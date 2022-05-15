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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион:
Ганновер 96
3:2
Конец матча
Ингольштадт
0'
1:0
6' Гол в свои ворота
Хайнлот Михаэль
1:1
11' Гол
Сулеймани Вальмир
31' Желтая карточка
Крайнц Лука
36' Желтая карточка
Келлер Томас
39' Желтая карточка
Муслиу Визар
2:1
56' Гол
Майна Линтон
3:1
74' Гол
Майна Линтон
3:2
76' Гол
Бильбия Филип
79' Желтая карточка
Коцке Йонатан
90' Желтая карточка
Пик Флориан
90'+6
1
Хансен
Мартин
25
Дем
Янник
23
Крайнц
Лука
27
Вальбрехт
Тим
3
Хульт
Никлас
35
Димерс
Марк
13
Кайзер
Доминик
14
Бейер
Максимилиан
37
Керк
Себастьян
11
Майна
Линтон
9
Вайдандт
Хендрик
40
Markus
Ponath
17
Хайнлот
Михаэль
15
Nikola
Stevanovic
16
Муслиу
Визар
3
Франке
Доминик
35
Бильбия
Филип
21
Шрёк
Тобиас
2
Поульсен
Андреас
27
Келлер
Томас
33
Сулеймани
Вальмир
32
Шмидт
Патрик
II
Ганновер 96
4-2-3-1
Ингольштадт
4-5-1

История личных встреч

Ганновер 96
Ингольштадт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
1:2
Б
2:2
Б
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Керк Себастьян 9 0.26
Майна Линтон 6 0.18
Бейер Максимилиан 3 0.09
Дукш Марвин 3 0.09
Штольце Себастьян 3 0.09
Вайдандт Хендрик 3 0.09
Муслия Флоран 3 (1) 0.09
Тойхерт Седрик 2 0.06
Кайзер Доминик 2 0.06
Бёрнер Юлиан 2 0.06
Эрнст Себастьян 1 0.03
Хульт Никлас 1 0.03
Хинтерзеер Лукас 0 0
Муроя Сэй 0 0
Цилер Рон-Роберт 0 0
Димерс Марк 0 0
Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 7 0.21
Кая Фатих 3 (1) 0.09
Эккерт Айенса Деннис 2 0.06
Кутшке Штефан 2 0.06
Сулеймани Вальмир 2 0.06
Гаус Марсель 1 0.03
Рохль Мерлин 1 0.03
Антонич Нико 1 0.03
Муслиу Визар 1 0.03
Пик Флориан 1 0.03
Гебауэр Кристиан 1 0.03
Поульсен Андреас 1 0.03
Келлер Томас 1 0.03
Франке Доминик 0 0
Маркс Ян-Хендрик 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнер Юлиан 8 1
Ондуа Гаэль 7 0
Эрнст Себастьян 5 0
Хульт Никлас 3 1
Кайзер Доминик 4 0
Дем Янник 4 0
Бейер Максимилиан 4 0
Штольце Себастьян 3 0
Муроя Сэй 3 0
Трибулл Том 2 0
Дукш Марвин 2 0
Керк Себастьян 2 0
Франке Марсель 2 0
Димерс Марк 2 0
Тойхерт Седрик 2 0
Вайдандт Хендрик 2 0
Майна Линтон 2 0
Хансен Мартин 1 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Крайнц Лука 1 0
Окс Филипп 1 0
Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 10 0
Франке Доминик 7 0
Рохль Мерлин 6 0
Сарпей Ханс 4 1
Гаус Марсель 4 1
Линсмайер Денис 5 0
Пик Флориан 5 0
Келлер Томас 5 0
Кутшке Штефан 4 0
Антонич Нико 4 0
Шмидт Патрик II 4 0
Эккерт Айенса Деннис 3 0
Байстер Максимилиан 2 0
Стоянович Деян 2 0
Рёзелер Нильс 2 0
Муслиу Визар 2 0
Хайнлот Михаэль 2 0
Бильбия Филип 2 0
Хоукинс Джален 2 0
Коцке Йонатан 1 0
Курцвег Петер 1 0
Сулеймани Вальмир 1 0
Шрёк Тобиас 1 0
Кая Фатих 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
18
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
23 Не забивали 24
2
13%
3
17%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
4
25%
3
17%
31-45
2
13%
4
22%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
3
19%
4
22%
76-90

Пропущено

19
36
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
2
11%
2
6%
1-15
3
16%
3
8%
16-30
2
11%
9
25%
31-45
2
11%
8
22%
46-60
3
16%
11
31%
61-75
7
37%
3
8%
76-90

Забито

23
11
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 26
3
13%
1
9%
1-15
6
26%
4
36%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
6
26%
2
18%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
2
9%
3
27%
76-90

