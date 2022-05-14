Стадион: Матмю Атлантик
24' Желтая карточкаИгнатенко Даниил
45' Желтая карточкаЛемуан Фабьен
52' Желтая карточкаУттара Данго
56' Желтая карточкаЛорьенте Арман
86' Красная карточкаМенса Гидеон
90' Желтая карточкаЛе Фе Энцо
90' Желтая карточкаАхмедходжич Анел
Ход матча
24'
45'
52'
56'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
25
Кватенг
Энок
18
Хван
Ый-Чжо
11
Мара
Секу
10
Ле
Фе
Энцо
38
Уттара
Данго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
11 Мара СекуНападающий
- Запасные игроки
-
30 Руярд ДэвиВратарь
- Защитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
-
14 Менса ГидеонПолузащитник
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
-
32 Баква ДиланНападающий
- Нападающий
-
28 Уден РемиНападающий
-
33 Клиджэ ТибоНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
38 Уттара ДангоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Нарди ПольВратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Сумано СамбуНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Бордо
Лорьян
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
29 матчей
55.2%
27.6%
17.2%
16 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
48.3%
41.4%
10.3%
14 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|11
|0.3
|Элис Альберт
|9
|0.24
|Уден Реми
|4
|0.11
|Мара Секу
|4 (1)
|0.11
|Онана Жан
|3
|0.08
|Ньянг М'Байе
|3
|0.08
|Мангаш Рикарду
|2
|0.05
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.05
|Адли Ясин
|1
|0.03
|Дилросун Джавайро
|1
|0.03
|Грегерсен Стиан
|1
|0.03
|Калу Самуэль
|1
|0.03
|Пембеле Тимоте
|1
|0.03
|Мешер Андре
|1
|0.03
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.03
|Кватенг Энок
|1
|0.03
|Игнатенко Даниил
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Ахмедходжич Анел
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|8 (2)
|0.22
|Лорьенте Арман
|5 (1)
|0.14
|Коне Ибраима
|5
|0.14
|Монкондю Томас
|3
|0.08
|Сумано Самбу
|3
|0.08
|Лапорт Жульен
|2
|0.05
|Ле Фе Энцо
|1
|0.03
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.03
|Буасгар Кентен
|1
|0.03
|Уттара Данго
|1
|0.03
|Грбич Адриан
|1
|0.03
|Петро Лео
|1
|0.03
|Дженц Мориц
|1
|0.03
|Абергель Лоран
|0
|0
|Лемуан Фабьен
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Карточки
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|7
|0
|Кватенг Энок
|5
|1
|Франсержио Родригес
|6
|0
|Ахмедходжич Анел
|6
|0
|Уден Реми
|5
|0
|Адли Ясин
|5
|0
|Лакукс Том
|5
|0
|Онана Жан
|3
|1
|Игнатенко Даниил
|3
|1
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Фильо Марсело
|4
|0
|Сиссоко Иссуф
|2
|1
|Ньянг М'Байе
|3
|0
|Дилросун Джавайро
|3
|0
|Хван Ый-Чжо
|3
|0
|Пуссен Гаэтан
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Пембеле Тимоте
|3
|0
|Менса Гидеон
|1
|1
|Косельни Лоран
|2
|0
|Мешер Андре
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Мара Секу
|2
|0
|Бриан Джимми
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|9
|0
|Лапорт Жульен
|7
|0
|Мендес Убулан
|4
|1
|Дженц Мориц
|4
|1
|Лемуан Фабьен
|5
|0
|Эрго Жером
|1
|2
|Монкондю Томас
|4
|0
|Инносент Бонке
|4
|0
|Лорьенте Арман
|4
|0
|Уттара Данго
|4
|0
|Буасгар Кентен
|3
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Диарра Стефан
|2
|0
|Коне Ибраима
|2
|0
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
16
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
23 Не забивали 26
1
4%
2
13%
1-15
7
27%
3
19%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
4
15%
4
25%
61-75
8
31%
3
19%
76-90
Пропущено
32
40
16 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 14
1
3%
4
10%
1-15
4
13%
8
20%
16-30
11
34%
5
13%
31-45
3
9%
7
18%
46-60
6
19%
7
18%
61-75
7
22%
9
23%
76-90
Забито
23
19
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
25 Не забивали 25
4
17%
2
11%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
2
9%
6
32%
31-45
8
35%
2
11%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
3
13%
6
32%
76-90
Пропущено
56
21
26 В 1-м тайме 8
30 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 12
4
7%
3
14%
1-15
8
14%
4
19%
16-30
14
25%
1
5%
31-45
9
16%
6
29%
46-60
12
21%
2
10%
61-75
9
16%
5
24%
76-90
Забито
49
35
21 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 12
11 Не забивали 14
5
10%
4
11%
1-15
11
22%
4
11%
16-30
5
10%
7
20%
31-45
11
22%
5
14%
46-60
6
12%
6
17%
61-75
11
22%
9
26%
76-90
Пропущено
88
61
42 В 1-м тайме 25
46 Во 2-м тайме 36
21 Пропускали первыми 20
34 Не пропускали 26
5
6%
7
11%
1-15
12
14%
12
20%
16-30
25
28%
6
10%
31-45
12
14%
13
21%
46-60
18
20%
9
15%
61-75
16
18%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бордо
