Стадион: Ostseestadion
1:0
13' ГолНайдхарт Нико
41' Желтая карточкаСикан Даниил
Ход матча
13'
1:0
41'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
40 Владение мячом, % 60
16
Мэлоун
Райан
26
Сикан
Даниил
34
Лукас
Фрёде
18
Ферхук
Йон
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Сикан ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
30 Волл БенВратарь
- Защитник
-
38 Шведе ТобиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Омладич НикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
48 Алиду ФаридеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Tim Walter
История личных встреч
Ганза
Гамбург
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферхук Йон
|17 (2)
|0.5
|Беренс Ханно
|5
|0.15
|Брайер Паскаль
|4
|0.12
|Фролинг Нильс
|3
|0.09
|Найдхарт Нико
|2
|0.06
|Омладич Ник
|1
|0.03
|Рейн Симон
|1
|0.03
|Сикан Даниил
|1
|0.03
|Ингельссон Сванте
|1
|0.03
|Бан Бентли
|1 (1)
|0.03
|Манси Ридж
|1
|0.03
|Лукас Фрёде
|1
|0.03
|Мамба Стрели
|1
|0.03
|Майсснер Робин
|1
|0.03
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
|Дулевич Харис
|0
|0
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
|Мэлоун Райан
|0
|0
|Беккер Тимо
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|21 (1)
|0.62
|Киттель Сонни
|9 (3)
|0.26
|Хайер Моритц
|6
|0.18
|Рейс Людовит
|5
|0.15
|Джатта Бейкери
|3
|0.09
|Шонлау Себастьян
|3
|0.09
|Алиду Фариде
|2
|0.06
|Кинсомби Давид
|2 (2)
|0.06
|Вагноман Жоша
|2
|0.06
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0.06
|Сухонен Ансси
|2
|0.06
|Мефферт Йонас
|1
|0.03
|Мухайм Миро
|1
|0.03
|Кауфманн Миккель
|1
|0.03
|Чакветадзе Георгий
|1
|0.03
|Вушкович Марио
|1
|0.03
|Дойл Томми
|1
|0.03
|Гиамера Ян
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
|Elijah Krahn
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риццуто Калоджеро
|11
|0
|Лукас Фрёде
|11
|0
|Ферхук Йон
|8
|0
|Майсснер Томас
|6
|0
|Россбах Дамиан
|5
|0
|Найдхарт Нико
|5
|0
|Ротер Бьёрн
|5
|0
|Мэлоун Райан
|5
|0
|Омладич Ник
|4
|0
|Бан Бентли
|4
|0
|Рейн Симон
|4
|0
|Сикан Даниил
|2
|1
|Беренс Ханно
|3
|0
|Ингельссон Сванте
|3
|0
|Дулевич Харис
|3
|0
|Манси Ридж
|1
|0
|Ридель Юлиан
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Шумахер Кевин
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Майер Жонатан
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефферт Йонас
|7
|0
|Хайер Моритц
|6
|0
|Киттель Сонни
|5
|0
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|Мухайм Миро
|5
|0
|Рейс Людовит
|5
|0
|Шонлау Себастьян
|3
|1
|Джатта Бейкери
|4
|0
|Кауфманн Миккель
|4
|0
|Винтцаймер Мануэль
|3
|0
|Сухонен Ансси
|3
|0
|Глацель Роберт
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Алиду Фариде
|2
|0
|Вушкович Марио
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Майсснер Робин
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
27
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
1
6%
6
22%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
3
19%
3
11%
31-45
4
25%
3
11%
46-60
3
19%
1
4%
61-75
3
19%
10
37%
76-90
Пропущено
21
17
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
1
5%
5
29%
29%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
5
24%
1
6%
31-45
6
29%
3
18%
46-60
6
29%
1
6%
61-75
1
5%
4
24%
76-90
Забито
25
36
14 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 12
22 Не забивали 16
5
20%
7
19%
1-15
4
16%
5
14%
16-30
5
20%
7
19%
31-45
6
24%
2
6%
46-60
1
4%
6
17%
61-75
4
16%
9
25%
76-90
Пропущено
26
17
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
4
15%
3
18%
1-15
4
15%
3
18%
16-30
5
19%
2
12%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
7
27%
3
18%
76-90
Забито
41
63
20 В 1-м тайме 32
21 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 19
11 Не забивали 4
6
15%
13
21%
1-15
6
15%
9
14%
16-30
8
20%
10
16%
31-45
10
24%
5
8%
46-60
4
10%
7
11%
61-75
7
17%
19
30%
76-90
Пропущено
47
34
21 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 24
5
11%
8
24%
1-15
6
13%
6
18%
16-30
10
21%
3
9%
31-45
8
17%
6
18%
46-60
10
21%
4
12%
61-75
8
17%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1
Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Шальке 04 - Ганза 3:4 Ганза - Нюрнберг 0:2 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганза - Хайденхайм 0:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:2 Гамбург - Ганза 3:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Падерборн - Ганза 1:1
Гамбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3
Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Вердер 2:3 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|34
|20
|5
|9
|71 - 43
|65
|2.
