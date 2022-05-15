Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
1:1
Перерыв
1:0
6' Гол в свои воротаХайнлот Михаэль
1:1
11' ГолСулеймани Вальмир
31' Желтая карточкаКрайнц Лука
36' Желтая карточкаКеллер Томас
39' Желтая карточкаМуслиу Визар
Ход матча
6'
1:0
11'
31'
36'
39'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 6
-
7 Нарушения правил 7
-
61 Владение мячом, % 39
25
Дем
Янник
23
Крайнц
Лука
35
Димерс
Марк
11
Майна
Линтон
16
Муслиу
Визар
21
Шрёк
Тобиас
27
Келлер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Дем ЯнникЗащитник
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Димерс МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
20 Окс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Думбуя МуссаНападающий
-
Главный тренер: Christoph Dabrowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Шрёк ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Шмидт ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Пик ФлорианПолузащитник
-
-
-
43 Felix Keidel
-
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
История личных встреч
Ганновер 96
Ингольштадт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Керк Себастьян
|9
|0.26
|Майна Линтон
|4
|0.12
|Бейер Максимилиан
|3
|0.09
|Дукш Марвин
|3
|0.09
|Штольце Себастьян
|3
|0.09
|Вайдандт Хендрик
|3
|0.09
|Муслия Флоран
|3 (1)
|0.09
|Тойхерт Седрик
|2
|0.06
|Кайзер Доминик
|2
|0.06
|Бёрнер Юлиан
|2
|0.06
|Эрнст Себастьян
|1
|0.03
|Хульт Никлас
|1
|0.03
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Муроя Сэй
|0
|0
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|6
|0.18
|Кая Фатих
|3 (1)
|0.09
|Эккерт Айенса Деннис
|2
|0.06
|Кутшке Штефан
|2
|0.06
|Сулеймани Вальмир
|2
|0.06
|Гаус Марсель
|1
|0.03
|Рохль Мерлин
|1
|0.03
|Антонич Нико
|1
|0.03
|Муслиу Визар
|1
|0.03
|Пик Флориан
|1
|0.03
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.03
|Поульсен Андреас
|1
|0.03
|Келлер Томас
|1
|0.03
|Франке Доминик
|0
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|8
|1
|Ондуа Гаэль
|7
|0
|Эрнст Себастьян
|5
|0
|Хульт Никлас
|3
|1
|Кайзер Доминик
|4
|0
|Дем Янник
|4
|0
|Бейер Максимилиан
|4
|0
|Штольце Себастьян
|3
|0
|Муроя Сэй
|3
|0
|Трибулл Том
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Керк Себастьян
|2
|0
|Франке Марсель
|2
|0
|Димерс Марк
|2
|0
|Тойхерт Седрик
|2
|0
|Вайдандт Хендрик
|2
|0
|Майна Линтон
|2
|0
|Хансен Мартин
|1
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Крайнц Лука
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|10
|0
|Франке Доминик
|7
|0
|Рохль Мерлин
|6
|0
|Сарпей Ханс
|4
|1
|Гаус Марсель
|4
|1
|Линсмайер Денис
|5
|0
|Келлер Томас
|5
|0
|Кутшке Штефан
|4
|0
|Антонич Нико
|4
|0
|Пик Флориан
|4
|0
|Шмидт Патрик II
|4
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|3
|0
|Байстер Максимилиан
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Рёзелер Нильс
|2
|0
|Муслиу Визар
|2
|0
|Хайнлот Михаэль
|2
|0
|Бильбия Филип
|2
|0
|Хоукинс Джален
|2
|0
|Курцвег Петер
|1
|0
|Сулеймани Вальмир
|1
|0
|Шрёк Тобиас
|1
|0
|Кая Фатих
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
23 Не забивали 24
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
3
20%
76-90
Пропущено
16
34
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 14
0
0%
2
6%
1-15
3
19%
3
9%
16-30
2
13%
9
26%
31-45
2
13%
7
21%
46-60
3
19%
10
29%
29%
61-75
6
38%
3
9%
76-90
Забито
23
11
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 25
3
13%
1
9%
1-15
6
26%
4
36%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
6
26%
2
18%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
2
9%
3
27%
76-90
Пропущено
26
30
16 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
15%
4
13%
1-15
9
35%
5
17%
16-30
3
12%
4
13%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
1
4%
8
27%
61-75
5
19%
4
13%
76-90
Забито
37
26
21 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 8
10 Не забивали 16
5
14%
2
8%
1-15
8
22%
6
23%
16-30
8
22%
4
15%
31-45
7
19%
6
23%
46-60
4
11%
2
8%
61-75
5
14%
6
23%
76-90
Пропущено
42
64
21 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 37
15 Пропускали первыми 22
20 Не пропускали 28
4
10%
6
9%
1-15
12
29%
8
13%
16-30
5
12%
13
20%
31-45
6
14%
12
19%
46-60
4
10%
18
28%
61-75
11
26%
7
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0
Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Ян 1:1 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2
Ингольштадт
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ингольштадт - Ганза 0:0 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Ингольштадт - Падерборн 0:1
Ян - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|34
|20
|5
|9
|71 - 43
|65
|2.
