Стадион: Макс-Морлок-Стадион
0:1
15' ГолСаласар Родриго
Ход матча
15'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 8
-
49 Владение мячом, % 51
31
Клаус
Карл
14
Краусс
Том
38
Айдин
Мехмет
33
Тиау
Малик
17
Флик
Флориан
- Основной состав
-
31 Клаус КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Шувер МариоЗащитник
- Нападающий
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Йенс Кастроп
-
Главный тренер: Robert Klauss
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Айдин МехметЗащитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Bueskens
История личных встреч
Нюрнберг
Шальке 04
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
17 матчей
17.6%
17.6%
64.8%
3 победы 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доведан Никола
|7 (1)
|0.21
|Шуранов Эрик
|6
|0.18
|Темпельман Лино
|4
|0.12
|Шаффлер Мануэль
|4
|0.12
|Краусс Том
|4
|0.12
|Дели Матс Мёллер
|3
|0.09
|Кёпке Паскаль
|3
|0.09
|Нюрнбергер Фабиан
|3
|0.09
|Гайс Йоханнес
|3
|0.09
|Думан Тайлан
|3
|0.09
|Валентини Энрико
|2 (2)
|0.06
|Хандверкер Тим
|1
|0.03
|Шлаймер Лукас
|1
|0.03
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.03
|Сёренсен Асгер
|1
|0.03
|Борковски Деннис
|0
|0
|Фишер Килиан
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|29 (2)
|0.85
|Бюльтер Мариус
|10
|0.29
|Саласар Родриго
|6
|0.18
|Итакура Ко
|4
|0.12
|Оуведжан Томас
|3
|0.09
|Дрекслер Доминик
|3
|0.09
|Чурлинов Дарко
|2
|0.06
|Каминьски Марцин
|2
|0.06
|Пирингер Марвин
|2
|0.06
|Латца Данни
|2
|0.06
|Тиау Малик
|2
|0.06
|Идризи Бленди
|1
|0.03
|Виннхейм Андреас
|1
|0.03
|Айдин Мехмет
|1
|0.03
|Палссон Виктор
|0
|0
|Лоде Мариус
|0
|0
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
|Флик Флориан
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темпельман Лино
|11
|0
|Доведан Никола
|5
|1
|Сёренсен Асгер
|5
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|5
|0
|Шиндлер Кристофер
|4
|0
|Гайс Йоханнес
|4
|0
|Шаффлер Мануэль
|2
|1
|Матения Кристиан
|3
|0
|Думан Тайлан
|3
|0
|Краусс Том
|3
|0
|Валентини Энрико
|2
|0
|Кёпке Паскаль
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Шлаймер Лукас
|2
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Хандверкер Тим
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрекслер Доминик
|5
|0
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Палссон Виктор
|3
|1
|Латца Данни
|4
|0
|Каминьски Марцин
|4
|0
|Чурлинов Дарко
|4
|0
|Саласар Родриго
|4
|0
|Флик Флориан
|4
|0
|Теродде Симон
|3
|0
|Виннхейм Андреас
|3
|0
|Итакура Ко
|3
|0
|Фрайсль Мартин
|3
|0
|Идризи Бленди
|3
|0
|Тиау Малик
|3
|0
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Чалханоглу Керим
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Сане Салиф
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
|Матричани Хеннинг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
30
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
3
13%
2
7%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
3
13%
6
20%
31-45
7
30%
5
17%
46-60
4
17%
8
27%
61-75
3
13%
6
20%
76-90
Пропущено
23
16
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
17%
3
19%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
9
39%
4
25%
76-90
Забито
25
37
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
8%
3
8%
1-15
7
28%
4
11%
16-30
1
4%
5
14%
31-45
5
20%
5
14%
46-60
2
8%
7
19%
61-75
8
32%
13
35%
76-90
Пропущено
24
30
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
17%
6
20%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
5
21%
2
7%
31-45
3
13%
7
23%
46-60
4
17%
5
17%
61-75
6
25%
6
20%
76-90
Забито
48
67
19 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 44
19 Забивали первыми 19
5 Не забивали 1
5
10%
5
7%
1-15
10
21%
7
10%
16-30
4
8%
11
16%
31-45
12
25%
10
15%
46-60
6
13%
15
22%
61-75
11
23%
19
28%
76-90
Пропущено
47
46
21 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 23
8
17%
9
20%
1-15
4
9%
5
11%
16-30
9
19%
5
11%
31-45
6
13%
10
22%
46-60
5
11%
7
15%
61-75
15
32%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Вердер - Нюрнберг 1:1
Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Ганза - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Ян 2:0 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3
Шальке 04
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Вердер 1:4 Дармштадт - Шальке 04 2:5
Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Ганза 3:4 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Фортуна - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ян 2:1 Кёльн - Шальке 04 2:2 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|34
|20
|5
|9
|71 - 43
|65
|2.
