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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион:
Ганза
1:0
Перерыв
Гамбург
0'
1:0
13' Гол
Найдхарт Нико
41' Желтая карточка
Сикан Даниил

Ход матча

13'
Найдхарт Нико
1:0
40'
Шведе Тобиас
Риццуто Калоджеро
 
41'
Сикан Даниил
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Гамбург
5.50
5.47
4.68
Все Коэффициенты
1
Кольке
Маркус
27
Риццуто
Калоджеро
16
Мэлоун
Райан
4
Россбах
Дамиан
7
Найдхарт
Нико
26
Сикан
Даниил
8
Бан
Бентли
34
Лукас
Фрёде
5
Рейн
Симон
14
Ингельссон
Сванте
18
Ферхук
Йон
1
Фернандеш
Даниэль
27
Вагноман
Жоша
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
3
Хайер
Моритц
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
Ганза
4-5-1
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Ганза
Гамбург

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
3:0
ТМК
0:0
ТМС
3:0
Б
1:3
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферхук Йон 17 (2) 0.5
Беренс Ханно 5 0.15
Брайер Паскаль 4 0.12
Фролинг Нильс 3 0.09
Найдхарт Нико 2 0.06
Омладич Ник 1 0.03
Рейн Симон 1 0.03
Сикан Даниил 1 0.03
Ингельссон Сванте 1 0.03
Бан Бентли 1 (1) 0.03
Манси Ридж 1 0.03
Лукас Фрёде 1 0.03
Мамба Стрели 1 0.03
Майсснер Робин 1 0.03
Риццуто Калоджеро 0 0
Дулевич Харис 0 0
Россбах Дамиан 0 0
Шумахер Кевин 0 0
Мэлоун Райан 0 0
Беккер Тимо 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 21 (1) 0.62
Киттель Сонни 9 (3) 0.26
Хайер Моритц 6 0.18
Рейс Людовит 5 0.15
Джатта Бейкери 3 0.09
Шонлау Себастьян 3 0.09
Алиду Фариде 2 0.06
Кинсомби Давид 2 (2) 0.06
Вагноман Жоша 2 0.06
Винтцаймер Мануэль 2 0.06
Сухонен Ансси 2 0.06
Мефферт Йонас 1 0.03
Мухайм Миро 1 0.03
Кауфманн Миккель 1 0.03
Чакветадзе Георгий 1 0.03
Вушкович Марио 1 0.03
Дойл Томми 1 0.03
Гиамера Ян 0 0
Рор Максимилиан 0 0
Elijah Krahn 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риццуто Калоджеро 11 0
Лукас Фрёде 11 0
Ферхук Йон 8 0
Майсснер Томас 6 0
Россбах Дамиан 5 0
Найдхарт Нико 5 0
Ротер Бьёрн 5 0
Мэлоун Райан 5 0
Омладич Ник 4 0
Бан Бентли 4 0
Рейн Симон 4 0
Сикан Даниил 2 1
Беренс Ханно 3 0
Ингельссон Сванте 3 0
Дулевич Харис 3 0
Манси Ридж 1 0
Ридель Юлиан 1 0
Кольке Маркус 1 0
Шумахер Кевин 1 0
Мамба Стрели 1 0
Майер Жонатан 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефферт Йонас 7 0
Хайер Моритц 6 0
Киттель Сонни 5 0
Ляйбольд Тим 5 0
Мухайм Миро 5 0
Рейс Людовит 5 0
Шонлау Себастьян 3 1
Джатта Бейкери 4 0
Кауфманн Миккель 4 0
Винтцаймер Мануэль 3 0
Сухонен Ансси 3 0
Глацель Роберт 2 0
Давид Йонас 2 0
Алиду Фариде 2 0
Вушкович Марио 2 0
Гиамера Ян 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Майсснер Робин 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Дойл Томми 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
27
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
1
6%
6
22%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
3
19%
3
11%
31-45
4
25%
3
11%
46-60
3
19%
1
4%
61-75
3
19%
10
37%
76-90

Пропущено

21
17
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
1
5%
5
29%
29%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
5
24%
1
6%
31-45
6
29%
3
18%
46-60
6
29%
1
6%
61-75
1
5%
4
24%
76-90

Забито

25
36
14 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 12
22 Не забивали 16
5
20%
7
19%
1-15
4
16%
5
14%
16-30
5
20%
7
19%
31-45
6
24%
2
6%
46-60
1
4%
6
17%
61-75
4
16%
9
25%
76-90

Пропущено

26
17
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
4
15%
3
18%
1-15
4
15%
3
18%
16-30
5
19%
2
12%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
7
27%
3
18%
76-90

Забито

41
63
20 В 1-м тайме 32
21 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 19
11 Не забивали 4
6
15%
13
21%
1-15
6
15%
9
14%
16-30
8
20%
10
16%
31-45
10
24%
5
8%
46-60
4
10%
7
11%
61-75
7
17%
19
30%
76-90

