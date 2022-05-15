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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион: Зрители: 14500
Дармштадт
3:0
Конец матча
Падерборн
0'
1:0
2' Гол
Скарке Тим
8' Желтая карточка
Мелем Марвин
2:0
25' Гол
Пфайффер Лука
3:0
38' Гол
Пфайффер Лука
47' Желтая карточка
Мюллер Янник
71' Желтая карточка
Ману Брайдон
79' Красная карточка
Чуни Марвин
90'+1
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
20
Мюллер
Янник
19
Карич
Эмир
6
Мелем
Марвин
11
Кемпе
Тобиас
32
Холланд
Фабиан
27
Скарке
Тим
9
Титц
Филлип
16
Пфайффер
Лука
21
Хут
Янник
23
Тальхаммер
Максимилиан
24
Хеуэр
Яннис
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
6
Шустер
Марко
31
Клемент
Филипп
18
Србени
Деннис
10
Юстван
Юлиан
9
Прёгер
Кай
5
Мехлем
Марсель
30
Муслия
Флоран
Дармштадт
4-4-2
Падерборн
3-4-3

История личных встреч

Дармштадт
Падерборн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Б2
0:1
Б2
2:3
Б2
0:4
Б2
6:2
Б2
1:0
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пфайффер Лука 17 0.5
Титц Филлип 15 (2) 0.44
Кемпе Тобиас 6 (2) 0.18
Сейдель Аарон 6 0.18
Скарке Тим 5 0.15
Ману Брайдон 4 0.12
Холланд Фабиан 3 0.09
Хонзак Матиас 3 0.09
Голлер Беньямин 2 0.06
Шнелльхардт Фабиан 2 0.06
Карич Эмир 2 0.06
Бадер Маттиас 1 0.03
Гьясула Клаус 1 0.03
Пфайффер Патрик 1 0.03
Мелем Марвин 0 0
Берко Эрих 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 14 (1) 0.41
Платте Феликс 8 0.24
Муслия Флоран 6 (2) 0.18
Прёгер Кай 5 0.15
Србени Деннис 4 0.12
Шалленберг Рон 3 0.09
Штайперманн Марко 3 0.09
Клемент Филипп 2 0.06
Тальхаммер Максимилиан 2 0.06
Юстван Юлиан 1 0.03
Коллинс Джамилу 1 0.03
Коррейя Марсель 1 0.03
Адеми Кемаль 1 0.03
Мехлем Марсель 1 0.03
Карльс Йонас 1 0.03
Хеуэр Яннис 1 0.03
Офори Келвин 1 0.03
Шустер Марко 0 0
Хюнемайер Уве 0 0
Ялчин Робин 0 0
Овусу Принс-Осеи 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 12 2
Пфайффер Патрик 7 0
Бадер Маттиас 6 0
Ману Брайдон 6 0
Кемпе Тобиас 5 0
Мюллер Янник 4 0
Ишервуд Томас 4 0
Скарке Тим 4 0
Титц Филлип 4 0
Карич Эмир 4 0
Хонзак Матиас 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Ронштадт Франк 3 0
Шнелльхардт Фабиан 1 1
Зобих Лассе 2 0
Холланд Фабиан 2 0
Берко Эрих 2 0
Мелем Марвин 2 0
Челич Неманя 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Шуэн Марсель 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 7 0
Хюнемайер Уве 5 1
Шустер Марко 6 0
Шалленберг Рон 6 0
Ван дер Верфф Яспер 6 0
Коллинс Джамилу 4 1
Србени Деннис 4 0
Мехлем Марсель 4 0
Тальхаммер Максимилиан 3 0
Штайперманн Марко 2 0
Ялчин Робин 2 0
Платте Феликс 2 0
Чуни Марвин 0 1
Коррейя Марсель 1 0
Прёгер Кай 1 0
Карльс Йонас 1 0
Анану Фредерик 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Клемент Филипп 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Муслия Флоран 1 0
Хеуэр Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

41
30
27 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 10
19 Не забивали 23
6
15%
6
20%
1-15
10
24%
8
27%
16-30
11
27%
6
20%
31-45
3
7%
3
10%
46-60
5
12%
4
13%
61-75
6
15%
3
10%
76-90

Пропущено

24
20
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
4
17%
2
10%
1-15
4
17%
3
15%
16-30
2
8%
3
15%
31-45
4
17%
4
20%
46-60
5
21%
4
20%
61-75
5
21%
4
20%
76-90

Забито

30
25
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
6
20%
2
8%
1-15
1
3%
5
20%
16-30
4
13%
3
12%
31-45
6
20%
3
12%
46-60
7
23%
4
16%
61-75
6
20%
8
32%
76-90

