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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Ницца
1:3
Конец матча
Лилль
0'
12' Желтая карточка
Гудмундссон Габриэль
1:0
31' Гол
Клюйверт Джастин
45' Желтая карточка
Лотомба Жордан
1:1
52' Гол
Дэвид Джонатан
1:2
61' Гол
Дэвид Джонатан
66' Желтая карточка
Гомес Анхель
90' Желтая карточка
Клюйверт Джастин
90' Желтая карточка
Кристоф Гальтье
90' Желтая карточка
Веа Тимоти
1:3
90' Гол
Веа Тимоти
90'+6

Ход матча

12'
 
Гудмундссон Габриэль
31'
Клюйверт Джастин
(Будауи Хишем)
1:0
45'
Лотомба Жордан
 
46'
 
Брадарич Домагой
Гудмундссон Габриэль
46'
 
Бамба Джонатан
Жегрова Эдон
52'
1:1
Дэвид Джонатан
(Веа Тимоти)
59'
Данилюк Флавиус
Лотомба Жордан
 
59'
Браими Билаль
Будауи Хишем
 
61'
1:2
Дэвид Джонатан
66'
 
Гомес Анхель
67'
Тюрам Кефрен
Лемина Марио
 
73'
Шнайдерлин Морган
Росарио Пабло
 
73'
Гессан Эванн
Гуйри Амин
 
78'
 
Йоро Лени
Гомес Анхель
86'
 
Лихаджи Исаак
Йилмаз Бурак
90'
Клюйверт Джастин
 
90'
 
Пье Жереми
Дэвид Джонатан
90'
Кристоф Гальтье
 
90'
 
Веа Тимоти
90'
1:3
Веа Тимоти
(Лихаджи Исаак)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 112
Ницца 67.9% (76)
X 22.3% (25)
Лилль 9.8% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
18
Лемина
Марио
21
Клюйверт
Джастин
7
Делор
Анди
11
Гуйри
Амин
30
Лео
Жардим
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
5
Гудмундссон
Габриэль
23
Жегрова
Эдон
24
Онана
Амаду
20
Гомес
Анхель
22
Веа
Тимоти
17
Йилмаз
Бурак
9
Дэвид
Джонатан
Ницца
4-4-2
Лилль
4-4-2

История личных встреч

Ницца
Лилль

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 0 побед

15 матчей

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

31 матч

29%
51.6%
19.4%
9 побед 16 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.7%
41.9%
19.4%
12 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

12.9%
54.8%
32.3%
4 победы 17 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
0:4
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
4:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
КЛ
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
4:4
К
0:2
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:1
ТМС
3:3
Л1
0:0
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 13 (2) 0.35
Гуйри Амин 10 (3) 0.27
Дольберг Каспер 7 (2) 0.19
Клюйверт Джастин 4 0.11
Тюрам Кефрен 4 0.11
Будауи Хишем 3 0.08
Аталь Юсеф 2 0.05
Бар Мельвен 2 0.05
Лемина Марио 2 0.05
Гессан Эванн 1 0.03
Стенгс Келвин 1 0.03
Тодибо Жан-Клер 1 0.03
Росарио Пабло 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 15 (2) 0.41
Йилмаз Бурак 5 (2) 0.14
Ботман Свен 3 0.08
Шека 3 0.08
Саншеш Ренату 2 0.05
Челик Зеки 2 0.05
Андре Бенжамин 2 0.05
Жегрова Эдон 2 0.05
Веа Тимоти 1 0.03
Лихаджи Исаак 1 0.03
Бамба Джонатан 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Гомес Анхель 1 0.03
Джало Тьягу 1 0.03
Гудмундссон Габриэль 1 0.03
Иконе Жонатан 1 0.03
Мандава Рейнилду 1 0.03
Онана Амаду 1 0.03
Фонте Жозе 0 0
Бен Арфа Хатем 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 5 3
Клюйверт Джастин 7 1
Лемина Марио 6 1
Росарио Пабло 7 0
Тодибо Жан-Клер 6 0
Будауи Хишем 6 0
Лотомба Жордан 4 0
Аталь Юсеф 4 0
Данилюк Флавиус 4 0
Бар Мельвен 4 0
Тюрам Кефрен 4 0
Делор Анди 3 0
Гуйри Амин 3 0
Гессан Эванн 3 0
Шнайдерлин Морган 1 1
Бенитес Вальтер 2 0
Камара Ассан 2 0
Кристоф Гальтье 2 0
Амави Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 10 1
Йилмаз Бурак 9 1
Шека 10 0
Челик Зеки 10 0
Саншеш Ренату 6 1
Мандава Рейнилду 7 0
Фонте Жозе 4 0
Джало Тьягу 4 0
Ботман Свен 4 0
Веа Тимоти 2 1
Онана Амаду 2 1
Грбич Иво 3 0
Бамба Джонатан 3 0
Языджи Юсуф 3 0
Гудмундссон Габриэль 3 0
Гомес Анхель 3 0
Дэвид Джонатан 3 0
Жегрова Эдон 1 1
Брадарич Домагой 2 0
Бен Арфа Хатем 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Лихаджи Исаак 1 0
Jocelyn Gourvennec 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
26
8 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 12
23 Не забивали 21
2
7%
4
15%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
4
15%
7
27%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
5
19%
3
12%
61-75
9
33%
6
23%
76-90

