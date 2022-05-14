Стадион: Стад де л'Об
9' Желтая карточкаКаборе Исса
1:0
14' ГолБьянкон Жулиан
19' Желтая карточкаМедина Факундо
1:1
42' ГолДансо Кевин
1:2
45' ГолМюинга Арно
1:3
71' ГолКлаусс Жонатан
78' Желтая карточкаФранковски Пшемыслав
Ход матча
9'
14'
1:0
19'
42'
1:1
45'
1:2
65'
71'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 9
-
5 Угловые 7
-
0 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
30
Галлон
Готье
29
Каборе
Исса
12
Конте
Абду
20
Рипар
Рено
28
Дукуре
Шейк
20
Кошта
Давид
15
Мюинга
Арно
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Конте АбдуЗащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
-
22 Ларуси ЯссерЗащитник
-
23 Рами АдильЗащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бальде МамаПолузащитник
-
26 Мотиба ЛебоПолузащитник
-
13 Угбо ИкеНападающий
-
Главный тренер: Bruno Irles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Мюинга АрноНападающий
- Запасные игроки
-
40 Пандор ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Саид УэслиПолузащитник
-
25 Жан КорентенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Труа
Ланс
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
17 матчей
29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
11.8%
70.6%
17.6%
2 победы 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.2%
5.9%
52.9%
7 побед 1 ничья 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|5
|0.14
|Угбо Ике
|5 (1)
|0.14
|Тардьё Флориан
|4 (4)
|0.11
|Бальде Мама
|3
|0.08
|Рами Адиль
|3
|0.08
|Тузгар Йоанн
|3
|0.08
|Дингом Тристан
|2
|0.05
|Рипар Рено
|2
|0.05
|Мотиба Лебо
|2 (1)
|0.05
|Н'Гессан Куаме
|1
|0.03
|Бьянкон Жулиан
|1
|0.03
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.03
|Родригес Жерсон
|1
|0.03
|Домингес Брэндон
|1
|0.03
|Коне Юссуф
|0
|0
|Сальмье Йоанн
|0
|0
|Конте Абду
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюинга Арно
|12 (2)
|0.32
|Фофана Секо
|8
|0.22
|Сотока Флориан
|6 (2)
|0.16
|Клаусс Жонатан
|5
|0.14
|Франковски Пшемыслав
|5
|0.14
|Саид Уэсли
|5
|0.14
|Ганаго Игнатиус
|4
|0.11
|Кошта Давид
|3
|0.08
|Какута Гаэль
|3 (1)
|0.08
|Дансо Кевин
|2
|0.05
|Дукуре Шейк
|1
|0.03
|Айдара Массадио
|1
|0.03
|Банза Симон
|1
|0.03
|Жан Корентен
|1
|0.03
|Медина Факундо
|1
|0.03
|Мачадо Дейвер
|0
|0
|Вух Кристофер
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкон Жулиан
|10
|0
|Каборе Исса
|7
|1
|Тардьё Флориан
|6
|0
|Родригес Жерсон
|6
|0
|Жиродон Джимми
|4
|1
|Н'Гессан Куаме
|5
|0
|Сальмье Йоанн
|5
|0
|Шавалерин Ксавье
|4
|0
|Мулен Жесси
|2
|1
|Коне Юссуф
|2
|1
|Батлле Лоран
|3
|0
|Дингом Тристан
|3
|0
|Бальде Мама
|1
|1
|Азамум Карим
|2
|0
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0
|Галлон Готье
|2
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|2
|0
|Конте Абду
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Мотиба Лебо
|1
|0
|Рипар Рено
|1
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
|Bruno Irles
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|11
|0
|Дансо Кевин
|7
|2
|Дукуре Шейк
|7
|1
|Сотока Флориан
|7
|0
|Айдара Массадио
|5
|1
|Гради Жонатан
|6
|0
|Франковски Пшемыслав
|5
|0
|Лека Жан-Луи
|3
|1
|Клаусс Жонатан
|3
|0
|Каюзак Янник
|1
|1
|Мюинга Арно
|1
|1
|Жан Корентен
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Фофана Секо
|2
|0
|Вух Кристофер
|2
|0
|Ганаго Игнатиус
|2
|0
|Кошта Давид
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Какута Гаэль
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
25
13 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
4
21%
4
16%
1-15
3
16%
3
12%
16-30
6
32%
5
20%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
5
26%
7
28%
76-90
Пропущено
19
30
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
2
11%
5
17%
1-15
3
16%
2
7%
16-30
4
21%
8
27%
31-45
5
26%
5
17%
46-60
2
11%
6
20%
61-75
3
16%
4
13%
76-90
Забито
17
33
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
24 Не забивали 22
2
12%
4
12%
1-15
3
18%
4
12%
16-30
5
29%
29%
7
21%
31-45
2
12%
7
21%
46-60
2
12%
6
18%
61-75
3
18%
5
15%
76-90
Пропущено
33
17
14 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
5
15%
3
18%
1-15
7
21%
1
6%
16-30
2
6%
7
41%
31-45
7
21%
2
12%
46-60
7
21%
2
12%
61-75
5
15%
2
12%
76-90
Забито
36
58
23 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 17
10 Не забивали 8
6
17%
8
14%
1-15
6
17%
7
12%
16-30
11
31%
12
21%
31-45
3
8%
10
17%
46-60
2
6%
9
16%
61-75
8
22%
12
21%
76-90
Пропущено
52
47
23 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 19
29 Не пропускали 29
7
13%
8
17%
1-15
10
19%
3
6%
16-30
6
12%
15
32%
31-45
12
23%
7
15%
46-60
9
17%
8
17%
61-75
8