Пропущено

22
25
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
3
14%
2
8%
1-15
4
18%
2
8%
16-30
5
23%
4
16%
31-45
2
9%
4
16%
46-60
0
0%
8
32%
61-75
8
36%
5
20%
76-90

Забито

71
55
38 В 1-м тайме 30
33 Во 2-м тайме 25
22 Забивали первыми 18
4 Не забивали 9
12
17%
8
15%
1-15
11
15%
13
24%
16-30
15
21%
9
16%
31-45
9
13%
6
11%
46-60
12
17%
8
15%
61-75
12
17%
11
20%
76-90

Пропущено

46
45
22 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 26
7
15%
4
9%
1-15
8
17%
5
11%
16-30
7
15%
7
16%
31-45
6
13%
8
18%
46-60
5
11%
12
27%
61-75
13
28%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фортуна - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5
Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2
Падерборн
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Падерборн - Зандхаузен 2:0 Ганза - Падерборн 0:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ингольштадт - Падерборн 0:1
Падерборн - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Ян - Падерборн 1:0 Падерборн - Фортуна 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Вердер 3:4 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 34 20 5 9 72 - 44 65
2. Вердер Заявка 34 18 9 7 65 - 43 63
3. Гамбург Заявка 34 16 12 6 67 - 35 60
4. Дармштадт Заявка 34 18 6 10 71 - 46 60
5. Санкт-Паули Заявка 34 16 9 9 61 - 46 57
6. Хайденхайм Заявка 34 15 7 12 43 - 45 52
7. Падерборн Заявка 34 13 12 9 56 - 44 51
8. Нюрнберг Заявка 34 14 9 11 49 - 49 51
9. Хольштайн Киль Заявка 34 12 9 13 46 - 54 45
10. Фортуна Заявка 34 11 11 12 45 - 42 44
11. Ганновер 96 Заявка 34 11 9 14 35 - 49 42
12. Зандхаузен Заявка 34 10 11 13 42 - 54 41
13. Карлсруэ Заявка 34 9 14 11 54 - 55 41
14. Ганза Заявка 34 10 11 13 41 - 52 41
15. Ян Заявка 34 10 10 14 50 - 51 40
16. Динамо Дрезден Заявка 34 7 11 16 33 - 46 32
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 34 6 8 20 32 - 72 26
18. Ингольштадт Заявка 34 4 9 21 30 - 65 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 17 11 4 2 37 - 17 37
2. Хайденхайм Заявка 17 10 4 3 27 - 18 34
3. Гамбург Заявка 17 9 6 2 36 - 17 33
4. Дармштадт Заявка 17 10 3 4 42 - 23 33
5. Шальке 04 Заявка 17 10 2 5 40 - 27 32
6. Вердер Заявка 17 8 6 3 29 - 17 30
7. Хольштайн Киль Заявка 17 8 3 6 23 - 23 27
8. Нюрнберг Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
9. Ганновер 96 Заявка 17 6 6 5 16 - 19 24
10. Фортуна Заявка 17 6 6 5 28 - 21 24
11. Карлсруэ Заявка 17 5 9 3 32 - 26 24
12. Ян Заявка 17 6 4 7 31 - 29 22
13. Динамо Дрезден Заявка 17 5 5 7 18 - 18 20
14. Падерборн Заявка 17 4 7 6 26 - 24 19
15. Ганза Заявка 17 4 5 8 17 - 25 17
16. Зандхаузен Заявка 17 4 5 8 19 - 29 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
18. Ингольштадт Заявка 17 2 5 10 12 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 17 10 3 4 36 - 26 33
2. Шальке 04 Заявка 17 10 3 4 32 - 17 33
3. Падерборн Заявка 17 9 5 3 30 - 20 32
4. Гамбург Заявка 17 7 6 4 31 - 18 27
5. Дармштадт Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
6. Ганза Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
7. Зандхаузен Заявка 17 6 6 5 23 - 25 24
8. Нюрнберг Заявка 17 6 6 5 23 - 26 24
9. Санкт-Паули Заявка 17 5 5 7 24 - 29 20
10. Фортуна Заявка 17 5 5 7 17 - 21 20
11. Хайденхайм Заявка 17 5 3 9 16 - 27 18
12. Ян Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18
13. Ганновер 96 Заявка 17 5 3 9 19 - 30 18
14. Хольштайн Киль Заявка 17 4 6 7 23 - 31 18
15. Карлсруэ Заявка 17 4 5 8 22 - 29 17
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 17 3 5 9 18 - 38 14
17. Динамо Дрезден Заявка 17 2 6 9 15 - 28 12
18. Ингольштадт Заявка 17 2 4 11 18 - 36 10
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Пфайффер Лука бьет в цель!
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Пфайффер Лука бьет в цель!
    • Желтая карточка
      8'
      Мелем Марвин получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Скарке Тим бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Дармштадт 3:0 Падерборн онлайн

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