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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Бордо
0:0
Конец матча
Лорьян
0'
24' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
45' Желтая карточка
Лемуан Фабьен
52' Желтая карточка
Уттара Данго
56' Желтая карточка
Лорьенте Арман
86' Красная карточка
Менса Гидеон
90' Желтая карточка
Ле Фе Энцо
90' Желтая карточка
Ахмедходжич Анел
90'+6

Ход матча

24'
Игнатенко Даниил
 
45'
 
Лемуан Фабьен
52'
 
Уттара Данго
56'
 
Лорьенте Арман
69'
 
Коне Ибраима
Моффи Теремас
74'
 
Монкондю Томас
Уттара Данго
74'
Менса Гидеон
Мангаш Рикарду
 
74'
Уден Реми
Кватенг Энок
 
81'
Бриан Джимми
Хван Ый-Чжо
 
81'
Клиджэ Тибо
Дилросун Джавайро
 
85'
Баква Дилан
Франсержио Родригес
 
86'
Менса Гидеон
 
90'
 
Ле Фе Энцо
90'
Ахмедходжич Анел
 
90'
 
Петро Лео
Лорьенте Арман

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 114
Бордо 62.3% (71)
X 30.7% (35)
Лорьян 7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
16
Пуссен
Гаэтан
23
Гилавоги
Жошуа
15
Фильо
Марсело
5
Ахмедходжич
Анел
25
Кватенг
Энок
6
Игнатенко
Даниил
13
Франсержио
Родригес
12
Мангаш
Рикарду
21
Дилросун
Джавайро
18
Хван
Ый-Чжо
11
Мара
Секу
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
21
Морель
Жереми
25
Ле
Гофф
Венсан
6
Абергель
Лоран
18
Лемуан
Фабьен
10
Ле
Фе
Энцо
38
Уттара
Данго
28
Лорьенте
Арман
13
Моффи
Теремас
Бордо
3-4-1-2
Лорьян
4-3-2-1

История личных встреч

Бордо
Лорьян

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

29 матчей

55.2%
27.6%
17.2%
16 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

48.3%
41.4%
10.3%
14 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:1
ТМК
1:1
Л1
4:1
Л1
2:1
Л1
1:1
К
2:1
Л1
2:1
ТМК
1:3
Л1
3:0
КЛ
2:0
Л1
3:2
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
3:2
Л1
3:3
Л1
1:1
Л1
0:4
ММ(
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
5:1
Л1
1:0
Л1
1:0
КЛ
1:4
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
1:2
ТМС
0:1
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 11 0.3
Элис Альберт 9 0.24
Уден Реми 4 0.11
Мара Секу 4 (1) 0.11
Онана Жан 3 0.08
Ньянг М'Байе 3 0.08
Мангаш Рикарду 2 0.05
Бриан Джимми 2 (1) 0.05
Адли Ясин 1 0.03
Дилросун Джавайро 1 0.03
Грегерсен Стиан 1 0.03
Калу Самуэль 1 0.03
Пембеле Тимоте 1 0.03
Мешер Андре 1 0.03
Гилавоги Жошуа 1 0.03
Кватенг Энок 1 0.03
Игнатенко Даниил 0 0
Менса Гидеон 0 0
Косельни Лоран 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Башич Тома 0 0
Ахмедходжич Анел 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 8 (2) 0.22
Лорьенте Арман 5 (1) 0.14
Коне Ибраима 5 0.14
Монкондю Томас 3 0.08
Сумано Самбу 3 0.08
Лапорт Жульен 2 0.05
Ле Фе Энцо 1 0.03
Ле Гофф Венсан 1 0.03
Буасгар Кентен 1 0.03
Уттара Данго 1 0.03
Грбич Адриан 1 0.03
Петро Лео 1 0.03
Дженц Мориц 1 0.03
Абергель Лоран 0 0
Лемуан Фабьен 0 0
Мендес Убулан 0 0