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Анже - Бордо 4:1 Бордо - Ницца 0:1 Нант - Бордо 5:3 Бордо - Сент-Этьен 2:2
Лион - Бордо 6:1 Бордо - Мец 3:1 Лилль - Бордо 0:0 Бордо - Алавес 2:1 Бордо - Монпелье 0:2 ПСЖ - Бордо 3:0 Бордо - Труа 0:2 Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3
Лорьян
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0
Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Мец - Лорьян 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|85 - 36
|83
|2.
|Марсель
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|59 - 39
|68
|3.
|Монако
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 38
|68
|4.
|Ренн
|Заявка
|37
|20
|5
|12
|80 - 38
|65
|5.
|Страсбург
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|60 - 39
|63
|6.
|Ницца
|Заявка
|37
|19
|7
|11
|50 - 34
|63
|7.
|Ланс
|Заявка
|37
|17
|10
|10
|60 - 46
|61
|8.
|Лион
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|64 - 50
|59
|9.
|Лилль
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|46 - 46
|54
|10.
|Нант
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|54 - 47
|54
|11.
|Брест
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|47 - 53
|48
|12.
|Реймс
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|41 - 41
|46
|13.
|Монпелье
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|49 - 59
|43
|14.
|Анже
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|42 - 55
|38
|15.
|Труа
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 52
|37
|16.
|Клермон
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|37 - 67
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 62
|35
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|41 - 76
|31
|19.
|Мец
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|35 - 64
|31
|20.
|Бордо
|Заявка
|37
|5
|13
|19
|48 - 89
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|44 - 12
|48
|2.
|Ренн
|Заявка
|19
|14
|1
|4
|50 - 13
|43
|3.
|Монако
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 16
|40
|4.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 25
|38
|5.
|Страсбург
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 18
|38
|6.
|Нант
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 19
|36
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 21
|33
|9.
|Марсель
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|27 - 26
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|13.
|Анже
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|21 - 23
|23
|14.
|Лорьян
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|Труа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 19
|22
|16.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 20
|21
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 38
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 31
|18
|19.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|25 - 33
|16
|20.
|Мец
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|21 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 17
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 24
|35
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Ланс
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 28
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 22
|28
|6.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|7.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 21
|25
|8.
|Реймс
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 21
|25
|9.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|21 - 28
|23
|10.
|Ренн
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|30 - 25
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 25
|21
|12.
|Нант
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 28
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|16 - 36
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|22 - 33
|17
|15.
|Труа
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 33
|15
|16.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|17.
|Анже
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|21 - 32
|15
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|17 - 38
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|23 - 56
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|15 - 41
|12
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Бордо 0:0 Лорьян
Исход игры
Бордо
62.3% (71)
Ничья
30.7% (35)
Лорьян
7% (8)
Тотал 2.5
Больше
36.7% (40)
Меньше
63.3% (69)
Обе команды забьют
Да
59.63% (65)
Нет
40.37% (44)
Популярный счёт
1:0 Бордо
24.6% (28)
2:1 Бордо
21.9% (25)
1:1 Ничья
21.9% (25)
2:0 Бордо
7.9% (9)
2:2 Ничья
5.3% (6)
1:2 Лорьян
3.5% (4)
3:1 Бордо
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!