Пропущено

47
34
21 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 24
5
11%
8
24%
1-15
6
13%
6
18%
16-30
10
21%
3
9%
31-45
8
17%
6
18%
46-60
10
21%
4
12%
61-75
8
17%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1
Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Шальке 04 - Ганза 3:4 Ганза - Нюрнберг 0:2 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганза - Хайденхайм 0:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:2 Гамбург - Ганза 3:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Падерборн - Ганза 1:1
Гамбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3
Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Вердер 2:3 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 1:0 Заявка 34 20 5 9 71 - 43 65
2. Вердер 1:0 Заявка 34 18 9 7 64 - 43 63
3. Дармштадт 3:0 Заявка 34 18 6 10 71 - 46 60
4. Гамбург 0:1 Заявка 34 15 12 7 64 - 34 57
5. Санкт-Паули 0:0 Заявка 34 15 10 9 59 - 46 55
6. Хайденхайм 2:0 Заявка 34 15 7 12 43 - 45 52
7. Падерборн 0:3 Заявка 34 13 12 9 56 - 44 51
8. Нюрнберг 0:1 Заявка 34 14 9 11 48 - 48 51
9. Хольштайн Киль 0:3 Заявка 34 12 9 13 45 - 54 45
10. Фортуна 0:0 Заявка 34 11 12 11 45 - 40 45
11. Ганза 1:0 Заявка 34 11 11 12 40 - 49 44
12. Зандхаузен 3:0 Заявка 34 10 11 13 42 - 53 41
13. Карлсруэ 0:2 Заявка 34 9 14 11 54 - 55 41
14. Ян 0:1 Заявка 34 10 10 14 50 - 50 40
15. Ганновер 96 1:1 Заявка 34 10 10 14 33 - 48 40
16. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 34 7 12 15 33 - 45 33
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 34 5 9 20 31 - 72 24
18. Ингольштадт 1:1 Заявка 34 4 10 20 29 - 63 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 0:0 Заявка 17 10 5 2 35 - 17 35
2. Хайденхайм 2:0 Заявка 17 10 4 3 27 - 18 34
3. Гамбург 0:1 Заявка 17 9 6 2 36 - 17 33
4. Дармштадт 3:0 Заявка 17 10 3 4 42 - 23 33
5. Шальке 04 1:0 Заявка 17 10 2 5 40 - 27 32
6. Вердер 1:0 Заявка 17 8 6 3 28 - 17 30
7. Хольштайн Киль 0:3 Заявка 17 8 3 6 23 - 23 27
8. Нюрнберг 0:1 Заявка 17 8 3 6 25 - 22 27
9. Фортуна 0:0 Заявка 17 6 6 5 28 - 21 24
10. Карлсруэ 0:2 Заявка 17 5 9 3 32 - 26 24
11. Ян 0:1 Заявка 17 6 4 7 31 - 29 22
12. Ганновер 96 1:1 Заявка 17 5 7 5 14 - 18 22
13. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 17 5 6 6 18 - 17 21
14. Ганза 1:0 Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
15. Падерборн 0:3 Заявка 17 4 7 6 26 - 24 19
16. Зандхаузен 3:0 Заявка 17 4 5 8 19 - 28 17
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
18. Ингольштадт 1:1 Заявка 17 2 5 10 12 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 1:0 Заявка 17 10 3 4 36 - 26 33
2. Шальке 04 1:0 Заявка 17 10 3 4 31 - 16 33
3. Падерборн 0:3 Заявка 17 9 5 3 30 - 20 32
4. Дармштадт 3:0 Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
5. Нюрнберг 0:1 Заявка 17 6 6 5 23 - 26 24
6. Гамбург 0:1 Заявка 17 6 6 5 28 - 17 24
7. Ганза 1:0 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
8. Зандхаузен 3:0 Заявка 17 6 6 5 23 - 25 24
9. Фортуна 0:0 Заявка 17 5 6 6 17 - 19 21
10. Санкт-Паули 0:0 Заявка 17 5 5 7 24 - 29 20
11. Хайденхайм 2:0 Заявка 17 5 3 9 16 - 27 18
12. Ян 0:1 Заявка 17 4 6 7 19 - 21 18
13. Ганновер 96 1:1 Заявка 17 5 3 9 19 - 30 18
14. Хольштайн Киль 0:3 Заявка 17 4 6 7 22 - 31 18
15. Карлсруэ 0:2 Заявка 17 4 5 8 22 - 29 17
16. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 17 2 6 9 15 - 28 12
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 17 2 6 9 17 - 38 12
18. Ингольштадт 1:1 Заявка 17 2 5 10 17 - 34 11
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Ганза
Ничья
Гамбург
5.50
5.47
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