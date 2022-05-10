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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Монако
 
Позже
Брест

История личных встреч

Монако
Брест

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
2:0
Л1
0:1
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 21 (7) 0.58
Фолланд Кевин 8 (1) 0.22
Диоп Софьян 6 0.17
Желсон Мартиньш 4 0.11
Боаду Мирон 4 0.11
Головин Александр 3 0.08
Чуамени Орельен 3 0.08
Кайо Энрике 2 0.06
Скардовелли Вандерсон 2 0.06
Лукас Жан 1 0.03
Дисаси Аксель 1 0.03
Дьятта Крепен 1 0.03
Фофана Юссуф 0 0
Агилар Рубен 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онора Франк 11 0.31
Мунье Стив 8 (2) 0.22
Февр Ромен 7 (5) 0.19
Ле Дуарон Жереми 5 0.14
Кардона Ирвин 4 0.11
Сатриано Мартин 4 0.11
Шардонне Брендан 3 0.08
Белайли Юсеф 1 0.03
Брассье Лилиан 1 0.03
Дель Кастильо Ромен 0 0
Дюверн Жан-Кевин 0 0
Фоссурье Жюльен 0 0
Ласне Пол 0 0
Бизот Марко 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуамени Орельен 9 1
Фолланд Кевин 8 0
Сидибе Джибриль 6 0
Диоп Софьян 6 0
Марипан Гильермо 5 0
Дисаси Аксель 5 0
Головин Александр 3 1
Павлович Страхиня 3 1
Агилар Рубен 4 0
Желсон Мартиньш 4 0
Кайо Энрике 4 0
Бадьяшиль Бенуа 4 0
Фофана Юссуф 4 0
Лукас Жан 2 1
Скардовелли Вандерсон 3 0
Бен-Йеддер Виссам 3 0
Нико Ковач 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиоче Махнес 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шардонне Брендан 5 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 6 0
Агум Люсьен 6 0
Эрей Кристоф 5 0
Сатриано Мартин 5 0
Маньетти Уго 4 0
Брассье Лилиан 4 0
Онора Франк 3 0
Мбок Хианга 3 0
Дель Кастильо Ромен 1 1
Мунье Стив 2 0
Белькебла Арис 2 0
Кардона Ирвин 2 0
Белайли Юсеф 2 0
Фоссурье Жюльен 1 0
Ласне Пол 1 0
Бизот Марко 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0
Саид Рафики 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
21
16 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
4
12%
2
10%
1-15
5
15%
2
10%
16-30
7
21%
4
19%
31-45
5
15%
6
29%
46-60
7
21%
4
19%
61-75
6
18%
3
14%
76-90

Пропущено

14
22
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
2
14%
3
14%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
5
36%
5
23%
31-45
3
21%
2
9%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
21%
4
18%
76-90

Забито

25
25
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
26 Не забивали 22
1
4%
3
12%
1-15
4
16%
3
12%
16-30
5
20%
2
8%
31-45
7
28%
2
8%
46-60
3
12%
9
36%
61-75
5
20%
6
24%
76-90

Пропущено

22
26
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
4
18%
5
19%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
4
18%
3
12%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
6
27%
7
27%
61-75
4
18%
7
27%
76-90

Забито

59
46
26 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 14
11 Не забивали 7
5
8%
5
11%
1-15
9
15%
5
11%
16-30
12
20%
6
13%
31-45
12
20%
8
17%
46-60
10
17%
13
28%
61-75
11
19%
9
20%
76-90

Пропущено

36
48
19 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 22
24 Не пропускали 30
6
17%
8
17%
1-15
4
11%
7
15%
16-30
9
25%
8
17%
31-45
4
11%
4
8%
46-60
6
17%
10
21%
61-75
7
19%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0
Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2
Брест
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1
Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 36 24 8 4 81 - 36 80
2. Марсель Заявка 36 20 8 8 59 - 37 68
3. Монако Заявка 36 19 8 9 59 - 36 65
4. Ницца Заявка 36 19 7 10 49 - 31 63
5. Ренн Заявка 36 19 5 12 78 - 38 62
6. Страсбург Заявка 36 16 12 8 59 - 39 60
7. Ланс Заявка 36 16 10 10 57 - 45 58
8. Лион Заявка 36 15 11 10 61 - 48 56
9. Нант Заявка 36 15 9 12 52 - 44 54
10. Лилль Заявка 36 13 12 11 43 - 45 51
11. Брест Заявка 36 13 9 14 45 - 49 48
12. Монпелье Заявка 36 12 7 17 49 - 55 43
13. Реймс Заявка 36 10 13 13 39 - 40 43
14. Анже Заявка 36 9 11 16 42 - 54 38
15. Труа Заявка 36 9 10 17 35 - 49 37
16. Клермон Заявка 36 9 9 18 37 - 66 36
17. Лорьян Заявка 36 8 10 18 34 - 62 34
18. Сент-Этьен Заявка 36 7 10 19 40 - 74 31
19. Мец Заявка 36 5 13 18 34 - 64 28
20. Бордо Заявка 36 5 12 19 48 - 89 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 3 0 44 - 12 48
2. Ренн Заявка 18 13 1 4 48 - 13 40
3. Монако Заявка 18 11 4 3 34 - 14 37
4. Нант Заявка 18 11 3 4 32 - 19 36
5. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
6. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 18 10 4 4 27 - 18 33
9. Марсель Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
11. Монпелье Заявка 18 7 5 6 27 - 22 26
12. Брест Заявка 18 7 4 7 26 - 25 25
13. Анже Заявка 18 7 2 9 21 - 23 23
14. Лорьян Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
15. Труа Заявка 18 5 7 6 18 - 16 22
16. Реймс Заявка 18 5 6 7 23 - 20 21
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 18 4 6 8 21 - 31 18
19. Бордо Заявка 18 3 6 9 25 - 33 15
20. Мец Заявка 18 2 7 9 20 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 18 12 3 3 30 - 15 39
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Монако Заявка 18 8 4 6 25 - 22 28
5. Страсбург Заявка 18 6 7 5 24 - 21 25
6. Ланс Заявка 18 7 4 7 24 - 27 25
7. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
8. Лилль Заявка 18 6 5 7 21 - 25 23
9. Реймс Заявка 18 5 7 6 16 - 20 22
10. Ренн Заявка 18 6 4 8 30 - 25 22
11. Лион Заявка 18 5 6 7 22 - 25 21
12. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
13. Клермон Заявка 18 5 3 10 16 - 35 18
14. Монпелье Заявка 18 5 2 11 22 - 33 17
15. Анже Заявка 18 2 9 7 21 - 31 15
16. Труа Заявка 18 4 3 11 17 - 33 15
17. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
18. Сент-Этьен Заявка 18 3 4 11 17 - 38 13
19. Бордо Заявка 18 2 6 10 23 - 56 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Брест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2022, осталось 2 дня 17 часов 21 минуту.

    Главный судья: Брисар Жером

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Монако 97.2% (35)
    X 2.8% (1)
    Брест 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Брест
    1.27
    6.80
    11.83
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Монако - Брест онлайн

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    Прогнозы на матч Монако - Брест

    Исход игры
    Монако
    97.2% (35)
    Ничья
    2.8% (1)
    Брест
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (18)
    Меньше
    50% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (16)
    Нет
    55.56% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    38.9% (14)
    2:0 Монако
    36.1% (13)
    1:0 Монако
    11.1% (4)
    3:0 Монако
    8.3% (3)
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