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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Труа
1:3
Конец матча
Ланс
0'
9' Желтая карточка
Каборе Исса
1:0
14' Гол
Бьянкон Жулиан
19' Желтая карточка
Медина Факундо
1:1
42' Гол
Дансо Кевин
1:2
45' Гол
Мюинга Арно
1:3
71' Гол
Клаусс Жонатан
78' Желтая карточка
Франковски Пшемыслав
90'+4

Ход матча

9'
Каборе Исса
 
14'
Бьянкон Жулиан
1:0
19'
 
Медина Факундо
42'
1:1
Дансо Кевин
45'
1:2
Мюинга Арно
(Клаусс Жонатан)
65'
Угбо Ике
Тузгар Йоанн
 
65'
Ларуси Яссер
Конте Абду
 
71'
1:3
Клаусс Жонатан
77'
 
Ганаго Игнатиус
Мюинга Арно
77'
 
Берг Патрик
Кошта Давид
78'
 
Франковски Пшемыслав
79'
Мотиба Лебо
Рипар Рено
 
79'
Бальде Мама
Шавалерин Ксавье
 
83'
 
Мачадо Дейвер
Франковски Пшемыслав

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 112
Труа 11.6% (13)
X 29.5% (33)
Ланс 58.9% (66)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Галлон
Готье
29
Каборе
Исса
4
Бьянкон
Жулиан
2
Палмер-Браун
Эрик
17
Сальмье
Йоанн
12
Конте
Абду
20
Рипар
Рено
10
Тардьё
Флориан
6
Н'Гессан
Куаме
24
Шавалерин
Ксавье
7
Тузгар
Йоанн
1
Фариньес
Вилькер
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
20
Кошта
Давид
7
Сотока
Флориан
15
Мюинга
Арно
Труа
5-4-1
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

Труа
Ланс

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

17 матчей

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

11.8%
70.6%
17.6%
2 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.2%
5.9%
52.9%
7 побед 1 ничья 9 побед

История матчей

Л1
4:0
Л2
1:0
Л2
2:0
КЛ
1:2
ПМЗПИВЛ1
1:2
Л2
1:0
Л2
2:0
К
1:0
ТМК
2:1
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
1:1
Л2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 5 0.14
Угбо Ике 5 (1) 0.14
Тардьё Флориан 4 (4) 0.11
Бальде Мама 3 0.08
Рами Адиль 3 0.08
Тузгар Йоанн 3 0.08
Дингом Тристан 2 0.05
Рипар Рено 2 0.05
Мотиба Лебо 2 (1) 0.05
Н'Гессан Куаме 1 0.03
Бьянкон Жулиан 1 0.03
Эль-Хаджам Уалид 1 0.03
Родригес Жерсон 1 0.03
Домингес Брэндон 1 0.03
Коне Юссуф 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Конте Абду 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 12 (2) 0.32
Фофана Секо 8 0.22
Сотока Флориан 6 (2) 0.16
Клаусс Жонатан 5 0.14
Франковски Пшемыслав 5 0.14
Саид Уэсли 5 0.14
Ганаго Игнатиус 4 0.11
Кошта Давид 3 0.08
Какута Гаэль 3 (1) 0.08
Дансо Кевин 2 0.05
Дукуре Шейк 1 0.03
Айдара Массадио 1 0.03
Банза Симон 1 0.03
Жан Корентен 1 0.03
Медина Факундо 1 0.03
Мачадо Дейвер 0 0
Вух Кристофер 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 10 0
Каборе Исса 7 1
Тардьё Флориан 6 0
Родригес Жерсон 6 0
Жиродон Джимми 4 1
Н'Гессан Куаме 5 0
Сальмье Йоанн 5 0
Шавалерин Ксавье 4 0
Мулен Жесси 2 1
Коне Юссуф 2 1
Батлле Лоран 3 0
Дингом Тристан 3 0
Бальде Мама 1 1
Азамум Карим 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Галлон Готье 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Конте Абду 2 0
Рами Адиль 1 0
Мотиба Лебо 1 0
Рипар Рено 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Bruno Irles 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 11 0
Дансо Кевин 7 2
Дукуре Шейк 7 1
Сотока Флориан 7 0
Айдара Массадио 5 1
Гради Жонатан 6 0
Франковски Пшемыслав 5 0
Лека Жан-Луи 3 1
Клаусс Жонатан 3 0
Каюзак Янник 1 1
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Фофана Секо 2 0
Вух Кристофер 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Кошта Давид 2 0
Франк Эз 2 0
Какута Гаэль 1 0
Мачадо Дейвер 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
25
13 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
4
21%
4
16%
1-15
3
16%
3
12%
16-30
6
32%
5
20%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
5
26%
7
28%
76-90