|Вердер
|1:0 Заявка
|34
|18
|9
|7
|64 - 43
|63
|3.
|Дармштадт
|3:0 Заявка
|34
|18
|6
|10
|71 - 46
|60
|4.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|34
|15
|12
|7
|64 - 34
|57
|5.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|34
|15
|10
|9
|59 - 46
|55
|6.
|Хайденхайм
|2:0 Заявка
|34
|15
|7
|12
|43 - 45
|52
|7.
|Падерборн
|0:3 Заявка
|34
|13
|12
|9
|56 - 44
|51
|8.
|Нюрнберг
|0:1 Заявка
|34
|14
|9
|11
|48 - 48
|51
|9.
|Хольштайн Киль
|0:3 Заявка
|34
|12
|9
|13
|45 - 54
|45
|10.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|34
|11
|12
|11
|45 - 40
|45
|11.
|Ганза
|1:0 Заявка
|34
|11
|11
|12
|40 - 49
|44
|12.
|Зандхаузен
|3:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|42 - 53
|41
|13.
|Карлсруэ
|0:2 Заявка
|34
|9
|14
|11
|54 - 55
|41
|14.
|Ян
|0:1 Заявка
|34
|10
|10
|14
|50 - 50
|40
|15.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|34
|10
|10
|14
|33 - 48
|40
|16.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|33 - 45
|33
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|34
|5
|9
|20
|31 - 72
|24
|18.
|Ингольштадт
|1:1 Заявка
|34
|4
|10
|20
|29 - 63
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|17
|10
|5
|2
|35 - 17
|35
|2.
|Хайденхайм
|2:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|27 - 18
|34
|3.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 17
|33
|4.
|Дармштадт
|3:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|42 - 23
|33
|5.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|17
|10
|2
|5
|40 - 27
|32
|6.
|Вердер
|1:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|28 - 17
|30
|7.
|Хольштайн Киль
|0:3 Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 23
|27
|8.
|Нюрнберг
|0:1 Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 22
|27
|9.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|28 - 21
|24
|10.
|Карлсруэ
|0:2 Заявка
|17
|5
|9
|3
|32 - 26
|24
|11.
|Ян
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|12.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|14 - 18
|22
|13.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 17
|21
|14.
|Ганза
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|15.
|Падерборн
|0:3 Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 24
|19
|16.
|Зандхаузен
|3:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 28
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|18.
|Ингольштадт
|1:1 Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 26
|33
|2.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 16
|33
|3.
|Падерборн
|0:3 Заявка
|17
|9
|5
|3
|30 - 20
|32
|4.
|Дармштадт
|3:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|5.
|Нюрнберг
|0:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 26
|24
|6.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|28 - 17
|24
|7.
|Ганза
|1:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|8.
|Зандхаузен
|3:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 25
|24
|9.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|17 - 19
|21
|10.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|11.
|Хайденхайм
|2:0 Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 27
|18
|12.
|Ян
|0:1 Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 21
|18
|13.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 30
|18
|14.
|Хольштайн Киль
|0:3 Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 31
|18
|15.
|Карлсруэ
|0:2 Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 29
|17
|16.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 28
|12
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 38
|12
|18.
|Ингольштадт
|1:1 Заявка
|17
|2
|5
|10
|17 - 34
|11