Карточки

Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 7 0
Кватенг Энок 5 1
Франсержио Родригес 6 0
Ахмедходжич Анел 6 0
Уден Реми 5 0
Адли Ясин 5 0
Лакукс Том 5 0
Онана Жан 3 1
Игнатенко Даниил 3 1
Гилавоги Жошуа 4 0
Фильо Марсело 4 0
Сиссоко Иссуф 2 1
Ньянг М'Байе 3 0
Дилросун Джавайро 3 0
Хван Ый-Чжо 3 0
Пуссен Гаэтан 3 0
Отавио II 3 0
Пембеле Тимоте 3 0
Менса Гидеон 1 1
Косельни Лоран 2 0
Мешер Андре 2 0
Элис Альберт 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Мара Секу 2 0
Бриан Джимми 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Калу Самуэль 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 9 0
Лапорт Жульен 7 0
Мендес Убулан 4 1
Дженц Мориц 4 1
Лемуан Фабьен 5 0
Эрго Жером 1 2
Монкондю Томас 4 0
Инносент Бонке 4 0
Лорьенте Арман 4 0
Уттара Данго 4 0
Буасгар Кентен 3 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Коне Ибраима 2 0
Ле Фе Энцо 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Моффи Теремас 1 0
Сумано Самбу 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
16
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
23 Не забивали 26
1
4%
2
13%
1-15
7
27%
3
19%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
4
15%
4
25%
61-75
8
31%
3
19%
76-90

Пропущено

32
40
16 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 14
1
3%
4
10%
1-15
4
13%
8
20%
16-30
11
34%
5
13%
31-45
3
9%
7
18%
46-60
6
19%
7
18%
61-75
7
22%
9
23%
76-90

Забито

23
19
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
25 Не забивали 25
4
17%
2
11%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
2
9%
6
32%
31-45
8
35%
2
11%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
3
13%
6
32%
76-90

Пропущено

56
21
26 В 1-м тайме 8
30 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 12
4
7%
3
14%
1-15
8
14%
4
19%
16-30
14
25%
1
5%
31-45
9
16%
6
29%
46-60
12
21%
2
10%
61-75
9
16%
5
24%
76-90

Забито

49
35
21 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 12
11 Не забивали 14
5
10%
4
11%
1-15
11
22%
4
11%
16-30
5
10%
7
20%
31-45
11
22%
5
14%
46-60
6
12%
6
17%
61-75
11
22%
9
26%
76-90

