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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Ренн
 
Позже
Марсель
Прогнозы 32
Ренн 15.6% (5)
X 53.1% (17)
Марсель 31.3% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Марсель
2.10
3.96
3.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ренн
Марсель

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 16 побед

30 матчей

30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

23.3%
50%
26.7%
7 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
16.7%
53.3%
9 побед 5 ничьих 16 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:3
КЛ
2:2
Л1
1:3
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
2:5
Л1
0:1
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
4:0
Л1
4:4
Л1
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 21 (2) 0.58
Буриго Бенжамен 9 0.25
Гирасси Серу 8 0.22
Майер Ловро 5 0.14
Тэт Флавьен 5 0.14
Сулемана Камалдин 4 0.11
Траоре Амари 3 0.08
Трюффер Адриен 3 0.08
Агер Наиф 2 0.06
Сантамария Батист 2 0.06
Докю Жереми 1 0.03
Мартен Жонас 1 0.03
Угочукву Лесли 1 0.03
Мелинг Биргер 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Баде Луак 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 12 (7) 0.33
Юндер Дженгиз 9 (1) 0.25
Жерсон Сантос 7 0.19
Милик Аркадиуш 7 (1) 0.19
Бамба Дьенг Амаду 7 (1) 0.19
Гендузи Маттео 5 0.14
Арит Амин 4 0.11
Бакамбу Седрик 3 0.08
Чалета-Цар Дуе 2 0.06
Лирола Поль 1 0.03
Камара Бубакар 1 0.03
Перес Луан 0 0
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Пау Лопес 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартен Жонас 8 0
Сантамария Батист 7 0
Омари Вармед 5 0
Агер Наиф 3 1
Траоре Амари 4 0
Баде Луак 2 1
Мелинг Биргер 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Трюффер Адриен 3 0
Bruno Genesio 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Буриго Бенжамен 2 0
Докю Жереми 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Гомис Альфред 1 0
Гирасси Серу 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Майер Ловро 1 0
Террье Мартен 1 0
Алемдар Доган 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Луан 7 0
Гендузи Маттео 6 0
Камара Бубакар 6 0
Хорхе Сампаоли 6 0
Балерди Леонардо 4 1
Гуйе Пап 5 0
Салиба Вильям 5 0
Пау Лопес 4 0
Чалета-Цар Дуе 4 0
Пайе Димитри 3 0
Ронжье Валентин 3 0
Жерсон Сантос 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Бакамбу Седрик 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Лирола Поль 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Таргаллин Уссама 1 0

Голы по времени матча

Забито

48
30
20 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 13
19 Не забивали 20
4
8%
2
7%
1-15
7
15%
5
17%
16-30
9
19%
7
23%
31-45
9
19%
2
7%
46-60
5
10%
8
27%
61-75
14
29%
29%
6
20%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
3
21%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
6
43%
76-90

Забито

30
29
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 7
22 Не забивали 23
5
17%
1
3%
1-15
5
17%
6
21%
16-30
6
20%
6
21%
31-45
7
23%
4
14%
46-60
1
3%
6
21%
61-75
6
20%
6
21%
76-90

Пропущено

25
22
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
1
4%
6
27%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
6
24%
2
9%
31-45
4
16%
5
23%
46-60
5
20%
3
14%
61-75
8
32%
4
18%
76-90

Забито

78
59
36 В 1-м тайме 27
42 Во 2-м тайме 32
27 Забивали первыми 20
5 Не забивали 7
9
12%
3
5%
1-15
12
15%
11
19%
16-30
15
19%
13
22%
31-45
16
21%
6
10%
46-60
6
8%
14
24%
61-75
20
26%
12
20%
76-90

