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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Мец
1:0
Конец матча
Анже
0'
23' Желтая карточка
Бенталеб Набиль
33' Желтая карточка
Канде Фали
1:0
50' Гол
Ламкель Зе Дидье
60' Желтая карточка
Траоре Бубакар
68' Желтая карточка
Делен Тома
90'+3

Ход матча

23'
 
Бенталеб Набиль
33'
Канде Фали
 
50'
Ламкель Зе Дидье
(Канде Фали)
1:0
60'
Траоре Бубакар
 
62'
 
Бамба Абдулайе
Ромен Тома
62'
 
Мангани Тома
Менди Батиста
67'
Делен Тома
Микельбрансис Вильям
 
67'
Кана-Бийик Жан-Армель
Ньякате Сику
 
68'
Делен Тома
 
78'
 
Унаи Аззедин
Фюльжени Анжело
79'
 
Яколиш Марин
Чо Мохамед-Али
86'
 
Нинга Казимир
Баокен Стефан
90'
Мафута Луи
Де Превиль Николя
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 112
Мец 58.9% (66)
X 28.6% (32)
Анже 12.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Кайяр
Марк-Орель
25
Микельбрансис
Вильям
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
4
Ньякате
Сику
13
Канде
Фали
15
Сарр
Пап
10
Булая
Фарид
8
Траоре
Бубакар
22
Ламкель
Зе
Дидье
9
Де
Превиль
Николя
16
Мандреа
Антони
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Ромен
Тома
27
Перейра-Лаже
Матиаш
2
Менди
Батиста
23
Бенталеб
Набиль
10
Фюльжени
Анжело
6
Эбосс
Энцо
21
Чо
Мохамед-Али
19
Баокен
Стефан
Мец
5-3-2
Анже
3-5-2

История личных встреч

Мец
Анже

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:2
КЛ
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:0
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
2:0
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 5 0.14
Булая Фарид 4 0.11
Сентонз Фабьен 4 0.11
Ньяне Ибраима 3 (1) 0.08
Ламкель Зе Дидье 3 0.08
Нгетте Опа 2 0.05
Маига Хабиб 2 0.05
Мафута Луи 2 0.05
Сарр Пап 1 0.03
Делен Тома 1 0.03
Бронн Дилан 1 0.03
Траоре Бубакар 1 0.03
Пажо Венсан 1 0.03
Амаду Ибраим 1 0.03
Юдоль Матьё 1 0.03
Куяте Кики 1 0.03
Гуйе Ламин 0 0
Канде Фали 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0
Лакруа Ленни 0 0
Микельбрансис Вильям 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 8 (3) 0.22
Мангани Тома 6 (5) 0.16
Фюльжени Анжело 5 0.14
Траоре Исмаэль 4 0.11
Чо Мохамед-Али 4 0.11
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.08
Баокен Стефан 3 0.08
Унаи Аззедин 2 0.05
Ромен Тома 2 0.05
Бенталеб Набиль 1 0.03
Менди Батиста 1 0.03
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Думбия Сулейман 0 0
Браими Билаль 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 9 1
Куяте Кики 8 1
Пажо Венсан 6 1
Сарр Пап 7 0
Траоре Бубакар 7 0
Маига Хабиб 7 0
Жемерсон де Жесус 3 2
Де Превиль Николя 5 0
Амаду Ибраим 4 0
Н'Дорам Кевин 4 0
Делен Тома 4 0
Мбенге Амаду 4 0
Укиджа Александр 2 1
Ньяне Ибраима 2 1
Сентонз Фабьен 3 0
Яде Папа Ндиага 3 0
Булая Фарид 1 1
Ламкель Зе Дидье 2 0
Ньякате Сику 2 0
Канде Фали 2 0
Фредерик Антонетти 0 1
Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Нгетте Опа 1 0
Кайяр Марк-Орель 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Сулейман 10 1
Ромен Тома 9 0
Чо Мохамед-Али 4 2
Мангани Тома 6 0
Буфаль Софьян 6 0
Фюльжени Анжело 5 0
Менди Батиста 5 0
Бенталеб Набиль 4 0
Кабо Джимми 4 0
Мансо Венсан 1 1
Капель Пьеррик 2 0
Нинга Казимир 2 0
Таиби Ванисс 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Бамба Абдулайе 1 0
Петкович Даниель 1 0
Эбосс Энцо 1 0
Мбок Джейсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
22
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
25 Не забивали 22
3
15%
2
9%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
5
25%
7
32%
31-45
4
20%
5
23%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
2
10%
3
14%
76-90

