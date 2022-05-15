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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион:
Ганновер 96
1:1
Перерыв
Ингольштадт
0'
1:0
6' Гол в свои ворота
Хайнлот Михаэль
1:1
11' Гол
Сулеймани Вальмир
31' Желтая карточка
Крайнц Лука
36' Желтая карточка
Келлер Томас
39' Желтая карточка
Муслиу Визар

Ход матча

6'
Хайнлот Михаэль
1:0
11'
1:1
Сулеймани Вальмир
(Франке Доминик)
31'
Крайнц Лука
 
36'
 
Келлер Томас
39'
 
Муслиу Визар

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 6
  • 7 Нарушения правил 7
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Ингольштадт
4.40
4.25
4.50
Все Коэффициенты
1
Хансен
Мартин
25
Дем
Янник
23
Крайнц
Лука
27
Вальбрехт
Тим
3
Хульт
Никлас
35
Димерс
Марк
13
Кайзер
Доминик
14
Бейер
Максимилиан
37
Керк
Себастьян
11
Майна
Линтон
9
Вайдандт
Хендрик
40
Markus
Ponath
17
Хайнлот
Михаэль
15
Nikola
Stevanovic
16
Муслиу
Визар
3
Франке
Доминик
35
Бильбия
Филип
21
Шрёк
Тобиас
2
Поульсен
Андреас
27
Келлер
Томас
33
Сулеймани
Вальмир
32
Шмидт
Патрик
II
Ганновер 96
4-2-3-1
Ингольштадт
4-5-1

История личных встреч

Ганновер 96
Ингольштадт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
1:2
Б
2:2
Б
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Керк Себастьян 9 0.26
Майна Линтон 4 0.12
Бейер Максимилиан 3 0.09
Дукш Марвин 3 0.09
Штольце Себастьян 3 0.09
Вайдандт Хендрик 3 0.09
Муслия Флоран 3 (1) 0.09
Тойхерт Седрик 2 0.06
Кайзер Доминик 2 0.06
Бёрнер Юлиан 2 0.06
Эрнст Себастьян 1 0.03
Хульт Никлас 1 0.03
Хинтерзеер Лукас 0 0
Муроя Сэй 0 0
Цилер Рон-Роберт 0 0
Димерс Марк 0 0
Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 6 0.18
Кая Фатих 3 (1) 0.09
Эккерт Айенса Деннис 2 0.06
Кутшке Штефан 2 0.06
Сулеймани Вальмир 2 0.06
Гаус Марсель 1 0.03
Рохль Мерлин 1 0.03
Антонич Нико 1 0.03
Муслиу Визар 1 0.03
Пик Флориан 1 0.03
Гебауэр Кристиан 1 0.03
Поульсен Андреас 1 0.03
Келлер Томас 1 0.03
Франке Доминик 0 0
Маркс Ян-Хендрик 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнер Юлиан 8 1
Ондуа Гаэль 7 0
Эрнст Себастьян 5 0
Хульт Никлас 3 1
Кайзер Доминик 4 0
Дем Янник 4 0
Бейер Максимилиан 4 0
Штольце Себастьян 3 0
Муроя Сэй 3 0
Трибулл Том 2 0
Дукш Марвин 2 0
Керк Себастьян 2 0
Франке Марсель 2 0
Димерс Марк 2 0
Тойхерт Седрик 2 0
Вайдандт Хендрик 2 0
Майна Линтон 2 0
Хансен Мартин 1 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Крайнц Лука 1 0
Окс Филипп 1 0
Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 10 0
Франке Доминик 7 0
Рохль Мерлин 6 0
Сарпей Ханс 4 1
Гаус Марсель 4 1
Линсмайер Денис 5 0
Келлер Томас 5 0
Кутшке Штефан 4 0
Антонич Нико 4 0
Пик Флориан 4 0
Шмидт Патрик II 4 0
Эккерт Айенса Деннис 3 0
Байстер Максимилиан 2 0
Стоянович Деян 2 0
Рёзелер Нильс 2 0
Муслиу Визар 2 0
Хайнлот Михаэль 2 0
Бильбия Филип 2 0
Хоукинс Джален 2 0
Курцвег Петер 1 0
Сулеймани Вальмир 1 0
Шрёк Тобиас 1 0
Кая Фатих 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
23 Не забивали 24
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
3
20%
76-90

Пропущено

16
34
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 14
0
0%
2
6%
1-15
3
19%
3
9%
16-30
2
13%
9
26%
31-45
2
13%
7
21%
46-60
3
19%
10
29%
29%
61-75
6
38%
3
9%
76-90

Забито

23
11
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 25
3
13%
1
9%
1-15
6
26%
4
36%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
6
26%
2
18%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
2
9%
3
27%
76-90

Пропущено

26
30
16 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
15%
4
13%
1-15
9
35%
5
17%
16-30
3
12%
4
13%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
1
4%
8
27%
61-75
5
19%
4
13%
76-90

