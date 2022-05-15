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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион:
Дармштадт
3:0
Перерыв
Падерборн
0'
1:0
2' Гол
Скарке Тим
8' Желтая карточка
Мелем Марвин
2:0
25' Гол
Пфайффер Лука
3:0
38' Гол
Пфайффер Лука

Ход матча

2'
Скарке Тим
(Титц Филлип)
1:0
8'
Мелем Марвин
 
25'
Пфайффер Лука
(Бадер Маттиас)
2:0
38'
Пфайффер Лука
(Титц Филлип)
3:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 2
  • 32 Владение мячом, % 68
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Падерборн
5.75
5.50
5.20
Все Коэффициенты
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
20
Мюллер
Янник
19
Карич
Эмир
6
Мелем
Марвин
11
Кемпе
Тобиас
32
Холланд
Фабиан
27
Скарке
Тим
9
Титц
Филлип
16
Пфайффер
Лука
21
Хут
Янник
23
Тальхаммер
Максимилиан
24
Хеуэр
Яннис
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
6
Шустер
Марко
31
Клемент
Филипп
18
Србени
Деннис
10
Юстван
Юлиан
9
Прёгер
Кай
5
Мехлем
Марсель
30
Муслия
Флоран
Дармштадт
4-4-2
Падерборн
3-4-3

История личных встреч

Дармштадт
Падерборн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Б2
0:1
Б2
2:3
Б2
0:4
Б2
6:2
Б2
1:0
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пфайффер Лука 17 0.5
Титц Филлип 15 (2) 0.44
Кемпе Тобиас 6 (2) 0.18
Сейдель Аарон 6 0.18
Скарке Тим 5 0.15
Ману Брайдон 4 0.12
Холланд Фабиан 3 0.09
Хонзак Матиас 3 0.09
Голлер Беньямин 2 0.06
Шнелльхардт Фабиан 2 0.06
Карич Эмир 2 0.06
Бадер Маттиас 1 0.03
Гьясула Клаус 1 0.03
Пфайффер Патрик 1 0.03
Мелем Марвин 0 0
Берко Эрих 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 14 (1) 0.41
Платте Феликс 8 0.24
Муслия Флоран 6 (2) 0.18
Прёгер Кай 5 0.15
Србени Деннис 4 0.12
Шалленберг Рон 3 0.09
Штайперманн Марко 3 0.09
Клемент Филипп 2 0.06
Тальхаммер Максимилиан 2 0.06
Юстван Юлиан 1 0.03
Коллинс Джамилу 1 0.03
Коррейя Марсель 1 0.03
Адеми Кемаль 1 0.03
Мехлем Марсель 1 0.03
Карльс Йонас 1 0.03
Хеуэр Яннис 1 0.03
Офори Келвин 1 0.03
Шустер Марко 0 0
Хюнемайер Уве 0 0
Ялчин Робин 0 0
Овусу Принс-Осеи 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 12 2
Пфайффер Патрик 7 0
Бадер Маттиас 6 0
Кемпе Тобиас 5 0
Ману Брайдон 5 0
Ишервуд Томас 4 0
Скарке Тим 4 0
Титц Филлип 4 0
Карич Эмир 4 0
Мюллер Янник 3 0
Хонзак Матиас 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Ронштадт Франк 3 0
Шнелльхардт Фабиан 1 1
Зобих Лассе 2 0
Холланд Фабиан 2 0
Берко Эрих 2 0
Мелем Марвин 2 0
Челич Неманя 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Шуэн Марсель 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 7 0
Хюнемайер Уве 5 1
Шустер Марко 6 0
Шалленберг Рон 6 0
Ван дер Верфф Яспер 6 0
Коллинс Джамилу 4 1
Србени Деннис 4 0
Мехлем Марсель 4 0
Тальхаммер Максимилиан 3 0
Штайперманн Марко 2 0
Ялчин Робин 2 0
Платте Феликс 2 0
Коррейя Марсель 1 0
Прёгер Кай 1 0
Карльс Йонас 1 0
Анану Фредерик 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Клемент Филипп 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Муслия Флоран 1 0
Хеуэр Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

38
30
24 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 10
19 Не забивали 22
5
13%
6
20%
1-15
9
24%
8
27%
16-30
10
26%
6
20%
31-45
3
8%
3
10%
46-60
5
13%
4
13%
61-75
6
16%
3
10%
76-90

Пропущено

24
17
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 11
4
17%
1
6%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
2
8%
2
12%
31-45
4
17%
4
24%
46-60
5
21%
4
24%
61-75
5
21%
4
24%
76-90

Забито

30
25
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
6
20%
2
8%
1-15
1
3%
5
20%
16-30
4
13%
3
12%
31-45
6
20%
3
12%
46-60
7
23%
4
16%
61-75
6
20%
8
32%
76-90

Пропущено

22
25
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
3
14%
2
8%
1-15
4
18%
2
8%
16-30
5
23%
4
16%
31-45
2
9%
4
16%
46-60
0
0%
8
32%
61-75
8
36%
5
20%
76-90