Пропущено

19
30
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
2
11%
5
17%
1-15
3
16%
2
7%
16-30
4
21%
8
27%
31-45
5
26%
5
17%
46-60
2
11%
6
20%
61-75
3
16%
4
13%
76-90

Забито

17
33
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
24 Не забивали 22
2
12%
4
12%
1-15
3
18%
4
12%
16-30
5
29%
29%
7
21%
31-45
2
12%
7
21%
46-60
2
12%
6
18%
61-75
3
18%
5
15%
76-90

Пропущено

33
17
14 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
5
15%
3
18%
1-15
7
21%
1
6%
16-30
2
6%
7
41%
31-45
7
21%
2
12%
46-60
7
21%
2
12%
61-75
5
15%
2
12%
76-90

Забито

36
58
23 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 17
10 Не забивали 8
6
17%
8
14%
1-15
6
17%
7
12%
16-30
11
31%
12
21%
31-45
3
8%
10
17%
46-60
2
6%
9
16%
61-75
8
22%
12
21%
76-90

Пропущено

52
47
23 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 19
29 Не пропускали 29
7
13%
8
17%
1-15
10
19%
3
6%
16-30
6
12%
15
32%
31-45
12
23%
7
15%
46-60
9
17%
8
17%
61-75
8
15%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1
Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1 Труа - Мец 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2
Ланс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1 Ланс - Монпелье 2:0
Лилль - Ланс 1:2 Ланс - Ницца 3:0 Страсбург - Ланс 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Мец - Ланс 0:0 Ланс - Брест 0:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Лион 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 37 25 8 4 85 - 36 83
2. Марсель Заявка 37 20 8 9 59 - 39 68
3. Монако Заявка 37 20 8 9 63 - 38 68
4. Ренн Заявка 37 20 5 12 80 - 38 65
5. Страсбург Заявка 37 17 12 8 60 - 39 63
6. Ницца Заявка 37 19 7 11 50 - 34 63
7. Ланс Заявка 37 17 10 10 60 - 46 61
8. Лион Заявка 37 16 11 10 64 - 50 59
9. Лилль Заявка 37 14 12 11 46 - 46 54
10. Нант Заявка 37 15 9 13 54 - 47 54
11. Брест Заявка 37 13 9 15 47 - 53 48
12. Реймс Заявка 37 11 13 13 41 - 41 46
13. Монпелье Заявка 37 12 7 18 49 - 59 43
14. Анже Заявка 37 9 11 17 42 - 55 38
15. Труа Заявка 37 9 10 18 36 - 52 37
16. Клермон Заявка 37 9 9 19 37 - 67 36
17. Лорьян Заявка 37 8 11 18 34 - 62 35
18. Сент-Этьен Заявка 37 7 10 20 41 - 76 31
19. Мец Заявка 37 6 13 18 35 - 64 31
20. Бордо Заявка 37 5 13 19 48 - 89 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 3 0 44 - 12 48
2. Ренн Заявка 19 14 1 4 50 - 13 43
3. Монако Заявка 19 12 4 3 38 - 16 40
4. Лион Заявка 19 11 5 3 42 - 25 38
5. Страсбург Заявка 19 11 5 3 36 - 18 38
6. Нант Заявка 18 11 3 4 32 - 19 36
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 19 10 4 5 28 - 21 33
9. Марсель Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
11. Монпелье Заявка 19 7 5 7 27 - 26 26
12. Брест Заявка 18 7 4 7 26 - 25 25
13. Анже Заявка 18 7 2 9 21 - 23 23
14. Лорьян Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
15. Труа Заявка 19 5 7 7 19 - 19 22
16. Реймс Заявка 18 5 6 7 23 - 20 21
17. Сент-Этьен Заявка 19 4 6 9 24 - 38 18
18. Клермон Заявка 18 4 6 8 21 - 31 18
19. Бордо Заявка 19 3 7 9 25 - 33 16
20. Мец Заявка 19 3 7 9 21 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 19 12 3 4 30 - 17 39
2. ПСЖ Заявка 19 10 5 4 41 - 24 35
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Ланс Заявка 19 8 4 7 27 - 28 28
5. Монако Заявка 18 8 4 6 25 - 22 28
6. Лилль Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
7. Страсбург Заявка 18 6 7 5 24 - 21 25
8. Реймс Заявка 19 6 7 6 18 - 21 25
9. Брест Заявка 19 6 5 8 21 - 28 23
10. Ренн Заявка 18 6 4 8 30 - 25 22
11. Лион Заявка 18 5 6 7 22 - 25 21
12. Нант Заявка 19 4 6 9 22 - 28 18
13. Клермон Заявка 19 5 3 11 16 - 36 18
14. Монпелье Заявка 18 5 2 11 22 - 33 17
15. Труа Заявка 18 4 3 11 17 - 33 15
16. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Анже Заявка 19 2 9 8 21 - 32 15
18. Сент-Этьен Заявка 18 3 4 11 17 - 38 13
19. Бордо Заявка 18 2 6 10 23 - 56 12
20. Лорьян Заявка 19 2 6 11 15 - 41 12
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Команда Ланс не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Труа: 50%, Ланс: 50%.
  • 94'
    Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 94'
    Бальде Мама из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 94'
    Бальде Мама из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 93'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Труа пытается что-то создать.
  • Офсайд
    93'
    Фофана Секо из команды Ланс в офсайде
  • 93'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Труа пытается что-то создать.
  • 92'
    Труа пытается что-то создать.
  • 92'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      91'
      Тардьё Флориан из команды Труа разыграл угловой с правого угла.
    • Угловой
      91'
      Тардьё Флориан из команды Труа разыграл угловой с правого угла.
    • 91'
      Хороший удар издали нанес Бальде Мама, но отличный сейв сделал Вилькер Фаринеc. Угловой.
    • 91'
      Отличные скиллы показывает Бальде Мама, обводя своих соперников
    • 91'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • Угловой
      90'
      Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой справа.
    • 90'
      Каборе Исса из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 89'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      89'
      Дукуре Шейк из команды Ланс в офсайде
    • 89'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 88'
      Труа контролирует мяч.
    • 88'
      Ланс контролирует мяч.
    • 87'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 86'
      Ланс контролирует мяч.
    • 86'
      Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 86'
      Бальде Мама из команды Труа отправил кросс в штрафную...
    • 86'
      Труа пытается что-то создать.
    • 85'
      Контроль мяча: Труа: 50%, Ланс: 50%.
    • 85'
      Фариньес Вилькер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 85'