Пропущено

32
31
16 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
3
9%
2
6%
1-15
6
19%
7
23%
16-30
7
22%
1
3%
31-45
5
16%
7
23%
46-60
3
9%
6
19%
61-75
8
25%
8
26%
76-90

Забито

14
20
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
27 Не забивали 26
2
14%
2
10%
1-15
3
21%
3
15%
16-30
3
21%
4
20%
31-45
2
14%
3
15%
46-60
3
21%
4
20%
61-75
1
7%
4
20%
76-90

Пропущено

33
24
12 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
4
12%
5
21%
1-15
4
12%
4
17%
16-30
4
12%
2
8%
31-45
9
27%
5
21%
46-60
4
12%
3
13%
61-75
8
24%
5
21%
76-90

Забито

34
42
19 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 17
15 Не забивали 11
5
15%
4
10%
1-15
6
18%
5
12%
16-30
8
24%
11
26%
31-45
6
18%
8
19%
46-60
6
18%
7
17%
61-75
3
9%
7
17%
76-90

Пропущено

65
55
28 В 1-м тайме 21
37 Во 2-м тайме 34
20 Пропускали первыми 18
29 Не пропускали 30
7
11%
7
13%
1-15
10
15%
11
20%
16-30
11
17%
3
5%
31-45
14
22%
12
22%
46-60
7
11%
9
16%
61-75
16
25%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Мец - Лион 3:2 Монпелье - Мец 2:2 Мец - Брест 0:1 Лорьян - Мец 1:0
Мец - Клермон 1:1 Бордо - Мец 3:1 Мец - Монако 1:2 Мец - Веен Висбаден 2:0 Ренн - Мец 6:1 Мец - Ланс 0:0 Сент-Этьен - Мец 1:0 Мец - Нант 0:0 Лилль - Мец 0:0 Мец - Марсель 1:2 Труа - Мец 0:0 Мец - Ницца 0:2 Реймс - Мец 0:1 Мец - Страсбург 0:2 Лион - Мец 1:1 Бержерак - Мец 0:0
Анже
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3
Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1 Лион - Анже 3:2 Анже - Брест 1:0 Анже - Реймс 0:1 Ренн - Анже 2:0 Анже - Ланс 1:2 Ницца - Анже 1:0 Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 37 25 8 4 85 - 36 83
2. Марсель Заявка 37 20 8 9 59 - 39 68
3. Монако Заявка 37 20 8 9 63 - 38 68
4. Ренн Заявка 37 20 5 12 80 - 38 65
5. Страсбург Заявка 37 17 12 8 60 - 39 63
6. Ницца Заявка 37 19 7 11 50 - 34 63
7. Ланс Заявка 37 17 10 10 60 - 46 61
8. Лион Заявка 37 16 11 10 64 - 50 59
9. Лилль Заявка 37 14 12 11 46 - 46 54
10. Нант Заявка 37 15 9 13 54 - 47 54
11. Брест Заявка 37 13 9 15 47 - 53 48
12. Реймс Заявка 37 11 13 13 41 - 41 46
13. Монпелье Заявка 37 12 7 18 49 - 59 43
14. Анже Заявка 37 9 11 17 42 - 55 38
15. Труа Заявка 37 9 10 18 36 - 52 37
16. Клермон Заявка 37 9 9 19 37 - 67 36
17. Лорьян Заявка 37 8 11 18 34 - 62 35
18. Сент-Этьен Заявка 37 7 10 20 41 - 76 31
19. Мец Заявка 37 6 13 18 35 - 64 31
20. Бордо Заявка 37 5 13 19 48 - 89 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 3 0 44 - 12 48
2. Ренн Заявка 19 14 1 4 50 - 13 43
3. Монако Заявка 19 12 4 3 38 - 16 40
4. Лион Заявка 19 11 5 3 42 - 25 38
5. Страсбург Заявка 19 11 5 3 36 - 18 38
6. Нант Заявка 18 11 3 4 32 - 19 36
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 19 10 4 5 28 - 21 33
9. Марсель Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
11. Монпелье Заявка 19 7 5 7 27 - 26 26
12. Брест Заявка 18 7 4 7 26 - 25 25
13. Анже Заявка 18 7 2 9 21 - 23 23
14. Лорьян Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
15. Труа Заявка 19 5 7 7 19 - 19 22
16. Реймс Заявка 18 5 6 7 23 - 20 21
17. Сент-Этьен Заявка 19 4 6 9 24 - 38 18
18. Клермон Заявка 18 4 6 8 21 - 31 18
19. Бордо Заявка 19 3 7 9 25 - 33 16
20. Мец Заявка 19 3 7 9 21 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 19 12 3 4 30 - 17 39
2. ПСЖ Заявка 19 10 5 4 41 - 24 35
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Ланс Заявка 19 8 4 7 27 - 28 28
5. Монако Заявка 18 8 4 6 25 - 22 28
6. Лилль Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
7. Страсбург Заявка 18 6 7 5 24 - 21 25
8. Реймс Заявка 19 6 7 6 18 - 21 25
9. Брест Заявка 19 6 5 8 21 - 28 23
10. Ренн Заявка 18 6 4 8 30 - 25 22
11. Лион Заявка 18 5 6 7 22 - 25 21
12. Нант Заявка 19 4 6 9 22 - 28 18
13. Клермон Заявка 19 5 3 11 16 - 36 18
14. Монпелье Заявка 18 5 2 11 22 - 33 17
15. Труа Заявка 18 4 3 11 17 - 33 15
16. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Анже Заявка 19 2 9 8 21 - 32 15
18. Сент-Этьен Заявка 18 3 4 11 17 - 38 13
19. Бордо Заявка 18 2 6 10 23 - 56 12
20. Лорьян Заявка 19 2 6 11 15 - 41 12
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Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Мец: 46%, Анже: 54%.
  • 93'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Мафута Луи
