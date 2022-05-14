Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Амаду Онана пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

46' Удар от ворот произведет Ницца

46' Шанс! Амаду Онана из команды Лилль пробил головой, но мимо

46' Гудмундссон Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Команда Ницца имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Делор Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Удар от ворот произведет Лилль

42' Хорошую попытку сделал Будауи Хишем . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Лилль

40' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Веа Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Гудмундссон Габриэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

36' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' ШАНС! Это должен был быть гол. Делор Анди упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

36' Игрок команды Ницца делает подачу своему товарищу по команде.

36' Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Гуйри Амин имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

35' Матч возобновлен

34' Матч остановлен

34' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Команда Ницца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

31' Г О О О О Л - Клюйверт Джастин правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

31' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

29' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Лео Жардим взял и забрал мяч на выходе

28' Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Удар от ворот произведет Лилль

27' Клюйверт Джастин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Клюйверт Джастин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Назначен штрафной. Пострадал Клюйверт Джастин , его свалил Амаду Онана.

21' Удар от ворот произведет Лилль

20' Лео отбил мяч на угловой после удара Будауи Хишем из штрафной площади.

19' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Лилль

18' Челик Зеки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Удар от ворот произведет Лилль

16' Клюйверт Джастин упустил отличный шанс, пробив в перекладину и не попав в ворота!

15' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

14' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Гудмундссон Габриэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

11' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Игрок команды Лилль делает подачу своему товарищу по команде.

10' Лео Жардим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Лилль

8' Удар от ворот произведет Лилль

7' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Бар Мельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Ницца выполняет удар от ворот.

4' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Игрок Клюйверт Джастин из команды Ницца неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

3' Ницца выполняет удар от ворот.

2' Дэвид Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Амаду Онана наказан за толчок Бар Мельвен

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лилль начинает с центра поля