Забито

37
26
21 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 8
10 Не забивали 16
5
14%
2
8%
1-15
8
22%
6
23%
16-30
8
22%
4
15%
31-45
7
19%
6
23%
46-60
4
11%
2
8%
61-75
5
14%
6
23%
76-90

Пропущено

42
64
21 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 37
15 Пропускали первыми 22
20 Не пропускали 28
4
10%
6
9%
1-15
12
29%
8
13%
16-30
5
12%
13
20%
31-45
6
14%
12
19%
46-60
4
10%
18
28%
61-75
11
26%
7
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0
Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Ян 1:1 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2
Ингольштадт
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ингольштадт - Ганза 0:0 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Ингольштадт - Падерборн 0:1
Ян - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 1:0 Заявка 34 20 5 9 71 - 43 65
2. Вердер 1:0 Заявка 34 18 9 7 64 - 43 63
3. Дармштадт 3:0 Заявка 34 18 6 10 71 - 46 60
4. Гамбург 0:1 Заявка 34 15 12 7 64 - 34 57
5. Санкт-Паули 0:0 Заявка 34 15 10 9 59 - 46 55
6. Хайденхайм 2:0 Заявка 34 15 7 12 43 - 45 52
7. Падерборн 0:3 Заявка 34 13 12 9 56 - 44 51
8. Нюрнберг 0:1 Заявка 34 14 9 11 48 - 48 51
9. Хольштайн Киль 0:3 Заявка 34 12 9 13 45 - 54 45
10. Фортуна 0:0 Заявка 34 11 12 11 45 - 40 45
11. Ганза 1:0 Заявка 34 11 11 12 40 - 49 44
12. Зандхаузен 3:0 Заявка 34 10 11 13 42 - 53 41
13. Карлсруэ 0:2 Заявка 34 9 14 11 54 - 55 41
14. Ян 0:1 Заявка 34 10 10 14 50 - 50 40
15. Ганновер 96 1:1 Заявка 34 10 10 14 33 - 48 40
16. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 34 7 12 15 33 - 45 33
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 34 5 9 20 31 - 72 24
18. Ингольштадт 1:1 Заявка 34 4 10 20 29 - 63 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 0:0 Заявка 17 10 5 2 35 - 17 35
2. Хайденхайм 2:0 Заявка 17 10 4 3 27 - 18 34
3. Гамбург 0:1 Заявка 17 9 6 2 36 - 17 33
4. Дармштадт 3:0 Заявка 17 10 3 4 42 - 23 33
5. Шальке 04 1:0 Заявка 17 10 2 5 40 - 27 32
6. Вердер 1:0 Заявка 17 8 6 3 28 - 17 30
7. Хольштайн Киль 0:3 Заявка 17 8 3 6 23 - 23 27
8. Нюрнберг 0:1 Заявка 17 8 3 6 25 - 22 27
9. Фортуна 0:0 Заявка 17 6 6 5 28 - 21 24
10. Карлсруэ 0:2 Заявка 17 5 9 3 32 - 26 24
11. Ян 0:1 Заявка 17 6 4 7 31 - 29 22
12. Ганновер 96 1:1 Заявка 17 5 7 5 14 - 18 22
13. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 17 5 6 6 18 - 17 21
14. Ганза 1:0 Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
15. Падерборн 0:3 Заявка 17 4 7 6 26 - 24 19
16. Зандхаузен 3:0 Заявка 17 4 5 8 19 - 28 17
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
18. Ингольштадт 1:1 Заявка 17 2 5 10 12 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 1:0 Заявка 17 10 3 4 36 - 26 33
2. Шальке 04 1:0 Заявка 17 10 3 4 31 - 16 33
3. Падерборн 0:3 Заявка 17 9 5 3 30 - 20 32
4. Дармштадт 3:0 Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
5. Нюрнберг 0:1 Заявка 17 6 6 5 23 - 26 24
6. Гамбург 0:1 Заявка 17 6 6 5 28 - 17 24
7. Ганза 1:0 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
8. Зандхаузен 3:0 Заявка 17 6 6 5 23 - 25 24
9. Фортуна 0:0 Заявка 17 5 6 6 17 - 19 21
10. Санкт-Паули 0:0 Заявка 17 5 5 7 24 - 29 20
11. Хайденхайм 2:0 Заявка 17 5 3 9 16 - 27 18
12. Ян 0:1 Заявка 17 4 6 7 19 - 21 18
13. Ганновер 96 1:1 Заявка 17 5 3 9 19 - 30 18
14. Хольштайн Киль 0:3 Заявка 17 4 6 7 22 - 31 18
15. Карлсруэ 0:2 Заявка 17 4 5 8 22 - 29 17
16. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 17 2 6 9 15 - 28 12
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 17 2 6 9 17 - 38 12
18. Ингольштадт 1:1 Заявка 17 2 5 10 17 - 34 11
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Келлер Томас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Крайнц Лука получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Сулеймани Вальмир бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Хайнлот Михаэль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Ингольштадт
4.40
4.25
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ганновер 96 1:1 Ингольштадт онлайн

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Ингольштадт
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