      Тардьё Флориан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
    • 85'
      Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      85'
      Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой справа.
    • 84'
      Мачадо Дейвер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 84'
      Труа пытается что-то создать.
    • 83'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 83'
      Фофана Секо из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 83'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 83'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 83'
      Тактическая замена. Франковски Пшемыслав уходит с поля и его заменяет Мачадо Дейвер
    • 82'
      Фариньес Вилькер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 82'
      Тардьё Флориан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      82'
      Судья сигнализирует, что Сальмье Йоанн из команды Труа поставил подножку. Пострадал Дукуре Шейк
    • 81'
      Труа контролирует мяч.
    • 81'
      Контроль мяча: Труа: 47%, Ланс: 53%.
    • 80'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      80'
      Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой справа.
    • 80'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 79'
      Тактическая замена. Шавалерин Ксавье уходит с поля и его заменяет Бальде Мама
    • 79'
      Тактическая замена. Рипар Рено уходит с поля и его заменяет Мотиба Лебо
    • Желтая карточка
      78'
      Франковски Пшемыслав получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      78'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Рипар Рено пострадал.
    • 78'
      Фофана Секо из команды Ланс делает пас партнеру.
    • 78'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 77'
      Ланс контролирует мяч.
    • 77'
      Тактическая замена. Давид Коста уходит с поля и его заменяет Берг Патрик
    • 77'
      Тактическая замена. Мюинга Арно уходит с поля и его заменяет Ганаго Игнатиус
    • Фол, нарушение
      77'
      Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Труа поставил подножку. Пострадал Дукуре Шейк
    • 76'
      Ланс контролирует мяч.
    • 76'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      Ланс начинает контратаку
    • 75'
      Труа пытается что-то создать.
    • 75'
      Контроль мяча: Труа: 50%, Ланс: 50%.
    • 75'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 74'
      Каборе Исса из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 74'
      Труа пытается что-то создать.
    • 74'
      Труа контролирует мяч.
    • 73'
      Ланс контролирует мяч.
    • 73'
      Фариньес Вилькер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 73'
      Бьянкон Жулиан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
    • 72'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 72'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ланс будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      72'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      71'
      Г О О О О Л - Клаусс Жонатан правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
    • 71'
      Клаусс Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • 70'
      Контроль мяча: Труа: 50%, Ланс: 50%.
    • Фол, нарушение
      70'
      Судья сигнализирует, что Бьянкон Жулиан из команды Труа поставил подножку. Пострадал Фофана Секо
    • Фол, нарушение
      70'
      Угбо Ике наказан за толчок Дукуре Шейк
    • 69'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      69'
      Мюинга Арно из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Бьянкон Жулиан.
    • 69'
      Мюинга Арно из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 69'
      Мюинга Арно из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
    • 68'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      Ланс контролирует мяч.
    • 67'
      Труа пытается что-то создать.
    • 67'
      Франковски Пшемыслав наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
    • 67'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 66'
      Труа пытается что-то создать.
    • 66'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 66'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 65'
      Контроль мяча: Труа: 50%, Ланс: 50%.
    • 65'
      Матч возобновлен
    • 65'
      Тактическая замена. Конте Абду уходит с поля и его заменяет Яссер Ларуси
    • 65'
      Тактическая замена. Тузгар Йоанн уходит с поля и его заменяет Угбо Ике
    • 64'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 64'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 64'
      Труа пытается что-то создать.
    • 63'
      Труа контролирует мяч.
    • 63'
      Труа начинает контратаку
    • 63'
      Мюинга Арно нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
    • 63'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 62'
      Труа контролирует мяч.
    • 62'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 62'
      Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 62'
      Шавалерин Ксавье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
    • 62'
      Труа пытается что-то создать.
    • 61'
      Труа контролирует мяч.
    • 60'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 60'
      Контроль мяча: Труа: 46%, Ланс: 54%.
    • 60'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 60'
      Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 60'
      Рипар Рено из команды Труа отправил кросс в штрафную...
    • 59'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 59'
      Труа выполняет удар от ворот.
    • 59'
      Сотока Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Угловой
      58'
      Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