15%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1
Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1 Труа - Мец 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2
Ланс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1 Ланс - Монпелье 2:0
Лилль - Ланс 1:2 Ланс - Ницца 3:0 Страсбург - Ланс 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Мец - Ланс 0:0 Ланс - Брест 0:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Лион 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|85 - 36
|83
|2.
|Марсель
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|59 - 39
|68
|3.
|Монако
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 38
|68
|4.
|Ренн
|Заявка
|37
|20
|5
|12
|80 - 38
|65
|5.
|Страсбург
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|60 - 39
|63
|6.
|Ницца
|Заявка
|37
|19
|7
|11
|50 - 34
|63
|7.
|Ланс
|Заявка
|37
|17
|10
|10
|60 - 46
|61
|8.
|Лион
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|64 - 50
|59
|9.
|Лилль
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|46 - 46
|54
|10.
|Нант
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|54 - 47
|54
|11.
|Брест
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|47 - 53
|48
|12.
|Реймс
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|41 - 41
|46
|13.
|Монпелье
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|49 - 59
|43
|14.
|Анже
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|42 - 55
|38
|15.
|Труа
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 52
|37
|16.
|Клермон
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|37 - 67
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 62
|35
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|41 - 76
|31
|19.
|Мец
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|35 - 64
|31
|20.
|Бордо
|Заявка
|37
|5
|13
|19
|48 - 89
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|44 - 12
|48
|2.
|Ренн
|Заявка
|19
|14
|1
|4
|50 - 13
|43
|3.
|Монако
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 16
|40
|4.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 25
|38
|5.
|Страсбург
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 18
|38
|6.
|Нант
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 19
|36
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 21
|33
|9.
|Марсель
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|27 - 26
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|13.
|Анже
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|21 - 23
|23
|14.
|Лорьян
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|Труа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 19
|22
|16.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 20
|21
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 38
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 31
|18
|19.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|25 - 33
|16
|20.
|Мец
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|21 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 17
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 24
|35
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Ланс
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 28
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 22
|28
|6.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|7.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 21
|25
|8.
|Реймс
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 21
|25
|9.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|21 - 28
|23
|10.
|Ренн
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|30 - 25
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 25
|21
|12.
|Нант
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 28
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|16 - 36
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|22 - 33
|17
|15.
|Труа
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 33
|15
|16.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|17.
|Анже
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|21 - 32
|15
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|17 - 38
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|23 - 56
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|15 - 41
|12
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Труа 1:3 Ланс
Исход игры
Труа
11.6% (13)
Ничья
29.5% (33)
Ланс
58.9% (66)
Тотал 2.5
Больше
44.95% (49)
Меньше
55.05% (60)
Обе команды забьют
Да
71.56% (78)
Нет
28.44% (31)
Популярный счёт
1:2 Ланс
39.3% (44)
1:1 Ничья
25.9% (29)
0:1 Ланс
15.2% (17)
1:0 Труа
8% (9)
2:1 Труа
2.7% (3)
0:0 Ничья
2.7% (3)
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