Пропущено

26
30
16 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
15%
4
13%
1-15
9
35%
5
17%
16-30
3
12%
4
13%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
1
4%
8
27%
61-75
5
19%
4
13%
76-90

Забито

39
29
21 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 9
10 Не забивали 16
5
13%
4
14%
1-15
8
21%
6
21%
16-30
8
21%
4
14%
31-45
8
21%
6
21%
46-60
5
13%
2
7%
61-75
5
13%
7
24%
76-90

Пропущено

45
66
23 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 39
16 Пропускали первыми 22
21 Не пропускали 29
6
13%
6
9%
1-15
12
27%
8
12%
16-30
5
11%
13
20%
31-45
6
13%
13
20%
46-60
4
9%
19
29%
61-75
12
27%
7
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0
Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Ян 1:1 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2
Ингольштадт
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ингольштадт - Ганза 0:0 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Ингольштадт - Падерборн 0:1
Ян - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 34 20 5 9 72 - 44 65
2. Вердер Заявка 34 18 9 7 65 - 43 63
3. Гамбург Заявка 34 16 12 6 67 - 35 60
4. Дармштадт Заявка 34 18 6 10 71 - 46 60
5. Санкт-Паули Заявка 34 16 9 9 61 - 46 57
6. Хайденхайм Заявка 34 15 7 12 43 - 45 52
7. Падерборн Заявка 34 13 12 9 56 - 44 51
8. Нюрнберг Заявка 34 14 9 11 49 - 49 51
9. Хольштайн Киль Заявка 34 12 9 13 46 - 54 45
10. Фортуна Заявка 34 11 11 12 45 - 42 44
11. Ганновер 96 Заявка 34 11 9 14 35 - 49 42
12. Зандхаузен Заявка 34 10 11 13 42 - 54 41
13. Карлсруэ Заявка 34 9 14 11 54 - 55 41
14. Ганза Заявка 34 10 11 13 41 - 52 41
15. Ян Заявка 34 10 10 14 50 - 51 40
16. Динамо Дрезден Заявка 34 7 11 16 33 - 46 32
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 34 6 8 20 32 - 72 26
18. Ингольштадт Заявка 34 4 9 21 30 - 65 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 17 11 4 2 37 - 17 37
2. Хайденхайм Заявка 17 10 4 3 27 - 18 34
3. Гамбург Заявка 17 9 6 2 36 - 17 33
4. Дармштадт Заявка 17 10 3 4 42 - 23 33
5. Шальке 04 Заявка 17 10 2 5 40 - 27 32
6. Вердер Заявка 17 8 6 3 29 - 17 30
7. Хольштайн Киль Заявка 17 8 3 6 23 - 23 27
8. Нюрнберг Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
9. Ганновер 96 Заявка 17 6 6 5 16 - 19 24
10. Фортуна Заявка 17 6 6 5 28 - 21 24
11. Карлсруэ Заявка 17 5 9 3 32 - 26 24
12. Ян Заявка 17 6 4 7 31 - 29 22
13. Динамо Дрезден Заявка 17 5 5 7 18 - 18 20
14. Падерборн Заявка 17 4 7 6 26 - 24 19
15. Ганза Заявка 17 4 5 8 17 - 25 17
16. Зандхаузен Заявка 17 4 5 8 19 - 29 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
18. Ингольштадт Заявка 17 2 5 10 12 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 17 10 3 4 36 - 26 33
2. Шальке 04 Заявка 17 10 3 4 32 - 17 33
3. Падерборн Заявка 17 9 5 3 30 - 20 32
4. Гамбург Заявка 17 7 6 4 31 - 18 27
5. Дармштадт Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
6. Ганза Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
7. Зандхаузен Заявка 17 6 6 5 23 - 25 24
8. Нюрнберг Заявка 17 6 6 5 23 - 26 24
9. Санкт-Паули Заявка 17 5 5 7 24 - 29 20
10. Фортуна Заявка 17 5 5 7 17 - 21 20
11. Хайденхайм Заявка 17 5 3 9 16 - 27 18
12. Ян Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18
13. Ганновер 96 Заявка 17 5 3 9 19 - 30 18
14. Хольштайн Киль Заявка 17 4 6 7 23 - 31 18
15. Карлсруэ Заявка 17 4 5 8 22 - 29 17
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 17 3 5 9 18 - 38 14
17. Динамо Дрезден Заявка 17 2 6 9 15 - 28 12
18. Ингольштадт Заявка 17 2 4 11 18 - 36 10
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Келлер Томас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Крайнц Лука получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Сулеймани Вальмир бьет в цель!
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Хайнлот Михаэль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ганновер 96 3:2 Ингольштадт онлайн

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