Пропущено

21
24
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
1
5%
1
4%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
6
29%
8
33%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
8
38%
8
33%
76-90

Забито

22
20
6 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
27 Не забивали 24
4
18%
3
15%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
1
5%
5
25%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
9
41%
4
20%
76-90

Пропущено

13
22
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
2
15%
5
23%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
2
15%
7
32%
31-45
4
31%
1
5%
46-60
1
8%
4
18%
61-75
1
8%
3
14%
76-90

Забито

49
46
14 В 1-м тайме 26
35 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 21
13 Не забивали 8
6
12%
7
15%
1-15
3
6%
7
15%
16-30
5
10%
12
26%
31-45
9
18%
5
11%
46-60
8
16%
5
11%
61-75
18
37%
10
22%
76-90

Пропущено

34
46
16 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 26
3
9%
6
13%
1-15
5
15%
3
7%
16-30
8
24%
15
33%
31-45
5
15%
3
7%
46-60
4
12%
8
17%
61-75
9
26%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0
Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Мец - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1
Лилль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1
Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0 Лилль - Мец 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 37 25 8 4 85 - 36 83
2. Марсель Заявка 37 20 8 9 59 - 39 68
3. Монако Заявка 37 20 8 9 63 - 38 68
4. Ренн Заявка 37 20 5 12 80 - 38 65
5. Страсбург Заявка 37 17 12 8 60 - 39 63
6. Ницца Заявка 37 19 7 11 50 - 34 63
7. Ланс Заявка 37 17 10 10 60 - 46 61
8. Лион Заявка 37 16 11 10 64 - 50 59
9. Лилль Заявка 37 14 12 11 46 - 46 54
10. Нант Заявка 37 15 9 13 54 - 47 54
11. Брест Заявка 37 13 9 15 47 - 53 48
12. Реймс Заявка 37 11 13 13 41 - 41 46
13. Монпелье Заявка 37 12 7 18 49 - 59 43
14. Анже Заявка 37 9 11 17 42 - 55 38
15. Труа Заявка 37 9 10 18 36 - 52 37
16. Клермон Заявка 37 9 9 19 37 - 67 36
17. Лорьян Заявка 37 8 11 18 34 - 62 35
18. Сент-Этьен Заявка 37 7 10 20 41 - 76 31
19. Мец Заявка 37 6 13 18 35 - 64 31
20. Бордо Заявка 37 5 13 19 48 - 89 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 3 0 44 - 12 48
2. Ренн Заявка 19 14 1 4 50 - 13 43
3. Монако Заявка 19 12 4 3 38 - 16 40
4. Лион Заявка 19 11 5 3 42 - 25 38
5. Страсбург Заявка 19 11 5 3 36 - 18 38
6. Нант Заявка 18 11 3 4 32 - 19 36
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 19 10 4 5 28 - 21 33
9. Марсель Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
11. Монпелье Заявка 19 7 5 7 27 - 26 26
12. Брест Заявка 18 7 4 7 26 - 25 25
13. Анже Заявка 18 7 2 9 21 - 23 23
14. Лорьян Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
15. Труа Заявка 19 5 7 7 19 - 19 22
16. Реймс Заявка 18 5 6 7 23 - 20 21
17. Сент-Этьен Заявка 19 4 6 9 24 - 38 18
18. Клермон Заявка 18 4 6 8 21 - 31 18
19. Бордо Заявка 19 3 7 9 25 - 33 16
20. Мец Заявка 19 3 7 9 21 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 19 12 3 4 30 - 17 39
2. ПСЖ Заявка 19 10 5 4 41 - 24 35
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Ланс Заявка 19 8 4 7 27 - 28 28
5. Монако Заявка 18 8 4 6 25 - 22 28
6. Лилль Заявка 19 7 5 7 24 - 26 26
7. Страсбург Заявка 18 6 7 5 24 - 21 25
8. Реймс Заявка 19 6 7 6 18 - 21 25
9. Брест Заявка 19 6 5 8 21 - 28 23
10. Ренн Заявка 18 6 4 8 30 - 25 22
11. Лион Заявка 18 5 6 7 22 - 25 21
12. Нант Заявка 19 4 6 9 22 - 28 18
13. Клермон Заявка 19 5 3 11 16 - 36 18
14. Монпелье Заявка 18 5 2 11 22 - 33 17
15. Труа Заявка 18 4 3 11 17 - 33 15
16. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
17. Анже Заявка 19 2 9 8 21 - 32 15
18. Сент-Этьен Заявка 18 3 4 11 17 - 38 13
19. Бордо Заявка 18 2 6 10 23 - 56 12
20. Лорьян Заявка 19 2 6 11 15 - 41 12
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    После классного второго тайма Лилль совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Ницца: 59%, Лилль: 41%.
  • 96'
    Команда Лилль забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 95'
    Лихаджи Исаак сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    95'
    Г О О О О Л - Веа Тимоти забивает с правой ноги!
  • 95'
    ШАНС! Веа Тимоти вышел один на один с голкипером...
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Челик Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      90'
      Билал Браими из команды Ницца подал угловой слева.
    • 90'
      Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 90'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 90'
      Ницца выполняет удар от ворот.
    • 90'
      Бамба Джонатан из команды Лилль пробил со штрафного, но очень мимо цели.
    • Фол, нарушение
      89'
      Судья сигнализирует, что Шнайдерлин Морган из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
    • 89'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 89'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 88'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 87'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца делает неудачный навес.