Пропущено

38
36
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 22
2
5%
9
25%
1-15
4
11%
3
8%
16-30
9
24%
4
11%
31-45
6
16%
7
19%
46-60
6
16%
3
8%
61-75
11
29%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1
Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Мец 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1
Марсель
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2
Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 36 24 8 4 81 - 36 80
2. Марсель Заявка 36 20 8 8 59 - 37 68
3. Монако Заявка 36 19 8 9 59 - 36 65
4. Ницца Заявка 36 19 7 10 49 - 31 63
5. Ренн Заявка 36 19 5 12 78 - 38 62
6. Страсбург Заявка 36 16 12 8 59 - 39 60
7. Ланс Заявка 36 16 10 10 57 - 45 58
8. Лион Заявка 36 15 11 10 61 - 48 56
9. Нант Заявка 36 15 9 12 52 - 44 54
10. Лилль Заявка 36 13 12 11 43 - 45 51
11. Брест Заявка 36 13 9 14 45 - 49 48
12. Монпелье Заявка 36 12 7 17 49 - 55 43
13. Реймс Заявка 36 10 13 13 39 - 40 43
14. Анже Заявка 36 9 11 16 42 - 54 38
15. Труа Заявка 36 9 10 17 35 - 49 37
16. Клермон Заявка 36 9 9 18 37 - 66 36
17. Лорьян Заявка 36 8 10 18 34 - 62 34
18. Сент-Этьен Заявка 36 7 10 19 40 - 74 31
19. Мец Заявка 36 5 13 18 34 - 64 28
20. Бордо Заявка 36 5 12 19 48 - 89 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 3 0 44 - 12 48
2. Ренн Заявка 18 13 1 4 48 - 13 40
3. Монако Заявка 18 11 4 3 34 - 14 37
4. Нант Заявка 18 11 3 4 32 - 19 36
5. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
6. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 18 10 4 4 27 - 18 33
9. Марсель Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
11. Монпелье Заявка 18 7 5 6 27 - 22 26
12. Брест Заявка 18 7 4 7 26 - 25 25
13. Анже Заявка 18 7 2 9 21 - 23 23
14. Лорьян Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
15. Труа Заявка 18 5 7 6 18 - 16 22
16. Реймс Заявка 18 5 6 7 23 - 20 21
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 18 4 6 8 21 - 31 18
19. Бордо Заявка 18 3 6 9 25 - 33 15
20. Мец Заявка 18 2 7 9 20 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 18 12 3 3 30 - 15 39
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Монако Заявка 18 8 4 6 25 - 22 28
5. Страсбург Заявка 18 6 7 5 24 - 21 25
6. Ланс Заявка 18 7 4 7 24 - 27 25
7. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
8. Лилль Заявка 18 6 5 7 21 - 25 23
9. Реймс Заявка 18 5 7 6 16 - 20 22
10. Ренн Заявка 18 6 4 8 30 - 25 22
11. Лион Заявка 18 5 6 7 22 - 25 21
12. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
13. Клермон Заявка 18 5 3 10 16 - 35 18
14. Монпелье Заявка 18 5 2 11 22 - 33 17
15. Анже Заявка 18 2 9 7 21 - 31 15
16. Труа Заявка 18 4 3 11 17 - 33 15
17. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
18. Сент-Этьен Заявка 18 3 4 11 17 - 38 13
19. Бордо Заявка 18 2 6 10 23 - 56 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2022, осталось 2 дня 17 часов 21 минуту.

    Главный судья: Бастьен Бенуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 32
    Ренн 15.6% (5)
    X 53.1% (17)
    Марсель 31.3% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Марсель
    2.10
    3.96
    3.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ренн - Марсель онлайн

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    Прогнозы на матч Ренн - Марсель

    Исход игры
    Ренн
    15.6% (5)
    Ничья
    53.1% (17)
    Марсель
    31.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.88% (15)
    Меньше
    53.13% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (28)
    Нет
    12.5% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.6% (13)
    1:2 Марсель
    18.8% (6)
    2:1 Ренн
    12.5% (4)
    2:2 Ничья
    12.5% (4)
    0:1 Марсель
    6.3% (2)
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