  • Фол, нарушение
    92'
    Траоре Исмаэль задерживает мяч рукой
  • 91'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    91'
    Пап Матар Сарр задерживает мяч рукой
  • 91'
    Эбосс Энцо из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 91'
    Анже контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Булая Фарид из команды Мец поставил подножку. Пострадал Мангани Тома
  • 90'
    Контроль мяча: Мец: 46%, Анже: 54%.
  • 89'
    Удар от ворот произведет Мец
  • 89'
    Эбосс Энцо нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Мец: 50%, Анже: 50%.
    • 47'
      Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      47'
      Перейра-Лаже Матиаш из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Канде Фали.
    • 46'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      46'
      Ламкель Зе Дидье наказан за толчок Траоре Исмаэль
    • 45'
      Мец вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Мец: 50%, Анже: 50%.
    • 45'
      Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      45'
      Канде Фали из команды Мец подал угловой слева.
    • 44'
      Булая Фарид пробил со штрафного прямо в стенку
    • Фол, нарушение
      43'
      Менди Батиста из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Пап Матар Сарр.
    • 43'
      Анже выполняет удар от ворот.
    • 43'
      Шанс! Куяте Кики из команды Мец пробил головой, но мимо
    • 42'
      Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      42'
      Ромен Тома из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Де Превиль Николя.
    • 41'
      Мец контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Мец: 50%, Анже: 50%.
    • Офсайд
      40'
      Ламкель Зе Дидье из команды Мец в офсайде
    • Фол, нарушение
      39'
      Менди Батиста задерживает мяч рукой
    • 39'
      Мец контролирует мяч.
    • 39'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья сигнализирует, что Микельбрансис Вильям из команды Мец поставил подножку. Пострадал Эбосс Энцо
    • 38'
      Анже выполняет удар от ворот.
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Менди Батиста из команды Анже поставил подножку. Пострадал Пап Матар Сарр
    • 36'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 36'
      Микельбрансис Вильям не смог попасть в створ ударом издали
    • 36'
      Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 36'
      Де Превиль Николя из команды Мец отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      36'
      Назначен штрафной. Пострадал Менди Батиста, его свалил Ньякате Сику.
    • 35'
      Контроль мяча: Мец: 48%, Анже: 52%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 35'
      Фюльжени Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Травма, повреждение
      34'
      Перейра-Лаже Матиаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      33'
      Канде Фали получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Канде Фали из команды Мец поставил подножку. Пострадал Перейра-Лаже Матиаш
    • 32'
      Мец контролирует мяч.
    • 32'
      Анже контролирует мяч.
    • 32'
      Анже выполняет удар от ворот.
    • Фол, нарушение
      31'
      Судья сигнализирует, что Канде Фали из команды Мец поставил подножку. Пострадал Перейра-Лаже Матиаш
    • 31'
      Мец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Мец выполняет удар от ворот.
    • 30'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Мец: 48%, Анже: 52%.
    • 30'
      Ламкель Зе Дидье нанес удар головой, но Антони Мандреа спокойно отбил мяч.
    • 30'
      Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      29'
      Менди Батиста из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Де Превиль Николя.
    • 29'
      Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      28'
      Назначен штрафной. Пострадал Куяте Кики, его свалил Баокен Стефан.
    • 28'
      Мец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Эбосс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 27'
      Де Превиль Николя из команды Мец отправил кросс в штрафную...
    • 27'
      Мец контролирует мяч.
    • 26'