|Вердер
|1:0 Заявка
|34
|18
|9
|7
|64 - 43
|63
|3.
|Дармштадт
|3:0 Заявка
|34
|18
|6
|10
|71 - 46
|60
|4.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|34
|15
|12
|7
|64 - 34
|57
|5.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|34
|15
|10
|9
|59 - 46
|55
|6.
|Хайденхайм
|2:0 Заявка
|34
|15
|7
|12
|43 - 45
|52
|7.
|Падерборн
|0:3 Заявка
|34
|13
|12
|9
|56 - 44
|51
|8.
|Нюрнберг
|0:1 Заявка
|34
|14
|9
|11
|48 - 48
|51
|9.
|Хольштайн Киль
|0:3 Заявка
|34
|12
|9
|13
|45 - 54
|45
|10.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|34
|11
|12
|11
|45 - 40
|45
|11.
|Ганза
|1:0 Заявка
|34
|11
|11
|12
|40 - 49
|44
|12.
|Зандхаузен
|3:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|42 - 53
|41
|13.
|Карлсруэ
|0:2 Заявка
|34
|9
|14
|11
|54 - 55
|41
|14.
|Ян
|0:1 Заявка
|34
|10
|10
|14
|50 - 50
|40
|15.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|34
|10
|10
|14
|33 - 48
|40
|16.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|33 - 45
|33
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|34
|5
|9
|20
|31 - 72
|24
|18.
|Ингольштадт
|1:1 Заявка
|34
|4
|10
|20
|29 - 63
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|17
|10
|5
|2
|35 - 17
|35
|2.
|Хайденхайм
|2:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|27 - 18
|34
|3.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 17
|33
|4.
|Дармштадт
|3:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|42 - 23
|33
|5.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|17
|10
|2
|5
|40 - 27
|32
|6.
|Вердер
|1:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|28 - 17
|30
|7.
|Хольштайн Киль
|0:3 Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 23
|27
|8.
|Нюрнберг
|0:1 Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 22
|27
|9.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|28 - 21
|24
|10.
|Карлсруэ
|0:2 Заявка
|17
|5
|9
|3
|32 - 26
|24
|11.
|Ян
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|12.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|14 - 18
|22
|13.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 17
|21
|14.
|Ганза
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|15.
|Падерборн
|0:3 Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 24
|19
|16.
|Зандхаузен
|3:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 28
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|18.
|Ингольштадт
|1:1 Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 26
|33
|2.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 16
|33
|3.
|Падерборн
|0:3 Заявка
|17
|9
|5
|3
|30 - 20
|32
|4.
|Дармштадт
|3:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|5.
|Нюрнберг
|0:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 26
|24
|6.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|28 - 17
|24
|7.
|Ганза
|1:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|8.
|Зандхаузен
|3:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 25
|24
|9.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|17 - 19
|21
|10.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|11.
|Хайденхайм
|2:0 Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 27
|18
|12.
|Ян
|0:1 Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 21
|18
|13.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 30
|18
|14.
|Хольштайн Киль
|0:3 Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 31
|18
|15.
|Карлсруэ
|0:2 Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 29
|17
|16.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 28
|12
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 38
|12
|18.
|Ингольштадт
|1:1 Заявка
|17
|2
|5
|10
|17 - 34
|11