Стадион: Сэн-Сэнфорьен
23' Желтая карточкаБенталеб Набиль
33' Желтая карточкаКанде Фали
1:0
50' ГолЛамкель Зе Дидье
60' Желтая карточкаТраоре Бубакар
68' Желтая карточкаДелен Тома
Ход матча
23'
33'
50'
1:0
60'
68'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
23
Куяте
Кики
13
Канде
Фали
15
Сарр
Пап
10
Булая
Фарид
29
Мансо
Венсан
24
Ромен
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
-
13 Канде ФалиЗащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Лакруа ЛенниЗащитник
- Защитник
-
17 Делен ТомаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Нгетте ОпаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Мафута ЛуиНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Ромен ТомаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
-
17 Фатар НоаПолузащитник
-
22 Яколиш МаринПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Мец
Анже
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Превиль Николя
|5
|0.14
|Булая Фарид
|4
|0.11
|Сентонз Фабьен
|4
|0.11
|Ньяне Ибраима
|3 (1)
|0.08
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.08
|Нгетте Опа
|2
|0.05
|Маига Хабиб
|2
|0.05
|Мафута Луи
|2
|0.05
|Сарр Пап
|1
|0.03
|Делен Тома
|1
|0.03
|Бронн Дилан
|1
|0.03
|Траоре Бубакар
|1
|0.03
|Пажо Венсан
|1
|0.03
|Амаду Ибраим
|1
|0.03
|Юдоль Матьё
|1
|0.03
|Куяте Кики
|1
|0.03
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
|Лакруа Ленни
|0
|0
|Микельбрансис Вильям
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|8 (3)
|0.22
|Мангани Тома
|6 (5)
|0.16
|Фюльжени Анжело
|5
|0.14
|Траоре Исмаэль
|4
|0.11
|Чо Мохамед-Али
|4
|0.11
|Перейра-Лаже Матиаш
|3
|0.08
|Баокен Стефан
|3
|0.08
|Унаи Аззедин
|2
|0.05
|Ромен Тома
|2
|0.05
|Бенталеб Набиль
|1
|0.03
|Менди Батиста
|1
|0.03
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Думбия Сулейман
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Карточки
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|9
|1
|Куяте Кики
|8
|1
|Пажо Венсан
|6
|1
|Сарр Пап
|7
|0
|Траоре Бубакар
|7
|0
|Маига Хабиб
|7
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|2
|Де Превиль Николя
|5
|0
|Амаду Ибраим
|4
|0
|Н'Дорам Кевин
|4
|0
|Делен Тома
|4
|0
|Мбенге Амаду
|4
|0
|Укиджа Александр
|2
|1
|Ньяне Ибраима
|2
|1
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|3
|0
|Булая Фарид
|1
|1
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0
|Ньякате Сику
|2
|0
|Канде Фали
|2
|0
|Фредерик Антонетти
|0
|1
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Нгетте Опа
|1
|0
|Кайяр Марк-Орель
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Сулейман
|10
|1
|Ромен Тома
|9
|0
|Чо Мохамед-Али
|4
|2
|Мангани Тома
|6
|0
|Буфаль Софьян
|6
|0
|Фюльжени Анжело
|5
|0
|Менди Батиста
|5
|0
|Бенталеб Набиль
|4
|0
|Кабо Джимми
|4
|0
|Мансо Венсан
|1
|1
|Капель Пьеррик
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Таиби Ванисс
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Эбосс Энцо
|1
|0
|Мбок Джейсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
22
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
25 Не забивали 22
3
15%
2
9%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
5
25%
7
32%
31-45
4
20%
5
23%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
2
10%
3
14%
76-90
Пропущено
32
31
16 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
3
9%
2
6%
1-15
6
19%
7
23%
16-30
7
22%
1
3%
31-45
5
16%
7
23%
46-60
3
9%
6
19%
61-75
8
25%
8
26%
76-90
Забито
14
20
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
27 Не забивали 26
2
14%
2
10%
1-15
3
21%
3
15%
16-30
3
21%
4
20%
31-45
2
14%
3
15%
46-60
3
21%
4
20%
61-75
1
7%
4
20%
76-90
Пропущено
33
24
12 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
4
12%
5
21%
1-15
4
12%
4
17%
16-30
4
12%
2
8%
31-45
9
27%
5
21%
46-60
4
12%
3
13%
61-75
8
24%
5
21%
76-90
Забито
34
42
19 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 17
15 Не забивали 11
5
15%
4
10%
1-15
6
18%
5
12%
16-30
8
24%
11
26%
31-45
6
18%
8
19%
46-60
6
18%
7
17%
61-75
3
9%
7
17%
76-90
Пропущено
65
55
28 В 1-м тайме 21
37 Во 2-м тайме 34
20 Пропускали первыми 18
29 Не пропускали 30
7
11%
7
13%
1-15
10
15%
11
20%
16-30
11
17%
3
5%
31-45
14
22%
12
22%
46-60
7
11%
9
16%
61-75
16
25%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мец
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Мец - Лион 3:2 Монпелье - Мец 2:2 Мец - Брест 0:1 Лорьян - Мец 1:0
Мец - Клермон 1:1 Бордо - Мец 3:1 Мец - Монако 1:2 Мец - Веен Висбаден 2:0 Ренн - Мец 6:1 Мец - Ланс 0:0 Сент-Этьен - Мец 1:0 Мец - Нант 0:0 Лилль - Мец 0:0 Мец - Марсель 1:2 Труа - Мец 0:0 Мец - Ницца 0:2 Реймс - Мец 0:1 Мец - Страсбург 0:2 Лион - Мец 1:1 Бержерак - Мец 0:0