    • 58'
      Палмер-Браун Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 58'
      Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
    • 58'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 58'
      Ланс контролирует мяч.
    • 57'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 57'
      Труа пытается что-то создать.
    • Офсайд
      56'
      Сотока Флориан из команды Ланс в офсайде
    • 56'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 56'
      Ланс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      56'
      Судья сигнализирует, что Н'Гессан Куаме из команды Труа поставил подножку. Пострадал Франковски Пшемыслав
    • 55'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Труа: 48%, Ланс: 52%.
    • 55'
      Труа пытается что-то создать.
    • 55'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      54'
      Дукуре Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 54'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      54'
      Судья сигнализирует, что Дукуре Шейк из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Тардьё Флориан
    • 53'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 51'
      Ланс контролирует мяч.
    • 51'
      Труа начинает контратаку
    • 51'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 51'
      Труа контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      50'
      Медина Факундо наказан за толчок Рипар Рено
    • 50'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Труа: 45%, Ланс: 55%.
    • 50'
      Труа выполняет удар от ворот.
    • 49'
      Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали
    • 49'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 49'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 48'
      Давид Коста наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
    • 48'
      Фофана Секо из команды Ланс находит одноклубника четким пасом пяткой.
    • 48'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Ланс контролирует мяч.
    • 46'
      Труа пытается что-то создать.
    • 46'
      Труа выполняет удар от ворот.
    • 46'
      Мюинга Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Это был отличный перфоманс от команды Ланс, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Контроль мяча: Труа: 48%, Ланс: 52%.
    • 48'
      Ланс контролирует мяч.
    • 47'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Клаусс Жонатан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Мюинга Арно из команды Ланс.
    • 45'
      Клаусс Жонатан из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 45'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      44'
      Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
    • 44'
      Палмер-Браун Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 44'
      Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
    • 44'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 44'
      Фариньес Вилькер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 44'
      Бьянкон Жулиан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Гради Жонатан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Н'Гессан Куаме
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Дансо Кевин забивает ударом с правой ноги!
    • Угловой
      42'
      Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
    • 42'
      Дукуре Шейк имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
    • Угловой
      41'
      Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
    • 41'
      Штрафной исполнил Клаусс Жонатан, после его удара Готье Галлон сделал классный сейв. Угловой
    • Фол, нарушение
      40'
      Бьянкон Жулиан наказан за толчок Мюинга Арно
    • 40'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Труа: 48%, Ланс: 52%.
    • 40'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 40'
      Ланс выполняет удар от ворот.
    • 40'
      Рипар Рено не смог попасть в створ ударом издали
    • 40'
      Тузгар Йоанн из команды Труа делает пас партнеру.
    • 39'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Бьянкон Жулиан из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
    • 39'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Труа пытается что-то создать.
    • 38'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 38'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Франковски Пшемыслав из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Каборе Исса
    • 36'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 36'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Труа: 50%, Ланс: 50%.
    • 35'
      Н'Гессан Куаме из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
    • 34'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 34'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Матч возобновлен
    • 33'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 32'
      Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      32'
      Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
    • 32'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 31'
      Бьянкон Жулиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      31'
      Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
    • 31'
      Клаусс Жонатан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
    • 31'
      Мюинга Арно из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 31'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Труа: 52%, Ланс: 48%.
    • 30'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Труа выполняет удар от ворот.
    • 29'
      Дукуре Шейк делает длинную передачу вперед
    • 28'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 27'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Труа пытается что-то создать.
