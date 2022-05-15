Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor Зрители: 14500
1:0
2' ГолСкарке Тим
8' Желтая карточкаМелем Марвин
2:0
25' ГолПфайффер Лука
3:0
38' ГолПфайффер Лука
47' Желтая карточкаМюллер Янник
71' Желтая карточкаМану Брайдон
79' Красная карточкаЧуни Марвин
Ход матча
2'
1:0
8'
25'
2:0
38'
3:0
47'
71'
79'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 4
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 8
-
40 Владение мячом, % 60
20
Мюллер
Янник
19
Карич
Эмир
11
Кемпе
Тобиас
27
Скарке
Тим
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
10
Юстван
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Зобих ЛассеЗащитник
- Защитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
-
34 Мюллер ЛеонПолузащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Ялчин РобинЗащитник
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
- Защитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Нападающий
-
27 Чуни МарвинНападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Дармштадт
Падерборн
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пфайффер Лука
|17
|0.5
|Титц Филлип
|15 (2)
|0.44
|Кемпе Тобиас
|6 (2)
|0.18
|Сейдель Аарон
|6
|0.18
|Скарке Тим
|5
|0.15
|Ману Брайдон
|4
|0.12
|Холланд Фабиан
|3
|0.09
|Хонзак Матиас
|3
|0.09
|Голлер Беньямин
|2
|0.06
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.06
|Карич Эмир
|2
|0.06
|Бадер Маттиас
|1
|0.03
|Гьясула Клаус
|1
|0.03
|Пфайффер Патрик
|1
|0.03
|Мелем Марвин
|0
|0
|Берко Эрих
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|14 (1)
|0.41
|Платте Феликс
|8
|0.24
|Муслия Флоран
|6 (2)
|0.18
|Прёгер Кай
|5
|0.15
|Србени Деннис
|4
|0.12
|Шалленберг Рон
|3
|0.09
|Штайперманн Марко
|3
|0.09
|Клемент Филипп
|2
|0.06
|Тальхаммер Максимилиан
|2
|0.06
|Юстван Юлиан
|1
|0.03
|Коллинс Джамилу
|1
|0.03
|Коррейя Марсель
|1
|0.03
|Адеми Кемаль
|1
|0.03
|Мехлем Марсель
|1
|0.03
|Карльс Йонас
|1
|0.03
|Хеуэр Яннис
|1
|0.03
|Офори Келвин
|1
|0.03
|Шустер Марко
|0
|0
|Хюнемайер Уве
|0
|0
|Ялчин Робин
|0
|0
|Овусу Принс-Осеи
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьясула Клаус
|12
|2
|Пфайффер Патрик
|7
|0
|Бадер Маттиас
|6
|0
|Ману Брайдон
|6
|0
|Кемпе Тобиас
|5
|0
|Мюллер Янник
|4
|0
|Ишервуд Томас
|4
|0
|Скарке Тим
|4
|0
|Титц Филлип
|4
|0
|Карич Эмир
|4
|0
|Хонзак Матиас
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Ронштадт Франк
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|1
|Зобих Лассе
|2
|0
|Холланд Фабиан
|2
|0
|Берко Эрих
|2
|0
|Мелем Марвин
|2
|0
|Челич Неманя
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михель Свен
|7
|0
|Хюнемайер Уве
|5
|1
|Шустер Марко
|6
|0
|Шалленберг Рон
|6
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|6
|0
|Коллинс Джамилу
|4
|1
|Србени Деннис
|4
|0
|Мехлем Марсель
|4
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|3
|0
|Штайперманн Марко
|2
|0
|Ялчин Робин
|2
|0
|Платте Феликс
|2
|0
|Чуни Марвин
|0
|1
|Коррейя Марсель
|1
|0
|Прёгер Кай
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Анану Фредерик
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Муслия Флоран
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
41
30
27 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 10
19 Не забивали 23
6
15%
6
20%
1-15
10
24%
8
27%
16-30
11
27%
6
20%
31-45
3
7%
3
10%
46-60
5
12%
4
13%
61-75
6
15%
3
10%
76-90
Пропущено
24
20
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
4
17%
2
10%
1-15
4
17%
3
15%
16-30
2
8%
3
15%
31-45
4
17%
4
20%
46-60
5
21%
4
20%
61-75
5
21%
4
20%
76-90
Забито
30
25
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
6
20%
2
8%
1-15
1
3%
5
20%
16-30
4
13%
3
12%
31-45
6
20%
3
12%
46-60
7
23%
4
16%
61-75
6
20%
8
32%
76-90
Пропущено
22
25
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
3
14%
2
8%
1-15
4
18%
2
8%
16-30
5
23%
4
16%
31-45
2
9%
4
16%
46-60
0
0%
8
32%
61-75
8
36%
5
20%
76-90
Забито
71
55
38 В 1-м тайме 30
33 Во 2-м тайме 25
22 Забивали первыми 18
4 Не забивали 9
12
17%
8
15%
1-15
11
15%
13
24%
16-30
15
21%
9
16%
31-45
9
13%
6
11%
46-60
12
17%
8
15%
61-75
12
17%
11
20%
76-90
Пропущено
46
45
22 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 26
7
15%
4
9%
1-15
8
17%
5
11%
16-30
7
15%
7
16%
31-45
6
13%
8
18%
46-60
5
11%
12
27%
61-75
13
28%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фортуна - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5
Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2
Падерборн
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Падерборн - Зандхаузен 2:0 Ганза - Падерборн 0:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ингольштадт - Падерборн 0:1
Падерборн - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Ян - Падерборн 1:0 Падерборн - Фортуна 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Вердер 3:4 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|34
|20
|5
|9
|72 - 44
|65
|2.
|Вердер
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|65 - 43
|63
|3.
|Гамбург
|Заявка
|34
|16
|12
|6
|67 - 35
|60
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|71 - 46
|60
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|61 - 46
|57
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|43 - 45
|52
|7.
|Падерборн
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|56 - 44
|51
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|49 - 49
|51
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|46 - 54
|45
|10.
|Фортуна
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|45 - 42
|44
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|35 - 49
|42
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|42 - 54
|41
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|54 - 55
|41
|14.
|Ганза
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|41 - 52
|41
|15.
|Ян
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|50 - 51
|40
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|34
|7
|11
|16
|33 - 46
|32
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|34
|6
|8
|20
|32 - 72
|26
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|34
|4
|9
|21
|30 - 65
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|37 - 17
|37
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|27 - 18
|34
|3.
|Гамбург
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 17
|33
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|42 - 23
|33
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|40 - 27
|32
|6.
|Вердер
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 17
|30
|7.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 23
|27
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 19
|24
|10.
|Фортуна
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|28 - 21
|24
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|32 - 26
|24
|12.
|Ян
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 18
|20
|14.
|Падерборн
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 24
|19
|15.
|Ганза
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 25
|17
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 29
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 26
|33
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 17
|33
|3.
|Падерборн
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|30 - 20
|32
|4.
|Гамбург
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|31 - 18
|27
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|6.
|Ганза
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 25
|24
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 26
|24
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|10.
|Фортуна
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 21
|20
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 27
|18
|12.
|Ян
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 30
|18
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 31
|18
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 29
|17
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 38
|14
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 28
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 36
|10