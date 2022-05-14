Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Давид Коста наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Это был отличный перфоманс от команды Ланс , есть о чем петь фанатам в перерыве.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Мюинга Арно из команды Ланс

45' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Палмер-Браун Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Фариньес Вилькер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Г О О О О Л - Дансо Кевин забивает ударом с правой ноги!

42' Дукуре Шейк имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

41' Штрафной исполнил Клаусс Жонатан , после его удара Готье Галлон сделал классный сейв. Угловой

40' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Ланс выполняет удар от ворот.

40' Рипар Рено не смог попасть в створ ударом издали

39' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Бьянкон Жулиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Клаусс Жонатан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

31' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Труа выполняет удар от ворот.

28' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Тардьё Флориан из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Тардьё Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Медина Факундо получил желтую карточку от судьи

18' Галлон Готье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Бьянкон Жулиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Сальмье Йоанн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Давид Коста из команды Ланс отправил кросс в штрафную...

14' Г О О О О Л - Бьянкон Жулиан из команды Труа забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

14' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Давид Коста из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Игрок Сальмье Йоанн из команды Труа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

10' Матч возобновлен

9' Франковски Пшемыслав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Каборе Исса получил желтую карточку от судьи

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Ланс выполняет удар от ворот.

4' Рипар Рено не смог попасть в створ ударом издали

3' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Труа начинает с центра поля