Забито

68
55
35 В 1-м тайме 30
33 Во 2-м тайме 25
21 Забивали первыми 18
4 Не забивали 8
11
16%
8
15%
1-15
10
15%
13
24%
16-30
14
21%
9
16%
31-45
9
13%
6
11%
46-60
12
18%
8
15%
61-75
12
18%
11
20%
76-90

Пропущено

46
42
22 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 25
7
15%
3
7%
1-15
8
17%
4
10%
16-30
7
15%
6
14%
31-45
6
13%
8
19%
46-60
5
11%
12
29%
61-75
13
28%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фортуна - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5
Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2
Падерборн
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Падерборн - Зандхаузен 2:0 Ганза - Падерборн 0:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ингольштадт - Падерборн 0:1
Падерборн - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Ян - Падерборн 1:0 Падерборн - Фортуна 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Вердер 3:4 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 1:0 Заявка 34 20 5 9 71 - 43 65
2. Вердер 1:0 Заявка 34 18 9 7 64 - 43 63
3. Дармштадт 3:0 Заявка 34 18 6 10 71 - 46 60
4. Гамбург 0:1 Заявка 34 15 12 7 64 - 34 57
5. Санкт-Паули 0:0 Заявка 34 15 10 9 59 - 46 55
6. Хайденхайм 2:0 Заявка 34 15 7 12 43 - 45 52
7. Падерборн 0:3 Заявка 34 13 12 9 56 - 44 51
8. Нюрнберг 0:1 Заявка 34 14 9 11 48 - 48 51
9. Хольштайн Киль 0:3 Заявка 34 12 9 13 45 - 54 45
10. Фортуна 0:0 Заявка 34 11 12 11 45 - 40 45
11. Ганза 1:0 Заявка 34 11 11 12 40 - 49 44
12. Зандхаузен 3:0 Заявка 34 10 11 13 42 - 53 41
13. Карлсруэ 0:2 Заявка 34 9 14 11 54 - 55 41
14. Ян 0:1 Заявка 34 10 10 14 50 - 50 40
15. Ганновер 96 1:1 Заявка 34 10 10 14 33 - 48 40
16. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 34 7 12 15 33 - 45 33
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 34 5 9 20 31 - 72 24
18. Ингольштадт 1:1 Заявка 34 4 10 20 29 - 63 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 0:0 Заявка 17 10 5 2 35 - 17 35
2. Хайденхайм 2:0 Заявка 17 10 4 3 27 - 18 34
3. Гамбург 0:1 Заявка 17 9 6 2 36 - 17 33
4. Дармштадт 3:0 Заявка 17 10 3 4 42 - 23 33
5. Шальке 04 1:0 Заявка 17 10 2 5 40 - 27 32
6. Вердер 1:0 Заявка 17 8 6 3 28 - 17 30
7. Хольштайн Киль 0:3 Заявка 17 8 3 6 23 - 23 27
8. Нюрнберг 0:1 Заявка 17 8 3 6 25 - 22 27
9. Фортуна 0:0 Заявка 17 6 6 5 28 - 21 24
10. Карлсруэ 0:2 Заявка 17 5 9 3 32 - 26 24
11. Ян 0:1 Заявка 17 6 4 7 31 - 29 22
12. Ганновер 96 1:1 Заявка 17 5 7 5 14 - 18 22
13. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 17 5 6 6 18 - 17 21
14. Ганза 1:0 Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
15. Падерборн 0:3 Заявка 17 4 7 6 26 - 24 19
16. Зандхаузен 3:0 Заявка 17 4 5 8 19 - 28 17
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
18. Ингольштадт 1:1 Заявка 17 2 5 10 12 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 1:0 Заявка 17 10 3 4 36 - 26 33
2. Шальке 04 1:0 Заявка 17 10 3 4 31 - 16 33
3. Падерборн 0:3 Заявка 17 9 5 3 30 - 20 32
4. Дармштадт 3:0 Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
5. Нюрнберг 0:1 Заявка 17 6 6 5 23 - 26 24
6. Гамбург 0:1 Заявка 17 6 6 5 28 - 17 24
7. Ганза 1:0 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
8. Зандхаузен 3:0 Заявка 17 6 6 5 23 - 25 24
9. Фортуна 0:0 Заявка 17 5 6 6 17 - 19 21
10. Санкт-Паули 0:0 Заявка 17 5 5 7 24 - 29 20
11. Хайденхайм 2:0 Заявка 17 5 3 9 16 - 27 18
12. Ян 0:1 Заявка 17 4 6 7 19 - 21 18
13. Ганновер 96 1:1 Заявка 17 5 3 9 19 - 30 18
14. Хольштайн Киль 0:3 Заявка 17 4 6 7 22 - 31 18
15. Карлсруэ 0:2 Заявка 17 4 5 8 22 - 29 17
16. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 17 2 6 9 15 - 28 12
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 17 2 6 9 17 - 38 12
18. Ингольштадт 1:1 Заявка 17 2 5 10 17 - 34 11
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Пфайффер Лука бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Пфайффер Лука бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Мелем Марвин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Скарке Тим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Падерборн
5.75
5.50
5.20
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Где смотреть матч Дармштадт 3:0 Падерборн онлайн

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