    • 87'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 86'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 86'
      Ницца нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
    • 86'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 86'
      Тактическая замена. Йилмаз Бурак уходит с поля и его заменяет Лихаджи Исаак
    • 85'
      Контроль мяча: Ницца: 59%, Лилль: 41%.
    • 85'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 84'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 84'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 84'
      Билал Браими из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 83'
      Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 83'
      Билал Браими из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 83'
      Билал Браими из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
    • 83'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 82'
      ШАНС! Делор Анди нанес удар с лета, но не попал по воротам!
    • 82'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца делает заброс на партнера по команде.
    • 82'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 82'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 82'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ницца пробьет пенальти!
    • 81'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 81'
      Делор Анди из команды Ницца навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
    • 81'
      Брадарич Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 81'
      Билал Браими из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 81'
      Ницца контролирует мяч.
    • 80'
      Контроль мяча: Ницца: 59%, Лилль: 41%.
    • 80'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 80'
      Лилль контролирует мяч.
    • 79'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 79'
      Как он промахнулся? Клюйверт Джастин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
    • 79'
      Билал Браими из команды Ницца делает заброс на партнера по команде.
    • 79'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 78'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 78'
      Матч возобновлен
    • 78'
      Гомес Анхель получил травму и заменен. Йоро Лени выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      78'
      Ох, нехорошо это выглядит. Гомес Анхель получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      77'
      Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 77'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 76'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 76'
      Данилюк Флавиус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 76'
      Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • 75'
      Контроль мяча: Ницца: 60%, Лилль: 40%.
    • Фол, нарушение
      75'
      Судья сигнализирует, что Тюрам Кефрен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Дэвид Джонатан
    • Фол, нарушение
      74'
      Данте Бонфим из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Йилмаз Бурак.
    • 74'
      Лилль контролирует мяч.
    • 74'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 73'
      Лилль контролирует мяч.
    • 73'
      Тактическая замена. Гуйри Амин уходит с поля и его заменяет Гессан Эванн
    • 73'
      Тактическая замена. Росарио Пабло уходит с поля и его заменяет Шнайдерлин Морган
    • Офсайд
      72'
      Росарио Пабло из команды Ницца в офсайде
    • 72'
      Йилмаз Бурак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      72'
      Билал Браими из команды Ницца подал угловой слева.
    • 72'
      Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 72'
      Гуйри Амин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 72'
      Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 72'
      Данилюк Флавиус из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 72'
      Ницца пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      71'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Брадарич Домагой.
    • 71'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 71'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 71'
      Билал Браими из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 70'
      Бамба Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      70'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца подал угловой справа.
    • 70'
      Контроль мяча: Ницца: 61%, Лилль: 39%.
    • 70'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 69'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 69'
      Игрок Делор Анди из команды Ницца неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
    • 69'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 69'
      Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Клюйверт Джастин и Данилюк Флавиус из команды Ницца.
    • 68'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 68'