      Анже контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Микельбрансис Вильям из команды Мец поставил подножку. Пострадал Эбосс Энцо
    • 25'
      Анже контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Мец: 46%, Анже: 54%.
    • 25'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      24'
      Пап Матар Сарр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      23'
      Бенталеб Набиль получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      23'
      Безумный фол. Бенталеб Набиль грубо играет против соперника. Пострадал Пап Матар Сарр
    • 23'
      Отличные скиллы показывает Бенталеб Набиль, обводя своих соперников
    • 22'
      Ньякате Сику выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      22'
      Фюльжени Анжело из команды Анже подал угловой слева.
    • 21'
      Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 21'
      Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Анже контролирует мяч.
    • 20'
      Мец контролирует мяч.
    • 20'
      Анже контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Мец: 48%, Анже: 52%.
    • Фол, нарушение
      19'
      Бронн Дилан из команды Мец заходит слишком далеко, он валит Чо Мохамед-Али.
    • 19'
      Анже контролирует мяч.
    • 18'
      Мец контролирует мяч.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 18'
      Бенталеб Набиль не смог попасть в створ ударом издали
    • 17'
      Анже контролирует мяч.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 16'
      Мец выполняет удар от ворот.
    • 16'
      Перейра-Лаже Матиаш не смог попасть в створ ударом издали
    • 15'
      Анже пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Мец: 41%, Анже: 59%.
    • 15'
      Мец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Мец контролирует мяч.
    • 14'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Мец контролирует мяч.
    • 13'
      Мец вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Анже выполняет удар от ворот.
    • 12'
      Де Превиль Николя из команды Мец навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
    • 12'
      Мец пытается что-то создать.
    • 11'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Анже контролирует мяч.
    • 9'
      Мец контролирует мяч.
    • 9'
      Мец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Анже контролирует мяч.
    • 8'
      Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Перейра-Лаже Матиаш из команды Анже навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
    • 7'
      Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 7'
      Перейра-Лаже Матиаш из команды Анже отправил кросс в штрафную...
    • 7'
      Анже контролирует мяч.
    • 6'
      Контроль мяча: Мец: 56%, Анже: 44%.
    • 6'
      Мец вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Анже выполняет удар от ворот.
    • 6'
      Де Превиль Николя не смог попасть в створ ударом издали
    • 6'
      Мец пытается что-то создать.
    • 5'
      Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 5'
      Ромен Тома из команды Анже отправил кросс в штрафную...
    • 4'
      Анже контролирует мяч.
    • 4'
      Мец контролирует мяч.
    • 3'
      Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Анже контролирует мяч.
    • 2'
      Анже контролирует мяч.
    • 2'
      Мец контролирует мяч.
    • 2'
      Мец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Анже начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Мец 58.9% (66)
    X 28.6% (32)
    Анже 12.5% (14)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Мец 1:0 Анже онлайн

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    Прогнозы на матч Мец 1:0 Анже

    Исход игры
    Мец
    58.9% (66)
    Ничья
    28.6% (32)
    Анже
    12.5% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.7% (40)
    Меньше
    63.3% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    58.72% (64)
    Нет
    41.28% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Мец
    26.8% (30)
    1:0 Мец
    25.9% (29)
    1:1 Ничья
    21.4% (24)
    0:0 Ничья
    6.3% (7)
    1:2 Анже
    5.4% (6)
    0:1 Анже
    4.5% (5)
    2:0 Мец
    2.7% (3)
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