
|0
|Хазри Вахби
|6
|0
|Колодзейчак Тимоти
|4
|1
|Буанга Денис
|4
|1
|Юссуф Зейду
|3
|1
|Неу Иван
|3
|1
|Норден Арно
|4
|0
|Наде Микаэль
|4
|0
|Трауко Мигель
|3
|0
|Мукуди Ароль
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Будебуз Риад
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Сильва Габриэль
|1
|0
|Муэффек Аймен
|1
|0
|Сиссоко Альфа
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|7
|2
|Матусива Азор
|7
|1
|Гарсия Оскар
|5
|2
|Манетси Маршал
|7
|0
|Абдельамид Юнис
|5
|1
|Фокет Томас
|5
|0
|Лопи Дион
|4
|0
|Локо Банзузи
|4
|0
|Бузи Максим
|3
|0
|Бериша Валон
|1
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Райкович Предраг
|2
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Донис Анастасиос
|0
|1
|Кассама Морету
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Конан Гислен
|1
|0
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Думбия Камори
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
18
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 24
4
15%
3
17%
1-15
1
4%
4
22%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
5
19%
6
33%
61-75
10
37%
2
11%
76-90
Пропущено
35
21
17 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 14
5
14%
2
10%
1-15
8
23%
1
5%
16-30
4
11%
5
24%
31-45
5
14%
2
10%
46-60
4
11%
5
24%
61-75
9
26%
6
29%
76-90
Забито
16
23
12 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
26 Не забивали 25
3
19%
3
13%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
6
38%
2
9%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
1
6%
8
35%
76-90
Пропущено
38
20
16 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
2
5%
1
5%
1-15
6
16%
1
5%
16-30
8
21%
6
30%
31-45
5
13%
4
20%
46-60
9
24%
6
30%
61-75
8
21%
2
10%
76-90
Забито
43
41
22 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 18
9 Не забивали 12
7
16%
6
15%
1-15
4
9%
7
17%
16-30
11
26%
3
7%
31-45
3
7%
7
17%
46-60
7
16%
8
20%
61-75
11
26%
10
24%
76-90
Пропущено
73
41
33 В 1-м тайме 16
40 Во 2-м тайме 25
26 Пропускали первыми 13
34 Не пропускали 26
7
10%
3
7%
1-15
14
19%
2
5%
16-30
12
16%
11
27%
31-45
10
14%
6
15%
46-60
13
18%
11
27%
61-75
17
23%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Этьен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Бордо - Сент-Этьен 2:2
Сент-Этьен - Брест 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Сент-Этьен - Труа 1:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Мец 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1
Реймс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1
Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3 Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Мец 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|85 - 36
|83
|2.
|Марсель
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|59 - 39
|68
|3.
|Монако
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 38
|68
|4.
|Ренн
|Заявка
|37
|20
|5
|12
|80 - 38
|65
|5.
|Страсбург
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|60 - 39
|63
|6.
|Ницца
|Заявка
|37
|19
|7
|11
|50 - 34
|63
|7.
|Ланс
|Заявка
|37
|17
|10
|10
|60 - 46
|61
|8.
|Лион
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|64 - 50
|59
|9.
|Лилль
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|46 - 46
|54
|10.
|Нант
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|54 - 47
|54
|11.
|Брест
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|47 - 53
|48
|12.
|Реймс
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|41 - 41
|46
|13.
|Монпелье
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|49 - 59
|43
|14.
|Анже
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|42 - 55
|38
|15.
|Труа
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 52
|37
|16.
|Клермон
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|37 - 67
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 62
|35
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|41 - 76
|31
|19.
|Мец
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|35 - 64
|31
|20.
|Бордо
|Заявка
|37
|5
|13
|19
|48 - 89
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|44 - 12
|48
|2.
|Ренн
|Заявка
|19
|14
|1
|4
|50 - 13
|43
|3.
|Монако
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 16
|40
|4.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 25
|38
|5.
|Страсбург
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 18
|38
|6.
|Нант
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 19
|36
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 21
|33
|9.
|Марсель
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|27 - 26
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|13.
|Анже
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|21 - 23
|23
|14.
|Лорьян
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|Труа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 19
|22
|16.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 20
|21
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 38
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 31
|18
|19.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|25 - 33
|16
|20.
|Мец
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|21 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 17
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 24
|35
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Ланс
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 28
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 22
|28
|6.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|7.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 21
|25
|8.
|Реймс
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 21
|25
|9.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|21 - 28
|23
|10.
|Ренн
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|30 - 25
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 25
|21
|12.
|Нант
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 28
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|16 - 36
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|22 - 33
|17
|15.
|Труа
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 33
|15
|16.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|17.
|Анже
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|21 - 32
|15
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|17 - 38
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|23 - 56
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|15 - 41
|12
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:2 Реймс
Исход игры
Сент-Этьен
60.2% (68)
Ничья
23% (26)
Реймс
16.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
43.64% (48)
Меньше
56.36% (62)
Обе команды забьют
Да
65.45% (72)
Нет
34.55% (38)
Популярный счёт
2:1 Сент-Этьен
26.5% (30)
1:0 Сент-Этьен
23% (26)
1:1 Ничья
22.1% (25)
1:2 Реймс
8.8% (10)
0:1 Реймс
5.3% (6)
2:0 Сент-Этьен
3.5% (4)
3:1 Сент-Этьен
2.7% (3)
3:2 Сент-Этьен
1.8% (2)
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