Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
3:2
Конец матча
1:0
6' Гол в свои воротаХайнлот Михаэль
1:1
11' ГолСулеймани Вальмир
31' Желтая карточкаКрайнц Лука
36' Желтая карточкаКеллер Томас
39' Желтая карточкаМуслиу Визар
2:1
56' ГолМайна Линтон
3:1
74' ГолМайна Линтон
3:2
76' ГолБильбия Филип
79' Желтая карточкаКоцке Йонатан
90' Желтая карточкаПик Флориан
Ход матча
6'
1:0
11'
31'
36'
39'
56'
74'
3:1
76'
3:2
79'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 13
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 8
-
10 Нарушения правил 12
-
54 Владение мячом, % 46
25
Дем
Янник
23
Крайнц
Лука
35
Димерс
Марк
11
Майна
Линтон
16
Муслиу
Визар
21
Шрёк
Тобиас
27
Келлер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Дем ЯнникЗащитник
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Димерс МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
20 Окс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Думбуя МуссаНападающий
-
Главный тренер: Christoph Dabrowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Шрёк ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Шмидт ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Пик ФлорианПолузащитник
-
-
-
43 Felix Keidel
-
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
История личных встреч
Ганновер 96
Ингольштадт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Керк Себастьян
|9
|0.26
|Майна Линтон
|6
|0.18
|Бейер Максимилиан
|3
|0.09
|Дукш Марвин
|3
|0.09
|Штольце Себастьян
|3
|0.09
|Вайдандт Хендрик
|3
|0.09
|Муслия Флоран
|3 (1)
|0.09
|Тойхерт Седрик
|2
|0.06
|Кайзер Доминик
|2
|0.06
|Бёрнер Юлиан
|2
|0.06
|Эрнст Себастьян
|1
|0.03
|Хульт Никлас
|1
|0.03
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Муроя Сэй
|0
|0
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|7
|0.21
|Кая Фатих
|3 (1)
|0.09
|Эккерт Айенса Деннис
|2
|0.06
|Кутшке Штефан
|2
|0.06
|Сулеймани Вальмир
|2
|0.06
|Гаус Марсель
|1
|0.03
|Рохль Мерлин
|1
|0.03
|Антонич Нико
|1
|0.03
|Муслиу Визар
|1
|0.03
|Пик Флориан
|1
|0.03
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.03
|Поульсен Андреас
|1
|0.03
|Келлер Томас
|1
|0.03
|Франке Доминик
|0
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|8
|1
|Ондуа Гаэль
|7
|0
|Эрнст Себастьян
|5
|0
|Хульт Никлас
|3
|1
|Кайзер Доминик
|4
|0
|Дем Янник
|4
|0
|Бейер Максимилиан
|4
|0
|Штольце Себастьян
|3
|0
|Муроя Сэй
|3
|0
|Трибулл Том
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Керк Себастьян
|2
|0
|Франке Марсель
|2
|0
|Димерс Марк
|2
|0
|Тойхерт Седрик
|2
|0
|Вайдандт Хендрик
|2
|0
|Майна Линтон
|2
|0
|Хансен Мартин
|1
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Крайнц Лука
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|10
|0
|Франке Доминик
|7
|0
|Рохль Мерлин
|6
|0
|Сарпей Ханс
|4
|1
|Гаус Марсель
|4
|1
|Линсмайер Денис
|5
|0
|Пик Флориан
|5
|0
|Келлер Томас
|5
|0
|Кутшке Штефан
|4
|0
|Антонич Нико
|4
|0
|Шмидт Патрик II
|4
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|3
|0
|Байстер Максимилиан
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Рёзелер Нильс
|2
|0
|Муслиу Визар
|2
|0
|Хайнлот Михаэль
|2
|0
|Бильбия Филип
|2
|0
|Хоукинс Джален
|2
|0
|Коцке Йонатан
|1
|0
|Курцвег Петер
|1
|0
|Сулеймани Вальмир
|1
|0
|Шрёк Тобиас
|1
|0
|Кая Фатих
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
18
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
23 Не забивали 24
2
13%
3
17%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
4
25%
3
17%
31-45
2
13%
4
22%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
3
19%
4
22%
76-90
Пропущено
19
36
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
2
11%
2
6%
1-15
3
16%
3
8%
16-30
2
11%
9
25%
31-45
2
11%
8
22%
46-60
3
16%
11
31%
61-75
7
37%
3
8%
76-90
Забито
23
11
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 26
3
13%
1
9%
1-15
6
26%
4
36%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
6
26%
2
18%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
2
9%
3
27%
76-90
Пропущено
26
30
16 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
15%
4
13%
1-15
9
35%
5
17%
16-30
3
12%
4
13%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
1
4%
8
27%
61-75
5
19%
4
13%
76-90
Забито
39
29
21 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 9
10 Не забивали 16
5
13%
4
14%
1-15
8
21%
6
21%
16-30
8
21%
4
14%
31-45
8
21%
6
21%
46-60
5
13%
2
7%
61-75
5
13%
7
24%
76-90
Пропущено
45
66
23 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 39
16 Пропускали первыми 22
21 Не пропускали 29
6
13%
6
9%
1-15
12
27%
8
12%
16-30
5
11%
13
20%
31-45
6
13%
13
20%
46-60
4
9%
19
29%
61-75
12
27%
7
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0
Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Ян 1:1 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2
Ингольштадт
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ингольштадт - Ганза 0:0 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Ингольштадт - Падерборн 0:1
Ян - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|34
|20
|5
|9
|72 - 44
|65
|2.
|Вердер
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|65 - 43
|63
|3.
|Гамбург
|Заявка
|34
|16
|12
|6
|67 - 35
|60
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|71 - 46
|60
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|61 - 46
|57
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|43 - 45
|52
|7.
|Падерборн
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|56 - 44
|51
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|49 - 49
|51
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|46 - 54
|45
|10.
|Фортуна
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|45 - 42
|44
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|35 - 49
|42
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|42 - 54
|41
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|54 - 55
|41
|14.
|Ганза
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|41 - 52
|41
|15.
|Ян
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|50 - 51
|40
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|34
|7
|11
|16
|33 - 46
|32
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|34
|6
|8
|20
|32 - 72
|26
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|34
|4
|9
|21
|30 - 65
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|37 - 17
|37
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|27 - 18
|34
|3.
|Гамбург
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 17
|33
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|42 - 23
|33
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|40 - 27
|32
|6.
|Вердер
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 17
|30
|7.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 23
|27
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 19
|24
|10.
|Фортуна
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|28 - 21
|24
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|32 - 26
|24
|12.
|Ян
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 18
|20
|14.
|Падерборн
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 24
|19
|15.
|Ганза
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 25
|17
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 29
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 26
|33
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 17
|33
|3.
|Падерборн
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|30 - 20
|32
|4.
|Гамбург
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|31 - 18
|27
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|6.
|Ганза
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 25
|24
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 26
|24
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|10.
|Фортуна
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 21
|20
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 27
|18
|12.
|Ян
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 30
|18
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 31
|18
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 29
|17
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 38
|14
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 28
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 36
|10