Пропущено

88
61
42 В 1-м тайме 25
46 Во 2-м тайме 36
21 Пропускали первыми 20
34 Не пропускали 26
5
6%
7
11%
1-15
12
14%
12
20%
16-30
25
28%
6
10%
31-45
12
14%
13
21%
46-60
18
20%
9
15%
61-75
16
18%
14
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бордо
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Анже - Бордо 4:1 Бордо - Ницца 0:1 Нант - Бордо 5:3 Бордо - Сент-Этьен 2:2
Лион - Бордо 6:1 Бордо - Мец 3:1 Лилль - Бордо 0:0 Бордо - Алавес 2:1 Бордо - Монпелье 0:2 ПСЖ - Бордо 3:0 Бордо - Труа 0:2 Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3
Лорьян
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0
Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Мец - Лорьян 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 37 25 8 4 85 - 36 83
2. Марсель Заявка 37 20 8 9 59 - 39 68
3. Монако Заявка 37 20 8 9 63 - 38 68
4. Ренн Заявка 37 20 5 12 80 - 38 65
5. Страсбург Заявка 37 17 12 8 60 - 39 63
6. Ницца Заявка 37 19 7 11 50 - 34 63
7. Ланс Заявка 37 17 10 10 60 - 46 61
8. Лион Заявка 37 16 11 10 64 - 50 59
9. Лилль Заявка 37 14 12 11 46 - 46 54
10. Нант Заявка 37 15 9 13 54 - 47 54
11. Брест Заявка 37 13 9 15 47 - 53 48
12. Реймс Заявка 37 11 13 13 41 - 41 46
13. Монпелье Заявка 37 12 7 18 49 - 59 43
14. Анже Заявка 37 9 11 17 42 - 55 38
15. Труа Заявка 37 9 10 18 36 - 52 37
16. Клермон Заявка 37 9 9 19 37 - 67 36
17. Лорьян Заявка 37 8 11 18 34 - 62 35
18. Сент-Этьен Заявка 37 7 10 20 41 - 76 31
19. Мец Заявка 37 6 13 18 35 - 64 31
20. Бордо Заявка 37 5 13 19 48 - 89 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 3 0 44 - 12 48
2. Ренн Заявка 19 14 1 4 50 - 13 43
3. Монако Заявка 19 12 4 3 38 - 16 40
4. Лион Заявка 19 11 5 3 42 - 25 38
5. Страсбург Заявка 19 11 5 3 36 - 18 38
6. Нант Заявка 18 11 3 4 32 - 19 36
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 19 10 4 5 28 - 21 33
9. Марсель Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
11. Монпелье Заявка 19 7 5 7 27 - 26 26
12. Брест Заявка 18 7 4 7 26 - 25 25
13. Анже Заявка 18 7 2 9 21 - 23 23
14. Лорьян Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
15. Труа Заявка 19 5 7 7 19 - 19 22
16. Реймс Заявка 18 5 6 7 23 - 20 21
17. Сент-Этьен Заявка 19 4 6 9 24 - 38 18
18. Клермон Заявка 18 4 6 8 21 - 31 18
19. Бордо Заявка 19 3 7 9 25 - 33 16
20. Мец Заявка 19 3 7 9 21 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 19 12 3 4 30 - 17 39
2. ПСЖ Заявка 19 10 5 4 41 - 24 35
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Ланс Заявка 19 8 4 7 27 - 28 28
5. Монако Заявка 18 8 4 6 25 - 22 28
6. Лилль Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
7. Страсбург Заявка 18 6 7 5 24 - 21 25
8. Реймс Заявка 19 6 7 6 18 - 21 25
9. Брест Заявка 19 6 5 8 21 - 28 23
10. Ренн Заявка 18 6 4 8 30 - 25 22
11. Лион Заявка 18 5 6 7 22 - 25 21
12. Нант Заявка 19 4 6 9 22 - 28 18
13. Клермон Заявка 19 5 3 11 16 - 36 18
14. Монпелье Заявка 18 5 2 11 22 - 33 17
15. Труа Заявка 18 4 3 11 17 - 33 15
16. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Анже Заявка 19 2 9 8 21 - 32 15
18. Сент-Этьен Заявка 18 3 4 11 17 - 38 13
19. Бордо Заявка 18 2 6 10 23 - 56 12
20. Лорьян Заявка 19 2 6 11 15 - 41 12
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 96'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Бордо: 47%, Лорьян: 53%.
  • 95'
    Фильо Марсело нанес удар головой, но Матье Дрейер спокойно отбил мяч.
  • 95'
    Уден Реми из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 95'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Абергель Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 95'
    Thibault Klidje из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 94'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Тактическая замена. Лорьенте Арман уходит с поля и его заменяет Петро Лео
  • 93'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    93'
    Лорьенте Арман нарушает правила. Thibault Klidje пострадал
  • 92'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Уден Реми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      91'
      Ахмедходжич Анел грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • Желтая карточка
      91'
      Ле Фе Энцо грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • 90'
      Контроль мяча: Бордо: 47%, Лорьян: 53%.
    • 90'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • Фол, нарушение
      90'
      Ле Фе Энцо нарушает правила. Пуссен Гаэтан пострадал
    • 89'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 89'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 88'
      Бордо пытается что-то создать.
    • Первый тайм
    • 52'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 52'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 52'
      Контроль мяча: Бордо: 45%, Лорьян: 55%.
    • 51'
      Секу Мара оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 51'
      Плохо сыграл Лемуан Фабьен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
    • 51'
      Игнатенко Даниил из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
    • 51'
      Игнатенко Даниил из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
    • 51'
      Бордо пытается что-то создать.
    • 50'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Бордо: 44%, Лорьян: 56%.
    • 50'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 49'
      Хван Ый-Чжо из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • Угловой
      49'
      Дилросун Джавайро из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
    • 49'
      Морель Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 49'
      Отличные скиллы показывает Хван Ый-Чжо, обводя своих соперников
    • 48'
      Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 48'
      Моффи Теремас из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 48'
      Моффи Теремас из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Лемуан Фабьен из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Секу Мара
    • 47'
      Уттара Данго из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 47'
      Уттара Данго из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
    • Желтая карточка
      47'
      Лемуан Фабьен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 46'
      Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Удар от ворот произведет Бордо
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 45'
      Бордо пытается что-то создать.
    • 45'
      Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 45'
      Кватенг Энок из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
    • 44'
      Бордо контролирует мяч.
    • 44'
      Бордо пытается что-то создать.
    • 44'
      Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 43'
      Мендес Убулан из команды Лорьян навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 43'
      Хван Ый-Чжо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 43'
      Хван Ый-Чжо из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
