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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Сент-Этьен
1:2
Конец матча
Реймс
0'
0:1
2' Гол
Манетси Маршал
8' Желтая карточка
Мангала Эльяким
1:1
12' Гол
Мангала Эльяким
1:2
61' Гол
Думбия Камори
90'+6

Ход матча

2'
0:1
Манетси Маршал
8'
Мангала Эльяким
 
12'
Мангала Эльяким
1:1
46'
 
Экитик Юго
Кеббаль Илан
46'
 
Гравильон Эндрю
Ван Берген Митчелл
46'
 
Бузи Максим
Локо Банзузи
61'
1:2
Думбия Камори
(Экитик Юго)
64'
Сако Фалае
Наде Микаэль
 
65'
Мукуди Ароль
Соу Саиду
 
65'
Кривелли Энцо
Будебуз Риад
 
71'
Амума Ромен
Масон Иван
 
74'
 
Флипс Алексис
Гравильон Эндрю
80'
 
Лопи Дион
Туре Эль Билал
81'
Норден Арно
Трауко Мигель
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 113
Сент-Этьен 60.2% (68)
X 23% (26)
Реймс 16.8% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
50
Бернардони
Поль
4
Соу
Саиду
22
Мангала
Эльяким
3
Наде
Микаэль
27
Масон
Иван
8
Камара
Махди
6
Гурна-Дуат
Люка
13
Трауко
Мигель
10
Хазри
Вахби
7
Будебуз
Риад
20
Буанга
Денис
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
28
Локо
Банзузи
20
Кеббаль
Илан
15
Манетси
Маршал
21
Матусива
Азор
33
Думбия
Камори
19
Ван
Берген
Митчелл
7
Туре
Эль
Билал
Сент-Этьен
3-4-3
Реймс
4-5-1

История личных встреч

Сент-Этьен
Реймс

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 10 (4) 0.27
Буанга Денис 8 0.22
Норден Арно 4 0.11
Будебуз Риад 3 (1) 0.08
Камара Махди 3 0.08
Колодзейчак Тимоти 2 0.05
Соу Саиду 2 0.05
Амума Ромен 1 0.03
Крассо Жан-Филипп 1 0.03
Мангала Эльяким 1 0.03
Трауко Мигель 1 0.03
Юссуф Зейду 1 0.03
Наде Микаэль 1 0.03
Гурна-Дуат Люка 1 0.03
Аушиш Адиль 0 0
Тиуб Сада 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 9 (1) 0.24
Манетси Маршал 5 0.14
Фас Ваут 4 0.11
Флипс Алексис 2 (1) 0.05
Зенели Арбер 2 0.05
Туре Эль Билал 2 (1) 0.05
Мбюкю Натанаэль 2 0.05
Абдельамид Юнис 2 0.05
Кассама Морету 2 0.05
Каюсте Йенс 2 (1) 0.05
Кеббаль Илан 1 0.03
Конан Гислен 1 0.03
Матусива Азор 1 0.03
Локо Банзузи 1 0.03
Думбия Камори 1 0.03
Фокет Томас 1 0.03
Бузи Максим 1 0.03
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.03
Бериша Валон 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангала Эльяким 9 0
Камара Махди 8 0
Масон Иван 7 0
Гурна-Дуат Люка 7 0
Хазри Вахби 6 0
Колодзейчак Тимоти 4 1
Буанга Денис 4 1
Юссуф Зейду 3 1
Неу Иван 3 1
Норден Арно 4 0
Наде Микаэль 4 0
Трауко Мигель 3 0
Мукуди Ароль 3 0
Грин Этьен 1 1
Будебуз Риад 2 0
Амума Ромен 2 0
Тиуб Сада 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Соу Саиду 2 0
Сильва Габриэль 1 0
Муэффек Аймен 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 7 2
Матусива Азор 7 1
Гарсия Оскар 5 2
Манетси Маршал 7 0
Абдельамид Юнис 5 1
Фокет Томас 5 0
Лопи Дион 4 0
Локо Банзузи 4 0
Бузи Максим 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Райкович Предраг 2 0
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Донис Анастасиос 0 1
Кассама Морету 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Конан Гислен 1 0
Мбюкю Натанаэль 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Адлен Мартин 1 0
Думбия Камори 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
18
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 24
4
15%
3
17%
1-15
1
4%
4
22%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
5
19%
6
33%
61-75
10
37%
2
11%
76-90

Пропущено

35
21
17 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 14
5
14%
2
10%
1-15
8
23%
1
5%
16-30
4
11%
5
24%
31-45
5
14%
2
10%
46-60
4
11%
5
24%
61-75
9
26%
6
29%
76-90

Забито

16
23
12 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
26 Не забивали 25
3
19%
3
13%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
6
38%
2
9%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
1
6%
8
35%
76-90

Пропущено

38
20
16 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
2
5%
1
5%
1-15
6
16%
1
5%
16-30
8
21%
6
30%
31-45
5
13%
4
20%
46-60
9
24%
6
30%
61-75
8
21%
2
10%
76-90

Забито

43
41
22 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 18
9 Не забивали 12
7
16%
6
15%
1-15
4
9%
7
17%
16-30
11
26%
3
7%
31-45
3
7%
7
17%
46-60
7
16%
8
20%
61-75
11
26%
10
24%
76-90

