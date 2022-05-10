Стадион: Роазон Парк
История личных встреч
Ренн
Марсель
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 16 побед
30 матчей
30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
23.3%
50%
26.7%
7 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
16.7%
53.3%
9 побед 5 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|21 (2)
|0.58
|Буриго Бенжамен
|9
|0.25
|Гирасси Серу
|8
|0.22
|Майер Ловро
|5
|0.14
|Тэт Флавьен
|5
|0.14
|Сулемана Камалдин
|4
|0.11
|Траоре Амари
|3
|0.08
|Трюффер Адриен
|3
|0.08
|Агер Наиф
|2
|0.06
|Сантамария Батист
|2
|0.06
|Докю Жереми
|1
|0.03
|Мартен Жонас
|1
|0.03
|Угочукву Лесли
|1
|0.03
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|12 (7)
|0.33
|Юндер Дженгиз
|9 (1)
|0.25
|Жерсон Сантос
|7
|0.19
|Милик Аркадиуш
|7 (1)
|0.19
|Бамба Дьенг Амаду
|7 (1)
|0.19
|Гендузи Маттео
|5
|0.14
|Арит Амин
|4
|0.11
|Бакамбу Седрик
|3
|0.08
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.06
|Лирола Поль
|1
|0.03
|Камара Бубакар
|1
|0.03
|Перес Луан
|0
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Пау Лопес
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартен Жонас
|8
|0
|Сантамария Батист
|7
|0
|Омари Вармед
|5
|0
|Агер Наиф
|3
|1
|Траоре Амари
|4
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Мелинг Биргер
|3
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Трюффер Адриен
|3
|0
|Bruno Genesio
|1
|1
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Докю Жереми
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Гомис Альфред
|1
|0
|Гирасси Серу
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Террье Мартен
|1
|0
|Алемдар Доган
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Луан
|7
|0
|Гендузи Маттео
|6
|0
|Камара Бубакар
|6
|0
|Хорхе Сампаоли
|6
|0
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Гуйе Пап
|5
|0
|Салиба Вильям
|5
|0
|Пау Лопес
|4
|0
|Чалета-Цар Дуе
|4
|0
|Пайе Димитри
|3
|0
|Ронжье Валентин
|3
|0
|Жерсон Сантос
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Бамба Дьенг Амаду
|0
|1
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
48
30
20 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 13
19 Не забивали 20
4
8%
2
7%
1-15
7
15%
5
17%
16-30
9
19%
7
23%
31-45
9
19%
2
7%
46-60
5
10%
8
27%
61-75
14
29%
29%
6
20%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
3
21%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
6
43%
76-90
Забито
30
29
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 7
22 Не забивали 23
5
17%
1
3%
1-15
5
17%
6
21%
16-30
6
20%
6
21%
31-45
7
23%
4
14%
46-60
1
3%
6
21%
61-75
6
20%
6
21%
76-90
Пропущено
25
22
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
1
4%
6
27%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
6
24%
2
9%
31-45
4
16%
5
23%
46-60
5
20%
3
14%
61-75
8
32%
4
18%
76-90
Забито
78
59
36 В 1-м тайме 27
42 Во 2-м тайме 32
27 Забивали первыми 20
5 Не забивали 7
9
12%
3
5%
1-15
12
15%
11
19%
16-30
15
19%
13
22%
31-45
16
21%
6
10%
46-60
6
8%
14
24%
61-75
20
26%
12
20%
76-90
Пропущено
38
36
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 22
2
5%
9
25%
1-15
4
11%
3
8%
16-30
9
24%
4
11%
31-45
6
16%
7
19%
46-60
6
16%
3
8%
61-75
11
29%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1
Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Мец 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1
Марсель
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2
Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|36
|24
|8
|4
|81 - 36
|80
|2.
|Марсель
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|59 - 37
|68
|3.
|Монако
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|59 - 36
|65
|4.
|Ницца
|Заявка
|36
|19
|7
|10
|49 - 31
|63
|5.
|Ренн
|Заявка
|36
|19
|5
|12
|78 - 38
|62
|6.
|Страсбург
|Заявка
|36
|16
|12
|8
|59 - 39
|60
|7.
|Ланс
|Заявка
|36
|16
|10
|10
|57 - 45
|58
|8.
|Лион
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|61 - 48
|56
|9.
|Нант
|Заявка
|36
|15
|9
|12
|52 - 44
|54
|10.
|Лилль
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|43 - 45
|51
|11.
|Брест
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|45 - 49
|48
|12.
|Монпелье
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|49 - 55
|43
|13.
|Реймс
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|39 - 40
|43
|14.
|Анже
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|42 - 54
|38
|15.
|Труа
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|35 - 49
|37
|16.
|Клермон
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|37 - 66
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 62
|34
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|40 - 74
|31
|19.
|Мец
|Заявка
|36
|5
|13
|18
|34 - 64
|28
|20.
|Бордо
|Заявка
|36
|5
|12
|19
|48 - 89
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|44 - 12
|48
|2.
|Ренн
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|48 - 13
|40
|3.
|Монако
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 14
|37
|4.
|Нант
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 19
|36
|5.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|6.
|Страсбург
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|35 - 18
|35
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 18
|33
|9.
|Марсель
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 22
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|13.
|Анже
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|21 - 23
|23
|14.
|Лорьян
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|Труа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 16
|22
|16.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 20
|21
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 31
|18
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|25 - 33
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|20 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|30 - 15
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|37 - 24
|32
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 22
|28
|5.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 21
|25
|6.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 27
|25
|7.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|8.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 25
|23
|9.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 20
|22
|10.
|Ренн
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|30 - 25
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 25
|21
|12.
|Нант
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|20 - 25
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 35
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|22 - 33
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|21 - 31
|15
|16.
|Труа
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 33
|15
|17.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|17 - 38
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|23 - 56
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Ренн - Марсель
Исход игры
Ренн
15.6% (5)
Ничья
53.1% (17)
Марсель
31.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
46.88% (15)
Меньше
53.13% (17)
Обе команды забьют
Да
87.5% (28)
Нет
12.5% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.6% (13)
1:2 Марсель
18.8% (6)
2:1 Ренн
12.5% (4)
2:2 Ничья
12.5% (4)
0:1 Марсель
6.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!