    • 42'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 41'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 41'
      Секу Мара нанес удар головой, но Матье Дрейер спокойно отбил мяч.
    • 41'
      Кватенг Энок из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
    • 41'
      Бордо пытается что-то создать.
    • 41'
      Бордо контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Бордо: 42%, Лорьян: 58%.
    • 40'
      Лорьенте Арман нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Уттара Данго из команды Лорьян делает навес прямо в штрафную.
    • 39'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Ле Гофф Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Абергель Лоран нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Уттара Данго нанес удар издали, а Гаэтан Пуссен отбил его обратно в игру!
    • 39'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 38'
      Лорьян контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Ахмедходжич Анел из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
    • 37'
      Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 37'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 36'
      Секу Мара нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 36'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Бордо: 45%, Лорьян: 55%.
    • 35'
      Лорьян контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      34'
      Лемуан Фабьен из команды Лорьян опасно и грубо сыграл. Секу Мара пострадал.
    • 34'
      Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 34'
      Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Бордо выполняет удар от ворот.
    • 33'
      Мендес Убулан не смог попасть в створ ударом издали
    • 33'
      Абергель Лоран нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 32'
      Лорьенте Арман из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
    • 32'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 30'
      Контроль мяча: Бордо: 44%, Лорьян: 56%.
    • 26'
      Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
    • 26'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 25'
      Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 25'
      Абергель Лоран из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
    • 25'
      Контроль мяча: Бордо: 47%, Лорьян: 53%.
    • 25'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 24'
      Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 24'
      Мендес Убулан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
    • 24'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Желтая карточка
      24'
      Рефери не любит споров - именно за это Игнатенко Даниил сейчас получил желтую
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Гилавоги Жошуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Лорьенте Арман
    • 23'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Опасность предотвращена - Франсержио Родригес из команды Бордо вступил в отбор удачно
    • 23'
      Пуссен Гаэтан ошибается в защите.
    • 23'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 22'
      Бордо выполняет удар от ворот.
    • 22'
      Уттара Данго из команды Лорьян делает неудачный навес.
    • 22'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 21'
      Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Контроль мяча: Бордо: 56%, Лорьян: 44%.
    • 20'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      19'
      Игнатенко Даниил нарушает правила. Абергель Лоран пострадал
    • Фол, нарушение
      19'
      Мендес Убулан из команды Лорьян заходит слишком далеко, он валит Секу Мара.
    • 18'
      Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 18'
      Абергель Лоран из команды Лорьян забрасывает мяч в штрафную.
    • 18'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Секу Мара из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Морель Жереми
    • 17'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Удар от ворот произведет Бордо
    • 17'
      Шанс! Лорьенте Арман из команды Лорьян пробил головой, но мимо
    • 16'
      Моффи Теремас из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
    • 16'
      Бордо контролирует мяч.
    • 15'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Бордо: 56%, Лорьян: 44%.
    • 14'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 14'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 13'
      Пуссен Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 13'
      Абергель Лоран из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 13'
      Бордо пытается что-то создать.
    • 12'
      Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 12'
      Франсержио Родригес из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
    • 12'
      Бордо пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Бордо: 55%, Лорьян: 45%.
    • 10'
      Бордо пытается что-то создать.
    • 10'
      Бордо контролирует мяч.
    • 9'
      Бордо контролирует мяч.
    • 9'
      Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 8'
      Бордо выполняет удар от ворот.
    • 8'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Хван Ый-Чжо из команды Бордо навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
    • 8'
      Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 7'
      Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Лорьенте Арман из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Игнатенко Даниил
    • 6'
      Бордо контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Бордо: 45%, Лорьян: 55%.
    • 4'
      Пуссен Гаэтан взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Игрок Моффи Теремас из команды Лорьян неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
    • 4'
      Абергель Лоран из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
    • 4'
      Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Лемуан Фабьен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 3'
      Бордо пытается что-то создать.
    • 2'
      Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Бордо контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 1'
      Бордо начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Бордо 62.3% (71)
    X 30.7% (35)
    Лорьян 7% (8)
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    Где смотреть матч Бордо 0:0 Лорьян онлайн

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    Прогнозы на матч Бордо 0:0 Лорьян

    Исход игры
    Бордо
    62.3% (71)
    Ничья
    30.7% (35)
    Лорьян
    7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.7% (40)
    Меньше
    63.3% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    59.63% (65)
    Нет
    40.37% (44)
    Популярный счёт
    1:0 Бордо
    24.6% (28)
    2:1 Бордо
    21.9% (25)
    1:1 Ничья
    21.9% (25)
    2:0 Бордо
    7.9% (9)
    2:2 Ничья
    5.3% (6)
    1:2 Лорьян
    3.5% (4)
    3:1 Бордо
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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