Пропущено

73
41
33 В 1-м тайме 16
40 Во 2-м тайме 25
26 Пропускали первыми 13
34 Не пропускали 26
7
10%
3
7%
1-15
14
19%
2
5%
16-30
12
16%
11
27%
31-45
10
14%
6
15%
46-60
13
18%
11
27%
61-75
17
23%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Бордо - Сент-Этьен 2:2
Сент-Этьен - Брест 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Сент-Этьен - Труа 1:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Мец 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1
Реймс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1
Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3 Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Мец 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 37 25 8 4 85 - 36 83
2. Марсель Заявка 37 20 8 9 59 - 39 68
3. Монако Заявка 37 20 8 9 63 - 38 68
4. Ренн Заявка 37 20 5 12 80 - 38 65
5. Страсбург Заявка 37 17 12 8 60 - 39 63
6. Ницца Заявка 37 19 7 11 50 - 34 63
7. Ланс Заявка 37 17 10 10 60 - 46 61
8. Лион Заявка 37 16 11 10 64 - 50 59
9. Лилль Заявка 37 14 12 11 46 - 46 54
10. Нант Заявка 37 15 9 13 54 - 47 54
11. Брест Заявка 37 13 9 15 47 - 53 48
12. Реймс Заявка 37 11 13 13 41 - 41 46
13. Монпелье Заявка 37 12 7 18 49 - 59 43
14. Анже Заявка 37 9 11 17 42 - 55 38
15. Труа Заявка 37 9 10 18 36 - 52 37
16. Клермон Заявка 37 9 9 19 37 - 67 36
17. Лорьян Заявка 37 8 11 18 34 - 62 35
18. Сент-Этьен Заявка 37 7 10 20 41 - 76 31
19. Мец Заявка 37 6 13 18 35 - 64 31
20. Бордо Заявка 37 5 13 19 48 - 89 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 3 0 44 - 12 48
2. Ренн Заявка 19 14 1 4 50 - 13 43
3. Монако Заявка 19 12 4 3 38 - 16 40
4. Лион Заявка 19 11 5 3 42 - 25 38
5. Страсбург Заявка 19 11 5 3 36 - 18 38
6. Нант Заявка 18 11 3 4 32 - 19 36
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 19 10 4 5 28 - 21 33
9. Марсель Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
11. Монпелье Заявка 19 7 5 7 27 - 26 26
12. Брест Заявка 18 7 4 7 26 - 25 25
13. Анже Заявка 18 7 2 9 21 - 23 23
14. Лорьян Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
15. Труа Заявка 19 5 7 7 19 - 19 22
16. Реймс Заявка 18 5 6 7 23 - 20 21
17. Сент-Этьен Заявка 19 4 6 9 24 - 38 18
18. Клермон Заявка 18 4 6 8 21 - 31 18
19. Бордо Заявка 19 3 7 9 25 - 33 16
20. Мец Заявка 19 3 7 9 21 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 19 12 3 4 30 - 17 39
2. ПСЖ Заявка 19 10 5 4 41 - 24 35
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Ланс Заявка 19 8 4 7 27 - 28 28
5. Монако Заявка 18 8 4 6 25 - 22 28
6. Лилль Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
7. Страсбург Заявка 18 6 7 5 24 - 21 25
8. Реймс Заявка 19 6 7 6 18 - 21 25
9. Брест Заявка 19 6 5 8 21 - 28 23
10. Ренн Заявка 18 6 4 8 30 - 25 22
11. Лион Заявка 18 5 6 7 22 - 25 21
12. Нант Заявка 19 4 6 9 22 - 28 18
13. Клермон Заявка 19 5 3 11 16 - 36 18
14. Монпелье Заявка 18 5 2 11 22 - 33 17
15. Труа Заявка 18 4 3 11 17 - 33 15
16. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Анже Заявка 19 2 9 8 21 - 32 15
18. Сент-Этьен Заявка 18 3 4 11 17 - 38 13
19. Бордо Заявка 18 2 6 10 23 - 56 12
20. Лорьян Заявка 19 2 6 11 15 - 41 12
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Реймс вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 55%, Реймс: 45%.
  • 96'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьен делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • Фол, нарушение
    95'
    Экитик Юго наказан за толчок Люка Гурна-Дуат
  • 95'
    Реймс начинает контратаку
  • 95'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Кривелли Энцо. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 94'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    94'
    Флипс Алексис из команды Реймс подал угловой слева.
  • 94'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 94'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 93'
    Флипс Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Флипс Алексис
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Хозяева были наказаны, и матч проходит без зрителей.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Сент-Этьен 60.2% (68)
    X 23% (26)
    Реймс 16.8% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Сент-Этьен 1:2 Реймс онлайн

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    Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:2 Реймс

    Исход игры
    Сент-Этьен
    60.2% (68)
    Ничья
    23% (26)
    Реймс
    16.8% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.64% (48)
    Меньше
    56.36% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    65.45% (72)
    Нет
    34.55% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Сент-Этьен
    26.5% (30)
    1:0 Сент-Этьен
    23% (26)
    1:1 Ничья
    22.1% (25)
    1:2 Реймс
    8.8% (10)
    0:1 Реймс
    5.3% (6)
    2:0 Сент-Этьен
    3.5% (4)
    3:1 Сент-Этьен
    2.7% (3)
    3:2 Сент-Этьен
    1.8% (2)
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