Стадион: Альянц Ривьера
12' Желтая карточкаГудмундссон Габриэль
1:0
31' ГолКлюйверт Джастин
45' Желтая карточкаЛотомба Жордан
1:1
52' ГолДэвид Джонатан
1:2
61' ГолДэвид Джонатан
66' Желтая карточкаГомес Анхель
90' Желтая карточкаКлюйверт Джастин
90' Желтая карточкаКристоф Гальтье
90' Желтая карточкаВеа Тимоти
1:3
90' ГолВеа Тимоти
Ход матча
31'
1:0
45'
52'
1:1
61'
1:2
66'
90'
90'
90'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
8 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
10 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
18
Лемина
Марио
11
Гуйри
Амин
30
Лео
Жардим
23
Жегрова
Эдон
24
Онана
Амаду
20
Гомес
Анхель
22
Веа
Тимоти
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Гессан ЭваннНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Лео ЖардимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
33 Йоро ЛениЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ницца
Лилль
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 0 побед
15 матчей
60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
31 матч
29%
51.6%
19.4%
9 побед 16 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.7%
41.9%
19.4%
12 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
12.9%
54.8%
32.3%
4 победы 17 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делор Анди
|13 (2)
|0.35
|Гуйри Амин
|10 (3)
|0.27
|Дольберг Каспер
|7 (2)
|0.19
|Клюйверт Джастин
|4
|0.11
|Тюрам Кефрен
|4
|0.11
|Будауи Хишем
|3
|0.08
|Аталь Юсеф
|2
|0.05
|Бар Мельвен
|2
|0.05
|Лемина Марио
|2
|0.05
|Гессан Эванн
|1
|0.03
|Стенгс Келвин
|1
|0.03
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.03
|Росарио Пабло
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|Шнайдерлин Морган
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|15 (2)
|0.41
|Йилмаз Бурак
|5 (2)
|0.14
|Ботман Свен
|3
|0.08
|Шека
|3
|0.08
|Саншеш Ренату
|2
|0.05
|Челик Зеки
|2
|0.05
|Андре Бенжамин
|2
|0.05
|Жегрова Эдон
|2
|0.05
|Веа Тимоти
|1
|0.03
|Лихаджи Исаак
|1
|0.03
|Бамба Джонатан
|1
|0.03
|Языджи Юсуф
|1
|0.03
|Гомес Анхель
|1
|0.03
|Джало Тьягу
|1
|0.03
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0.03
|Иконе Жонатан
|1
|0.03
|Мандава Рейнилду
|1
|0.03
|Онана Амаду
|1
|0.03
|Фонте Жозе
|0
|0
|Бен Арфа Хатем
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|5
|3
|Клюйверт Джастин
|7
|1
|Лемина Марио
|6
|1
|Росарио Пабло
|7
|0
|Тодибо Жан-Клер
|6
|0
|Будауи Хишем
|6
|0
|Лотомба Жордан
|4
|0
|Аталь Юсеф
|4
|0
|Данилюк Флавиус
|4
|0
|Бар Мельвен
|4
|0
|Тюрам Кефрен
|4
|0
|Делор Анди
|3
|0
|Гуйри Амин
|3
|0
|Гессан Эванн
|3
|0
|Шнайдерлин Морган
|1
|1
|Бенитес Вальтер
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Кристоф Гальтье
|2
|0
|Амави Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|10
|1
|Йилмаз Бурак
|9
|1
|Шека
|10
|0
|Челик Зеки
|10
|0
|Саншеш Ренату
|6
|1
|Мандава Рейнилду
|7
|0
|Фонте Жозе
|4
|0
|Джало Тьягу
|4
|0
|Ботман Свен
|4
|0
|Веа Тимоти
|2
|1
|Онана Амаду
|2
|1
|Грбич Иво
|3
|0
|Бамба Джонатан
|3
|0
|Языджи Юсуф
|3
|0
|Гудмундссон Габриэль
|3
|0
|Гомес Анхель
|3
|0
|Дэвид Джонатан
|3
|0
|Жегрова Эдон
|1
|1
|Брадарич Домагой
|2
|0
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Лихаджи Исаак
|1
|0
|Jocelyn Gourvennec
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
26
8 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 12
23 Не забивали 21
2
7%
4
15%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
4
15%
7
27%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
5
19%
3
12%
61-75
9
33%
6
23%
76-90
Пропущено
21
24
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
1
5%
1
4%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
6
29%
8
33%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
8
38%
8
33%
76-90
Забито
22
20
6 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
27 Не забивали 24
4
18%
3
15%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
1
5%
5
25%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
9
41%
4
20%
76-90
Пропущено
13
22
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
2
15%
5
23%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
2
15%
7
32%
31-45
4
31%
1
5%
46-60
1
8%
4
18%
61-75
1
8%
3
14%
76-90
Забито
49
46
14 В 1-м тайме 26
35 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 21
13 Не забивали 8
6
12%
7
15%
1-15
3
6%
7
15%
16-30
5
10%
12
26%
31-45
9
18%
5
11%
46-60
8
16%
5
11%
61-75
18
37%
10
22%
76-90
Пропущено
34
46
16 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 26
3
9%
6
13%
1-15
5
15%
3
7%
16-30
8
24%
15
33%
31-45
5
15%
3
7%
46-60
4
12%
8
17%
61-75
9
26%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0
Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Мец - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1
Лилль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1
Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0 Лилль - Мец 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|85 - 36
|83
|2.
|Марсель
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|59 - 39
|68
|3.
|Монако
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 38
|68
|4.
|Ренн
|Заявка
|37
|20
|5
|12
|80 - 38
|65
|5.
|Страсбург
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|60 - 39
|63
|6.
|Ницца
|Заявка
|37
|19
|7
|11
|50 - 34
|63
|7.
|Ланс
|Заявка
|37
|17
|10
|10
|60 - 46
|61
|8.
|Лион
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|64 - 50
|59
|9.
|Лилль
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|46 - 46
|54
|10.
|Нант
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|54 - 47
|54
|11.
|Брест
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|47 - 53
|48
|12.
|Реймс
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|41 - 41
|46
|13.
|Монпелье
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|49 - 59
|43
|14.
|Анже
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|42 - 55
|38
|15.
|Труа
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|36 - 52
|37
|16.
|Клермон
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|37 - 67
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|34 - 62
|35
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|41 - 76
|31
|19.
|Мец
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|35 - 64
|31
|20.
|Бордо
|Заявка
|37
|5
|13
|19
|48 - 89
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|44 - 12
|48
|2.
|Ренн
|Заявка
|19
|14
|1
|4
|50 - 13
|43
|3.
|Монако
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 16
|40
|4.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 25
|38
|5.
|Страсбург
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 18
|38
|6.
|Нант
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 19
|36
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 21
|33
|9.
|Марсель
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|27 - 26
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|13.
|Анже
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|21 - 23
|23
|14.
|Лорьян
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|Труа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 19
|22
|16.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 20
|21
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 38
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 31
|18
|19.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|25 - 33
|16
|20.
|Мец
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|21 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 17
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 24
|35
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Ланс
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 28
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 22
|28
|6.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|7.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 21
|25
|8.
|Реймс
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 21
|25
|9.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|21 - 28
|23
|10.
|Ренн
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|30 - 25
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 25
|21
|12.
|Нант
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 28
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|16 - 36
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|22 - 33
|17
|15.
|Труа
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 33
|15
|16.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|17.
|Анже
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|21 - 32
|15
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|17 - 38
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|23 - 56
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|15 - 41
|12
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Ницца 1:3 Лилль
Исход игры
Ницца
67.9% (76)
Ничья
22.3% (25)
Лилль
9.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
54.13% (59)
Меньше
45.87% (50)
Обе команды забьют
Да
74.31% (81)
Нет
25.69% (28)
Популярный счёт
2:1 Ницца
37.5% (42)
1:0 Ницца
20.5% (23)
1:1 Ничья
19.6% (22)
1:2 Лилль
8% (9)
2:0 Ницца
3.6% (4)
3:2 Ницца
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
3:1 Ницца
1.8% (2)
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