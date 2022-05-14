Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Пап Матар Сарр не смог попасть в створ ударом издали

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Мец вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Булая Фарид пробил со штрафного прямо в стенку

43' Анже выполняет удар от ворот.

42' Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Анже выполняет удар от ворот.

36' Удар от ворот произведет Анже

36' Микельбрансис Вильям не смог попасть в створ ударом издали

36' Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Удар от ворот произведет Мец

35' Фюльжени Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Перейра-Лаже Матиаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Канде Фали получил желтую карточку от судьи

32' Анже выполняет удар от ворот.

31' Мец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Мец выполняет удар от ворот.

30' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Ламкель Зе Дидье нанес удар головой, но Антони Мандреа спокойно отбил мяч.

30' Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Мец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Эбосс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Матч возобновлен

24' Пап Матар Сарр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Бенталеб Набиль получил желтую карточку от судьи

23' Безумный фол. Бенталеб Набиль грубо играет против соперника. Пострадал Пап Матар Сарр

23' Отличные скиллы показывает Бенталеб Набиль , обводя своих соперников

22' Ньякате Сику выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Мец

18' Бенталеб Набиль не смог попасть в створ ударом издали

17' Удар от ворот произведет Анже

16' Мец выполняет удар от ворот.

16' Перейра-Лаже Матиаш не смог попасть в створ ударом издали

15' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Мец вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Анже выполняет удар от ворот.

11' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Мец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Мец вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Анже выполняет удар от ворот.

6' Де Превиль Николя не смог попасть в створ ударом издали

5' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Мец

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Анже начинает с центра поля