      Делор Анди пробует нанести удар издали, но Лео держит все под контролем
    • 68'
      Тюрам Кефрен из команды Ницца делает пас партнеру.
    • 68'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 67'
      Тактическая замена. Лемина Марио уходит с поля и его заменяет Тюрам Кефрен
    • Желтая карточка
      66'
      Гомес Анхель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      66'
      Гомес Анхель из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Бар Мельвен.
    • 66'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 65'
      Контроль мяча: Ницца: 62%, Лилль: 38%.
    • 65'
      Веа Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 65'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 65'
      Веа Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      65'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца подал угловой слева.
    • 64'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 64'
      Веа Тимоти из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
    • Угловой
      64'
      Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
    • 63'
      Лемина Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 63'
      Веа Тимоти из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 63'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 62'
      Ницца контролирует мяч.
    • 62'
      Матч возобновлен
    • 62'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лилль будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      61'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      61'
      Г О О О О О Л - Дэвид Джонатан из команды Лилль легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
    • 61'
      Челик Зеки имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
    • Офсайд
      61'
      Дэвид Джонатан из команды Лилль в офсайде
    • 60'
      Дэвид Джонатан видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
    • 60'
      Брадарич Домагой из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
    • 60'
      Контроль мяча: Ницца: 62%, Лилль: 38%.
    • Фол, нарушение
      60'
      Судья сигнализирует, что Билал Браими из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Гомес Анхель
    • 59'
      Ницца контролирует мяч.
    • 59'
      Матч возобновлен
    • 59'
      Тактическая замена. Будауи Хишем уходит с поля и его заменяет Билал Браими
    • 59'
      Тактическая замена. Лотомба Жордан уходит с поля и его заменяет Данилюк Флавиус
    • 58'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      57'
      Фонте Жозе наказан за толчок Делор Анди
    • 57'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 57'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ницца пробьет пенальти!
    • 57'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 57'
      Челик Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 57'
      Гуйри Амин из команды Ницца забрасывает мяч в штрафную.
    • 56'
      Ницца контролирует мяч.
    • 56'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Ницца: 61%, Лилль: 39%.
    • 55'
      Делор Анди из команды Ницца делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
    • 55'
      Клюйверт Джастин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 55'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
    • 55'
      Клюйверт Джастин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • 54'
      Амаду Онана из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Гуйри Амин пострадал.
    • 54'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 53'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 53'
      Команда Лилль сравняла счет! Игра продолжается!
    • 52'
      Веа Тимоти сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      52'
      Г О О О О Л - Дэвид Джонатан забивает с правой ноги!
    • 52'
      Веа Тимоти из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
    • 52'
      Веа Тимоти из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
    • 52'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 51'
      Лилль контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Ницца: 64%, Лилль: 36%.
    • Фол, нарушение
      50'
      Судья сигнализирует, что Росарио Пабло из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Амаду Онана
    • 50'
      Амаду Онана пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем
    • 50'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • Угловой
      49'
      Клюйверт Джастин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Гуйри Амин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
    • 48'
      Игрок команды Лилль делает подачу своему товарищу по команде.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 47'
      Отличный пас сделал Йилмаз Бурак из команды Лилль. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
    • 47'
      Лилль контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Йилмаз Бурак из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Лемина Марио
    • 46'
