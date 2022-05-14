Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

89' Экитик Юго из команды Реймс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

88' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Бузи Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Игрок из команды Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Kamory Doumbia не смог попасть в створ ударом издали

86' Мангала Эльяким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Поль Бернардони не дал случится голу! Лопи Дион должен был забивать, но Поль Бернардони сделал отличный сейв

84' Удар от ворот произведет Реймс

83' Экитик Юго видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

83' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Флипс Алексис бьет с лёта по воротам

82' Kamory Doumbia из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

81' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Реймс

77' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Игрок из команды Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Буанга Денис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Матч возобновлен

74' Гравильон Эндрю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

73' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

71' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Тактическая замена. Иван Масон уходит с поля и его заменяет Амума Ромен

70' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

70' Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Kamory Doumbia из команды Реймс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

67' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Удар от ворот произведет Реймс

66' Буанга Денис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

64' Тактическая замена. Микаэль Наде уходит с поля и его заменяет Сако Фалае

64' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Отличный командный гол!

61' Г О О О О Л - Kamory Doumbia забивает с правой ноги!

61' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Хорошую попытку сделал Kamory Doumbia. Удар в створ, но вратарь начеку

60' Удар от ворот произведет Реймс

57' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

57' Экитик Юго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Экитик Юго нанес удар, мяч был парирован, но Поль Бернардони не удержал его в руках.

55' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Матч возобновлен

50' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

47' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

46' Тактическая замена. Илан Кеббал уходит с поля и его заменяет Экитик Юго