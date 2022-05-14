Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Секу Мара оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Плохо сыграл Лемуан Фабьен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

50' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Морель Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Отличные скиллы показывает Хван Ый-Чжо , обводя своих соперников

48' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Моффи Теремас из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Уттара Данго из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Лемуан Фабьен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Бордо

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Лорьян

43' Хван Ый-Чжо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Секу Мара нанес удар головой, но Матье Дрейер спокойно отбил мяч.

39' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Уттара Данго нанес удар издали, а Гаэтан Пуссен отбил его обратно в игру!

37' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Секу Мара нанес удар, но промахнулся очень сильно.

34' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Бордо выполняет удар от ворот.

33' Мендес Убулан не смог попасть в створ ударом издали

32' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновится спорным мячом

26' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

25' Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Рефери не любит споров - именно за это Игнатенко Даниил сейчас получил желтую

23' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

22' Бордо выполняет удар от ворот.

22' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Матч возобновлен

20' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

18' Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Бордо

13' Пуссен Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Абергель Лоран из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Бордо выполняет удар от ворот.

8' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Пуссен Гаэтан взял и забрал мяч на выходе

4' Игрок Моффи Теремас из команды Лорьян неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

4' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Бордо начинает с центра поля