      Гуйри Амин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 46'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 46'
      Тактическая замена. Жегрова Эдон уходит с поля и его заменяет Бамба Джонатан
    • 46'
      Тактическая замена. Гудмундссон Габриэль уходит с поля и его заменяет Брадарич Домагой
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Контроль мяча: Ницца: 64%, Лилль: 36%.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 46'
      Шанс! Амаду Онана из команды Лилль пробил головой, но мимо
    • 46'
      Гудмундссон Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • 46'
      Команда Ницца имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 45'
      Контроль мяча: Ницца: 66%, Лилль: 34%.
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • Желтая карточка
      45'
      Лотомба Жордан из команды Ницца получает желтую после опасной игры.
    • 45'
      Лотомба Жордан из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Веа Тимоти пострадал.
    • 45'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 44'
      Делор Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      44'
      Гомес Анхель из команды Лилль подал угловой справа.
    • 44'
      Веа Тимоти мяч отрикошетил от ворот
    • 44'
      Йилмаз Бурак из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 43'
      Ницца контролирует мяч.
    • 42'
      Хорошую попытку сделал Будауи Хишем. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 42'
      Гуйри Амин из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 42'
      Ницца начинает контратаку
    • 42'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 41'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 41'
      Ницца контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Ницца: 65%, Лилль: 35%.
    • 40'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Веа Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      40'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца подал угловой справа.
    • 39'
      Гудмундссон Габриэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 39'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 39'
      Данте Бонфим из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 39'
      Ницца контролирует мяч.
    • 38'
      Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      38'
      Жегрова Эдон из команды Лилль подал угловой слева.
    • 38'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
    • 38'
      Дэвид Джонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 38'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 37'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 37'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 37'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      36'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 36'
      Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 36'
      ШАНС! Это должен был быть гол. Делор Анди упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
    • 36'
      Игрок команды Ницца делает подачу своему товарищу по команде.
    • 36'
      Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      36'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца подал угловой слева.
    • 35'
      Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 35'
      Гуйри Амин имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
    • 35'
      Лотомба Жордан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 35'
      Контроль мяча: Ницца: 68%, Лилль: 32%.
    • 35'
      Ницца контролирует мяч.
    • 35'
      Матч возобновлен
    • 34'
      Матч остановлен
    • 34'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Лилль контролирует мяч.
    • 33'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Команда Ницца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 31'
      Будауи Хишем сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Клюйверт Джастин правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 31'
      Будауи Хишем из команды Ницца делает отличный кросс...
    • 31'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 31'
      Росарио Пабло из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 31'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 30'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Ницца: 69%, Лилль: 31%.
    • 30'
      Ницца контролирует мяч.
    • 29'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
    • 29'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Лилль контролирует мяч.
    • 28'
      Лео Жардим взял и забрал мяч на выходе
    • 28'
      Росарио Пабло из команды Ницца навешивает в штрафную с рикошетом.
    • 28'
      Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 28'
      Будауи Хишем из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 28'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • Угловой
      27'
      Клюйверт Джастин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Делор Анди из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 26'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: Ницца: 68%, Лилль: 32%.
