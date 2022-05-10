Стадион: Луи II
История личных встреч
Монако
Брест
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|21 (7)
|0.58
|Фолланд Кевин
|8 (1)
|0.22
|Диоп Софьян
|6
|0.17
|Желсон Мартиньш
|4
|0.11
|Боаду Мирон
|4
|0.11
|Головин Александр
|3
|0.08
|Чуамени Орельен
|3
|0.08
|Кайо Энрике
|2
|0.06
|Скардовелли Вандерсон
|2
|0.06
|Лукас Жан
|1
|0.03
|Дисаси Аксель
|1
|0.03
|Дьятта Крепен
|1
|0.03
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Агилар Рубен
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онора Франк
|11
|0.31
|Мунье Стив
|8 (2)
|0.22
|Февр Ромен
|7 (5)
|0.19
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.14
|Кардона Ирвин
|4
|0.11
|Сатриано Мартин
|4
|0.11
|Шардонне Брендан
|3
|0.08
|Белайли Юсеф
|1
|0.03
|Брассье Лилиан
|1
|0.03
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|0
|0
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|Ласне Пол
|0
|0
|Бизот Марко
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чуамени Орельен
|9
|1
|Фолланд Кевин
|8
|0
|Сидибе Джибриль
|6
|0
|Диоп Софьян
|6
|0
|Марипан Гильермо
|5
|0
|Дисаси Аксель
|5
|0
|Головин Александр
|3
|1
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Агилар Рубен
|4
|0
|Желсон Мартиньш
|4
|0
|Кайо Энрике
|4
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|4
|0
|Фофана Юссуф
|4
|0
|Лукас Жан
|2
|1
|Скардовелли Вандерсон
|3
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|3
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
|Аклиоче Махнес
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шардонне Брендан
|5
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|6
|0
|Агум Люсьен
|6
|0
|Эрей Кристоф
|5
|0
|Сатриано Мартин
|5
|0
|Маньетти Уго
|4
|0
|Брассье Лилиан
|4
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|1
|Мунье Стив
|2
|0
|Белькебла Арис
|2
|0
|Кардона Ирвин
|2
|0
|Белайли Юсеф
|2
|0
|Фоссурье Жюльен
|1
|0
|Ласне Пол
|1
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Саид Рафики
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
21
16 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
4
12%
2
10%
1-15
5
15%
2
10%
16-30
7
21%
4
19%
31-45
5
15%
6
29%
46-60
7
21%
4
19%
61-75
6
18%
3
14%
76-90
Пропущено
14
22
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
2
14%
3
14%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
5
36%
5
23%
31-45
3
21%
2
9%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
21%
4
18%
76-90
Забито
25
25
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
26 Не забивали 22
1
4%
3
12%
1-15
4
16%
3
12%
16-30
5
20%
2
8%
31-45
7
28%
2
8%
46-60
3
12%
9
36%
61-75
5
20%
6
24%
76-90
Пропущено
22
26
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
4
18%
5
19%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
4
18%
3
12%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
6
27%
7
27%
61-75
4
18%
7
27%
76-90
Забито
59
46
26 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 14
11 Не забивали 7
5
8%
5
11%
1-15
9
15%
5
11%
16-30
12
20%
6
13%
31-45
12
20%
8
17%
46-60
10
17%
13
28%
61-75
11
19%
9
20%
76-90
Пропущено
36
48
19 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 22
24 Не пропускали 30
6
17%
8
17%
1-15
4
11%
7
15%
16-30
9
25%
8
17%
31-45
4
11%
4
8%
46-60
6
17%
10
21%
61-75
7
19%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0
Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2
Брест
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1
Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|36
|24
|8
|4
|81 - 36
|80
|2.
|Марсель
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|59 - 37
|68
|3.
|Монако
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|59 - 36
|65
|4.
|Ницца
|Заявка
|36
|19
|7
|10
|49 - 31
|63
|5.
|Ренн
|Заявка
|36
|19
|5
|12
|78 - 38
|62
|6.
|Страсбург
|Заявка
|36
|16
|12
|8
|59 - 39
|60
|7.
|Ланс
|Заявка
|36
|16
|10
|10
|57 - 45
|58
|8.
|Лион
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|61 - 48
|56
|9.
|Нант
|Заявка
|36
|15
|9
|12
|52 - 44
|54
|10.
|Лилль
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|43 - 45
|51
|11.
|Брест
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|45 - 49
|48
|12.
|Монпелье
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|49 - 55
|43
|13.
|Реймс
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|39 - 40
|43
|14.
|Анже
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|42 - 54
|38
|15.
|Труа
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|35 - 49
|37
|16.
|Клермон
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|37 - 66
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 62
|34
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|40 - 74
|31
|19.
|Мец
|Заявка
|36
|5
|13
|18
|34 - 64
|28
|20.
|Бордо
|Заявка
|36
|5
|12
|19
|48 - 89
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|44 - 12
|48
|2.
|Ренн
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|48 - 13
|40
|3.
|Монако
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 14
|37
|4.
|Нант
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 19
|36
|5.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|6.
|Страсбург
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|35 - 18
|35
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 18
|33
|9.
|Марсель
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 22
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|13.
|Анже
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|21 - 23
|23
|14.
|Лорьян
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|Труа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 16
|22
|16.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 20
|21
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 31
|18
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|25 - 33
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|20 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|30 - 15
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|37 - 24
|32
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 22
|28
|5.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 21
|25
|6.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 27
|25
|7.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|8.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 25
|23
|9.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 20
|22
|10.
|Ренн
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|30 - 25
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 25
|21
|12.
|Нант
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|20 - 25
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 35
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|22 - 33
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|21 - 31
|15
|16.
|Труа
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 33
|15
|17.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|17 - 38
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|23 - 56
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
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Прогнозы на матч Монако - Брест
Исход игры
Монако
97.2% (35)
Ничья
2.8% (1)
Брест
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (18)
Меньше
50% (18)
Обе команды забьют
Да
44.44% (16)
Нет
55.56% (20)
Популярный счёт
2:1 Монако
38.9% (14)
2:0 Монако
36.1% (13)
1:0 Монако
11.1% (4)
3:0 Монако
8.3% (3)
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