    • 26'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 25'
      Труа начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Бьянкон Жулиан из команды Труа поставил подножку. Пострадал Гради Жонатан
    • 25'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Труа: 55%, Ланс: 45%.
    • 25'
      Труа контролирует мяч.
    • 24'
      Фофана Секо делает длинную передачу вперед
    • 24'
      Ланс контролирует мяч.
    • 24'
      Тардьё Флориан из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 24'
      Труа пытается что-то создать.
    • 23'
      Труа пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Дансо Кевин из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Тузгар Йоанн
    • 22'
      Труа пытается что-то создать.
    • 21'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 21'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Труа: 55%, Ланс: 45%.
    • 20'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 20'
      Тардьё Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Желтая карточка
      19'
      Медина Факундо получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      19'
      Медина Факундо из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Тузгар Йоанн пострадал.
    • 18'
      Галлон Готье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 18'
      Дукуре Шейк из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
    • 18'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Клаусс Жонатан из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 18'
      Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 17'
      Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
    • 17'
      Бьянкон Жулиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      17'
      Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
    • 17'
      Сальмье Йоанн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 17'
      Сотока Флориан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
    • 17'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 16'
      Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 16'
      Давид Коста из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
    • 16'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Труа: 55%, Ланс: 45%.
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Бьянкон Жулиан из команды Труа забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.
    • 14'
      Конте Абду из команды Труа отправил кросс в штрафную...
    • 14'
      Н'Гессан Куаме нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Давид Коста из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 14'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 14'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
    • 13'
      Конте Абду из команды Труа отправил кросс в штрафную...
    • 13'
      Труа пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Палмер-Браун Эрик из команды Труа поставил подножку. Пострадал Дукуре Шейк
    • 12'
      Тузгар Йоанн из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
    • 12'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Игрок Сальмье Йоанн из команды Труа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
    • 11'
      Труа контролирует мяч.
    • 11'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 10'
      Труа пытается что-то создать.
    • 10'
      Ланс контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Труа: 65%, Ланс: 35%.
    • 10'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      9'
      Франковски Пшемыслав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Желтая карточка
      9'
      Каборе Исса получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      8'
      Каборе Исса из команды Труа опасно и грубо сыграл. Франковски Пшемыслав пострадал.
    • 7'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Труа пытается что-то создать.
    • 7'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 6'
      Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 6'
      Шавалерин Ксавье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
    • 5'
      Конте Абду из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
    • 5'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Труа: 60%, Ланс: 40%.
    • Офсайд
      5'
      Сотока Флориан из команды Ланс в офсайде
    • 4'
      Ланс выполняет удар от ворот.
    • 4'
      Рипар Рено не смог попасть в створ ударом издали
    • 4'
      Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Рипар Рено и Тузгар Йоанн из команды Труа.
    • 3'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 3'
      Труа начинает контратаку
    • 3'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Франковски Пшемыслав из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Каборе Исса
    • 2'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 2'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Труа пытается что-то создать.
    • 1'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Труа начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Труа 11.6% (13)
    X 29.5% (33)
    Ланс 58.9% (66)
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    Прогнозы на матч Труа 1:3 Ланс

    Исход игры
    Труа
    11.6% (13)
    Ничья
    29.5% (33)
    Ланс
    58.9% (66)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.95% (49)
    Меньше
    55.05% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    71.56% (78)
    Нет
    28.44% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Ланс
    39.3% (44)
    1:1 Ничья
    25.9% (29)
    0:1 Ланс
    15.2% (17)
    1:0 Труа
    8% (9)
    2:1 Труа
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
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