Анже
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3
Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1 Лион - Анже 3:2 Анже - Брест 1:0 Анже - Реймс 0:1 Ренн - Анже 2:0 Анже - Ланс 1:2 Ницца - Анже 1:0 Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|85 - 36
|83
|2.
|Марсель
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|59 - 39
|68
|3.
|Монако
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 38
|68
|4.
|Ренн
|Заявка
|37
|20
|5
|12
|80 - 38
|65
|5.
|Страсбург
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|60 - 39
|63
|6.
|Ницца
|Заявка
|37
|19
|7
|11
|50 - 34
|63
|7.
|Ланс
|Заявка
|37
|17
|10
|10
|60 - 46
|61
|8.
|Лион
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|64 - 50
|59
|9.
|Лилль
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|46 - 46
|54
|10.
|Нант
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|54 - 47
|54
|11.
|Брест
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|47 - 53
|48
|12.
|Реймс
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|41 - 41
|46
|13.
|Монпелье
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|49 - 59
|43
|14.
|Анже
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|42 - 55
|38
|15.
|Труа
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 52
|37
|16.
|Клермон
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|37 - 67
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 62
|35
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|41 - 76
|31
|19.
|Мец
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|35 - 64
|31
|20.
|Бордо
|Заявка
|37
|5
|13
|19
|48 - 89
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|44 - 12
|48
|2.
|Ренн
|Заявка
|19
|14
|1
|4
|50 - 13
|43
|3.
|Монако
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 16
|40
|4.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 25
|38
|5.
|Страсбург
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 18
|38
|6.
|Нант
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 19
|36
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 21
|33
|9.
|Марсель
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|27 - 26
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|13.
|Анже
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|21 - 23
|23
|14.
|Лорьян
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|Труа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 19
|22
|16.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 20
|21
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 38
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 31
|18
|19.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|25 - 33
|16
|20.
|Мец
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|21 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 17
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 24
|35
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Ланс
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 28
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 22
|28
|6.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|7.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 21
|25
|8.
|Реймс
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 21
|25
|9.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|21 - 28
|23
|10.
|Ренн
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|30 - 25
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 25
|21
|12.
|Нант
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 28
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|16 - 36
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|22 - 33
|17
|15.
|Труа
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 33
|15
|16.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|17.
|Анже
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|21 - 32
|15
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|17 - 38
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|23 - 56
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|15 - 41
|12
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Мец 1:0 Анже
Исход игры
Мец
58.9% (66)
Ничья
28.6% (32)
Анже
12.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
36.7% (40)
Меньше
63.3% (69)
Обе команды забьют
Да
58.72% (64)
Нет
41.28% (45)
Популярный счёт
2:1 Мец
26.8% (30)
1:0 Мец
25.9% (29)
1:1 Ничья
21.4% (24)
0:0 Ничья
6.3% (7)
1:2 Анже
5.4% (6)
0:1 Анже
4.5% (5)
2:0 Мец
2.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!