    • 25'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Веа Тимоти из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Росарио Пабло
    • 25'
      Ницца контролирует мяч.
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      23'
      Тодибо Жан-Клер наказан за толчок Джало Тьягу
    • 23'
      Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 23'
      Клюйверт Джастин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      22'
      Назначен штрафной. Пострадал Клюйверт Джастин, его свалил Амаду Онана.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 20'
      Контроль мяча: Ницца: 68%, Лилль: 32%.
    • 20'
      Гуйри Амин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • Угловой
      20'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца подал угловой справа.
    • 20'
      Лео отбил мяч на угловой после удара Будауи Хишем из штрафной площади.
    • 20'
      Гуйри Амин из команды Ницца делает пас партнеру.
    • 20'
      Ницца начинает контратаку
    • 19'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 18'
      Шанс! Лемина Марио из команды Ницца пробил головой, но мимо
    • Угловой
      18'
      Клюйверт Джастин из команды Ницца подал угловой слева.
    • 18'
      Челик Зеки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 18'
      Будауи Хишем из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 17'
      Ницца контролирует мяч.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 16'
      Клюйверт Джастин упустил отличный шанс, пробив в перекладину и не попав в ворота!
    • 16'
      Делор Анди из команды Ницца делает пас партнеру.
    • 16'
      Будауи Хишем из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 15'
      Контроль мяча: Ницца: 60%, Лилль: 40%.
    • 15'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 15'
      Ницца контролирует мяч.
    • 14'
      Лилль контролирует мяч.
    • 14'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Желтая карточка
      12'
      Гудмундссон Габриэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Гудмундссон Габриэль из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Лотомба Жордан
    • 11'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Ницца: 64%, Лилль: 36%.
    • 10'
      Игрок команды Лилль делает подачу своему товарищу по команде.
    • 10'
      Лео Жардим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 10'
      Будауи Хишем из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 9'
      Ницца начинает контратаку
    • 9'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья свистит. Джало Тьягу атаковал сзади соперника. Это Делор Анди заработал своей команде штрафной
    • 8'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 7'
      Росарио Пабло из команды Ницца делает неудачный навес.
    • 7'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Бар Мельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 6'
      Йилмаз Бурак из команды Лилль делает пас партнеру.
    • 6'
      Лилль начинает контратаку
    • 6'
      Будауи Хишем из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 6'
      Делор Анди из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 5'
      Контроль мяча: Ницца: 73%, Лилль: 27%.
    • 5'
      Ницца выполняет удар от ворот.
    • 5'
      Лилль контролирует мяч.
    • 4'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Игрок Клюйверт Джастин из команды Ницца неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
    • 3'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 3'
      Ницца выполняет удар от ворот.
    • 2'
      Дэвид Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 2'
      Веа Тимоти из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 2'
      Лилль начинает контратаку
    • 2'
      Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 2'
      Будауи Хишем из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
    • 1'
      Ницца контролирует мяч.
    • 1'
      Амаду Онана наказан за толчок Бар Мельвен
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Лилль начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Ницца 67.9% (76)
    X 22.3% (25)
    Лилль 9.8% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ницца 1:3 Лилль онлайн

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    Прогнозы на матч Ницца 1:3 Лилль

    Исход игры
    Ницца
    67.9% (76)
    Ничья
    22.3% (25)
    Лилль
    9.8% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.13% (59)
    Меньше
    45.87% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    74.31% (81)
    Нет
    25.69% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    37.5% (42)
    1:0 Ницца
    20.5% (23)
    1:1 Ничья
    19.6% (22)
    1:2 Лилль
    8% (9)
    2:0 Ницца
    3.6% (4)
    3:2 Ницца
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    3:1 Ницца
    1.8% (2)
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