|Вердер
|1:0 Заявка
|34
|18
|9
|7
|64 - 43
|63
|3.
|Дармштадт
|3:0 Заявка
|34
|18
|6
|10
|71 - 46
|60
|4.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|34
|15
|12
|7
|64 - 34
|57
|5.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|34
|15
|10
|9
|59 - 46
|55
|6.
|Хайденхайм
|2:0 Заявка
|34
|15
|7
|12
|43 - 45
|52
|7.
|Падерборн
|0:3 Заявка
|34
|13
|12
|9
|56 - 44
|51
|8.
|Нюрнберг
|0:1 Заявка
|34
|14
|9
|11
|48 - 48
|51
|9.
|Хольштайн Киль
|0:3 Заявка
|34
|12
|9
|13
|45 - 54
|45
|10.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|34
|11
|12
|11
|45 - 40
|45
|11.
|Ганза
|1:0 Заявка
|34
|11
|11
|12
|40 - 49
|44
|12.
|Зандхаузен
|3:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|42 - 53
|41
|13.
|Карлсруэ
|0:2 Заявка
|34
|9
|14
|11
|54 - 55
|41
|14.
|Ян
|0:1 Заявка
|34
|10
|10
|14
|50 - 50
|40
|15.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|34
|10
|10
|14
|33 - 48
|40
|16.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|33 - 45
|33
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|34
|5
|9
|20
|31 - 72
|24
|18.
|Ингольштадт
|1:1 Заявка
|34
|4
|10
|20
|29 - 63
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|17
|10
|5
|2
|35 - 17
|35
|2.
|Хайденхайм
|2:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|27 - 18
|34
|3.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 17
|33
|4.
|Дармштадт
|3:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|42 - 23
|33
|5.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|17
|10
|2
|5
|40 - 27
|32
|6.
|Вердер
|1:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|28 - 17
|30
|7.
|Хольштайн Киль
|0:3 Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 23
|27
|8.
|Нюрнберг
|0:1 Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 22
|27
|9.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|28 - 21
|24
|10.
|Карлсруэ
|0:2 Заявка
|17
|5
|9
|3
|32 - 26
|24
|11.
|Ян
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|12.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|14 - 18
|22
|13.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 17
|21
|14.
|Ганза
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|15.
|Падерборн
|0:3 Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 24
|19
|16.
|Зандхаузен
|3:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 28
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|18.
|Ингольштадт
|1:1 Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 26
|33
|2.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 16
|33
|3.
|Падерборн
|0:3 Заявка
|17
|9
|5
|3
|30 - 20
|32
|4.
|Дармштадт
|3:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|5.
|Нюрнберг
|0:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 26
|24
|6.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|28 - 17
|24
|7.
|Ганза
|1:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|8.
|Зандхаузен
|3:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 25
|24
|9.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|17 - 19
|21
|10.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|11.
|Хайденхайм
|2:0 Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 27
|18
|12.
|Ян
|0:1 Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 21
|18
|13.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 30
|18
|14.
|Хольштайн Киль
|0:3 Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 31
|18
|15.
|Карлсруэ
|0:2 Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 29
|17
|16.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 28
|12
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 38
|12
|18.
|Ингольштадт
|1:1 Заявка
|17
|2
|5
|10
|17 - 34
|11